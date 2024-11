“RELIND - Forum delle Relazioni industriali”

"Relazioni sindacali e transizione digitale: la nuova sfida".



Saluto introduttivo: Emanuele Orsini (Presidente Confindustria).



Intervento di apertura: Alessandro Spada (Presidente Assolombarda Presentazione Ricerca «Verso la digitalizzazione delle Relazioni Industriali?»), Francesco Seghezzi (Presidente Fondazione ADAPT e Associazione ADAPT).



Tavola rotonda «Trasformazione Digitale: impatti e prospettive nelle Relazioni Industriali» con Maurizio Marchesini (Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali Confindustria), Maurizio Landini (Segretario Nazionale CGIL), Luigi Sbarra …

(Segretario Nazionale CISL), PierPaolo Bombardieri (Segretario Nazionale UIL).



Intervento: Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali).



Tavola rotonda «Un nuovo patto per le Relazioni Industriali» con Andrea Bellini (Head of Administration, Compensation & Benefit, Organisation e Manpower Plan), Laura Bruno (People & Culture Director Sanofi Italia), Vincenzo Di Marco (Direttore Risorse Umane Pellegrini - Aidp Lombardia), Potito Di Nunzio (Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Milano).



Conclusioni: Diego Andreis (Vice Presidente per le Politiche del lavoro, Sicurezza e Welfare Assolombarda).



Intervento di apertura: Diego Andreis (I Vice Presidente per le Politiche del lavoro, Sicurezza e Welfare Assolombarda).



Tavola rotonda «I CCNL: la voce del Sistema Confindustria» con Pierangelo Albini (Direttore Area Lavoro Welfare e Capitale Umano Confindustria), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica), Valeria Negri (Direttrice Centro Studi, Territorio e Ambiente Assolombarda).



Tavola rotonda «Il CCNL e criteri ESG: l’impatto sulle imprese» con Angelo Ghidoni (Direttore Risorse Umane Oracle Italia), Valentina Mapelli (HR Manager Italy Agrati), Federico Valtolina (Industrial Relations Manager ABB).



Coordina i lavori Stefano Passerini (Direttore Lavoro, Welfare e Capitale Umano Assolombarda).

