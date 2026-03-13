CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Intervista con Adriano Formoso.
Psicoterapeuta Cantautore Pioniere della Neuropsicofonia, Autore del Formoso Therapy Show.
Formoso per Radio Radicale raccontato il suo essere italo arberesh dal punto di vista umano e professionale particolarmente come cantautore.
Puntata di "Albania italianofona" di venerdì 13 marzo 2026 che in questa puntata ha ospitato Adriano Formoso (psicoterapeuta), Artur Nura (giornalista, corrispondente di Radio Radicale da Tirana).
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 24 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione … audio.
