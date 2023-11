Prevenzione e Innovazione per l’evoluzione sostenibile del sistema sanitario e la crescita economica del Paese - Forum Meridiano Sanità “The European house Ambrosetti"– 18 esima edizione

Presiede: Andrea Pancani – Vice Direttore, TG La7.



18 Anni di Meridiano Sanità, 18 anni di Sanità in Italia.



Intervengono Ferruccio Fazio (Sindaco di Garessio; già Ministro della Salute dal 2009 al 2011), Beatrice Lorenzin (Senatrice della Repubblica; già Ministro della Salute dal 2013 al 2018).



Ore 17.00 Investire sulla ricerca e sul SSN per le sfide di salute del futuro.



Intervengono: Frederico Guanais (Deputy Head of the Health Division, OCSE - VC), Americo Cicchetti (Direttore Generale della Programmazione, Ministero della Salute), David Novillo Ortiz (Regional Adviser, Data and Digital …

Health, WHO Regional for Europe - VC), Rocco Bellantone (Commissario Straordinario, Istituto Superiore di Sanità Domenico Mantoan – Direttore Generale, Agenas).



Ore 18.00 Finanziamento e priorità del SSN.



Intervengono: Biagio Mazzotta (Ragioniere Generale dello Stato), Marco Alparone (Presidente Comitato di settore Regioni-Sanità, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Vice Presidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia), Michele Emiliano (Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Presidente della Regione Puglia – VC), Valerio De Molli (Managing Partner e CEO, The European House - Ambrosetti).



Intervento del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

