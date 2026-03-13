13 MAR 2026
Albania italianofona

RUBRICA | - RADIO - 11:00 Durata: 24 min 47 sec
A cura di Carmine Corvino
Intervista con Adriano Formoso.

Psicoterapeuta Cantautore Pioniere della Neuropsicofonia, Autore del Formoso Therapy Show.

Formoso per Radio Radicale raccontato il suo essere italo arberesh dal punto di vista umano e professionale particolarmente come cantautore.

Puntata di "Albania italianofona" di venerdì 13 marzo 2026 che in questa puntata ha ospitato Adriano Formoso (psicoterapeuta), Artur Nura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 24 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

