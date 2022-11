L'intervista con la scritrice italo-albanese Denata Ndreca che ha pubblicato un nuovo libro per bambini "I Giorni della Pace" (Scribo edizioni), scritto insieme ad uno dei grandi pensatori del mondo orientale, il Venerabile Phra Medhivajirodom (monaco buddista, studioso, scrittore e assistente sociale thailandese), e che racconta a Radio Radicale la pubblicazione del libro in Italia e Thailandia e successivamente anche in Albania.



Puntata di "Albania italianofona" di martedì 1 novembre 2022 che in questa puntata ha ospitato Denata Ndreca (poetessa, scrittrice, giornalista, pedagogista).



gli argomenti discussi: Albania, Ambiente, Buddismo, Comunicazione, Cultura, Giovani, Guerra, Infanzia, Italia, Letteratura, Libro, Lingua, Malattia, Mare, Mass Media, Natura, Pace, Pedagogia, Poesia, Psicologia, Tecnologia, Thailandia.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 10 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

