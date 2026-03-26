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Saluti istituzionali: Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina).
Intervengono: Antonio De Chiara (giornalista, Direttore Euroeconomie), Maurizio Fiasco (Sociologo), Pietro Folena (Direttore Editoriale Malacoda), Mauro Ottaviano (Presidente Associazione della Repubblica), Alessia Potecchi (economista, Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale).
Convegno "Economia e persona umana nel tempo presente", registrato a Roma giovedì 26 marzo 2026 alle 10:35.
L'evento è stato organizzato da Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana.
Sono intervenuti: Mauro Ottaviano … (presidente dell'Associazione dellaRepubblica), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina, Partito Democratico), Alessia Potecchi (economista, Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale, Partito Democratico), Maurizio Fiasco (sociologo e studioso di sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità), Pietro Folena (direttore Editoriale Malacoda), Antonio De Chiara (giornalista, Direttore Euroeconomie).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 25 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Intervengono: Antonio De Chiara (giornalista, Direttore Euroeconomie), Maurizio Fiasco (Sociologo), Pietro Folena (Direttore Editoriale Malacoda), Mauro Ottaviano (Presidente Associazione della Repubblica), Alessia Potecchi (economista, Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale).
Convegno "Economia e persona umana nel tempo presente", registrato a Roma giovedì 26 marzo 2026 alle 10:35.
L'evento è stato organizzato da Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana.
Sono intervenuti: Mauro Ottaviano … (presidente dell'Associazione dellaRepubblica), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina, Partito Democratico), Alessia Potecchi (economista, Dipartimento Economia e Finanze PD Nazionale, Partito Democratico), Maurizio Fiasco (sociologo e studioso di sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità), Pietro Folena (direttore Editoriale Malacoda), Antonio De Chiara (giornalista, Direttore Euroeconomie).
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Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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