CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Workshop e best practice di giovani, startup e istituzioni per un futuro sostenibile.
Convegno "Comuni ecodigital", registrato a Roma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 16:16.
L'evento è stato organizzato da Ecodigital.
Sono intervenuti: Stefano Zago (direttore responsabile TeleAmbiente), Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle), Loredana De Petris (già parlamentare, promotrice della Rete EcoDigital), Daniele Diaco (vice presidente della Commissione Ambiente, Roma capitale), Teresa Del Giudice (professoressa … Università di Napoli Federico II), Stefano Pisani (sindaco di Pollonica), Luca Lopomo (sindaco del Comune di Crispiano (Taranto)), Nicola Cucari (professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso la Sapienza Università di Roma), Vincenzo Maraio (assessore Turismo eTransizione Digitale regione Campania), Thomas De Luca (assessore Energia e Ambiente Regione Umbria), Salvatore Mazzone (sindaco di Pietrelcina), Alberto Bertucci (sindaco di Nemi), Anselmo Pellizzi (segretario nazionale di Rete EcoDigital), Lucia Viola (Founder&CEO Essenza Food & Travel), Enrico Maria Borrelli (presidente Fondazione AMESCI), Riccardo Del Prete (CEO e cofounder di Bring Value), Karen Iacono (direttrice Esecutiva Vert Project), Christian Cutino (coordinatore di Ecodigital della Campania), Emilia De Girolamo (direttrice MAVV).
Tra gli argomenti discussi: Comuni.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 48 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Convegno "Comuni ecodigital", registrato a Roma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 16:16.
L'evento è stato organizzato da Ecodigital.
Sono intervenuti: Stefano Zago (direttore responsabile TeleAmbiente), Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle), Loredana De Petris (già parlamentare, promotrice della Rete EcoDigital), Daniele Diaco (vice presidente della Commissione Ambiente, Roma capitale), Teresa Del Giudice (professoressa … Università di Napoli Federico II), Stefano Pisani (sindaco di Pollonica), Luca Lopomo (sindaco del Comune di Crispiano (Taranto)), Nicola Cucari (professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese presso la Sapienza Università di Roma), Vincenzo Maraio (assessore Turismo eTransizione Digitale regione Campania), Thomas De Luca (assessore Energia e Ambiente Regione Umbria), Salvatore Mazzone (sindaco di Pietrelcina), Alberto Bertucci (sindaco di Nemi), Anselmo Pellizzi (segretario nazionale di Rete EcoDigital), Lucia Viola (Founder&CEO Essenza Food & Travel), Enrico Maria Borrelli (presidente Fondazione AMESCI), Riccardo Del Prete (CEO e cofounder di Bring Value), Karen Iacono (direttrice Esecutiva Vert Project), Christian Cutino (coordinatore di Ecodigital della Campania), Emilia De Girolamo (direttrice MAVV).
Tra gli argomenti discussi: Comuni.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 48 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci