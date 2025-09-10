Cerimonia di conferimento del Premio di tesi "Carlo Mosca" II edizione.

La giornata, intitolata “Studiare l’Intelligence: un’eredità di pensiero”, vede la partecipazione di studiosi e rappresentanti delle istituzioni.



Dopo i saluti iniziali di Mario Caligiuri, Antonio Felice Uricchio e Marco Valentini, la prima sessione è dedicata a “Il mondo che cambia: sfide e ruolo dell’Intelligence”, con gli interventi di Andrea Canzilla, Alberto Pagani, Paolo Salvatori e Luciano Carta.



La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è introdotta da Lorenzo Guerini e Bruno Frattasi, prima della relazione conclusiva di Gianni Letta.



A moderare i lavori la giornalista …

Rai Maria D’Elia.



Durante l’evento viene presentato il secondo volume della collana Studiare Intelligence (Licosia editore), a cura di Andrea Canzilla, i cui proventi contribuiranno a finanziare le prossime edizioni del premio.



Il riconoscimento, intitolato al prefetto Carlo Mosca (1945-2021), vicedirettore del Sisde, capo di gabinetto del Viminale e prefetto di Roma,.

