Saluti istituzionali: Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina).



Intervengono: Antonio De Chiara (giornalista, Direttore Euroeconomie), Maurizio Fiasco (Sociologo), Pietro Folena (Direttore Editoriale Malacoda), Mauro Ottaviano (Presidente Associazione della Repubblica), Alessia Potecchi (economista, Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale).



Convegno "Economia e persona umana nel tempo presente", registrato a Roma giovedì 26 marzo 2026 alle 10:35.



L'evento è stato organizzato da Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana.



Sono intervenuti: Mauro Ottaviano …

(presidente dell'Associazione dellaRepubblica), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina, Partito Democratico), Alessia Potecchi (economista, Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale, Partito Democratico), Maurizio Fiasco (sociologo e studioso di sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità), Pietro Folena (direttore Editoriale Malacoda), Antonio De Chiara (giornalista, Direttore Euroeconomie).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 25 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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