Diritti al voto – Volti d’Europa, sguardo sul mondo (seconda giornata)

Intervento: Andrea Notari (Presidente Comitato Regionale G.I.



Confindustria Piemonte).



ore 10.00 Intervista Adolfo Urso (Ministro per le Imprese e il Made in Italy).



ore 10.15 La competitività delle imprese in un mondo frammentato con Francesco Minotti (Amministratore Delegato Mediocredito Centrale), Pasquale Salzano (Presidente Simest).



ore 10.35 Intervista Giuseppe Conte (Presidente Movimento 5 Stelle, in collegamento), ore 10.45 Industria futura con Roberto Cingolani (Amministratore Delegato Leonardo), Emma Marcegaglia (B7 Chair).



ore 11.05 Intervista Antonio Tajani (Vice Presidente del …

Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).



Formazione e ricerca: la via italiana alla data science con Barbara Caputo (Docente di Machine learning and Deep learning Politecnico di Torino), Matteo Testi (CEO & Founder Deep Learning Italia).



ore 11.40 Intervista Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia).



ore 11.55 Reti intelligenti con Ugo Salerno (Presidente esecutivo RINA), Roberto Tasca (Presidente A2A).



ore 12.15 Intervista Matteo Renzi (Lista Stati Uniti d’Europa).



ore 12.25 Transizioni green con Gianluca Formenti (Amministratore Delegato Shell Energy Italia), Federico Sandrone (Amministratore Delegato Coesa Energy).



ore 12.45 Intervento Emanuele Orsini (Presidente Confindustria).



ore 13.10 Conclusioni Riccardo Di Stefano (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria).



Modera i lavori: David Parenzo.

leggi tutto

riduci