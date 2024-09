Massimo Boni ci aggiorna sullo sciopero contro la politica del Premier israeliano Benjamin Netanyahu e sull'escalation del conflitto; Boni, inoltre, descrive la composizione e i temi trattati nell'ultimo numero della newsletter Sinistra per Israele.



"Il conflitto tra Israele e Hamas: intervista a Massimiliano Boni sulla situazione in Israele e sulla newsletter Sinistra per Israele" realizzata da Andrea Billau con Massimiliano Boni (direttore della newsletter di Sinistra per Israele).



L'intervista è stata registrata martedì 3 settembre 2024 alle 16:08.



Nel corso dell'intervista sono stati

trattati i seguenti temi: Antisemitismo, Arabi, Decessi, Ebraismo, Ebrei, Esteri, Famiglia, Gaza, Guerra, Hamas, Informazione, Integralismo, Internet, Islam, Israele, Mass Media, Medio Oriente, Netanyahu, Palestina, Palestinesi, Politica, Rapimenti, Sciopero, Sinistra, Societa', Stragi, Tortura, Violenza.



La registrazione audio ha una durata di 8 minuti.

