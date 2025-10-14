14 OTT 2025
intervista

La riforma dell'Autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Intervista al professor Francesco Palermo

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:19 Durata: 0 sec
Player
Prima approvazione alla Camera del disegno di legge costituzionale che modifica lo Statuto dell'Autonomia speciale delle Province di Trento e Bolzano.

Il testo, che per il via libero definitivo necessita di quattro letture, passa ora al Senato.

Abbiamo chiesto al professor Francesco Palermo, ordinario di diritto pubblico comparato a Verona e direttore dell'Istituto di studi federali di Eurac a Bolzano, di spiegarci i contenuti di questa riforma.

"La riforma dell'Autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Intervista al professor Francesco Palermo" realizzata da Roberta Jannuzzi .

L'intervista è stata registrata martedì 14 ottobre 2025 alle ore 11:19.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Corte Costituzionale, Costituzione, Regioni.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti