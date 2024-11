"La tutela del risparmio al tempo dei social - Frodi finanziarie e nuove tecnologie digitali"

Indirizzi di saluto: Alessandro Colucci (Presidente Intergruppo Cyber Sicurezza, Camera dei Deputati), Paolo Savona (Presidente CONSOB), Giovanni Di Bartolomeo (Preside Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma).



10:30 Educazione finanziaria: lo scudo per le truffe online con Gabriella Alemanno (Commissaria CONSOB), Paola Ansuini (Responsabile Comunicazione in materia di cultura finanziaria e tutela della clientela, Banca d’Italia), Bruno Frattasi (Direttore Generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale), Donato Masciandaro (Università Bocconi e Direttore Comitato Edufin), …

Marina Brogi (Ordinaria di Economia e tecnica dei mercati finanziari, Sapienza Università di Roma).



11:40 Istituzioni e piattaforme social con Diego Ciulli (Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italia), Flavio Arzarello (Responsabile Economic and regulatory policy, Meta), Giuseppe Cascini (Procuratore Aggiunto - Coordinatore del Gruppo Reati contro l’Economia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Stefano Lombardi (Comandante Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Guardia di Finanza), Ivano Gabrielli (Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni).



Conclusioni Marco Osnato (Presidente VI Commissione Finanze, Camera dei Deputati).



Conduce e modera l’evento Giselda Vagnoni (Reuters Bureau Chief Italy).

leggi tutto

riduci