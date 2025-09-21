Intervengono: Pier Franco Quaglieni (Presidente Centro Pannunzio, docente, giornalista), Sergio Rovasio (Presidente Associazione Marco Pannella, già stretto collaboratore e segretario del gruppo radicale al PE), Gianni Vernetti (editorialista, scrittore, già Sottosegretario agli Affari Esteri), Bruno Mellano (già deputato Radicale, già Garante dei diritti dei detenuti, Regione Piemonte), Matteo Angioli (co-autore, Segretario del Comitato Globale per lo Stato di Diritto "Marco Pannella").



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Una libertà felice. La mia …

vita" di Marco Pannella e Matteo Angioli (Mondadori)", registrato a Torino domenica 21 settembre 2025 alle ore 10:49.



Sono intervenuti: Sergio Rovasio (presidente dell'Associazione Marco Pannella di Torino), Matteo Angioli (co-autore, Segretario del Comitato Globale per lo Stato di Diritto "Marco Pannella"), Sergio Rovasio (Presidente Associazione Marco Pannella, già collaboratore e segretario del gruppo radicale al PE), Gianni Vernetti (editorialista, scrittore, già Sottosegretario agli Affari Esteri), Pier Franco Quaglieni (Presidente Centro Pannunzio, docente, giornalista), Bruno Mellano (già deputato Radicale, già Garante dei diritti dei detenuti, Regione Piemonte).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 44 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci