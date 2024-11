Election Night 5 novembre 2024

Saluti di benvenuto Gianluca Comin e Gianluca Giansante (Comin & Partners), Roberto Sgalla (Centro Studi Americani).



Dalle ore 22:10 alle ore 22:35 - Come funziona il meccanismo elettorale americano, come interpretare i sondaggi dagli USA? con Francesco Clementi (Docente di Diritto pubblico comparato presso l’Università “La Sapienza” di Roma), Daniela Marella (Docente di Statistica presso l’Università “La Sapienza” di Roma) Dalle ore 22:35 alle ore 23:00 - In quale stato si trova la società americana in queste elezioni del 2024? con Mattia Ferraresi (Giornalista del Domani), …

Mattia Diletti (Docente di Scienza della Politica presso l’Università “La Sapienza” di Roma).



Dalle 23:05 alle 23:30 - "La politica estera USA: quali confini per la NATO?" con Alessandro Minuto Rizzo (Ambasciatore, già Vice segretario generale della NATO), Pier Francesco Zazo (Già Ambasciatore d’Italia in Ucraina).



Dalle 23:30 alle 23:50 "Republican vs Democrat: come cambieranno i rapporti UE – USA?" con Brando Benifei (Eurodeputato PD, Presidente Delegazione UE-USA), Francesco Giubilei (Giornalista, Presidente della Fondazione Tatarella ed editore della rivista “Nazione Futura).



A seguire: Pier Paolo Baretta (Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, già Sottosegretario di Stato al MEF), Manuela Garofalo (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), Jacopo Costanzo (Warehouse Architecture Research - Advisor American Academy), Antonio Maria Napoli (Centro Studi Geopolitica.info).



Dalle ore 00:55 alle ore 01:20 - "Gli States nei conflitti mondiali, come cambiano le geometrie?" con Enrico Campelli (Docente di Comparative Constitutional Law presso l’Università LUMSA), Carolina De Stefano (Docente di Global Management and Politics, International Relations e Politics presso la LUISS School of Government), Matteo Mazziotti di Celso (Docente di Relazioni internazionali presso l’Università Americana di Roma - Centro Studi Geopolitica.info), Flaminia Camilletti (Giornalista “La Verità”).



Dalle ore 01:35 alle ore 02:10 "Comunicazione politica: che campagna elettorale è stata?" con Mario Benedetto (Giornalista e Docente di Teorie e tecniche della comunicazione integrata e dell’audiovisivo presso l’Università LUISS Guido Carli), Sara Bentivegna -(Docente di Comunicazione politica presso l’Università “La Sapienza” di Roma), Alessandro De Nisco (Direttore SERID di Unint), Alessandro De Angelis (Vice Direttore dell’Huffington Post), Luigi Di Gregorio (Docente di Scienza politica presso l’Università della Tuscia), Michele Zizza (Docente di Culture digitali presso l’Università degli Studi della Tuscia).



Dalle ore 02:30 alle ore 02:50 Commento dell’andamento dei risultati con Livio Gigliuto (Sondaggista, Presidente di Istituto Piepoli), Antonio Noto (Fondatore e direttore NOTOSONDAGGI) Moderano Beatrice Pecchiari (Comin & Partners) e Maria Frisina (Centro Studi Americani).

