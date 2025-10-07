07 OTT 2025
rubriche

Neureka - I droni russi sull'aeroporto di Monaco, la crisi francese, il 7 ottobre in Germania

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 16 min 13 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Player
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - I droni russi sull'aeroporto di Monaco, la crisi francese, il 7 ottobre in Germania" di martedì 7 ottobre 2025 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aerei, Aeroporti, Bayrou, Commissione Ue, Crisi, Difesa, Dimissioni, Esteri, Forze Armate, Francia, Germania, Governo, Guerra, Lecornu, Macron, Mar Baltico, Monaco, Nato, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Riforme, Russia, Servizi Segreti, Sicurezza, Ucraina, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti