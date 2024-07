“Missione Italia” (seconda giornata)

Modera le due giornate: Gianni Trovati (Giornalista Il Sole24Ore).



"Il PNRR e il programma capacità per la coesione per il rafforzamento delle amministrazioni".



Intervengono: Agostino Bultrini (Responsabile Risorse Umane, Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni e delle Città Metropolitane, Ricerche e Progetti di Rafforzamento delle Competenze del Personale ANCI), Giovanni Anastasi (Presidente Formez PA), Riccardo Monaco (Direttore Generale Ufficio per il Rafforzamento della Capacità Amministrativa per le Politiche di Coesione, Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud), …

Francesco Radicetti (Capo Ufficio Legislativo Ministro per la Pubblica Amministrazione).



Ore 10.15 "Il patrimonio culturale per il rilancio dei comuni: i progetti del Ministero della Cultura".



Intervengono: Vincenzo Santoro (Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo ANCI), Lino Gentile (Sindaco di Castel del Giudice), Angelantonio Orlando (Direttore Generale Unità di Missione per l’Attuazione del PNRR, Ministero della Cultura), Pietro Piciocchi (Vicesindaco di Genova), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica).



Intervento di Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura).



Ore 11.00 "Comuni intelligenti e accessibili: i progetti del Dipartimento per la trasformazione digitale".



Intervengono: Antonella Galdi (Vice Segretario Generale ANCI), Andrea Billet (Capo Servizio Certificazione e Vigilanza, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Alessandro Canelli (Sindaco di Novara e Presidente IFEL), Pasquale Criscuolo (Segretario Generale e Direttore Generale, Comune di Parma), Dario Moneta (Direttore Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani, Comune di Milano), Luca Rigoni (Responsabile Relazioni Istituzionali Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri).



Intervento di Marie Donnay (Commissione europea, Direttrice presso la Task force per la Ripresa e la Resilienza SG-RECOVER, Recovery & Resilience I).

