Postsovietika. Intervista ad Anna Zafesova

La Rostat, il Servizio federale delle statistiche statali russo, non fornisce più dati sulla demografia: mancano i numeri relativi alle morti, alle nascite, agli immigrati, ai divorzi.



Il demografo Aleksey Raksha ha spiegato al Moscow Times che i caduti in guerra vengono conteggiati con 12-18 mesi di ritardo.



Con ogni evidenza, le cifre relative alla crisi demografica sono talmente negativi da imporre la censura.



Si e' ridotta anche l'aspettativa di vita, ora scesa a 72,8 anni.



Continua la discesa delle cifre sulla natalità, malgrado le campagne statali di incoraggiamento, rivolte persino alle …

studentesse liceali, invitate dal Ministro della Sanità Murashko a tralasciare gli studi per dedicarsi alla maternità.



Il clima di incertezza, la chiamata in guerra e la fuga di giovani dal Paese per sfuggire all'arruolamento, contribuiscono in modo determinanante al declino demografico, che pure è stata da sempre una delle grandi ossessioni di Vladimir Putin.

