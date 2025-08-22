22 AGO 2025
intervista

Intervista a Fabrizio Pregliasco sul Nitag e sulla proposta di togliere l'obbligatorietà dei vaccini in Italia

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 16:26 Durata: 0 sec
Player
Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell'Ospedale Galeazzi - SantAmbrogio e Professore di Igiene Generale e Applicata.

"Intervista a Fabrizio Pregliasco sul Nitag e sulla proposta di togliere l'obbligatorietà dei vaccini in Italia" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata venerdì 22 agosto 2025 alle ore 16:26.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Partiti, Politica, Salute, Sanita', Scienza, Societa'.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate