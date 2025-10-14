Prima approvazione alla Camera del disegno di legge costituzionale che modifica lo Statuto dell'Autonomia speciale delle Province di Trento e Bolzano.



Il testo, che per il via libero definitivo necessita di quattro letture, passa ora al Senato.



Abbiamo chiesto al professor Francesco Palermo, ordinario di diritto pubblico comparato a Verona e direttore dell'Istituto di studi federali di Eurac a Bolzano, di spiegarci i contenuti di questa riforma.



"La riforma dell'Autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Intervista al professor Francesco Palermo" realizzata da Roberta Jannuzzi .



L'intervista è …

stata registrata martedì 14 ottobre 2025 alle ore 11:19.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Corte Costituzionale, Costituzione, Regioni.

