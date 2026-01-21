Workshop e best practice di giovani, startup e istituzioni per un futuro sostenibile.



Convegno "Comuni ecodigital", registrato a Roma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 16:16.



L'evento è stato organizzato da Ecodigital.



Sono intervenuti: Stefano Zago (direttore responsabile TeleAmbiente), Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle), Loredana De Petris (già parlamentare, promotrice della Rete EcoDigital), Daniele Diaco (vice presidente della Commissione Ambiente, Roma capitale), Teresa Del Giudice (professoressa …

Università di Napoli Federico II), Stefano Pisani (sindaco di Pollonica), Luca Lopomo (sindaco del Comune di Crispiano (Taranto)), Nicola Cucari (professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso la Sapienza Università di Roma), Vincenzo Maraio (assessore Turismo eTransizione Digitale regione Campania), Thomas De Luca (assessore Energia e Ambiente Regione Umbria), Salvatore Mazzone (sindaco di Pietrelcina), Alberto Bertucci (sindaco di Nemi), Anselmo Pellizzi (segretario nazionale di Rete EcoDigital), Lucia Viola (Founder&CEO Essenza Food & Travel), Enrico Maria Borrelli (presidente Fondazione AMESCI), Riccardo Del Prete (CEO e cofounder di Bring Value), Karen Iacono (direttrice Esecutiva Vert Project), Christian Cutino (coordinatore di Ecodigital della Campania), Emilia De Girolamo (direttrice MAVV).



Tra gli argomenti discussi: Comuni.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 48 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

