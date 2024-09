Nell'ambito della Festa Unità Marche 2024 "Al lavoro, per l'alternativa" in programma dal 28 agosto all'1 settembre.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Festa Unità Marche 2024 - Le Marche, una Regione non in salute", registrato a Pesaro domenica 1 settembre 2024 alle ore 19:22.



Dibattito organizzato da Partito Democratico.



Sono intervenuti: Michele Romano (giornalista), Alessia Morani (referente tavolo PNRR PD Marche), Luca Ceriscioli (componente della direzione regionale PD Marche), claudio maria Maffei (referente tavolo Sanità PD Marche), Luca Pieri (presidente Assofarm).



stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Assistenza, Assofarm, Consorzi, Diritti Sociali, Economia, Europa, Farmacisti, Festa Dell'unita', Finanza Pubblica, Finanziamenti, Governo, Impresa, Infermieri, Malattia, Marche, Meloni, Ospedali, Partito Democratico, Pnrr, Politica, Salute, Sanita', Servizi Pubblici, Sindacato, Spesa Pubblica, Territorio, Unione Europea, Welfare.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 53 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

