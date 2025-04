La nota antiproibizionista

Il "decreto sicurezza" e la sentenza del Tar del Lazio che conferma il decreto ministeriale che inserisce le preparazioni orali a base di Cbd nella tabella dei farmaci stupefacenti, segnano un punto di non ritorno per il settore in pieno sviluppo della canapa italiana.



Abbiamo creato il ministero "delle imprese e del Made in Italy", ma evidentemente ci sono delle imprese e un made in Italy che sono meno imprese e meno made in Italy di altri.



I ritardi della politica e la sordità del Governo stanno mandando in fumo anni di ricerca, di sviluppo e di investimenti trattando come droga un prodotto …

che droga non è.



La battaglia non è più solo economica e politica, ma culturale contro una guerra che ormai è una crociata.

