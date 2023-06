L’Agricoltura nel XXI secolo tra Italia, U.S.A. e Israele

Indirizzi di saluto: Antonio Pietro Marzo (Generale di CdA, Comandante del C.U.F.A.), Raphael Singer (Ministro per gli affari economici e scientifici - Ambasciata di Israele), Pierluigi Sanna (Sindaco di Colleferro, vice Sindaco della città metropolitana di Roma), Carlo Gaudio (Presidente del CREA, Consiglio per la ricerca e l’economia in agricoltura), Sergio Castelbolognesi (Presidente di KKL - Italia), Giorgio Cantelli Forti (Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura).



Ore 10.30 – Il futuro dell'agricoltura e del vino.



Relazioni introduttive: Aaron Fait (Professore della Ben …

Gurion University), Michele Morgante (Professore ordinario di genetica all’Università di Udine).



11.30 - Tavola rotonda.



Coordina: Stefano Amore (Magistrato, direttore dell’Osservatorio per l’analisi normativa del C.U.F.A.).



Partecipano: Albino Armani (Presidente del Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie), Angelo Lupi (Presidente del G.A.L.



“Terre di Pre.Gio.”), Donato Monaco (vice capo di Gabinetto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), Antonio Santarelli (Titolare ed Amministratore di Casale del Giglio Società Agricola S.r.l.), Luisa Volpe (Head of Policy Development, World Farmers' Organization).



Ore 15,30 - L’innovazione tecnologica in agricoltura e in viticoltura.



Relazione introduttiva: Amedeo De Franceschi (Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare).



Tavola rotonda - Coordina: Giorgio Cantelli Forti (Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura).



Partecipano: Stefano Amore (Magistrato, direttore dell’Osservatorio per l’analisi normativa del C.U.F.A.), Paul Bodenham(Avvocato, Consigliere dell’Organizzazione mondiale degli agricoltori dal 2012 al 2017), Liri Eitan Drai (Direttore generale di KKL – Italia), Enrico Perticone (consigliere CNSD, Professore di merceologia doganale Univ.



“G.



D’annunzio” Chieti-Pescara), Giancarlo Righini (Assessore all’Agricoltura, sovranità alimentare, parchi e foreste della Regione Lazio), Stefano Vaccari (Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e l’economia in agricoltura).



Conclusioni: Giuseppe Giove (Generale Div.



Carabinieri (r.f.-ris.).

leggi tutto

riduci