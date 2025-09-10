10 SET 2025
dibattiti

Cerimonia di conferimento del Premio di tesi "Carlo Mosca" II edizione.

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 2 ore 43 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Società Italiana di Intelligence
Player
La giornata, intitolata “Studiare l’Intelligence: un’eredità di pensiero”, vede la partecipazione di studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

Dopo i saluti iniziali di Mario Caligiuri, Antonio Felice Uricchio e Marco Valentini, la prima sessione è dedicata a “Il mondo che cambia: sfide e ruolo dell’Intelligence”, con gli interventi di Andrea Canzilla, Alberto Pagani, Paolo Salvatori e Luciano Carta.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è introdotta da Lorenzo Guerini e Bruno Frattasi, prima della relazione conclusiva di Gianni Letta.

A moderare i lavori la giornalista Rai Maria D’Elia.

Durante l’evento viene presentato il secondo volume della collana Studiare Intelligence (Licosia editore), a cura di Andrea Canzilla, i cui proventi contribuiranno a finanziare le prossime edizioni del premio.

Il riconoscimento, intitolato al prefetto Carlo Mosca (1945-2021), vicedirettore del Sisde, capo di gabinetto del Viminale e prefetto di Roma,.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti