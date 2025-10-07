CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.
Puntata di "Neureka - I droni russi sull'aeroporto di Monaco, la crisi francese, il 7 ottobre in Germania" di martedì 7 ottobre 2025 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Aerei, Aeroporti, Bayrou, Commissione Ue, Crisi, Difesa, Dimissioni, Esteri, Forze Armate, Francia, Germania, Governo, Guerra, Lecornu, Macron, Mar … Baltico, Monaco, Nato, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Riforme, Russia, Servizi Segreti, Sicurezza, Ucraina, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.
