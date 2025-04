Campania innovazioni in rete

Secondo incontro delle delegazioni di Usa e Russia a Istanbul per porre fine alla guerra in Ucraina. Tensioni tra Turchia e Israele, colloqui a Baku per meccanismo di de-conflitto in Siria. L’Iran costretta a colloqui diretti con gli Usa in Oman per nuovo accordo sul nucleare. Collegamento da Ankara con Mariano Giustino