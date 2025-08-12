CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore ADAPT.
Puntata di "ADAPT - La pillola. Estate, caldo, food delivery e sicurezza per i lavoratori" di martedì 12 agosto 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Nespoli (ricercatore di ADAPT).
Tra gli argomenti discussi: Adapt, Clima, Digitale, Economia, Emergenza, Governo, Impresa, Lavoro, Manifestazioni, Occupazione, Orario, Precari, Sanzioni, Sfruttamento, Sicurezza, Sindacato, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
