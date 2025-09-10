Cerimonia di conferimento del Premio di tesi "Carlo Mosca" II edizione.

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
La giornata, intitolata “Studiare l’Intelligence: un’eredità di pensiero”, vede la partecipazione di studiosi e rappresentanti delle istituzioni.
Dopo i saluti iniziali di Mario Caligiuri, Antonio Felice Uricchio e Marco Valentini, la prima sessione è dedicata a “Il mondo che cambia: sfide e ruolo dell’Intelligence”, con gli interventi di Andrea Canzilla, Alberto Pagani, Paolo Salvatori e Luciano Carta.
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è introdotta da Lorenzo Guerini e Bruno Frattasi, prima della relazione conclusiva di Gianni Letta.
A moderare i lavori la giornalista … Rai Maria D’Elia.
Durante l’evento viene presentato il secondo volume della collana Studiare Intelligence (Licosia editore), a cura di Andrea Canzilla, i cui proventi contribuiranno a finanziare le prossime edizioni del premio.
Il riconoscimento, intitolato al prefetto Carlo Mosca (1945-2021), vicedirettore del Sisde, capo di gabinetto del Viminale e prefetto di Roma,.
