Assemblea del Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno.



Coordina: Carolina Varchi (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno).



Convegno "Venticinquesima edizione di Atreju "La via italiana" - Il Sud, nuova locomotiva d’Italia", registrato a Roma martedì 10 dicembre 2024 alle 16:00.



Sono intervenuti: Carolina Varchi (deputata di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Politiche per il mezzogiorno), Ernesto Rapani (Senatore FdI, regione Calabria), Raoul Russo (senatore FdI e cordinatore provinciale di Palermo), Ruggero Razza (avvocato, europarlamentare FdI), …

Luciano Schifone (Consigliere regionale FdI Campania), Marcello Gemmato (sottosegretario di Stato al ministero della Salute), Giovanni Magni (fondatore Crediamoci e Presidente VII Commissione Comune di Catania), Tiziana Magnacca (FdI, presidente consiglio comunale Abruzzo), Giuseppe Scialabba (Deputato FdI alla Camera), Daria Cascarano (FdI Foggia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Sud.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 53 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci