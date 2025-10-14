CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Prima approvazione alla Camera del disegno di legge costituzionale che modifica lo Statuto dell'Autonomia speciale delle Province di Trento e Bolzano.
Il testo, che per il via libero definitivo necessita di quattro letture, passa ora al Senato.
Abbiamo chiesto al professor Francesco Palermo, ordinario di diritto pubblico comparato a Verona e direttore dell'Istituto di studi federali di Eurac a Bolzano, di spiegarci i contenuti di questa riforma.
"La riforma dell'Autonomia speciale del Trentino Alto Adige. Intervista al professor Francesco Palermo" realizzata da Roberta Jannuzzi .
L'intervista è … stata registrata martedì 14 ottobre 2025 alle ore 11:19.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Corte Costituzionale, Costituzione, Regioni.
