12 AGO 2025
Focus Europa - Commissione europea. PNRR, Italia a che punto siamo?

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:15 Durata: 7 min 48 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Roberto Amore, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. PNRR, Italia a che punto siamo?" di martedì 12 agosto 2025 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Roberto Amore (consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Tra gli argomenti discussi: Commissione Ue, Controlli, Economia, Finanziamenti, Investimenti, Italia, Pnrr, Spesa Pubblica, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 7 minuti.

