America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Il reshoring delle aziende americane: è sempre più netto il fenomeno che riporta le imprese a produrre ed assumere negli Usa.



Un trend iniziato con la presidenza Obama e proseguito dapprima con Trump e ora con Biden.



La guerra commerciale con la Cina ha spinto le Amministrazioni dei tre Presidenti a garantire sussidi e incentivi alle imprese che abbandonano la via della delocalizzazione per tornare a produrre negli Usa.



I deu provvedimenti-chiave dell'era Biden: Inflation Reduction Act e Chips Act Tra il 2022 e il 2023 si è verificata una crescita del 116 per cento delle aziende produttrici …

di acciaio, alluminio e semiconduttori.



Il fattore pandemia: la politica di 0 Covid della Cina ha provocato il fermo della produzione in alcune aziende, spingendo anche gli imprenditori Usa a tornare in Patria.



Il secondo Summit delle Democrazie indetto da Biden: il mondo diviso tra democrazie e autocrazie.



E tra queste ultime, in prima linea ci sono Russia e Cina.



La campagna elettorale di Donald Trump: un comizio a Waco, Texas, luogo-simbolo evocativo della strage del 1993, quando la setta suprematista dei Davidiani in lotta contro il governo federale si asserragliò in un ranch e resistette all'assedio degli agenti per quasi due mesi.



Sul maxischermo del comizio di Waco scorrono le immagini dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio e Trump evoca la sua battaglia contro il 'Deep State'.



Un'ennesima strage in una scuola, a Nashville: ma poco può fare il Presidente degli Usa per ottenere una stretta sul controllo della vendita delle armi.



E' il Congresso ad avere poteri di intervento, ma al momento non c'è alcuna possibilità di arrivare ad una legislazione più restrittiva.

