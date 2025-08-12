12 AGO 2025
ADAPT - La pillola. Estate, caldo, food delivery e sicurezza per i lavoratori

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:00 Durata: 5 min 21 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore ADAPT.

Puntata di "ADAPT - La pillola. Estate, caldo, food delivery e sicurezza per i lavoratori" di martedì 12 agosto 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Nespoli (ricercatore di ADAPT).

Tra gli argomenti discussi: Adapt, Clima, Digitale, Economia, Emergenza, Governo, Impresa, Lavoro, Manifestazioni, Occupazione, Orario, Precari, Sanzioni, Sfruttamento, Sicurezza, Sindacato, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
