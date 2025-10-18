‘Patrioti in Comune’ (seconda giornata)

18 OTT 2025
Promossa dai coordinamenti regionali e provinciale di Fratelli d’Italia.

"Governo del territorio: infrastrutture, urbanistica, agenda urbana e protezione civile".

Intervengono: Nello Musumeci (Ministro del Mare e Protezione Civile), Alessandro Aricò (Assessore Infrastrutture Regione Siciliana), Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Giusi Savarino (Assessore Territorio ed Ambiente Regione Siciliana), Biagio Bisignani (Responsabile Urbanistica Comune di Catania), Maurizio Erbicella (Ingegnere esperto Piani Regolatori), Angelo Sicali (Presidente IACP di Catania), Riccardo Castro (Presidente Regione Sicilia 118).

Modera Paolo Battiato.

Ore 11.30 "PNRR, fondi comunitari ed extraregionali, ZES unica".

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del made in Italy), Luca Cannata (Vice Pres.

Commissione Bilancio Camera dei Deputati), Fabrizio Penna (Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR-MASE), Salvo Sallemi (Senatore, Vice Presidente Gruppo Fratelli d'Italia), Carolina Varchi (Deputato, segretario di Presidenza Camera dei Deputati), Massimo Cartalemi (già Project Manager ZES Sicilia Orientale).

Modera Giuseppe Timpone (Capo redattore "Investire oggi").

Ore 16.00 "La spesa europea e le opportunità della programmazione alloggi popolari, acqua e sostenibilità nell'agenda siciliana".

Intervengono: Ruggero Razza (Deputato Parlamento europeo), Giuseppe Milazzo (Deputato Parlamento Europeo), Antonio Sberna (Vicepresidente Parlamento Europeo), Denis Nesci (Deputato Parlamento Europeo), Vincenzo Falgares (Dipartimento della programmazione Regione Sicilia), Fabio Fatuzzo (Commissario governo della depurazione acque reflue), Francesco Ciancitto (Deputato Camera dei Deputati).

Intervengono i sindaci Carlo Caputo e Antonio Bonanno.

Modera Franco Lamiani (giornalista).

Ore 17.30 Assemblea degli amministratori locali e dirigenti del partito".

Introduce Gaspare Pagano (Responsabile organizzazione provinciale Fratelli d'Italia).

Intervengono: Dario Daidone (Presidente Commissione bilancio Assemblea Regionale Siciliana), Giuseppe Zitelli (Deputato Assemblea regionale siciliana), Pino Galluzzo (Deputato Assemblea Regionale Siciliana), Alessandro Porto (Deputato Assemblea Regionale Siciliana), Raoul Russo (Senatore), Giuseppe Bica (Deputato Assemblea Regionale Sicilia), Fabrizio Ferrara (Presidente Commissione Cultura Ars), i sindaci Giuseppe Mistretta, Alfio La Spina, Nino Caruso, Rosario Gravina, Filippo Rapisarda.

Moderano: Massimiliano Giammusso e Giuliana Salomone.

Buongiorno a tutti grazie per la vostra presenza questa mattina anche questa mattina numerosissima
Siamo andati un po'lunghi con i tempi quindi chiederò poi sia ai nostri
Magnifici relatori sia alla magnifico moderatore abbiamo scelto apposta moderatore dipeso proprio per ispira l'autorevolezza di essere coincisi nei nei tempi europei nei tempi al prima di iniziare ovviamente l'inno nazionale diamo alla regia
E lo
Glielo
Allora eccoci anzitutto brennender ringrazia bevendo il commissario Sbardella
Il sindaco Pierluigi Biondi capo del dipartimento enti locali che segue tutte le giornate dei lavori con il encomiabile impegno saluto il senatore Pogliese il capogruppo all'Ars Giorgio assenza all'onorevole Catania
Ringrazio radio radicale che sta seguendo questi tre giorni di questa nostra convention
Di questa nostra convention o quindi radio radicale si conferma un presidio di libertà e condivisione quindi grazie per la vostra opera
Ringrazio tutti i volontari militanti in questi due giorni e prima si sono adoperati per organizzare tutto sotto l'autorevole guida la Regione Zuccarello
E niente allora iniziamo questa giornata con questo primo panel dedicato al governo del territorio infrastrutture urbanistica agendo urbana Protezione civile porto il saluto del presidente Musumeci che purtroppo stamattina è stato impedito poterci raggiungere però verrà nella pomeriggio
E quindi avremo questo Pannella l'assessora rivolge sindaco trentino
L'assessore Giusi Savarino Biaggi Bisignani che è responsabile urbanisti al Comune di Catania morì servigi nella eseguì ingegnere esperto di piano regolatore Angelo Sicali non sono giudicarli presidente abbia CP
Di Catania Riccardo Castro presidente che l'asse usò il centodiciotto regione Sicilia
Come dicevo prima modera Paolo Battiato
Grazie Alberto il tema del governo del territorio e chiaramente un gol un tema iper complesso
Tant'è che abbiamo cercato di strutturare questo panel coinvolgendo molte figure che rappresentano tantissimi ambiti
Legati appunto alle scelte di governo di un territorio
Io inizierei da subito con l'assessore al Territorio Ambiente
Onorevole Savarino facendo alcuni flash su quella che è l'attività dell'assessorato che molto coinvolto ovviamente nello sviluppo oggi dei PUG ma anche dei piani di utilizzo del demanio marittimo che sono un tema credo estremamente all'ordine del giorno tra decreti sentenze una battaglia continua
Quale quali sono le scelte che per il futuro l'assessorato sta facendo per agevolare il governo del territorio anche nei confronti degli Enti locali
Ora si
Grazie intanto con un grazie agli organizzatori al partito dal i fratellini tale Catania sempre attivo operativo da questo punto di vista la prossima volta vi prego di scegliere di nuovo un albergo dall'altra parte della città che per i tre quarti del dei siciliani arriviamo dalla diciannove CM più facile
Ecco al di là della bellezza di questo posto che certamente è riconosciuto ma magari ci torniamo per una cosa ludica per noi ah ecco allora non dovevano venire con la l'assessore alle Infrastrutture perché questo messaggio per lui non per un saluto il senatore pugliese saluto i miei colleghi Giordo assenza Campania
I due Catania l'onorevole Zitelli è ovviamente
E saluto e ringrazio onorevole Sbardella perché gli va riconosciuto il coraggio del merito in questi giorni assistito dalla compattezza di tutti noi come gruppo parlamentare come delegazione al governo
Di riprendere con autorevolezza il ruolo di primo partito in Italia in Sicilia trattabilità
E minaccia siamo ci avviciniamo una stagione importante che è quella della prossima Finanziaria che una finanziaria che può essere di grande slancio su cui Fratelli d'Italia tante idee che stiamo mettendo in campo e che vogliamo trovino riscontro all'interno del governo e ne siamo certi e poi all'interno all'Assemblea regionale siciliana
Per aver poco riscontro anche nei territori e torniamo alla domanda che lei mi ha posto è chiaro che la pianificazione serve a dare ordine Atene anche una programmazione è una prospettiva per il futuro dei nostri territori
Siamo già abbiamo già finito tutto il giro degli ascolti dei territori sono stati in tutte le province e anche degli stakeholder pubblici e privati per quello che sarà il primo Piano territoriale regionale della Sicilia
Lo dico con orgoglio perché questo è frutto di una legge di riforma che nella scorsa legislatura non abbiamo voluto con forza e di cui io peraltro corre l'attrice oggi mi trovo dalla parte di chi applica quella legge
E che ha riformato una normativa che avevamo trattato con grande grande pudore perché la normativa che andavamo a toccare era quella voluta da Piersanti Mattarella quarant'anni prima
E che le cronache giudiziarie raccontano fu uno dei motivi per cui la mafia
Di Corleone decise di ammazzarlo
Quindi era ovviamente una materia per cui noi avevamo grande rispetto
Ma dopo quaranta anni è chiaro che la Regione Siciliana che allora fu avveniristica perché riuscì a dare ordine a quello che era l'urbanistica e l'edilizia avrà bisogno darsi una visione diversa
Quella di fermare il consumo del suolo e di puntare tutto sulla riqualificazione urbana e la rigenerazione urbana noi abbiamo centri storici
Nelle nostre grandi città che cadono a pezzi
Che abbiamo comuni piccoli che si stanno spopolando perché molti nostri
Concittadini delle aree interne delle aree montane dei piccoli borghi preferiscono spostarsi nelle periferie delle grandi città e questi sono pezzi di storia familiari che abbandoniamo
E che invece vanno recuperate ma soprattutto sono non nostra memoria memoria della Sicilia ecco noi dobbiamo puntare tutto sulla rigenerazione urbana ed è quello che ha
Insieme al collega Rizzato stiamo facendo
La pianificazione ci serve a questo ci serve a dire basta consumo del suolo periferia che diventano poi anche difficile da gestire ci insegna il governo Meloni che si sta finalmente mettendo mano a quelle periferia che diventano sacche di grandi e IMI illegalità
Penso qui a Librino penso a carico accanivano che è stato il primo modello penso allo Zen penso a quartieri che adesso finalmente con l'attenzione del governo Meloni è del governo Schifani si stanno attaccando
Per cercare di riportare di la legalità che serve quindi pianificare dando uno stop a queste periferie puntare tutto sulla rigenerazione era la mission che ci siamo dati nella scorsa legislatura che ora stiamo portando avanti servono fondi
Grazie a il commissario Raffaele Fitto diciamolo
Finalmente si Samorì programmando i tanti fondi extra regionali per poterli utilizzare sulla casa perché noi abbiamo eravamo primi firmatari io e Alessandro mai colleghi l'avevano fermata firmata insieme a noi una norma che era passata e la prima finanziaria di questa legislatura che prevedeva proprio un fondo e per la prima casa con un contributo a fondo perduto di quaranta mila euro per chi ristrutturato alla loro prima a casa
Era passata questa nostra norma con venti milioni di euro di fondi FSC poi Bruxelles e chaff bloccato dicendo che questi fondi non potevano essere utilizzati per la casa la stessa Brooks Bruxelles e che imponeva alle casse Green
Ci bloccava la possibilità di utilizzare fondi destinati a noi e alla regione siciliana per uno scopo secondo me assolutamente legittimo
Ecco oggi invece Grazia Raffaele Fitto la riprogrammazione si sta passando ma di questo ne parlerà meglio le Sandro che peraltro è stato protagonista proprio in questi giorni del rappresentando la Regione Siciliana Bruxelles
Ma potremo in futuro utilizzare questi fondi proprio per questo scopo ma
Dirò di più il lavoro che stiamo facendo con Alessandro
è quello di anticipare queste misure con fondi regionali già nella prossima Finanziaria
E poi vado al secondo tema che mi hai posto
Il pubblico
Quando mi sono insediata un anno e qualche mese fa c'era solo un comune che aveva realizzato il pubblico che era a San Vito Lo Capo
Noi abbiamo capito una cosa che alcuni comuni erano indietro per
Ignavia
E allora l'assemblea ha approvato una nostra proposta per cui in caso di inadempienza dei comuni ci sarà e adesso andata in gara
Un punto ma regionale in modo tale che tutti i comuni fossero comunque coperti da una pianificazione o fatte lungo o fatta a monte dalla Regione Siciliana
E quindi questo è stato un primo impulso
Altri Comuni mi sono accorta che invece avevano dei problemi rispetto al leader quindi c'era la buona volontà ma o non avevamo il tecnico a disposizione e abbiamo messe in finanziaria i fondi per potere prendere tecnici all'e sterno all'esterno ovvero la difficoltà con l'iter e abbiamo semplificato dite
Abbiamo creato una serie di incontri per cui si è fatto il cosiddetto soccorso istruttorio cioè sì aiutato quei comuni che molto spesso non avevano semplicemente visto una ricerca delle osservazioni che non andavamo via Peck e stavano bloccati anche un anno
Perché non rispondeva a quelle osservazioni una fesseria che però così abbiamo sbloccato ebbene siamo al novanta tre putto ma adottati
Questo significa non solo come dicevo prima in apertura dare ordina pianificare
E regolamentare le nostre coste significa sbloccarli sviluppo perché ha in Sicilia soltanto il diciassette per cento delle coste dato ai concessionari balneari
Noi ci ritroveremo nel due mila e ventisette con la nuova normativa applicata al governo Maroni che finalmente ci ha dato una cornice di riferimento che si attendeva da anni
Per cui anche gli uscenti se non ci sarà una pianificazione che individua quali aree sono disponibili per i balneari non potranno avere nessuna copertura normativa
Entro blocchiamo tutto il resto fino al cinquanta per cento di usufrutto le nostre coste ma attenzione niente più far west
Regole certe gare d'appalto
è offerte che abbiano un'attenzione all'ecosostenibilità deve essere tutto attento all'habitat naturale a prodotti Green
Deve essere attento ad assumere saranno più punteggio verso verso delle società i progetti che assumono giovani che assumono donne che utilizzano nelle loro cucine prodotti è della enogastronomia siciliana prodotti doc becco
G IGP questo che cosa vuol dire per carità se qualche stabilimento balneare vuole promuovere il sushi ci sta bene pure ma noi preferiremmo mandare l'arancino o l'arancino secondo
Grazie assessore diciamo che organizzatore mi facevano già segno di stringeva i temi erano importanti è e secondo me qualche istante in più ci stava
Ma la cosa che mi è sembrato di cogliere in maniera molto molto sensibile ed è una cosa che mi ha particolarmente fatto piacere l'interazione tra i due assessorati
Uno perché chiaramente come assessore dello stesso partito mi aspettavo un'interazione ma soprattutto perché un assessorato alle infrastrutture che non collabora con l'Assessorato alterano l'ambiente significa che la pianificazione già fallita in partenza quindi cominciamo sicuramente con il piede giusto ma per l'assessore Enrico a questo punto quali sono le interconnessioni che l'assessorato alle Infrastrutture sta mettendo in campo per
Per procedere con questo sviluppo pianificato e organizzato
Grazie Paolo io voglio salutare ognuno di voi
Dei patrioti di Sicilia ritornando a quanto stiamo facendo vorrei partire con un dato
Che sconvolgente ogni volta che lo dico le persone sgranano gli amici sgranano gli occhi e mi dicono ma è vero
La Regione Siciliana per due anni di fila e la prima regione d'Italia per crescita economica sia nel due mila ventitré che nel due mila ventiquattro cosa significa avere un Governo nazionale guidato dalla nostra premier
Che ha lavorato con grande attenzione per il Mezzogiorno ed avere un governo nelle regionale che ha lavorato a fianco al governo nazionale ha creato le condizioni economiche i economiche di avviare un grande sviluppo economico noi
Negli anni passati nei decenni precedenti ci dividevamo sempre l'ultimo il penultimo posto con la Calabria
Se nel due mila ventitré che nel due mila ventiquattro invece i dati riportati dall'Istat e ci danno in testa alla classifica tutto questo grazie al al sessanta per cento vale per le opere pubbliche sbloccate negli ultimi anni allora
Quando probabilmente i dati però ci dicono che c'era un'arretratezza infrastrutturale lo sappiamo le battaglie
Del presidente Musumeci negli anni passati ad esempio contro il Governo nazionale per la gestione della Palermo Catania
Queste erano sotto gli occhi di tutti avevamo un governo nazionale che ogni volta ci sbarrava la porta
Invece arrivato un governo amico un governo che ha la visione del Mezzogiorno in termini di sviluppo
E ci sta aiutando a mettere in campo tutte le azioni infrastrutturali che ci consentono anche di avviare quel famoso sviluppo economico quindi non soltanto
Infrastrutture ma soprattutto guardiamo con grandissima attenzione alla mobilità dei siciliani
Io ricordo sempre un provvedimento ne abbiamo parlato
Più volte salvo di del provvedimento sulla lotta al caro voli ricordo all'inizio legislatura noi avevamo il problema che da cinquant'anni si pensava ed era giusto che e soprattutto alcuni vettori a un certo punto mette con i biglietti eri così cari tanto da non da impedire ai siciliani di partire in undici mesi abbiamo non solo trovato le risorse con l'interlocuzione con il governo nazionale
Hanno pure autorizzato la possibilità di praticare lo sconto a tutti e cinque milioni di siciliani nessuno escluso o il venticinque o il cinquanta per cento
Già questa manovra è stata utilizzata da seicento mila siciliani una cifra impressionano
Allora la mobilità per uscire dalla Sicilia
Scusate chiedo porti su Comisso variabilità Giorgio quanti sono i provvedimenti che abbiamo avviato dall'uno novembre
Riparte la continuità territoriale su Comiso con cinquantotto ero i siciliani da Comiso potranno raggiungere Roma ecco qualche euro in più
Milano un provvedimento incredibile quante volte abbiamo visto negli ultimi mesi questo video girare di un sindaco che per fare un po'di polemica Audi si avviava nelle corridoi dell'aeroporto di Comiso e li trovava anche Scarry invece da qualche giorno tra qualche giorno partirà contenuta ma già l'aeroporto di Comiso si sta avviando anche con grandi investimenti ad esempio sull'aria sull'area cargo e sulla base sulla base militare
A anche sui traghetti
Anche sui traghetti sui traghetti il gatto infrastrutturale che avevamo lo stiamo cercando di colmare sapete c'è una bellissima storia che vorrei raccontare che si sa per adesso svolgendo in uno dei cantieri navali della Sicilia
Che è quello della Fincantieri di Palermo viene aperto
Un file mi fa piacere agganciarmi perché anche sui collegamenti delle isole siciliane non le voglio chiamare più isole minori richiamare arcipelaghi siciliani per dargli diciamo una forza
Di impatto che che meritano stiamo costruendo la prima nave made in Sicily Green che sarà ad impatto zero di emissione di CO due all'interno
Del delle strutture portuali
Il contratto è stato firmato il nove ottobre del due mila ventitré il varo è stato fatto il nove ottobre del due mila venticinque anni dopo quindi non raccontiamo
Delle dei provvedimenti che non solo li annunciamo ma che riescono a trovare diciamo & chi finalizzarli entro questa entro questa legislatura sono tante
Le battaglie che stiamo facendo per esempio con sulle strade provinciali
Io ne devo associare al ringraziamento di giusti sul fatto che
Diciamo il nuovo percorso della del nostro segretario del sottosegretario regionale è stata in incalzando in termini di azione di governo la presidenza della Regione ma anche l'assemblea
Abbiamo stanziato settanta milioni di euro tra le strade provinciali e quindici milioni di euro per la videosorveglianza le strade provinciali non sono competenza
Della regione
E sappiamo quanto volevamo
Per riavviare a riaprire la partita dell'elezione dirette delle provincia io
So quanto sia pesante per il sindaco di Catania anche essere presidente della città della città metropolitana un'incombenza rispetto anche le risorse che in campo che probabilmente vorrebbe vorrei porre Steve farne a meno e ricco
Anche è anche conflitti di interesse poco abbiamo purtroppo subito una scelta di andare a votare correzioni secondo grado però abbiamo ci siamo anche presi
La responsabilità di implementare le risorse a disposizione dell'ex dell'ex nove province tant'è che abbiamo concluso Inova curdi quadro per velocizzare
Per velocizzare i lavori abbiamo riunito tutti e nove
Presidenti il voglio chiamare presidenze presidenti è presente l'ex province presenza per evitare di fare distinzione tra liberi consorzi e città metropolitane e abbiamo avviato già
E delle delle circa cento milioni di risorse che tre cinquantacinque milioni e tra quelle previste dall'F sedici stanno incominciando hard avviarsi lavori che a concludere nei prossimi mesi quindi impegni concreti per lo sviluppo del territorio
E poi sempre sulla mobilità per la prima volta in sessant'anni si è fatta finalmente una gara sul trasporto pubblico su gomma una gara di novecento milioni di euro una gara che ci imponeva
Dire perché del da Bruxelles ci imponeva di fare da circa vent'anni ma per una serie di travestire purtroppo non riuscite a farlo abbiamo finalizzata e già dal primo luglio di quest'anno ci sono quattro consorzi che stanno gestendo
I i tanti milioni di chilometri siciliani che hanno avuto un'implementazione anche l'undici per cento la visione completa e complessiva
Non è soltanto ponte sullo Stretto e comunque
Rispetto alla grande iniziative spinta propulsiva del governo nazionale per per costruire finalizzare una costruzione che non riteniamo strategica
Sappiamo che gli anni che ci divideranno da qui alla costruzione del ponte li dovremo gestire c'è chi dice che siano sette citi diciotto c'è chi dice che saranno più di otto io spero che saranno otto come annunciato
Dal governo nazionale è dalla ministro delle infrastrutture però questi otto anni devono dobbiamo utilizzarli per preparare le infrastrutture in Sicilia perché è quello che stiamo facendo anche sulla Palermo Messina sulla Messina e Catania perché il traffico veicolare e ferroviario che passerà dal ponte sullo Stretto sarà di milioni e milioni di passeggeri tra mezzi pesanti
Treni è anche
E auto rottura mentre quindi non ci stiamo preparando a questa sfida
Sul qual per quanto riguarda il piano casa a come già ha riportato ha detto Giusi stiamo lavorando costantemente tra i due assessorati
E anche con un coordinamento che abbiamo dato degli ACP in Sicilia per far sì che questi cinquanta mila alloggi che sono di proprietà
Degli ACP in Sicilia possono essere riammodernato i perché un pensiero va anche a loro
Non soltanto come giustamente annunciato giusti alle giovani coppie che hanno diritto assolutamente a farsi una casa e hanno diritto anche a pagare un mutuo a tasso agevolato e stiamo lavorando per questo
Ma anche alle cinquanta mila famiglie non abusive
Soprattutto quelle non abusiva ce lo dobbiamo dire che hanno diritto ad avere una abitazione dignitosa sotto nella quale nella quale veniva
Stiamo lavorando gran
Grazie assessore di questi altro mi fermo mi state facilitando il il lavoro perché e come se vi passate la staffetta l'un l'altro
Sia per l'aspetto degli enti locali sia per l'aspetto legato all'IACP ma io partirei adesso proprio dalla presidente la città metropolitana nonché sindaco di Catania
Eh lo so però a queste
Chiaramente abbiamo visto tanti aspetti positivi Mada sindaco e da presidente vista metropolitana sicuramente avrà una visione di governo del territorio dove ci sono sì aspetti positivi che criticità
Naturalmente io però cerco sempre di concentrarmi sulle prime pensava alle secondo come un ostacolo da superare perché poi amministrare diventa anche il modo attraverso cui far diventare realtà anche le illusioni e questo può accadere quando c'è una squadra che lavora bene non sono all'interno della compagine amministrativa che tu hai in quel momento la possibilità e l'onore di presiedere ma anche un sistema di relazioni e di efficiente calibrazione dell'intervento per effetto delle sinergie con la regione siciliana con il governo nazionale e con la Comunità europea perché grazie anche all'età
Allora abbiamo fatto ieri sera con Sergio Parisi nel verificare quello che stiamo compiendo a Catania c'è da rimanere impressionati
Se uno pensa alle opere cominciate già con l'amministrazione di Salvo è proseguita adesso per cui venti milioni che hanno San Cristoforo voluto dal Governo nazionale sul modello Calibano
Per la rigenerazione urbana quindici milioni per l'abbattimento del ponte di Ognina via Villa Glori cinquanta milioni grazie al Governo regionale della zona industriale
Cinquantasette milioni per il lungomare settantacinque milioni per il diagnosi ben integrati trentasette virgola cinque milioni per le fu a e dentro ci sono opere importanti ma non le cito una una settanta milioni Catania Spazio Sport per il pingue quindi qualità dell'abitare dodici milioni Teatro Massimo Bellini e quindi cultura tre virgola venticinque milioni
Parcheggi e parco fama già consegnato parcheggio struzzo al turistico è del ex Sauro che era occupato desunti sociali abbi intermodale per i bus a Fontanarossa valorizzazione Porta Garibaldi per lette se ci siamo con Alessandro
Cercando di mettere a terra questi venticinque milioni per marciapiedi può sembrare una sciocchezza ma parliamo tanto di città inclusiva poi i nostri bambini o i nostri o le persone con disabilità non possono camminare dei nostri marciapiedi la riqualificazione delle strade speriamo di avere altri venticinque milioni dalla Regione Siciliana perché parliamo tanto di investimenti abbiamo somme straordinari ma abbiamo pochissime risorse poi per le spese correnti e quindi per la manutenzione e allora attraverso la Regione Siciliana abbiamo individuato questo strumento per superare la criticità ci sono ancora programma periferie pendolare ingegnere Bisignani atti sei milioni per la riqualificazione della Civita non sto parlando di intenzioni
Sto parlando di progetti che sono o già in fase di realizzazione o comunque sono in gara grazie anche a iniziative che ci hanno portato con molta attenzione a migliorare la macrostruttura creare una nuova stazione appaltante che quindi posta realizzare legare non solo per Catania ma anche perché ce lo chieda tutto questo è frutto non della casualità perché poi qualcuno può dire va be'ma tanto
I cinque Stelle ci hanno insegnato uno vale uno e probabilmente è così
Ma noi abbiamo un elemento di valutazione che è interregno che c'è stato fra salvo e il mio arrivo che detenne stato determinato dalla decisione commissariare
Che improvvisamente ma c'è il direttore Bisignani che non lo dirà mai perché ovviamente manterrà
Una bomba British per cui non lo potrà dire però obiettivamente c'è stato un rallentamento perché mancava la politica andare le indicazioni giuste
Tutto questo si sta verificando perché c'è una forte volontà imperniata sull'azione sul desiderio di fare ma che non potrete mai trovare realizzazione soddisfazione
Se non ci fosse quella sinergia che certo fra gli enti che abbiamo detto certo
Se poi
La l'assessore Enrico non mi dai i soldi per incrementare il contratto di servizio per Trenitalia e quindi aumentare come fosse la metropolitana leggera la Rete sulla fascia ionica è chiaro che a quel punto io farò una
Ma proprio ma protesta
A al a Palermo pretenderlo che chiamino arancino qualche loro ancora continuano a chiamare arancine e proveremo a battere i pugni sul tavolo ma sono certo perché l'ho parlato poco prima che si sta battendo anche per questo quindi poi alla fine ci sono tutta una serie di Koper azioni che porto nel risultato finale che quello che ci consente alla gente di dare risposte
Perché se noi pensiamo l'ho detto già prima è un termine che a me piace molto azione
Se ne pensiamo all'azione amministrativa attraverso essa riusciamo a dare quelle risposte alla gente che non fa altro che chiederci di avere una città non migliore non straordinaria come sempre dico io una città normale naturalmente devi essere bravo anche a non cedere alle pressioni di chi vorrebbe
Che continuare a percorrere
Tragitti basati su un modello di sviluppo di una città che non è più sostenibile e quindi bisogna essere bravi anche a essere inflessibili
Non voglio utilizzare termini di bastone e carota però bisogna anche far comprendere che ci sono delle regole da rispettare
Io ringrazio gli amici che prima mi hanno detto che hanno perso cinquanta euro di contravvenzione quindi alimentando le casse comunali spero che quanti di voi faranno la stessa cosa nella giornata di oggi
Però significa questo significa questo che c'è un'azione improntata alla legalità qui siamo stati sempre un partito d'ordine dalla nostra storia fino a oggi quindi non stiamo facendo altro che lo sto facendo altro che dare esecuzione ha un'impronta che abbiamo ricevuto dal passato
Se tutto questo lo possiamo fare e perché c'è un'idea di Stato c'è un'idea di governo al contro la quale il nulla
Prova a sostenere le sue ragioni ma purtroppo per loro per fortuna nostra
La gente comprende quanto siano assolutamente vaporose le soluzioni che propongono e ti trovi quindi poi a subire improvvisamente tradizioni consenso da parte di gente che non avresti pensato perché se noi mettiamo al centro di tutto io Catania
Loro la Regione Siciliana
Il Governo nazionale l'Italia intera e quindi l'ente l'anno la Patria da cui parte tutto quel sistema che ci permette di essere non solo migliori ma che sta mostrando una competitività che ci ha consentito di scalare i livelli di credibilità in tutti i campi internazionale oltre quel non so incommensurabile lavoro che sta facendo Giorgia che vero ministro degli esteri della Comunità europea se tutto questo noi lo sogniamo capiamo che siamo veramente una grande forza
Grazie al Sindaco devo dire che disegno che mi pare di poter tracciare il sto facendo io il progettista
Da parte dei tre politici che abbiamo avuto il piacere in questo evento ascoltare quello di un governo del territorio molto attento e soprattutto basato su una regia non sulla casualità e questo è sicuramente il modo migliore per operare a questo punto però coinvolgiamo adesso la parte tecnica del del nostro panel perché no no state state state perché sicuramente si rivolgeranno anche a voi nelle cose che hanno da dire io inizierei intanto con a l'aspetto di protezione civile e di IACP perché vorrei lasciare diciamo nella fase finale invece quello che riguarda un po'il riassunto delle puntate precedenti cioè la redazione dei pubbliche quindi la politica legata alla relazione di questi punti
Per capirci piani urbanistici generali
Da questo punto di vista siccome so che il dottor Nicastro
è stato chiamato di nuovo in ospedale vorrei coinvolgerlo subito sull'aspetto di protezione civile e che gli un po'quelle che sono le sue osservazioni si a quel microfono grazie
Che può dare sia al sindaco sia agli assessori legato ai tra virgolette grandi Problemi sisma la sabbia tutte le esigenze sanitarie legati appunto ai grandi eventi catastrofici
Grazie grazie all'ingegnere Battiato io invece desidero ringraziare gli assessori amici arrestando ricordi Savarino visto Elvira Amata
La deputazione regionale con in testa Giorgio assenza senatore voglia essere l'onorevole Sbardella
Il sindaco qua Enrico Trantino con il quale ci siamo ritrovati in una maxi emergenza se le si ricorda sindaco quando ci fu l'esplosione
Beh e che dire che dire dire che oggi la se Hussein centodiciotto
Garantisce ha un ruolo strategico nella maxi emergenze nelle maxi emergenze in piena interazione appunto come dicevi tu Paolo con problematiche di protezione civile
E intanto io fare liberamente per stare mio tu quando di delle maxi emergenze di cosa parliamo
Le maxi emergenze chiaramente sono tutti quegli eventi dove si caratterizzano vittime o feriti tali da non potere essere gestiti dalla risposta sanitaria locale in quel caso ovviamente intervengono Protezione civile e l'asse Ussi insieme e altre chiaramente altri enti quali parliamo per andare nel pratico maxi emergenze di natura chiaramente naturale frane alluvioni oggi è cambiato il clima eventi come uragani maxi emergenze di massa come i negli eventi sportivi nei negli concerti quindi sopra affollamenti casi di schiacciamento maxi emergenze
Come l'epidemia recente del coro Vidal come atti terroristici insomma
Ci sono tante maxi emergenze dove noi interveniamo con un asset strategico
Per la gestione delle maxi emergenze che abbiamo all'interno della serie USA e che è stato strutturato per operare in piena condivisione con la protezione civile
Noi abbiamo devo dire il Governo stato vicino per ristrutturare un o un asset un una struttura della maxi emergenza davvero strategica
Con una dotazione di alto livello con una tecnologia all'avanguardia con un personale altamente qualificato di recente cui se cioè Sergio Parisi abbiamo anche firmato una convenzione
Con con la fine con questo caso Sergio qua Presidente nel comitato regionale la Federazione Italiana nuoto che ringrazio ancora
Per avere firmato appunto questa convenzione che ci consente di renderà ancora più consapevoli i miei ragazzi che saluto alcuni sono qui presenti
E ha in situazioni per esempio come gli alluvioni che sono abbastanza oggi purtroppo presenti quindi noi oggi come se usa abbiamo un ruolo strategico devo dire e questo ci fa molto onore
Che di recente in un convegno a Palermo avvenuto il capo dipartimento della Protezione civile nazionale il dottor Fabio Ciciliano il quale ci ha indicato come riferimento non soltanto per la gestione delle maxi emergenze in Sicilia
Ma per la gestione dei maxi emergenze in tutto il territorio del Mezzogiorno perché il Sud nona una struttura strategica come quella che abbiamo noi senza entrare nei tecnicismi e restare nei minuti solo per dire che noi abbiamo due postazioni mediche avanzate due tende pneumatiche di alto livello dove dentro nel caso di una maxi emergenza garantiamo abbiamo la presenza di ecografi portatili ventilatori polmonari aspiratori chirurgici
Abbiamo un furgone per le situazioni alluvionali abbiamo un unità di comando regionale
E con postazioni informatiche un'unità
Che riesce a gestire venti come per esempio le le maxi emergenze di natura da per dire chimiche biologiche nucleari radiologie insomma siamo chiaramente alla in piena sinergia con la Protezione civile
E io devo dire mi mi Gagliardi nel mio piccolo do il mio contributo onorato di essere stato indicato da questo partito a svolge questo importante ruolo strategico
E sono sempre alla a a diciamo a disponile a dividendo a disposizione ci fidiamo di tutte quelle che sono le indicazioni che vengono dalla dalla nostra deputazione grazie
Grazie al dottore Castro
Torniamo a ricollegarci a quanto ci hanno accennato prima io assessori cioè il piano casa lo sviluppo o il recupero soprattutto del patrimonio edilizio esistente il presidente via CPP
La tappa Angelo sigari
Che oggi tra l'altro non rappresenta
Diamo il benvenuto alla ministro Urso
Appena arrivato
Allora ministro dicevo Angelo sigari da presidente dell'IACP di Catania oggi non rappresenta semplicemente lente ma è a Roma e anche a Brussel a rappresentare vi è IACP siciliane e italiane non nel suo ruolo presidente mia CP è stato una uno strumento per dare alla casa a chi non ne aveva la possibilità ma diventa anche uno strumento per il futuro per ricostruire per progredire in questa in questo momento di difficoltà
Il presente il passato ma soprattutto il futuro di questo ente nel suo progetto
Io ringrazio per questa giornata
E peraltro è un'occasione per far conoscere alla comunità di Fratelli d'Italia quanto abbiamo fatto in questi anni
Andrò veloce quindi chiaramente i tempi sono contati
Ma in realtà credo che l'attività che ha fatto voi a cibi di Catania penso
Lavori finiti per l'importo di cinquantatré milioni
E consegnati rispetto ai fondi complementari del Pnr con diciotto mesi d'anticipo dal previsto
E pagandole in prese caro Enrico con a dodici giorni
Io credo che siano state un risultato straordinario
Nel frattempo abbiamo realizzato quattro comunità energetiche
Abbiamo dato vita deficiente mentre al genetico diffuso e nello stesso tempo efficientamento sismico
Perché in realtà
I condomini palazzi che avevano diciamo la loro genesi
Intorno agli anni Ottanta sicuramente avevano bisogno di un intervento straordinario
E nello stesso tempo perché no partiranno al più presto altri lavori
Penso alle due Torri che attraverso una convenzione fatta a suo tempo con l'amministrazione può DS daranno vita a centoquarantaquattro alloggi nella città di Catania partiranno i lavori per quando riguarda la nostra parte a fine anno e nello stesso tempo perché hanno altri tipi di bandi che ci siamo aggiudicati penso lo beh credo che uscirà la prossima settimana che riguarda comune di bel passo e più comune di Zafferana
Il tema casa rientrato fortemente nell'agenda politica nell'agenda politica europea pensato un poco alla nomina del commissario l'ordinanza non nell'agenda italiana pensate alle dichiarazione ultime dal premier Meloni
Per l'agenda siciliana perché non abbiamo bisogno di darci consigli c'è un rapporto fecondo umano prima che politico con l'assessorato dico che ringrazio
Per la collaborazione
Ci siamo se il video per telefono mente qualche giorno fa eravamo a Brussel
A circa dieci giorni fa siamo stati a Palermo
Nella Sala Rossa perché
Con i rappresentanti del CP nazionali
è nata la Regione assume un altro nome abbiamo sentito il bisogno di confrontarci anche sulle iniziativa estremamente importante finanziamento di un miliardo trecentottantuno milioni per quanto riguarda le trecento energetico
E debbo dire con un poco di orgoglio
Sulla genesi di questo decreto io penso che la Sicilia attraverso la mia persona scritto una bella pagina perché le prime bozze di legge Alessandro sa tutto non prevedevano le possibilità tecniche per farla operare al meglio
Le regione dell'assurdo e attraverso nel sedile di Federcasa sposata dal ministro Foti è stato avevo reso possibile e questo porterà per esempio dati degli ultimi giorni
Lo IACP di Catania a sicuramente presentare bande in uno spazio di qualche mese perché c'è una procedura estremamente complessa non meno di cinquanta milioni ulteriori
Allora
Allora questo è un elemento di grande soddisfazione che si venga ad altri aspetti
Fine anno
Caro Alessandro mai catanese cui saranno sicuramente più attenti rispetta tengono che non conosci magari la storia la storia della città di Catania
Verranno sbloccate dieci milioni per quanto riguarda il famoso tavoli era a fondo perduto ci siamo presentati due anni fa questo bando
è il nostro turno e il nostro turno dice la struttura del ministro Bernini rialzerà realizzeremo posti per studenti centonovanta posti in una vicenda in una vicenda che ha riguardato la storia anche morale della città di Catania io quando mi sono insediato Claro Alessandro ho detto
Il giorno del mio insediamento voglio realizzare del Tavoliere perché voglio dimostrare a questa città che si può analizzare il Tavoliere con un sorriso e senza bisogno di tangenti allora
Allora determinare anche un presidio di legalità
è stato un fatto sicuramente importante quando mi sono insediato due giorni dopo il presidente immediato che attualmente presenta la porta aperta per lo di Roma lasciava a Catania
Era con Musumeci e quando Musumeci ha presentato nove Serenella CP mi ha
Detto non vorrei essere Suzanne
Ebbene abbiamo Coppa volto il racconto della storia CPP
Il mio primo atto Giorgio uno dei miei primi atti è stato spedire il vecchio direttore alla corte dei conti
Nello stesso tempo oggi c'è una grande squadra c'è stato un consiglio d'amministrazione Butcher tipo gli arnesi con noi che mi ha sostenuto mi ha dato fiducia sul limite battaglie sicuramente
Io credo che possiamo determinare un'impronta ancora più forte rispetto alla possibilità che si stanno presentando cioè quando io ho letto ma già sapevo tutto perché con Alessandro sia stato sembra questo rapporto rapporto forte diretto è sicuramente fortemente propositivo che c'è stata la se decisa dall'evoluzione dei fondi europei per quanto riguarda la questione casa io credo che praticamente abbiamo avvistato
Una importante possibilità per dare risposte ai nostri concittadini e vedete
Io quando c'è stato il congresso di Fratelli d'Italia ho parlato fatto riferimento a due città la città visibile la città invisibile caro Enrico
La città visibile e al centro storico
Su cui magari ci ci addensi siamo con maggiore forza con maggiore attenzione ebbene nel centro storico della città di Catania occupa riguarda sessanta mila abitanti
C'è tutto il resto che è diventata una grande tre periferia e dove realtà hanno possiamo fermarci ad una situazione ad un'attività solo di rammendo per scomodare Renzo Piano
C'è molto da fare
E allora al di là della questione diciamo tecnica infrastrutturale c'è un elemento che credo che sia fondamentale
La dignità della persona
Io credo che un attività di un'amministrazione di destra
Di un ente pubblico detesta cala Sandro utilizzo tre come riferimento
Non possa che partire dalla persona
Che riguarda diciamo l'elemento fondante di una destra che sono nel sociale non è una vera destra
E allora
E allora concludo concludo salutiamo
Le novità che emergono dall'Europa l'altro ieri un mandato alla commissione Casa
Che attraverso la presenza del onorevole Falcone dall'onorevole Violante che presiede questa con questa Commissione e per esempio sulle questione le prossime settimane ci sarà un intervento importante per garantire per garantire una possibilità
Europea sull'emergenza abitativa che è emersa esplosa per quanto riguarda l'Europa
Si chiederà un intervento straordinario di trenta miliardi nello stesso tempo si terrà conto di quello che nella distribuzione della distribuzione del del reddito pro capite nello stesso tempo o se renderà conto
Dell'insularità che è una marcia in più ed è un elemento che non può essere un elemento penalizzante allorquando si discute dei possibilità aggressione Angelo scusatemi decretos di avere chiuso sono richiamata all'ordine però sicuramente credo che abbiamo tutte le possibilità per disegnare una città a all'altezza della sfida a cui siamo chiamati
Ho cercato di fare valere il mio peso Angelo
Molto residente
Però ha detto ha dato degli spunti fondamentali parlando di Città visibili Città invisibile e di ritorno alla persona perché dopo programmi idee che si stanno concretizzando dobbiamo dare anche la parola i tecnici che devono poi di per rendere possibili tanti di questi progetti ed è per questo che abbiamo inserito in questo panel
Un esperto urbanista che ha lavorato e lavora in diverse parti della regione siciliana che l'ingegnere Maurizio Apicella e il direttore dell'urbanistica di Catania che colui che all'arduo compito di portare finalmente il nuovo piano regolatore o pubblico che dir si voglia a Catania dopo qualche annetto in cui siamo costretti a vivere con lo stesso piano regolatore di sessanta anni fa circa direi di chiamare subito Maurizio Apicella per dare un po'di anche sollecitazioni importanti nei confronti dell'ingegnere Bisignani
In maniera tale appunto da andare a chiudere con il giusto modo
Le giuste idee un ragionamento che il futuro
Grazie Maurizio innanzitutto grazie a voi per l'opportunità io ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi di stamattina che certo la contemporanea presenza Catania del sindaco dall'assessore al Territorio dell'assessore alle Infrastrutture mi permettono di fare una sintesi e porre subito sullo sul tavolo alcuni aspetti disciplinari tipici della materia
Che non può credo possiamo più rimandare
Io signor Sindaco caro Enrico credo una cosa
Che così come in questo momento il Presidente del Consiglio a l'arduo difficile compito per la prima volta di affermare la capacità di governare questo Paese con una cultura di destra
Credo che noi
Ed è una missione fortemente culturale è difficile significativa e credo che ci stiamo riuscendo con grandi risultati io credo che la stessa cosa dobbiamo mettere a Catania
Perché improrogabile dare a questa città uno strumento per il governo del territorio che addirittura precedente onorevole Solarino alla promulgazione della settantuno settantotto
Anzi è precedente alla promulgazione dei decreti ministeriali mille quattrocentoquarantaquattro del sessantotto per dirci alla chiara e uno strumento realizzato in attuazione della legge mille centocinquanta del mille novecentoquarantadue
Cioè l'Italia del quarantadue si dalle regole per la ricostruzione unitaria un Parlamento che nelle condizioni della guerra e noi governiamo pretendiamo di governare la città di Catania ancora con quegli strumenti
Nel frattempo abbiamo promulgato il consumo di suolo zero nel frattempo abbiamo il problema dell'invarianza idraulica di salvaguardare la città dagli equilibri idrogeologici diciamocelo chiaramente
La nostra missione è quella di dare un nuovo strumento a questa città se non ci dovessimo riuscire probabilmente non avremmo fatto appieno il nostro compito
Io non credo che sia una missione impossibile io credo che alcuni temi sono innanzitutto prioritari rispetto ad altri e dobbiamo avere il coraggio di chiamarli per nome e cognome e affrontarli
Primo fra tutti faccio degli esempi
Se qualcuno di noi o meglio le nostre donne i nostri figli si trovano in corso Sicilia devono raggiungere via di San Giuliano cosa fanno attraverso durante la giornata vicolo delle belle via delle finanze
Oppure fanno Corso Sicilia via Etnea e poi rientro in via di San Giuliano
Se la risposta è la seconda oggi la riqualificazione urbana è un tema centrale nell'agenda politica non c'è dubbio che noi dobbiamo cominciare da San Berillo Vecchio
E pensare a un intervento di riqualificazione che ci permetta di attraversare quel quartiere abbandonato lo dico chiaramente malfamato ma non per la presenza delle belle che storicamente la toponomastica ci consegna ma per tutti quegli accadimenti anche nefasti che abbiamo vissuto fino ai giorni scorsi
Primo punto credo che debba essere quello di cui non sento parlare a sufficienza e non sento parlare a sufficienza neanche da quella categoria che sui sociale negli ultimi mesi
A parafrasato meravigliosamente una vecchia canzone di De André ovvero soggetti che non potendo più dare cattivi esempi Cerroni dare buoni consigli noi credo che su questo tema dobbiamo studiare approfondire il tema risolverlo
Secondo tema indifferibile
E la presenza della nostra dei nostri assessori il governo regionale il capogruppo assenza mi danno la possibilità ancor di più di rafforzare questo concetto io non credo che possiamo ancora differire un problema nato nel mille novecentocinquantuno che nel resto del mondo era ottocentesco e in Italia novecentesco lo sventramento di corso Marti della libertà non è possibile non risolvere questo tema
Urbanisticamente possiamo anche copiare da altre città d'Europa
A Matrei della Gran via Corno il mettere in piedi tutto ciò che in orizzontale e non si poteva più fare è stato risolto alla fine dello scorso secolo
Io non credo che anche a parità di volume urbanistici che significa parità economica non sia possibile risolvere il tema
Se necessario è qui per questo avevo invocato la presenza
Del capogruppo onorevole assenze dei deputati siccome il problema Racconigi variamente da una interpretazione di una norma regionale poi decaduta interveniamo se del caso aiutando il sindaco con una norma ad hoc
Ma non possiamo non risolvere questo tema
Vado a conclusione con l'ultime due cose la prima riguardo e coinvolge l'onorevole Savarino
Dare un piano atrocità di Catania non significa dare un piano qualunque altro dei Comuni dei quasi quattrocento Comuni siciliani
Perché la città di Catania è un'area metropolitana ed è un'area metropolitana tipica diversa da Palermo e Messina perché tutta attorno alla città capoluogo a differenza delle altre che sono lineari o puntuali in maniera differente
Necessita una norma ad hoc per il Governo delle aree metropolitane io stamattina ho sentito dire
Che forse va rivista la rappresentanza delle Province l'elezione diretta ho sentito del Presidente della provincia tutto ciò che sommiamo col sindaco della città metro ed addirittura Enrico diceva diritto e conflitti di competenza
Probabilmente in questa norma dovremmo introdurre il piano dell'area metropolitana
Perché io sfido il sindaco Giammusso il sindaco Tarantino a dirmi dove finisce il confine della loro città e dove comincia a quello dei Comuni contermini re abbiamo strade con due nomi
A destra quello di un comune e a sinistra quello di un altro comune cioè i cittadini che stanno su un fronte hanno un'amministrazione diversa ci immaginiamo che sia sotto il profilo della pubblica illuminazione della fognatura o anche della raccolta dei rifiuti
Ma pensiamo veramente questo poi è un problema che l'amministrazione se non un problema a monte che non abbiamo saputo governare con una norma ad hoc
Oppure mi dispiace che non è presente onorevole Musumeci
Abbiamo edifici di soggetti che al mattino dormono con la stanza da letto in comune si sveglia ne fanno colazione in un secondo comune
è escono da un terzo comune
Piano Tavola posso indicarmi quali sono gli edifici
Pensiamo veramente che il governo del territorio che è l'evoluzione dell'urbanistica oggi posso essere governato con questi mezzi dobbiamo darci del Piave queste cose dobbiamo chiamare per come sta
Ultimi due punti Maurizio urtano contro un rosso che non era solamente il problema della mobilità e dei parcheggi scambiatori di questa città
C'è necessità probabilmente di un gruppo interno governativo tra la Circumetnea metropolitane i Comuni contermini della città per risolvere questo problema anche ricopiare fasce lo Iskander copiò il San Gimignano per risolvere il problema a Filadelfia non ci vuole tanto a capire che ci dal gruppo parcheggi scambiatori per evitare l'attrattività al centro della città
Concludo perché altrimenti il peso di Paolo avevano tagliato su di me sarebbe eccessivamente incombente credo che è una sfida che non possiamo perdere
Enrico I tutte le capacità e tutte le capre alla squadra il miglior urbanista come assessore il direttore che viene da una formazione urbanistica
Questa comunità non credo che possa mancare questo obiettivo così come lo stiamo mancando l'obiettivo del governo del Paese a Roma con Giorgia Meloni scusatemi se sono andato oltre i tempi grazie grazie grazie Maurizio adesso devo dire che
La Pomba inglese la direttore Bisignani è stato un po'messo a dura prova questo intervento di Maurizio dice la quindi tipo cedo subito la parola so che sarai stringato come al tuo solido
Ma
Preciso nei tempi asciutto asciutto grazie per l'invito grazie a tutti voi e vi saluto a tutti IRNA con un unico saluto il vorrei aggiungermi cioè vorrei aggiungere un qualcosa questa aplomb Iglesias sì è vero noi con i due commissari straordinari esaltare avevamo bloccato una grande capacità di sviluppo che era iniziata con la sindacatura Pogliese
Che grazie anche all'assessore nella continuità all'epoca assessore Trantino oggi sindaco oggi abbiamo invece avuto un impulso enorme nelle attività Catania un cantiere
è inutile stare qui a dirlo lo vedete Kandahar Catania un cantiere in tutte le parti in primis caro Maurizio dice Allen quello che tu hai detto
San Berillo Vecchio necessita di un qualcosa San Berillo Vecchio in questo momento ai cantieri attivi più importanti e la città di Catania dovremmo rincontrarci qui fra due anni
Per fare il censimento dei cantieri chiusi e secondo me anche della bellezza e della qualità dei progetti che sono stati portati avanti non a caso con dei progetti diciamo estremamente spinti voluti proprio da questa città Puddu mo'e pubblico io sono veramente contento di questo parte ma diciamo anche di
Questa combinazione chiamiamola politico-amministrativa mai siamo burocrati o qualcuno ci ama anche super burocrati forse anche troppo potenti nelle nostre attività amministrativa però senza di voi non possiamo approvare né un putto umane un pubblico io farei soltanto un'indicazione ma proprio a chi fa le leggi perché noi alla Regione
Voi alla Regione da onorevoli potete fare leggi le leggi relative abbiamo un ministro sull'economia che mi fa piacere anche che posso ascoltare oggi quello che siamo che che sto per dire che e parte dall'interno da quello che gestiamo e concludo qui caro Paolo
Le leggi purtroppo anche quelle urbanistica quelle sulle infrastrutture non tengono conto dell'economia stratificate
L'economia stratificate a volte non vengono protette dalle leggi
Io faccio soltanto un esempio per esempio la legge le linee-guida sul punto mo'che possono essere condivise e condivisibili per l'intera regione siciliana
Però probabilmente per esempio a Catania nel luogo in cui noi siamo per Ando ci portano delle contraddizioni in termini perché ci sono delle realtà totalmente diverse allora nei principi attenzione assessore lo voglio dire
Non perché ne dobbiamo andare o a destra si visto da qualche parte a dare peso ad una situazione di di grande difficoltà però nei principi di proporzionalità e nel principio anche se volete dell'economicità tutta forse un qualche norma che vada anche in protezione di economia stratificate che fanno parte della città attenzione potrebbe essere anche una cosa più utile a chi ai tecnici che predispongono dei piani che predispongono
Delle diciamo programmazioni potrebbero rendere più fluido anche questa attività chiudo noi tra la la il sindaco lo sa stiamo lavorando benissimo col poco abbiamo fatto un atto di Indirizzo loro l'amministrazione ha fatturato indirizzo estremamente corposo che è stato preso anche diciamo a misura per tutti gli altri comuni abbiamo utilizzato tutti i fondi dell'amministrazione
Regionale che ci ha dato poi opportunità per fare seppuku che per il punto uno tutte e due i finanziamenti li abbiamo utilizzati
Noi entro il termine di diciamo maggio giugno dell'anno del due mila ventisei dovremmo consegnare questo documento preliminare dopo dal mille novecentosessantaquattro ad oggi
Chiaramente pongo è un documento tecnico ma anche un documento che fa società è un documento che fa economia è un documento che faccetta è un documento che fa gestione urbana
Questo dobbiamo grazie devo essere sincero ad un'amministrazione lungimirante che ha basato tutto il suo interesse proprio anche sulla gestione del territorio e devo essere sincero io non ho mai visto i giornali così pieni di polemiche
Sugli interventi che stiamo facendo ma forse per un motivo ben preciso perché abbiamo veramente tantissimi interventi
All'interno della città quindi che ben vengano le polemiche sui giornali perché significa essere che si sta facendo veramente tanto per questa città di Catania ringrazio ancora tutti quanti voi
Per quello che state facendo grazie
Grazie al direttore Bisignani prima di chiudere l'assessore Savarino mi chiedeva di fare un appunto che interessa sicuramente gli amministratori locali

E sentita sì ovvi se sono tanti sindaci e tanti amministratori vi volevo sollecitare due cosa c'è aperto un bando
Che permette di togliere cemento e asfalto alle nostre città è creare parchi urbani polmoni verdi zone permeabili
Serve per rendere nostre città più vivibili ma serve soprattutto per combattere i cambiamenti climatici l'effetto delle bombe d'acqua che il nostro sistema fognario non può più contenere quindi vi chiedo di attenzionarlo perché è importante dopodiché
Abbiamo ottenuto dal governo Mino Meloni il finanziamento di tutti i ventuno interventi su cui da diversi mesi lavoriamo e ringrazio anche
E trilli qua nostro del coordinatore regionale Luca Sbardella che mi ha sostenuto in questi so con diversi incontri al massimo
Un un risultato che ci ha visto lavorare che dietro le quinte con una serie di schede tecniche aggiustamenti insomma che non vi so dire perché ci sono dei paletti che erano incredibili
E siamo riusciti a ottenere dal governo Meloni cinquantatré milioni di investimenti su questi ventuno interventi che riguardano
Di Sesto e anche coste
Certo qualcuno poi caro Luca come tu sai si voleva intestare il nostro lavoro qualche neo
Collega in giunta mettendo il cappello sul lavoro che ne seguiamo da mesi ma lasciamo stare c'ha fatto molto infuriare tutto questo perché va bene che noi parliamo Central noi è mai Ivo ma il noi a
Anche un contesto che quello di Fratelli d'Italia per cui io ci tengo particolarmente che venga riconosciuto
Abbiamo ottenuto a questo è l'altro appello che vi faccio
C'erano stati assegnati soltanto dodici milioni per l'erosione della costa voi capite bene che molti sindaci mi mi sollecitata perché le nostre coste anche questo effetto il cambiamento climatico hanno un'aggressione che mette a rischio forse anche centri abitati a volte strade
Siamo riusciti a ottenere dall'ultima programmazione altri cinquantotto milioni in tutto settanta milioni che io a breve
Metterò un faro l'avviso ma vi prego
Dovete mettere i grossi progetti dovete caricarli su orrendi se attenzione che non devono per forza essere già esecutivi bastano progetti di fattibilità ma è un presupposto indispensabile perché si possa accedere al finanziamento
Dito la vostri tecnici attrezzatevi perché abbiamo risorse disponibili e se il bando va bene potremo pressare per averne altri
E dare nostre alle nostre coste
Metterle in sicurezza mettere in sicurezza l'assestamento si sente abitati per quanto riguarda le segnalazioni che mi sono arrivati dai tecnici che io ringrazio
Ne siamo disponibili colleghi lo sanno Giorgio lo sa a fare tutte e i miglioramenti legislativi che servono però attenzione a non individuare nella norma quello che la via Brera per aggiustare qualcosa che non si ha il coraggio di aggiustare perché a volte i nostri amici qualche anno fa ha detto
Perché è scoppiato accada a Palermo quello che l'italo belga e noi per fortuna abbiamo schiena dritta per potere prendere tutte le le disposizioni di di di di legge regolamentari e dei circolari che che che il caso impone e lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo non vorrei che esploda qualche cosa pure qui a Catania quindi se qualche no
Va detto perché la normativa non permette alcune forzature abbiamo il coraggio abbiate e abbiamo tutti insieme il coraggio di dire no ok dopodiché sembra non ci siamo
Grazie assessore mentre Luciano consegna degli omaggi la maglietta della giornata
Anticipo che sta per iniziare il nuovo panel PM RR fondi comunitari e extra regionalizzazione GA quindi non vi allontanate perché proprio una questione praticamente immediata
Allora iniziamo questo e pone voi lo voglio dire assistenza
Allora lascia subito la parola al moderatore del secondo panel al dottor ed impone il caporedattore di investire oggi
Diamo il nostro benvenuto al senatore Sallemi all'onorevole Cannata
Grazie Alberto io sono Giuseppe ti impone ho il piacere di moderare questo panel
L'onorevole Giovanni Luca Cannata vicepresidente della quinta Commissione Bilancio
L'onorevole Caccaro Lina varchi che segretario alla presidenza della Camera dei deputati e poi ci saranno come tecnici il dottor Massimo Carta lemmi che è un esperto consulente per l'impresa fondi ed enti locali
E anche project manager per la Zeiss nella Sicilia orientale
Il dottor Fabrizio Penna capo da dipartimento dell'unità di missione Pnr R.
Alla ministero Perra all'ambiente e la sicurezza energetica
E nella duplice veste diciamo politica e tecnica abbiamo anche Giuseppe Catania sindaco di un di di Mussomeli e da qualche mese anche componente del nucleo del di valutazione del PM RR alla presidenza del Consiglio
Direi di iniziare subito con il ministro o Urso la mia domanda è questa nomi le guida un un ministero che che in questi mesi in risalto perché il made in Italy
Per rischia però a causa della dei dazi che sono il tema del del migliore degli ultimi mesi e probabilmente saranno il tema dominante dell'economia mondiale nei prossimi anni
La globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta non c'è più per l'Italia può essere un problema perché non siamo una potenza esportatrice ora probabilmente non lo dimentichiamo
Tendiamo a recriminare troppo ma noi siamo come la Germania siamo una potenza che a una un grande una grande capacità di penetrazione sui mercati esteri però senza il mercato americano obiettivamente avremmo qualche problema vi do soltanto un dato le esportazioni verso gli Stati Uniti pesano per poco più di un decimo
Del totale
Però rappresentano metà dell'attivo commerciale quindi tutta la nostra bilancia commerciale per metà è in attivo grazie agli Stati Uniti questo significa che senza gli Stati Uniti rischiamo persino di andare in in recessione non è un mercato facilmente rimpiazza bile
Io ad esempio da cittadino tendo
A complimentarmi con il governo italiano per la postura che ha avuto un durante le trattative perché non mentre c'era una parte del della stampa dell'Italia che per motivi diciamo politici ha cercato di alzare la tensione con gli Stati Uniti il Governo italiano ha giustamente compreso che in realtà noi non siamo nelle condizioni di imporre condizioni
Al agli Stati Uniti e non soltanto perché sono la la superpotenza ma perché noi e la Germania dobbiamo tantissimo agli Stati Uniti e soprattutto l'Italia una un forte tasso di di concentrazione delle e di di valore aggiunto nel sul mercato americano allora chiedo però alla al ministro Urso
Come facciamo con Italia a preservare l'accesso ai mercati esteri e quindi praticamente preservare anche la nostra capacità di crescita nella medio e lungo termine
Pur sapendo che comunque le politiche commerciali sono di pertinenza esclusiva dell'Unione Europea per cui noi non possiamo direttamente influire su di essa
Della domanda
Nel caos mondiale
Tra guerre combattute
Anche in Europa
E guerre commerciali
L'Italia
E il paese che si sta muovendo meglio dieci anni fa hanno eravamo lottava paese esportatore al mondo
In questi dieci anni mentre il mondo impazziva
Tra sanzioni legittime
Misure daziari protezionistiche non solo da parte dell'amministrazione Trump dà anche l'amministrazione baie piuttosto che altri Paesi hanno realizzato mentre sì destrutturata la globalizzazione
Noi siamo passati da ottavo Paese esportatore al mondo
Abbiamo superato la Gran Bretagna e la Francia
Lo scorso anno due mila e ventiquattro abbiamo superato la grande corazzata dell'export mondiale che era la Corea del Sud quest'anno
Con tutto quello che è accaduto non siamo testa a testa con il Giappone
Per la quarta posizione mondiale
Nel podio dell'ex porto dopo i grandi giganti della Cina degli Stati Uniti e della Germania
Noi siamo testa a testa con il Giappone che ha una dimensione demografica
E produttiva più del doppio di quella dell'Italia
In questo contesto così difficile le imprese italiane sono apparse che se permette anche il governo italiano più esigente capaci di reagire delle imprese dei governi degli altri paesi
I dati parlano chiaro
E le prospettive sono incoraggianti
Io sono certamente preoccupate le misure d'azione americane
Ma la vera preoccupazione sulle infetto indiretto di quelle misure daziaria
E sulle conseguenze sull'economia interna europea
Del maremoto potrei chiamare così
Il cui sisma si
Magari si è verificato con negli Stati Uniti
Ma si è poi propagato in altri continenti rischiando di pregiudicare il continente europeo mi spiego meglio
Gli Stati Uniti hanno messo e la Commissione ha concordato un dazio orientato di massima al quindici per cento che incorpori dazi precedenti
Che c'erano alcuni settori
Nei confronti dei prodotti europei
Ma hanno messo dazi di gran lunga più superiori per esempio nei confronti della Cina o del Vietnam o ancora dell'India poi vedremo se saranno ridotti di gran lunga superiore i nostri per esempio sulle calzature il quindici per cento nei confronti nostri era era all'otto precedentemente c'è stato un incremento e al cinquanta per cento nei confronti dei calzature cinesi
E questo riguarda anche l'acciaio di conseguenza
Mentre il dazi americano noi lo possiamo in alcuni settori
Sufficientemente superare assorbire perché i consumatori americani non voglio rinunciare ai nostri prodotti e talvolta e-mail con cui al mercato americano saremmo addirittura avvantaggiati se i nostri concorrenti diretti per esempio le calzature sono i cinesi vietnamiti hanno dazi superiore ai nostri
Il problema è cosa accade della sovrapproduzione cinese
E di altri Paesi asiatici che non può più entrare nel mercato americano perché addirittura pre Colussi o con dazi così elevati talvolta arriva al centoventicinque per cento dove si dirige la sovrapproduzione
Si legge immediatamente nel mercato libero che quell'Europeo
Con rischio di spazzare via le imprese europee come effetto di un maremoto che sia cominciato il suo sisma nel continente nordamericano ma che se poi
Rivolto come un'ondata anomala nel continente europeo per questo
Abbiamo sollecitato sin dall'inizio dei primi interventi anche in Parlamento nazionale la Commissione europea predisporre misure di salvaguardia che essi possono fare anche in maniera preventiva
E hanno perso un po'troppo tempo
L'altro giorno sull'acciaio finalmente ci ha dato ragione al vicepresidente e commissario disse
Se creme che io avrò incontrato in questi mesi almeno cinque sei volte
Che hanno posto dei dazi ha raddoppiato i dazi nei confronti dell'acciaio cinese
E ha dimezzato le quote a loro destinate
Questa e la strada da realizzare anche per quanto riguarda le altre sovrapproduzione
Recentemente l'altro giorno ha incontrato tutti i grandi brand italiani perché sapete che un fenomeno molto pericoloso pessima dalla moda ce ne sono due in questo momento un interno
Che riguarda la legalità e la tutela tutela e la restituzione a vita della moda italiana ma l'altro esterno
E questo fenomeno incredibile che siano Inc cresciuti in maniera gigantesca negli ultimi mesi dopo le misure d'azione americane che sia ma ultra feste fashion
Significa milioni di pacchi che ogni giorno
Passano le frontiere perché hanno dimensioni piccole che non devono essere controllati alle frontiere alle dogane
E giungono direttamente al consumatore grazia delle piattaforme che non hanno alcun controllo e che fanno credere con una campagna molto attraversi socia molto martellante che quel prodotto che costa appena trenta euro quaranta settanta euro e che sembra ma non lo è realizzata in Francia unitaria possa arrivare al direttamente al consumatore ai nostri figli o le nostre mogli o i nostri cugini
Semplicemente con un clic che arriva a casa ed è vero milioni di pacchi
Noi abbiamo fatto una norma che sarà
Compiutamente introdotto nel dei disegno legge sulla concorrenza Senato tra pochi giorni che pone un primo frontiera
Responsabilizzando le piattaforme sul piano legale di quello che stanno facendo
Ma ovviamente il resto lo deve fare lo può fare la Commissione europea perché le mettere commerciale e anche quella doganale esclusivamente competenza la Commissione europea ma noi siamo il paese che insieme alla Francia Sari agendo in maniera più significativa anche da questo punto di vista prospettive noi abbiamo sollecitato già da mesi fa la Commissione europea finalizzare gli altri accordi libero scambio perché è vero che il mercato nordamericano
Sarà più protetto con misure daziaria
Ma io credo che noi resteremo nel mercato americano perché loro non vorranno rinunciare nostri prodotti che sono unici ineguagliabile nel contempo dobbiamo cercare accompagna non sta a me dirlo i mercati abbiamo chiesto alla Commissione finalizzare altri corpi delle Scribe lo scambio due le hanno già finalizzati quello storico
Un con del Mercosur salvaguardando la produzione agricola il mercato dell'America meridionale estremamente importante e significativo perché attinente contro come dire particolarmente predisposto le merci e i prodotti italiani
Quello con l'Indonesia
Il grande Paese del Sud-Est asiatico
E sono in procinto NI stiamo stimolando altri finché lo facciano altri accordi di libero scambio con gli Emirati
In generale col Consiglio di cooperazione del Golfo cioè con tutti i Paesi del Golfo con l'India
E poi ovviamente con gli altri Paesi del Sud-Est asiatico mi riguardo per i sembra quello sulla Malesia a al Nuova Zelanda il Vietnam quell'aria che predisposta ai nostri prodotti
Io credo che la risposta debba avvenire in sede europea sotto questi due aspetti
Misure di salvaguardia efficiente ed efficace alle frontiere per evitare il il maremoto che si potrebbe giungere con la sovrapproduzione che non potendo più penetrare mercati americano aggiungerebbe inevitabilmente in Europa
E nove accordi di libero scambio con le aree più promettenti coi mercati liberi quelli dove già le nostre imprese stanno dirigendo con sufficiente successo così
Il made in Italy
Potrebbe rafforzare le proprie posizioni mondiale diventare
Il quarto Police al mondo come Paese esportatore pure essendo di dimensioni di gran lunga più piccoli degli altri grandi paesi mondiale
Abbiamo parlato di Dazzi come come tema dell'anno ma probabilmente tema in realtà di questa fase storica però tema di questi giorni e la legge di bilancio onorevole Cannata ci ci può magari delle delineare i punti più o importanti di questa legge di bilancio che è stata licenziata ieri dal Consiglio dei ministri diciotto virgola sette miliardi tantissime iniziative anche sotto il profilo fiscale
Una finanziare che va nella direzione di stimolare almeno nelle intenzioni la capacità di crescita dell'Italia per il due mila ventisei
Grazie
Sì sicuramente e quindi innanzitutto salutiamo con piacere quella che è una manovra una manovra seria ed equilibrata che porta oggi ad avere un rating
Dell'Italia ad essere seria oggi oggi siamo seria e quindi questo è veramente un grande risultato la DB RS
Morningstar e ci porterebbe il rating che da tutti sperato per non conosceva noi avevamo devo con le biglie famosi adesso oggi abbiamo raggiunto il traguardo della della è questo però significa che Pierre rigore che nelle manovre di Bilancio messe in questi anni in campo si è portata avanti quello che è un percorso una traiettoria che aiuta a ridurre il deficit il debito pubblico e allo stesso tempo garantire quello che è un percorso di crescita e sviluppo del nostro Paese taglia guardando alle famiglie guardando alle imprese guardando ad uno sviluppo che è sostenibile e allora diamo alcuni numeri
La manovra di quest'anno una manovra di diciotto virgola sette miliardi di euro che vede per circa la metà più della metà interventi a favore delle famiglie e del ceto medio perché come sapete noi
Nei con le prime tre rimettere finanziare abbiamo investito invece sullo ceto
Medio-basso ricorda a tutti il taglio del cuneo fiscale con il sei e il sette per cento di taglio fino a trentacinque mila euro per irretiti con circa cento euro in busta paga in più
E quindi con lo anche ed il taglio della prima aliquota dal venticinque al ventitré per cento quindi per chi era fino a ventotto mila euro come reddito
Cosa facciamo con la nostra o manovrati quest'anno interveniamo in quella fascia che va dai ventotto mila euro ai cinquanta mila euro quindi il ceto medio l'ossatura
Del del paese lo facciamo con la riduzione del trentacinque mila il trentacinque per cento al trentatré per cento ma non soltanto che non facciamo soltanto questo perché capita che comunque noi dobbiamo cercare di aiutare tutti coloro che stanno soffrendo quella il poco il potere d'acquisto che è stato purtroppo ridotto in questi anni andiamo intervenire anche in quella che unno Ulisse che abbiamo visto in questi anni che purtroppo vedeva ancora la una prima casa essere o oggetto quasi di ricchezza e invece l'andiamo ad escludere quindi anche questo andiamo inserire l'esclusione
Del da lì se della prima casa con l'esclusione anche dell'assegno unico che non avevamo già raddoppiato di una serie di misure bonus mamme
E agevolazioni che aiutano quella che anche un'occupazione femminile che ha visto percorre Cord straordinario con il nostro governo Meloni che aiutano quindi ad avere un ceto medio che possa ritrovare anche la possibilità di poter spendere meglio poter combattere quella che è stato una forte inflazione che è stato negli anni ma che grazie anche alle misure in campo del Governo ma non è qui il ministro Urso
Ha messo in campo una serie di misure abbiamo combattute sono state l'unico paese d'Europa riuscire a scendere rispetto ai dati che hanno visto invece una crescita la maggiore nel campo dell'inflazione e poi otto miliardi di euro investiti invece né per le imprese e in questo senso Namco visto che uno dei titoli
Che vi sono rispetto a questo panelle Chelazzi unità e quindi erano sono e possiamo parlare anche dopo ma due virgola tre miliardi di euro sono anche destinati alla Zeiss unica che Bari farsa quei due virgola due miliardi di euro l'abbiamo messo invece nel due mila ventiquattro
E quindi in tal senso importante
Ecco questo questo è stato forse una delle misure più importanti dal dal dopoguerra in Italia per attrarre
Capitali e investimenti sul territorio del Mezzogiorno che ha dato risultati che dal lavoro e che in questo senso aiuta quello che il percorso di crescita
E quella che è la visione del Governo Meloni produttivi sta come sta Giorgia
Tra l'altro proprio fino a ieri Anna definite al nostro governo che capaci di guardare alla produzione non no all'assistenzialismo ma guarda la produzione che crea lavoro e tu su questa hanno direttiva e quindi su questo modo di pensare la manovra finanziaria è stata pensare a poi è chiaro che anche l'investimento sulla sanità vi sono altre due miliardi oltre i cinque miliardi che avevamo messo equina gambe sia anche su questo quindi famiglia impresa
Sanità servizi linee di sviluppo che vedono questa manovra ancora una volta essere prudente ma capace di guardare con equilibrio quello che lo sviluppo del Paese
Salvatore Salemi lei è componente della Commissione sia giustizia che della commissione antimafia questo governo questa maggioranza stanno cercando di sfatare il tabù per cui opere pubbliche uguale mafia di conseguenza non facciamolo opere pubbliche
E rimaniamo senza infrastrutture di conseguenza le le aree più povere del Paese diventano ancora più povere ed è un circolo vizioso perché sappiamo che dove c'è criminalità c'è povertà e viceversa cosa sta facendo il Governo per cercare invece di separare
La il complesso delle degli investimenti pubblici dalla capacità di penetrazione delle organizzazioni criminali
Grazie per la domanda innanzitutto è un piacere essere presente a Catania complimenti
Grazie per la domanda innanzitutto è un piacere essere presente a Catania complimenti agli organizzatori
Nel momento in cui c'era la guerra dei dazi
Le opposizioni italiane soffiavano sul vento della guerra economica non so se vi ricordate dicevano combattiamo contro l'America
Imponiamo dazi a Israele imponiamo dazi alla Cina facciamo in modo di potere dimostrare quanto siamo forti io ricordo in quel momento difficoltà e di questo ringrazio il ministro russo non solo per ciò che ha fatto ma anche per ciò che ha spiegato poco fa
Il governo italiano è riuscito ad avere una flemma è una capacità di attese e di valutazione del fenomeno economico fuori dall'ordinario che ci ha consentito oggi ci consente oggi di poter essere moderatamente sereni così come
Invito a una seconda riflessione io circa quindici giorni fa ho partecipato un evento organizzato dalla CEI la Conferenza episcopale italiana nella mia provincia provincia di Ragusa quindi territorio neutro politicamente
Questa queste ventosità divari
Era contava le diversità
Che ci sono nella nostra Italia mentre mi sono seduto prima di iniziare il mio intervento per parlare di mafia che nei organizzata di quello che questo governo sta facendo grazie anche a una grandissima donna che l'onorevole Chiara Colosimo alcun invito
Questa platea fare un applauso non solo per la capacità che ha di portare avanti la Commissione parlamentare antimafia ma per la grande capacità che ha avuto di scoperchiare
Di scoperchiare di illuminare con dei riflettori potentissimi i grandi buchi della storia italiana in particolar modo della Sicilia connessa allo stragismo e alla strage di via D'Amelio e capaci ma dicevo quando mi ero seduto quando mi sono seduto vedevo che c'era un'immagine curiosa era un'Italia girato al contrario
E mi ha colpito perché per la prima volta quell'immagine plasticamente dava la percezione di come il Sud sedimentato trainante rispetto al Nord io vorrei solamente darvi qualche dato
Do disoccupazione e minimi storici dal due mila e quattro occupazione in Sicilia più cinquanta per cento da quando esiste la rilevazione Istat duecentosessantasei mila nuove assunzioni a tempo indeterminato nel primo semestre del due mila e venticinque
Questi sono numeri che fanno capire che propulsione a questo governo da questo punto di vista è quanto e quanto siamo capaci a dare lavoro a tempo indeterminato facendo una cosa semplice tanto bene dobbiamo dimenticarla mai
Eliminare le due di cittadinanza che ha avuto commissario Luca Sbardella quasi trentasei mila per miliardi di incidenza economiche duecentocinquanta miliardi che arrivavano da superbonus su questa lo diceva poco fa il collega Cannata forse la prima legge di bilancio dopo tre che ha un respiro diciamo di prospettiva no non ci vede rincorrere ci vede costruire sul tema della mafia
Io ho avuto la fortuna di audire il ministro Fitto prima chiara acquisisse quel ruolo importante in Europa alle domande che rispondeva sul tema dell'infiltrazione della mafia
Il riferimento al PNR Rea tutto quello che poteva essere lo sviluppo industriali non solo industriale ma lo sviluppo infrastrutturale della nostra Sicilia detta guardato ne siamo moderatamente tranquilli e soddisfatti di una cosa abbiamo il sistema di controllo e di sbarramento alla criminalità organizzata per quella che riguarda i lavori pubblici migliori del mondo e nel contrasto alla mafia tutte tutte le strutture di polizia del mondo compresa l'FBI non fanno altro che rifarsi per come il usciamo ad organizzarci in questo senso
è ovvio che le infrastrutture sono una risorsa però permettetemi bisogna anche liberare per faccio un passaggio le amministrazioni locali dal freno a mano che c'è stato fino a oggi perché anche le amministrazioni locali si riescono occorre riescono a portare progetti riescono a dare lavoro ed escono
A dare un'accelerazione economica al territorio io segnalo due cose e poi mi taccio uno e la riforma sulla corte dei conti a firma del ministro foto ministro Foti allora deputato di cui io sono relatore in commissione al Senato che eliminerà la colpa lascerà la colpa grave e il Dolo costringendo la Corte dei Conti alle per un valore di controllo preventivo cioè oggi l'amministratore che spesso lasciato solo avrà la possibilità di rivolgersi alla magistratura contabile chiedergli un parere
La magistratura deve darlo indurre terminato la seducente di tempo sono esiste il silenzio assenso
E non potrà più rispondere se non per dolo cioè quindi questo significa liberare le pubbliche amministrazioni dalla zavorra infinita e consentire di pedalare che unite assieme all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio
E unità anche alla riforma della giustizia che stiamo facendo sono straconvinto per le consegneremo fra un anno e mezzo un'Italia migliore rispetto a quello che abbiamo trovato e questo va detto grazie
Alla nostra al nostro presidente del Consiglio ai nostri ministri ma anche alla nostra classe dirigente
E concludo
Dicendo che non bisogna mai abbassare la guardia nei confronti della mafia
Perché proprio in Commissione Antimafia recentemente ho avuto modo di partecipare anche una commissione perché l'ha voluto chiara qui a Catania sui fenomeni che sono accaduti
Questa è stata e non bisogna mai abbassare la guardia perché abbiamo un'infiltrazione di marca straniera nel nostro tessuto
Che è diventato altrettanto forte altrettanto pericolosa perché lo sfaldamento di alcune organizzazioni criminali di alcuni clan acconsentito a clan stranieri di diventare egemoni
Di avere grandissima disponibilità economica attraverso il traffico di sostanze stupefacenti e quindi mai abbassare la guardia ma su questo ti posso garantire
Siamo veramente all'avanguardia
Onorevole varchi di poco fa il suo collega parlava di di legge di bilancio ma anche della promozione della rating a italiano a conferma che i mercati le agenzie internazionali vedono positivamente l'Italia l'hanno promossa
Ora però le chiedo da qui alla fine al fine alla fine della legislatura quindi praticamente per i prossimi diciotto mesi quali sarà dovrebbero essere a suo avviso le misure su cui il governo italiano si dovrà dovrebbe concentrare per potenziare la la crescita economica perché poi abbiamo fatto bene il risanamento dei conti ora serve fare ancora meglio sul fronte invece della crescita
Grazie a una domanda certamente stimolante alla quale risponderò non prima di avere ringraziato Alberto Cardillo
Nomine o alle mance ma su questioni legate alla politica perché lo voglio dire noi oggi quali ieri e domani parliamo di politica credo che abbia tutti i titoli per
Guidare la coalizione di centrodestra presto altre Vittorio oltre quelle che già abbiamo collezionato quando ci si insedia sulle macerie come è successo al governo Meloni dopo il cosiddetto governo dei migliori è evidente che ci vogliono degli sforzi titani sci per potere raggiungere una linea di partenza che sia accettabile per questo motivo nei primi tre anni di governo ma questo lo ha detto
Molto meglio di quanto possa fare io Luca Cannata che il vicepresidente della commissione Bilancio e dunque a una maggiore contatto con i numeri di questo di questo governo io vorrei
Ragionare un attimo sulle prospettiva per andare subito al cuore della domanda che mi è stata fatta
Noi lo diciamo in Sicilia quindi credo che abbia un valore aggiunto abbiamo fatto una campagna elettorale raccontando
Ciò che avremmo fatto una volta arrivati al governo qualora italiani ci avessero premiato io ero candidata nel collegio che aveva il maggior numero di percettori di reddito di cittadinanza perché inglobava il quartiere Zen di Palermo oggi Aion oggi purtroppo non solo oggi
Agli onori delle cronache per Patti assolutamente negativi
E io non ho esitato un attimo nell'affrontare la campagna elettorale con gli stessi volantini che distribuivamo in tutto il resto del territorio dove come primo punto no non è l'abbiamo nascosto nono decimo come primo punto c'era abolizione del reddito di cittadinanza perché in quel punto c'era una visione la visione di un Mezzogiorno che deve ripartire ma che non riparte dal divano su cui avevano fatto accomodare i nostri giovani con il reddito di cittadinanza Marri parte vuole ripartire sta ripartendo dalle industrie dallo sviluppo vero perché il posto di lavoro non può essere un sussidio che per me è un vero e proprio metadone dissipato ma deve essere economia reale devono estremi posti di lavoro veri deve essere industria vera devono essere attività che aprono
O si sviluppano sul nostro territorio lei misure messe in campo per farlo
Su tutte la più rilevante secondo me è quella della teste unica che poi abbiamo esteso anche ad altre regioni perché ha ben funzionato che racchiude in sé
La cifra delle politiche di questo governo per lo sviluppo da un lato le misure fiscali quindi la decontribuzione il credito di imposta dall'altro lato la semplificazione per le aziende la semplificazione nelle autorizzazioni la così detta autorizzazione unica che è consente di superare lei pastoie burocratiche di enti locali troppo spesso in e carenza di organico in carenza di figure
Professionali per andare velocemente verso il traguardo delle autorizzazioni che per gli imprenditori e
Altro non sono che la possibilità di stare sul mercato poi se sei bravo e il mercato appare la selezione in questo senso le politiche per lo sviluppo mirabilmente portate avanti dalle ministro Urso segnano secondo me una un vero e proprio cambio di passo rispetto al passato decontribuzione Sud resto sud due punto zero tutta una serie di misure che sono servite in questi anni per far ripartire l'Italia non è un caso che gli indicatori macro economici hanno dato del dei risultati assolutamente felici proprio nelle regioni del sud Italia
Ma qual è la visione che il governo Maroni ha già messo in campo il che naturalmente porterà avanti anche in questo scorcio di legislatura che ci prepara dalla vittoria del due mila ventisette le politiche legate al allora lo sviluppo senza però dimenticare che al centro insieme all'impresa c'è la famiglia
Lo dimostra ogni giorno anche l'attività del ministro Roccella
Mette in campo sono dei capisaldi i nuclei attorno ai quali il governo Meloni costruisce la società del domani la società che vogliamo
Impresa e famiglia lavoro e valori questa secondo me è l'identità più forte che questo governo sta mettendo in campo nei primi tre anni abbiamo dovuto tappare i buchi che altri avevano lasciato finalmente sia pur con una manovra affatto bene a spiegarlo in maniera chiara oggi Giorgia Meloni è una manovra che lasciavano
Poco spazio alle governo ma in quel poco spazio il Governo ha messo tutto ciò che si poteva per dare nuova nuova spinta all'Italia
Il Mezzogiorno non è più una zavorra il Mezzogiorno oggi è una opportunità perché se il Mezzogiorno va più va più veloce e l'Italia intera che andrà più veloce il nostro sogno naturalmente a essere la locomotiva della della nostra nazione oggi lo possiamo affermare con un uno sguardo alla realtà
Più fiducioso di quanto poteva accadere in passato quando per il Sud c'erano soltanto Man cette di Stato oggi per il Sud grazie al Governo Meloni ci sono le vere opportunità di lavoro e di sviluppo
Grazie onorevole a abbiamo iniziato a sentire la parola senza una l'acronimo per zone economiche speciali però a questo punto direi di dare la parola ai tecnici
Un esperto di Zè Stella dottor carta legno a cui chiedo di fare il miracolo di far capire nel quali nei dettagli diciamo cosa sua cosa sia la Zeiss e perché è stata ritenuta anche da ambienti che non sono favorevoli a questo governo più efficace come strumento di incentivazione
Della della della ricchezza della in fase di creazione di ricchezza rispetto al tutti hanno l'apparato di incentivi e di sussidi passati grazie
Grazie mondo ma tutti saluto
Saluto il ministro saluto ovviamente tutte le deputazioni sia nazionali che regionali gli assessori regionali presenti sul territorio
Grazie mondo ma tutti saluto
Gesso desse io un mini pregio squalo devo dire di essere stato il project manager dell'accesso Sicilia orientale quando leggesse o le otto famoso Zeiss territoriali con una serie di specifiche
Nel due mila ventitré cogliere centoventiquattro si è passato Lazar su unica
Che ovviamente sta dando una serie di risultati io Confindustria qualche giorno fa uscito dei dati su uno stanziamento di sei virgola cinque
Media cinque virgola sei miliardi sulla Zeiss ha prodotto un incremento di investimenti per centoventiquattro miliardi e ha prodotto trentacinque mila nuovi occupati quindi questi sono i mobili della zia statuali
La Zeiss è uno strumento importantissimo dello Zeus a abbiamo parlato tratto delle due gambe della Zeiss Lazerson non è solo credito di imposta malato esse anche autorizzazione unica
Poco fa ne parlavamo altro strumento fondamentale perché ha consentito alle imprese di avere certezza nei tempi quindi abbiamo due strumenti la certezza di tempi autorizzativa
Molti Comuni io mi vi posso dire che l'esperienza mia personale e quella di avere spesso difficoltà con gli uffici tecnici comunali quando mi rapportavo con loro
E a vere date su unica che davvero una dei tempi predefiniti per le autorizzazioni è un altro strumento fondamentale dell'accesso
Esistono sportello unico che prima ripeto la territoriale ore nazionale
E a cui molti tecnici tanto ancora non conoscono
Mi limito volgo di questo ma alcuni tecnici ancora non sanno che nel caso di attività produttive
Esisteva Zeiss c'è qui l'assessore al Turismo in un convegno dissi
Che molti si lamentavano della tempistica delle autorizzazione io dissi tutti guardate resiste la Zeiss né chi vuole fare al Verdi in Sicilia chiede un'autorizzazione all'accesso unica velocizzando le procedure
Corsa aggiungo io mi sento di dire a tutti voi deputati
Secondo me va anche un pezzo a questa Zeiss
L'accesso unica sicuramente è rilevante tra l'altro ricordo a tutti che l'accesso unica Parri parte con le autorizzazioni con ciò si Romano diciamocelo chiaramente con lo sapete bene c'è stato un momento iniziale
Di rallentamento importante Giusi romano con l'esperienza delle gesta e territoriali ha fatto ripartire lo strumento e ha riattivato lo strumento adottato impulso agli uffici che gestiva e questo ha consentito di ottenere tutti i risultati che oggi ci sono e tanto questo va a merito vostro
Va a merito di tutta la deputazione che hanno preso una persona che sappiamo essere diarrea diversa perché già si romano
Era il l'ex commissario della Campania quindi con e questo è il merito reale in questo vento di questo governo che riesce a valutare valorizzare le risorse che sanno fare impresa
Che sanno cosa significa sviluppare forse l'unica cosa che vi posso dire io sono due
Miglioriamo la Zeiss
La Zeiss ha dato luogo a ovviamente sviluppi importanti probabilmente mancano ancora due elementi primo tornerei un po'sui territori qua ci sono le deputazioni regionali c'è onorevole pugliese con cui spesso mi sono confrontato
Secondo me avere un ufficio regionale della Zeiss che possa confrontarsi guardate fino a dieci minuti fa ovviamente la mia figura di Jess è stata mi conoscono moltissimi amministrazioni comunali
Poco fa sono entrato un amministratore un un tra amministrazione comunale initial fa dottori diciamo dieci progetti già sul tavolo ma non so con chi devo parlare
Devo telefonare mi aiutino a favore ora questa cosa secondo me è una cosa importante cioè avere un riferimento territoriale che possa acquisire degli elementi che poi può riportare a livello nazionale secondo me importante
Al ministro Urso la Zeiss e bellissima ma forse oggi è troppo generalizzata
Ah si è lavorato sul piano strategico ha lavorato anche per il mio mito ha lavorato e questo qua ovviamente
Anche il mio mito ha fatto un lavoro importante
Esistono piano strategico del territorio perché non lo riportiamo anche questo sulla testi vi ricordo che leggesse territoriali avevamo dei piani strategici cioè dobbiamo fare nel limita fatto delle scelte strategiche
Sulle risorse abbiamo sappiamo tutti cucine patron ciance faticare esso non lo vedo ma ce la saremmo tanti assessori regionali ci sono dice il pm RR potrà dopo di me
Parlerà il direttore del masse che gli ha dato tantissime risorse
Non non spendiamo tutto quello che abbiamo cerchiamo di concentrarlo cerchiamo di lì a fare di più del alcune politiche economiche in collaborazione col minimi te che a sua volta piante Piovano Tora
Del non dovrò dei contratti di sviluppo ci sono il PPI mini contratti di sviluppo esistono tantissimi strumenti finanziari tantissime forse anche troppi
PM RR assessorato ore uscito il bando sui l'assessorato gli assessorati regionali fatto cinquecento tre bandi
Non c'è solo il turismo ma c'è anche litigi tra c'è uscito ieri portano in settimana fa
Il il bando sulla sull'efficientamento energetico delle imprese altri strumenti sostanziali perché la Zeiss non può contribuire anche e qua parlo
Di strumento prospettico poco fa Cannata parlava della dell'importante stanziamento gli altri due virgola tre milioni tre miliardi di euro sul nuovo sono una finanziaria quindi Siria che voi credete che la Zeiss debba diventare uno strumento strutturale nel nostro Paese ma perché si diventa realmente uno strumento strutturare non è il caso che ragioniamo anche su politiche industriali specifiche in aree specifiche considerando analizzando i primi dati faccio l'ultima mi concedete sull'ultima mi rendo conto che il mio interverrà solo più lungo però mi avete stimolato tanto si dimezza
Il controllo Svimez di settembre
Ventisei settembre i due interventi
Uno del sottosegretario e uno della Banca d'Italia Banca d'Italia e dice una cosa su cui secondo me dobbiamo riflettere la Zeiss sappiamo che è stata estesa a tutto il territorio
Ma probabilmente non avere degli interventi puntuali in aree poco industrializzate poco infrastrutturate non rende alcuni interventi
Poco interessanti mente probabilmente concentrare sul comunicare
Che vanno sviluppate devono avere un indirizzo specifico forse non è utile per noi
E qui lascio il mio intervento penso spero di aver dato un contributo a tutti voi che siete ovviamente parte dirigente del nostro Paese in questa fase ovviamente mi rendo disponibile in qualunque modo in qualunque senso d'aiutare in questo grazie
Grazie dottor carta lei ed effettivamente la prossima domande sul pm RR due giorni fa neanche a farlo apposta cercavo dati sulla capacità di spesa ed è uscita una nota di di Mutis secondo cui ad oggi non so se aggiornato esattamente al mese di ottobre ma comunque avremmo speso soltanto il quarantaquattro per cento delle risorse complessive stanziate in favore dell'Italia e il mentre le erogazioni sono il settantadue per cento quindi siamo tra i primi in Europa per erogazioni il rapporto tra erogazioni e il invece la spesa in intorno al sessanta per cento questo che cosa significa numeri assoluti
La spesa è stata finora di ottantacinque virgola otto miliardi su una potenziale massimo di oltre centonovanta miliardi quindi da qui ai prossimi dieci mesi in teoria noi dovremmo spendere centocinque miliardi
E ovviamente impossibile ma non è un problema soltanto italiano per quanto la burocrazia italiana
Sappiamo quanto si allenta
è un problema europeo
Quindi chiedo alla direttore penna
Come si sta attrezzando il mini il ministero il Governo per per chiedere eventualmente una proroga alla Commissione europea che finora è stata perentoria nel dire che non ci sarà
è probabile che sia una questione tattica per incentivare i governi a fare presto
Ma è inevitabile che dinanzi a probabilmente metà o poco meno della metà
Dei fondi
Destinati ancora non spesi a livello europeo poi si debba andare verso una una proroga probabilmente si vocifera fino alla fine del due mila ventisette quindi dottor penna
Può come l'Italia sta affrontando la questione dei dei ritardi quel Pnr
Facciamo parlare Lorella il sindaco di timo sorveglia
è comunque una un tecnico data pochi mesi proprio sulla per il Pnr R. giro a lui la domanda poi in attesa che venga anche il direttore
Grazie intanto mi consenta prima di entrare nel merito nel vivo dalla dalla domanda del contenuto di anch'io di unirmi ai ringraziamenti
Adalberto per armi avere organizzato questa importante iniziativa di confronto
Che coinvolge non solo i decisori politici saluto con questo il ministro in primis ma tutti i deputati e i senatori che sono qui presenti
E saluto anche il nostro coordinatore regionale Luca Sbardella che sta facendo davvero un grande un gran lavoro ma coinvolge anche gli amministratori locali cioè quelli che sono il tassello ultimo nella applicazione delle politiche economiche che sono presenti del nostro panorama europeo e nazionale
Intanto inizio con la domanda sul PNR poi farò qualche riflessione anche sul sui temi legati alle politiche di coesione presenti nella in nel panorama nazionale
E chiaramente il i dati sono oggettivi c'è poco da da aggiungere o Inter Petra rispetto ai dati c'è un livello di
Attuazione di messa a terra degli interventi che davvero
In difficoltà ma lo è perché gli aspetti burocratici e amministrativi che attengono a all'attivazione alla messa a terra degli investimenti sono aspetti che richiedono una tempistica importante basta dare qualche dato citare qualche dato
Gli ultimi dati relativi a investimenti infrastrutturali ci dicono che i progetti superiori o ci
Per milioni di euro dalla fase di progettazione alla fase di attuazione impiegano mediamente dai dieci ai dodici anni quindi evidentemente risulta il tempo di realizzazione di investimenti di questa portata risulta
Il linea di massima con le dovute eccezioni incompatibile rispetto a a quelli che sono i tempi che ci vengono dettati con il PNR
Si sta ragionando del tema
Nel dibattito sulla sull'allungamento dei tempi c'è stato come diceva bene lei un prima indicazione probabilmente tattica questo non lo non lo sappiamo ancora c'è stata una prima indicazione che taglia subito il la testa al toro dicendo che il trenta di giugno Cisa due mila ventisei il ci sarà il termine ultimo per per la rendicontazione del Progetto in realtà c'è una timida apertura legata al fatto che la normative e regolamenti comunitari ci dicono che
Bisogna raggiungere gli obiettivi e in milestone il che
In molti casi non sempre non coincidono con la fase di rendicontazione vedremo ovviamente nella trattativa che è in corso quale sarà quale sarà il il prosieguo quali saranno le decisioni che a livello europeo e molto dipende anche dalla dalla condizione che gli altri stati porteranno alla data di termine del del del tempo previsto
Sulla analoga cosa si può dire sul sulle politiche di coesione che in questo momento sono in campo a livello nazionale noi in questo momento abbiamo un un ammontare di risorse davvero straordinario parliamo di circa centotrentacinque miliardi di euro legati alla nuova programmazione due mila ventuno due mila ventisette
Legata alle politiche di coesione che ricordo essere composte da Fondi strutturali quindi europei quindi parlo di festa parlo di FS Plaza farlo di fondi j TF parlo di fondi ci tiene
E anche di fondi nazionali come il fondo di sviluppo e coesione di cui abbiamo discusso nel primo panel ad esempio parlo in particolare delle fonti legati alle infrastrutture si tratta di fondi che vedo il Mezzogiorno farla da padrone perché circa novantasette miliardi di euro di questi centotrentacinque sono destinati al nostro Mezzogiorno anche qui l'avanzamento dispensa dati open coesione Aprile due mila venticinque
Ci consegnano un quadro di ritardo rispetto alla precedente programmazione dove la spesa media i pagamenti effettivi sono pari a circa il cinquantaquattro per cento pel risorse che erano destinate
Fondi di coesione che vedono in campo
Cinquantotto programmi trentotto dei quali sono destinati al FESR alle FS
E dieci dei quali sono destinati al ai piani nazionali quindi ai cosiddetti PON e altri dieci che sono destinati minacce alle cosiddetti fondi ci tiene i fondi di cooperazione territoriale europea
Semplicemente faccio tre riflessioni la prima le prime due riguardano a mio avviso un'intuizione importante che il governo nazionale che la presidenza del Consiglio Giorgia Meloni
E l'allora ministro Fitto poi seguito dal ministro Foti hanno avuto cioè quella di ricondurre ad un'unica cabina di regia la gestione di tutti i fondi quindi piena Ferré e fondi extra regionali
Questo ovviamente consegna un quadro più organico più sistemico è consente anche ai decisori politici di avere un visione più chiara rispetto alle azioni eventualmente correttive da porre in essere la seconda riflessione che consegno secondo me anche questa intuizione importante e lo dico questa volta mettendomi il cappello di amministratore locale
Il quasi il settanta per cento il sessantanove per cento dei comuni italiani
Sono comuni con meno di cinque mila abitanti
Questo significa che questi comuni mediamente hanno una difficoltà importante per la messa a terra degli interventi PNR R.
Così come gli interventi legati ai festa dei in particolare non è un caso per esempio che sull'edilizia scolastica
I fondi dell'edilizia scolastica del Pinar del pieno RR siano quelli che stanno registrando maggiore difficoltà di attuazione malgrado l'esigenza del fabbisogno eh sotto gli occhi di tutti
Considerato le condizioni del l'intera struttura alle strutturale delle dei nostri edifici scolastici
E l'intuizione qual è quella di affiancare ai comuni dei un'assistenza tecnica quindi delle risorse umane che sono state selezionate dal dipartimento coesione che in questi giorni
Il Dipartimento coesione sta mettendo a disposizione delle delle comunità e soprattutto delle aggregazioni
Giocherà affiche parlo ad esempio di di fu a parlo di are in terra parlo di Sironi proprio nel tentativo di dare un'accelerata importante alla messa a terra delle risorse
Terza riflessione e chiudo che consegno eh
L'efficacia nella gestione di questa risorsa prendo a riferimento solo il fondo sociale europeo
E se è vero come è vero che oggi noi registriamo il ministro Urso lo so a lo anche messo in evidenza tante volte un un mismatching tra domanda e offerta del lavoro che è pari addirittura al cinquanta per cento cioè ogni cento richieste di operatori specializzati che vengono dalle aziende se ne trovano solo cinquanta
è evidente che a mio avviso c'è da aprire una riflessione probabilmente fare delle modifiche normative che mettano al centro soprattutto il ministero dell'Istruzione
Le agenzie formative utilizzo delle risorse che siano le più rispondenti possibile a quelle che sono le esigenze che il mercato e le imprese
Ogni
Grazie non abbiamo tempo per un secondo giro di domande però vorrei concludere questo dibattito con domanda alla al ministro Urso il tema del tema credetemi in Italia il costo dell'energia
Le imprese italiane
Partono svantaggiate perché hanno un costo molto più elevato rispetto ai nostri competitor soprattutto Francia Spagna ma persino rispetto alla Germania che comunque in questi ultimi anni sapendo grossissimi problemi tanto è vero che ha un'economia
In recessione
La politica energetica in realtà non è totalmente nelle mani dei governi perché sappiamo che ad esempio il famoso disaccoppiamento tra il prezzo del gas il prezzo dell'energia non è qualcosa che possa farsi su base nazionale perché le borse sono integrate e quindi dovrebbe intervenire Bruxelles a Bruxelles che in questi anni soprattutto parlo da quando si è palesata la crisi dell'energia con all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non sembra che sia stata molto attenta a questo problema allora chiedo al ministro
L'Italia come può fare per affrontare da sola un problema can il vero problema della che il vero tiravo freno amaro della della nostra produzione perché se ne andiamo a guardare
Tutti gli indicatori ci accorgiamo che dal momento in cui esplode il prezzo dell'energia la produzioni industriali in Italia che comunque aveva già subito un contraccolpo dopo la crisi del due mila otto però subisce una nuova una nuova mazzata perché chiaramente con una maggiore costo
Non non si è non si competitivi oltretutto il costo alto dell'energia colpisce la domanda interna perché riduce la disponibilità dei redditi per per le famiglie e quindi strozza la domanda interna e rischia di frenare anche le esportazioni ne abbiamo parlato poco fa al di là dei dazi aldilà spesso anche del problema delle variazioni repentine dei del cambio il anche l'energia rischia di me di di metterci la sua un potere del suo come Popper o l'Italia affrontare questo forno tema se l'Unione europea non sembra molto ricettiva riguardo a questo problema
Se permette rispondo anche questa domanda che come la prima non riguarda il mio dicastero ma rispondo anche questa
Poiché volevo volevo aggiungere tre cose
Per quanto riguarda rispetto al costo regia sì dipende anche ovviamente da misure europee per questo abbiamo realizzato una in Leanza per le industrie energivore
Che vede partecipi e protagonisti oltre che in Italia Francia e Germania ed altri paesi europei
Chiama proprio Alleanza per l'industria energivora di cui ovviamente parte in preponderante c'era l'amico ministro Pichetto oggi Energia fa parte del suo dicastero ma certamente anche mio perché né ovviamente mistero dell'impresa
In attesa che l'Europa i cambi come Gio stesso Mario Draghi ha chiesto all'Europa di cambiare abbiamo fatto quello che potevo fare in casa
E per quanto riguarda la politica industriale abbiamo fatto il piano transizione cinque punto zero oggi finalmente libero dai vincoli europei perché finanziato dalle risorse nazionali a differenza del piano in esaurimento che era finanziato con le risorse europee
Ed è quindi questa nuova misura contenuta nella manovra economica quattro miliardi di euro con Lipera portamento sia per affrontare la sfida del digitale sia per affrontare la sfida ambientale quinte energetica
Ha un ulteriore ammortamento superiore se questo se le imprese
Per ridurre i consumi
E quindi anche i costi
Si avvia un utilizzano impianti di energia rinnovabile
Questo è un impatto estremamente positivo su tris ammaccata
Quindi la nostra strada cuore
Implementare l'utilizzo anche da parte dell'impresa attraverso transizione cinque punto zero
Di impianti di energia rinnovabile ai fini del consumo industriale interno e della riduzione dei costi
Più rinnovabile possibile compresi idroelettrico geotermico solare offro tal Taiko eolica eccetera
Nel contempo ben sapendo che la sua per soddisfare esigenze del mondo industriale non può bastare sì rinnovabile nemmeno l'autoconsumo ma necessariamente bisognerà fonte
Stabile e continuativo oggi ha assicurato nel nostro Paese prevalentemente grasse anche esso fonte fossile quindi nell'arco dei prossimi decenni da abbandonare abbia riaperto la strada alla produzione di nucleare civile
Con un disegno legge consente finalmente anche all'impresa e di stretti nel rispetto di norme ambientali di
A vere un impianto di nucleare civile
Small ore attorno di piccola dimensione nel contempo facendo Pulindustriale non soltanto poteri norme di legge abbiamo dato mandato da alcune aziende a controllo pubblico di realizzare una newco
Che è stata realizzata e che vedi attori lei nel che già è un attore nucleare in Slovacchia
E in Spagna perché pochi sanno che non siamo noi a dare un cosa emerge così basso la Spagna perché lei ne possiede Endesa che produce in Spagna energia nucleare piuttosto che Slovacchia con l'azienda slovacca
Paradosso dei paradossi
Di una visione ideologica dell'ambiente che ha precluso al nostro Paese di fare quello che sapeva fare meglio di altri
Perché noi quaranta anni fa avevamo la terza potenza mondiale nell'uso civile del nucleare dopo la grande Unione Sovietica gli Stati Uniti c'era l'Italia per intenderci poi i referendum ha cancellato tutto questo
Bene abbiamo dato mandato AN alle Ansaldo Nucleare e Leonardo di cossighiani Ugo che è già avvenuto per realizzare il reattore nucleare di nuova generazione cioè le piccole reattori modulari compatibili trasportabili contenga nel nostro Paese e fornire i distretti l'impresa del nostro paese piuttosto e quelle di altri Paesi
Politica industriale
Costo Energia autonomia strategica perché c'è un problema una cosa sono i costi una scossa all'indipendenza ma oggi sono fondamentali entrambi
I costi perché il vero differenziale competitivo per quanto ci riguarda l'energia
Ma se parliamo poi dell'Europa c'è un differenziale competitivo con gli Stati Uniti con la Cina enorme della stessa Europa ma anche l'autonomia e indipendenza dell'Europa come dimostra la querela russi in Ucraina
Energie la prima battaglia nel mondo
E quindi come si può essere liberi da ogni condizionamento solo sviluppando contemporaneamente il massimo leggi rinnovabile
E il massimo dei merger nucleare perché sono solo le uniche due formino energetiche quelle rinnovabili quelle nucleare prodotte nel nostro paese o nel nostro continente
Gli altri dobbiamo importante comunque a prescindere
Quindi se vorrà aggiunge la libertà e l'indipendenza sul piano dell'autonomia energetiche la prima delle Autonomie o come sapevano i padri fondatori che prima creare una cieca
A comunità e
Come economica la color buona dell'acciaio perché sapevano che il carbone in quel caso oggi può essere nucleare piuttosto che rinnovabile e il motore dell'Energia il motore del paese
Prima risposta potevo dare però tre cose ma riguarda necessariamente piene arrecare
Noi siamo il Paese in Europa che ha meglio utilizzato i fondi del Piano Herrera
E sanno tutti pienamente utilizzati nei tempi prestabiliti anche con l'ultima di programmazione
Per quanto ci riguarda con ministero delle imprese e del made in Italy per capirsi l'attenzione verso le imprese del governo Meloni nel piano originario erano destinate al mio dicastero diciannove miliardi di euro che abbiamo tutti impiegati
Dei tempi previsti
Per questo ci sono stati assegnati altre risorse nella prima riprogrammazione fatta dal ministro Fitto e anche nell'ultima riprogrammazione di questi giorni soprattutto nella prima per cui il nostro dicastero che il dicastero dell'impresa rispetto al piatto ripiano originario fatto da loro di diciannove miliardi di euro ne avrà dieci miliardi di in più niente Staggia impiegando dieci miliardi
Per giungeranno il ventinove miliardi di euro
Dieci in più di quanto lo state logicamente previsti tutti saranno utilizzati nei tempi previsti
Ma non basta perché altri cinque miliardi di euro nella duplice riprogrammazione sono stati destinati in più al ministero l'agricoltura per l'impresa agricola
Quindi se facciamo un compiuto delle risorse per le aree destinate alle imprese stiamo produttive sono cresciute le due riprogrammazione del governo Meloni di
Quindici miliardi rispetto a quelli che erano stati prevedibilmente assegnati che saranno tutti impiegati per lo sviluppo
Dell'impresa
Terza questione la legge del bilancio per intenderci
Quando Giampaolo diceva ieri attore fatto miracoloso quel miracolo
E si è riusciti in una condizione particolarmente difficile tra superbonus su e reti di cittadinanza che è stato cancellato
Sia l'uno che l'altro ma che ha conseguenze sui bilanci per diversi anni in Codice sementi difficili
Molto più difficili altri Paesi europei sia per la zavorra del superbonus re di cittadinanza che prolunga nell'anno sia per l'alto da ammonta il debito pubblico e far per la prima volta nella nostra storia
Una legge di bilancio che ha coniuga al meglio miracolosamente rigore e crescita
E che punti allo sviluppo sociale
Rigore al punto tale che saremo prima di altri e prima del previsto sotto l'asticella del tre per cento il reparto del rapporto tra deficit
Prodotto interno lordo così deliberare spazi di manovra di bilancio per il prossimo anno destinare alla difesa per esempio
Al punto tale che le agenzie di rating e ci hanno portato in seria
E nel contempo rigore cresciuti insieme non ha mai fatto nessuno crescita perché ci sono quasi diciannove miliardi in più
Tra l'altro presi in parte con il loro consenso
Dal sistema bancario assicurativo equità sociale
Quale sulla destra sa assicurare in questo Paese
Per destinarlo a sanità scuola famiglie natalità lavoro e impresa
Come
Per quanto ci riguarda confido sarà chiesto otto miliardi di euro in più nei prossimi tre anni e l'abbiamo preso
O meglio ci sono stati affidati
Quattro miliardi di euro per il nuovo piano tradizioni cinque punto zero con lo strumento dell'Iper ammortamento che a differenza dei crediti fiscali non impatta nel due mila e mi disegni fonti nel bilancio dello Stato
Con saggezza ma viene spalmato negli anni successivi abbiamo maggiore margine ma sono quattro miliardi oggi poi spalmati dopo per il bilancio ma oggi per Norris cinque punto zero che sarà contemporaneamente ai fini dei beni strumentali per la transizione digitale Comindustria quattro punto zero ma anche ai fini dei beni ambientali ed energetici per la transizione energetica invia in tale nello stessa misura
Comuni per ammortamento che non ha precedenti per dare un impulso forte alla competitività dell'impresa nelle due sfide che devono affrontare quella digitale e quella ambientale anche al fine di ridurre il costo dell'energia
A questi quattro miliardi si aggiungono due virgola tre miliardi per la Zeiss particolare attenzione al Mezzogiorno
E vi si aggiungono altre importanti significativi risorse per rifinanziare la legge Sabatini e la nuova legge si badi né che funziona gli accordi
I contratti di sviluppo
Che sono a cui si aggiunge l'adozione molto importante in questa finanziaria quella già prevista nel piano incendi piano triennale gli accordi di innovazione e vi è anche una misura di credito fiscale
A differenza di prove molto amento destinato per le imprese agricole che non possono avere i bilanci perché lì provando morto mento riguarda le imprese fanno bilanci
Quindi pensato con quale Saggese è stato realizzato un piano di crescita in condizioni di rigore
Che destina otto miliardi stima produttivo quattro per tanti sono cinque punto zero iper amò con l'importo Marta mento credito fiscale per le imprese agricole che non hanno bilanci e quindi non possono fare Lupi utilizzarli per l'ammortamento
Contratti di sviluppo che si riconosce soprattutto la filiera turistico alberghiera e all'industria accordi di innovazione
E abbiamo fornito e il nuova legge Sabatini abbiamo fornito un prontuario importante significativa nell'anno in cui si ha più bisogno e per dare un rilancio al sistema produttivo italiano e affrontare le sfide molto difficile della destrutturazione del contesto globale ben sapendo attenzione
Che la Germania nonostante abbia messo in campo quarantacinque miliardi di euro per le imprese con un piano straordinario
Purtroppo verosimilmente resterà recessione anche quest'anno terzo anno consecutivo di recessione del nostro principale partner commerciale industriale tecnologico
Che la Germania
Resistere quando la Germania e recessione è già un'impresa difficile per le imprese italiane
Chiaro
Bene ultimo dato da dove siamo partiti
In questi tre anni perché colma e tra pochi giorni e il terzo anno da dove siamo partiti
Siamo partiti da un'Italia in cui appariva del tutti stabili governi cambiano in ogni legislatura nell'ultima legislatura sono cambiati tre governi la precedente altri tre sei governi due legislature di maggioranza diversa istituzionali politiche piuttosto che
Vai parte sa di tutto c'è stato
Se i governi in due legislature che so ridotta che sono sono consumate prima del tempo
Quindi stabilita assoluta
E io ricordo il reddito di cittadinanza superbonus che ipotizzavano assolutamente il bilancio lo Stato per gli anni successivi debito alle stelle il deficit Lettera all'otto per cento il rapporto tra il deficit e PIL pile che ci ha lasciato l'otto per cento e ricordo che i soloni internazionali internazionale in questi giorni dicevano col Governo Meloni
Ricordo beh stesso lo spread è schizzerà lo stelle è sceso da duecentoquarantadue ottanta punti si è ridotto di due terzi
Il
Il capitale sfuggiranno dalla Borsa di Milano
La Borsa di Milano è cresciuta l'ottanta per cento in tre anni
Gli investitori stranieri fuggirà dal nostro Paese lo scorso anno aveva toccato il record investimenti sesta in Italia in green field e trentacinque
Quei miliardi di euro di investimenti esteri in green field in Italia cinque per cento in più lui degli investimenti rispetto all'anno precedente in Europa cinque per cento in meno la Germania venticinque la frangia ventiquattro
Cioè mentre in Europa i capitali si dirigono altrove vengono in Italia non era mai accaduto quindi lo spread è diminuito la Borsa è cresciuta investì vere astri sono aumentate del nostro Paese il debito pubblico è sotto controllo il deficit eccetto dall'otto per cento ha meno del tre per cento quest'anno
Non arrivata la commis la Troia che pensavano loro ma l'Italia è stato giudicato il paese più affidabile in Europa
Nell'indice di attrattività presentata a Cernobbio quest'anno il decimo indice di dieci anni da uno che è stato ministro del governo di sinistra come Giovannini quindi non è che da uno dei nostri
Nell'indice di attrattività di Cernobbio presentato dalle che si ministro Giovannini che lo fa da dieci anni l'Italia in questi tre anni di governo melone passata da
Ventitreesimo posto del due mila ventidue nell'indice di attrattività globale
Al sedicesimo posto quando è l'abbiamo scalate di posizione sette in tre anni dell'indice di attrattività quando gli altri Paesi perdevano posizioni
E oggi ne possiamo assicurare
In Occidente
Il governo più stabile
Il governo più affidabile il paese più attrattivo
Tra i Paesi del G7
Tra i Paesi dell'Unione europea cioè nel nostro Occidente
Grazie sostanzialmente a una piccola donna che ha saputo capire che cosa sia la leadership del nostro Paese interpretarlo al meglio
Che è una classe dirigente che assoluta assumersi l'eroe la responsabilità di fare quello che serviva
Cancellare il superbollo cancellare vede cittadinanza e incentivare gli investimenti dell'impresa
E l'occupazione un milione duecento mila occupati in più in tre anni ricordo che Berlusconi si era posto un obiettivo in milioni di occupati in cinque anni
Non ne abbiamo raggiunto quell'obiettive superato in tre anni in condizioni di crisi europea noto a tutti
In con house mondiale chiara a tutti i colleghi guerre intorno all'Europa
E con le guerre commerciale che stanno sconvolgendo il mondo per questo io dico l'ho detto l'altro giorno imprenditore pensateci un attimo
L'Italia negli ultimi vent'anni comunque era diventato un paese attrattivo per i prodotti che realizzava il made in Italy che Giorgio nel nostro perché l'ha voluto perché mi limiterò oggetto bello nel mondo
E le imprese che già nel mondo venivano dette desiderino ha detto agli imprenditori quante sono belli i prodotti italiani
L'abbigliamento alla moda peccato che l'Italia
Cioè negli ultimi vent'anni era diventato bello il prodotto italiano il prodotto del nostra per fare
Restava l'Italia peccato che l'Italia con gli scioperi peccato con l'Italia col disordine peccato che l'Italia con l'instabilità peccato che l'Italia non sia affidabile peccato peccato
Oggi per la prima volta si può dire che non solo i prodotti italiani sono belli riconosciuti come in qualità di Celenza del mondo che il Governo italiano cioè lo Stato italiano che oggi può essere sostanzialmente portato a vanto nel mondo
E questo è un'opportunità straordinaria
Essere riconosciuti come il Paese che può assicurare la migliore stabilità in un contesto D'Amato
La migliore affidabilità nel contesto Donato la migliorata l'attività nel contesto dato c'è il Paese che ha finalmente in un mare in tempesta
In cui tutti si disperdono
Una rotta giusta consacrata come tale da tutti
Grazie ministro non c'è più il tempo per a un secondo giro di domande io spero che abbiate trovato questo dibattito interessante
Vi ricordo che alle ore sedici ci sarà il prossimo banco panel sempre qui nel frattempo chi lo volesse tra pochi minuti ci sarà il pranzo offerto dai Cr grazie a tutti
Amo ci un applauso tutti
Tutti tutti indistintamente siccome stiamo parlando di Europa anticipa Europa e non solo perché ci sono ampiamente aria rappresentati i territori
Anticipo subito che
Tutti tutti indistintamente siccome stiamo parlando di Europa anticipa Europa e non solo perché ci sono ampiamente aria rappresentati i territori

Anticipo subito che dobbiamo mantenere tenere i tempi europei
Guardate banalmente anche questo gesto che facciamo ormai da qualche anno quello di aprire una bottiglietta piuttosto che un oggetto del genere
Passa attraverso quello che succede c'è qualcuno che storce il muso io sono anch'io anch'io
Grazie a Giuseppe Milazzo
Europeo GRA eurodeputata di più tardi alla prima poi sentiamo subito onorevole Milazzo conclude lei allora cambi di scaletta tutto ai bar
Ora vuole Milazzo
Tempi Europa l'Europa di fatto è chiamata a rimodulare i più fondi coesione
Inutili fare quella
Finta cortesie che ci dobbiamo dare del lei ci siamo sempre la gliel'tutti i talk show
Tu sei in Commissione pesca e di fatto sarà una delle grandi rivoluzioni che dovrebbe rimodulare la vita di tutti noi a partire persone che opera in un settore delicatissimo nella nostra terra come settore pesca prego
Quattro minuti cinque Iuliano cinque no quattro minuti non ce li ho mi dispiace un minuto attenere accontentare RAI dicevo questo
è stato sviscerato stamattina la tutte le risorse
La
Nel PNR figlio del New Generation you esatto
Dei fondi di sviluppo e coesione io sono il vicepresidente della Commissione pesca
Marie e oscene di conseguenza anche la costa
Le quote tonno egli Stocker e le risorse
Ittiche l'acquacoltura tutte cose di cui parliamo quotidianamente
Un focus per la consegnarli una riflessione
Quello che accade
Di fronte a noi
Una guerra in corso che grazie al Governo anche al contributo di autorevolezza del governo italiano
Nel trovare sì punto eh
Come dire momenti di riferimento perdi restaurare
Una pace in Medio Oriente a impatto anche sulla pesca inevitabilmente perché il Mediterraneo era diventato grazie
A una vecchia Europa sinistro o idee a guida socialista e governi di sinistra un mare di Mediterraneo
Oso dire
Quando Palermo era panorama uso tutto porto e il Mediterraneo un mare di Libero di libero scambio di cultura di commercio che vedeva protagonista Mazara Selinunte Sciacca Agrigento e basta girare porti cella basta girare per la nostra amata Sicilia per vedere cosa ci lasciano
Quelle rovine storiche storia che oggi deve ritornare a essere attualità cioè
Accordi commerciali
La guida di Giorgia Meloni in questo momento serve a ripristinare quelle condizioni di scambio commerciale culturale
Come dire strategico ecco io ho già finito
Quando tu abbandoni lasci nell'abbandono questi rapporti come hanno fatto cover né di sinistra
Consegnando a tutto quello a cui ho fatto riferimento a scappare perché c'è un una un esita bibita
In Medioriente e ce li porta acqua come un problema invece quei rapporti sono risorse ecco vi lascio con questa con questa riflessione con questo spunto
Poteva lo governi del passato lasciarci con l'instabilità con la paura ecco le guerre possibile che sfugge ai più attenti sinistra Olivieri che è quello il lavoro che ha fatto il Governo Meloni
Ripristinando anche una certa saluto al coordinatore provinciale di Agrigento Adriano barba saluto tetto come il mio potere Giraudo dicevo il governo Meloni il fatto alla posa di avrebbe una lotteria Colazzo ragazzi ha varcato certamente governo Meloni lo sarà Peppino il governo Meloni
Ripristina un modello che l'Europa è sì una risorsa ma se l'Europa sembra qualche cosa
Ecco io vi lascio con questa riflessione poi meglio di me Ruggiero che era nella mia Terna insieme a Giorgia Meloni meglio di me ne saprà certamente proseguire l'azione che Fratelli d'Italia il sigaro sta portando al Parlamento europeo in Europa
Grazie grazie a Giuseppe Milazzo Kakà introdotto elementi interessantissimi poi chiederà a Ruggero razza che tra l'altro e in libreria faccia come faceva Maurizio Costanzo col Piano Mattei che parla per l'appunto
Di questi temi anche se a me posso posso dire una cosa nel frattempo abbiamo perfezionato in collegamento con quale autore vorrà lasciare ad essi si ce l'abbiamo
Ma non è lui
Come come tenace ma intanto
Ma intanto grazie buongiorno dopodiché tutti scusate se non sono potuto essere lì con voi ringrazio intanto l'onorevole rocciatori avermi invitato
Intanto l'onorevole rocciatori avermi invitato tutti
I partecipanti agli amministratori locali un'opportunità vorrei imprudenza da subito rapidamente risponderle anche partendo anche dal titolo del dell'intervento del del del panel di oggi pomeriggio
La spessa la spesa comunitaria
La spesa comunitaria europea la spesa europea le opportunità della programmazione alloggi popolari quant'altro intanto la prima cosa abbiamo chiuso il ciclo declamazione quattordici venti lo stiamo chiudendo Oberon chiuso al trentuno dicembre
Lo vedono al trentuno dicembre
Con il pieno assorbimento non è un dato scontato il risultato di un lavoro complesso articolato di molti anni
E siccome siamo sempre sui giornali per incapacità di assorbimento datore
Dal mio avviso dalla guardare con un attimo di attenzione anche riflessione rispetto a quello che ha in questo momento quello il quadro del negoziato dal ciclo ventotto trentaquattro ter
Tante criticità ci sta facendo il prezzo prefigurare e il ciclo ventuno ventisette partito è partito
è partito ovviamente con l'appesantimento del ciclo precedente del ciclo quattordici venti che se anche prolungato verrà per le ragioni purtroppo tristi del Comité della guerra che oggi c'è confronti non accompagnare è però anche questo ormai ieri decollato
Integralmente siamo ormai a circa quattro miliardi di euro sui cinque virgola quattro di disponibilità già oggetto di procedure avviate
Quindi di avvisi di di atti programmatori che hanno attribuito risorse benefici ai territori siamo in un momento particolarissimo perché la ma a marzo del due mila venticinque il vicepresidente della Commissione europea commissario la politica regionale proprio a Palermo annunciò che ci sarebbe stata una una una richiesta dell'Europa di di aggiornare il vile strategie
Del dei programmi del ciclo ventuno ventisette ai fabbisogni crescenti del del del Boban visti da Brussel su tutto il territorio europea
La la la modifica del Regolamento è avvenuta proprio a settembre di quest'anno
La Regione Siciliana la Sicilia si è candidata tra le prime siamo sì proprio una delle prime due ragioni che se candidata riprogrammare le risorse affaticarvi Peri Tel liberi sul programma perché è bello che si fatica a fare la spesa
è vero che i traguardi di spesa sono difficili da conseguire però quello che dove prima del prima della spesa c'è tutto una una procedura amministrativa operativa gestionale
Dell'amministrazione regionale dei beneficiari che determina ovviamente una una fase di attraversamento quindi di risorse libere non cederlo poi davvero così tante è però la Sicilia col coso ha raccolto questo l'obiettivo che gli era stato dato dalle dotato di
Destinare almeno una quota pari al venti per cento del delle risorse
Sul sul programma sul programma Sales l'avvio della procedura è stato definito con la delibera di giunta del Governo regionale
Del tre di ottobre è circa mezzo miliardo di euro è stato destinato alle nove quattro priorità che l'Europa ci a
Ci ha assegnato
Prioritario dell'orologio alla Regione Siciliana la il programma in qualche misura già comitato perché sul tema delle transizione energetica sul tema dell'housing accessibile sostenibile sul tema della l'esigenza etica c'era già
C'erano già delle disponibilità che oggi sono fortemente rinforzata però oltre
Qua quaranta milioni di euro la transizione energetica cercherò di essere meno tecnico possibile il Port Laveno accettarono aveva iato questo processo di riprogrammazione ha consentito di fa sì che per ogni cento le euro di soli solo di risorse perché investiamo su quella priorità all'euro pace restituisce novantacinque
Invece che sessanta sei questo ha consentito di poter permettere sostanzialmente una quota ulteriore di risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale regionale lungo in un un programma complementare che che consentirà di rafforza aveva una strategia e quindi
Di fatto non saranno soltanto trentanove milioni di risorse UE che andiamo a destinare alla proprietà della sanzione aggiuntiva ma sono ben cinquantacinque
Lo stesso vale per di alloggio Carlo si sosta l'housing sociale
L'accesso al dall'orgia preziose si accessibile sostenibili per circa centotrenta milioni novantatré di risorsa uguale settanta e trentanove di risorsa nazionale regionale che sarà ostacoli inutili contenitore parallelo la Giunta ha già de con la delibera successiva a quella che ha avviato una riprogrammazione del ciclo a secco Laterza riprogrammazione del ciclo Veltroni Zettel poi ci tornerò su questo su questo punto
Altri trentanove milioni saranno in questo in questo strumento complementare la stessa cosa uguale parla residenze idrica sono ulteriori sessanta milioni di Euro quaranta di ho paura
Poco meno di venti di quota di quota nazionale
AN scuri laica del museo non hanno valore aggiunto di questo di questo percorso è quello di aver sostenuto L'Europa la Commissione Europea verso una strategia fortemente sentita dalla dal dal tanto il da quel punto di vista per delle esigenze sopravvenute che stanno diventando particolarmente severe se ne aggiunge una quella della della sicurezza quello verso una mobilità di uno li uso e la possibilità di sviluppare infrastrutture diviso il residente in questo senso
Il regione siciliana a il fatto un investimento su un intervento particolarmente significativo all'interramento del nodo ferroviario di Catania penalizzato al prolungamento della
Della della della della pista di
La molto rosso
Non si tratta ovviamente di spese per il riarmo nessun modo si tratta di investimenti infrastrutturali programmati già previsti nel piano dal piano regionale dei trasporti nazionale e regionale
è che con questa opportunità se sarà conseguita all'apparenza sarà approvata la riforma
Ma sarà riconosciuto la funzione dual use dell'intervento consentiva di consentirà di avere centosettantasei milioni di euro destinate direttore l'azzurro io allora emittente lei come abbiamo
Poc'anzi lei era collegato cerca cerchiamo tutti di contingentare ci in cinque minuti europee visto che stiamo parlando Europa
Le faccio solo un appena per chiudere quanta di questa ambizione che qui c'è una platea molto qualificata moltissimi sono amministratori ci sono tantissimi consiglieri comunali insomma gente che quando lei parla capisce di che sta dicono sta argomentando lo qual è la strada CE cioè io
Rispetto a ciò che lei sta descrivendo così ma me ne così attenta questa ambizione
Su che misurate rara concretamente sul nostro territorio
quattro miliardi di euro sono risorse già attivate cioè abissi selezioni di operazione
E in qualche caso spesa già sul terreno contiamo per il trentuno dicembre due mila venticinque soltanto al parere sull'Ortigara ventuno ventisette di conseguire un target di albero
Quattrocento milioni di euro di certificazione sono risorse agli amministratori locali con i go-kart grazie grazie per quello che stanno facendo perché la Sicilia sta a coltura sfida
A quella delle politiche territoriali l'ha colto al volo l'intensità anche finanziaria che dona
Perché non ha riferimenti così significativi nessun'altra regione d'Europa un miliardo e mezzo di risorse sono destinate alla gestione diretta
Delle autonomie locali siciliane
Oggi siamo ormai Corno dodici coalizioni del venti che si sono hanno però iniziato questo percorso che porterà avranno sottoscrivendo gli accordi di programma per destinato ad altro assorbire qualcosa come un mille settecentocinquanta ottocento milioni di euro entro la fine dell'anno
Interventi concreti selezionati del territorio e sui quali territori allora spero metteranno in campo la loro capacità per poter completare realizzare entro il ciclo di programmazione la verrà ceduto a questa
Terza proposta di riprogrammazione della Commissione europea ricordo a me stesso che il programma aveva avuto già una prima riprogrammazione avevamo colto la l'opportunità di stelle perché anche su quel territorio
Seicentoquindici milioni di euro destinati all'innovazione al al alle alle tecnologie critiche su quel territorio c'è una delle realtà che questa tecnologia lesta pormi attendo intanto lo sta realizzando per abbattere il gatto il l'industriale
Di autonomia sulla tecnologia genetica dell'Europa che STM che avrà un un un sostenendo rilevante ecco a mio avviso ci sono tutte le condizioni per poter portare a terra in questi interventi conseguire risultati che siano utili per il territorio
Carlo dimostranti del fatto in in il territorio in grado di assorbire assorbire al meglio queste risorse
Difficoltà ce ne sono ce ne sono tantissimi non riguarda il capitale umano la la la sovrapposizione di tantissimi contenitori di queste ore dell'ultima emergenza quella del PRAE del piano nazionale le imprese residenza sono convinto che anche su questo punto il il sistema regionale sarà in grado di dare una risposta
La sovrapposizione di sette otto nove programmi di questo stiamo parlando contemporaneamente
ogni azienda che vince una gara deve dedicarsi a quella gara
Cassare Fatuzzo allora l'acqua inevitabilmente impatta sulla vita di tutti era che il mondo esiste da che Big bene di fatto è esploso
La civiltà certamente e come la civiltà ovviamente la domanda successiva è naturale
Perché si può civiltà è innanzitutto economia ma prima ancora il benessere quindi ambiente che tipo di impatto dobbiamo immaginare circa quello che la il suo ufficio sta conducendo in Italia
Qualora per chiarire io non mi occupo di acqua io mi occupo della depurazione giusto che la fase successiva dopo che aveva ce l'abbiamo asportato innamorato Porcaro ma così così così allora il mio compito è quello proprio di ripulirla per renderla riutilizzabile pienamente sotto tutti i punti di vista e quindi sia per l'agricoltura sia per l'induce poi nel futuro anche per gli uomini
O a qual è l'impatto di questa mia attività il fattore principalmente sull'ambiente secondariamente anche poi sulla società sull'economia perché perché per esempio a Catania ci sono due miliardi lavori da fare
Rinaldi lavorerà fare vuol dire non soltanto costruire impianti di depurazione e di collettamento in tutta la provincia di Catania ricordiamoci Catania a fogne soltanto per il venti per cento
Il resto scarichiamo né lavava perché lavava grazie a Dio va bene è una una roccia frastagliata per cui tutto quello che riceve lo lascia scorre lo depura naturalmente e poi tutto quello che riceve di liquido va a rimpinguare la fa ma sostanzialmente te lei due milioni di di due miliardi di lavori che ne accendiamo a realizzare se Dio ci aiuta e se le contingenze anche legali ci aiutano fornire creeranno non non lavoro per due anni dopo c'è anima lavoro stabile
Che poi che dopo che li quando gli impianti voi l'impianto di depurazione consortile di Belpasso e Misterbianco dovrà funzionare il che vuol dire che ci debbono andare ad assoldare ad assumere le persone tecnici qualificati
Che mancano e questo è un altro problema che dobbiamo affrontare perché io mi vorrei rivolgere agli assessori regionali presenti un problema da affrontare è quello della formazione di personale qualificato sul piano proprio operai
Prima che abbiamo quando viene tante noi ti fa politica e assillato da domande c'era un amico mio diceva di avere nove mila curriculum di persone che aspiravano io ora problema qual è uno ricevono tu che sai fare tutto che vuol dire non c'è forma tubo va bene perché perché l'industria chi Cercone che cerca uno che sa fare tutto cerca uno che va a fare il saldatore
Un altro bisogna fare il manovratore del dal gruppo un altro imbevuto del suo padrone così
Questi sono e questo proprio che manca perché a Catania per esempio firmando il giorno sa di selezione di barriere
Che hanno proprio prodotto saldatori gli operai specializzati nati e l'abbiamo trovato da quando il saldo il merlo di Gabriele là sotto le abbiamo stralciate sembra di barriere è saltata non ci sono
Allora ecco sarebbe che è intervenuto quindi detti ha creato provo una struttura di formazione allora io mi rivolgo all'assessore
Alla scuola pubblica sul sito della Regione Sicilia perché bisogna e al lavoro che bisogna pensare a formare operai specializzati che possono veramente fornire quello che li indusse chiede perché poco fa Sammartini io sentivo dire che su cento ho necessità di operai specializzati
E vengono soddisfatto urtando la metà probabilmente un dato ottimistico perché io l'altro giorno parla mi son venute a trovare quelli cui B dicevano noi siamo stati costretti
Propria rendita non ma solo di formazione perché non ci sono operai specializzati a poterne
E questo è il primo problema quindi il lavoro diciamo di attività che sono state affidate a me curdi sono attività finalizzate al rispetto dell'ambiente
Perché perché il rispetto dell'ambiente perché l'acqua che si depura
Può avere due destini finale o scarica Mare e quindi inutilizzabile
Oppure la la depurazione fino al massimo livello nella scala dei valori dell'agricoltura ABCD acché il mastino nello quindi le per le culture anche a terra
Per lo sversamento anche a terra e qui ecco che l'acqua può diventare importante per tutelare l'ambiente e non soltanto a me ma le coste non soltanto il mare perché eliminiamo utili da Ugo Panigada Emergency col fra mossi pennelli a mare
Ma perché la Costituzione la terra svolge la funzione di rendere umide quindi più fertile il terreno e poi andare a rimpinguare le falde
Con assoluta perché parte già depurati pieno ultimamente depurata attraversando il terreno e quindi queste fabbriche si vanno diciamo a di esaurire ad abbassare ecco che vengono rimpinguate
E allora ecco che a questo punto occorre accelerare occorre cioè dare questi interventi e questo è un compito che io mi sono prefisso fin da quando ho ricevuto l'incarico e che abbiamo raggiunto perché dicevo poco fa l'onorevole razza che su cinquecentottanta cinque su quattrocentottantacinque milioni invece avendo io ciò in legge cento del rete Anedda generale dello Stato li abbiamo impegnati neo impegnati quattrocentocinquantacinque restano trenta per eventuali emergenze
In che cosa mica giocando al Lotto
Mandando proprio a mandare in gara in gara no non soltanto ad accelerare le progettazioni mandare Ammannati in gara intervenga mirato
Qua mi pare che non c'è non vedo Weller diramata e Galluzzo a Minas ad Augusta re Ascoli liti vittoria
Ah scordi a Militello a decollati a Palermo
Non legare che già abbiamo finito va bene autonomi a Gioiosa Marea io il venerdì in seguito proprio tutta la struttura di cantiere di Gioiosa Marea
Appena definiamo finalmente il problema è l'ultimo problema perché c'è stato prove c'è una minaccia il ricorso al TAR dito no andremo neanche ad affidare i lavori dritto dopodiché appena le gare saranno espletate non da me
Non da noi ma dalle le centrali committenze che io ho scelto in invitati
Soldi si e la provincia di di Ragusa e poi ho preso contatti anche con l'Università di Catania che andrà probanti estive la gara di decollati va bene come centrale di committenza
Stati partiremo con questi lavori e questi lavori torno a dire non saranno non provveduto il mondo procure hanno lavori soltanto per due anni o per un anno e mezzo per gelati
Sono torno torno a dire e il lavoro stabile
Perché bisognerà poi gestire questi impianti di depurazione che finora non esistono oppure o esistono per modo di dire
Quindi la funzione allora la funzione nostra qual è stata e sarà quella di accennare la progettazione perché noi siamo arrivati quando ci siamo insediati io ho trovato delle situazioni assurde perché addirittura c'erano riservisti progetta sono affidati nel due mila e dodici
Che ancora non lo state sperati perché perché vedete l'abbiamo rapporti con tutte le migliori società di progettazione di proverebbero quale anche più bravi ingegnere se deve seguire un progetto ci fra sei mesi tredicesime dei dieci progetti ci sono sei anni ho dodici anni per cui c'era gente prova che ha avuto aveva avuto affidato il progetto di mi ricordo di Acireale nel due mila diciannove nel due mila diciannove era stato individuato il sito non sarà bandita la gara il servizio di progettazione sono affidati giudice progettazione ancora non era definito ora finalmente abbiamo definito e debbo dire grazie all'Assessore Savarino perché con l'assessore Savarino nelle settimane scorse abbiamo firmato
Una convenzione in base alla quale la Solarino applica
Aveva Africa
Emendamento che io ho fatto approvare per dimezzare i tempi per il rilascio o Paesi la negazione delle autorizzazioni
Perché vedete il Paulo
Ruggero ci sono due anni per rilasciarlo perché perché son rimpallarsi e Corin Palau Mompiano all'altro senza nessun motivo allora Baldato affondò Savarino finalmente abbiamo snellito i percorsi debbo dire anche grazie sintesi che investono indebitato se non sbaglio Dharma
Un'altra modifica che io ho fatto invece di bandire dieci gare per dieci impianti noi bandiremo una gara per più lotti dice ma perché perché in questa maniera neanche come consente la legge
Tutte le imprese d'Italia o anche l'Europa possono partecipare a tutte le gare che vogliono però ne vincono una unione vige una quindi il primo vince quella più importante secondo la seconda è così
In modo tale che ci sia in danno una pletora maggiore più ampia di aziende che lavorino e quindi che distribuiscono richieste che crea un lavoro e poi ogni vita avrà una sola una sola gara a cui un solo intervento a cui dedicarsi
Insomma finisce come dicono serie di Mussolini no Polo Mussolini curava non ero molto il precedente pedicelli può vi spostavate pensava cosa ne pensava dieci fra dieci venti no dieci frena no no io sono e storia questa
No no no questa è storia spreca Esperia ebbene come
Io guardo bene da proprio dal esprimere giudizi io sto rifacendo proprio son ricordando sulle mura Pisoni storico tonici come offrire il nonno o zio di Carlo saputo sa benissimo perché ne abbiamo parlato tante volte
Va bene allora il problema è questo ogni azienda che vince una gara deve dedicarsi a quella gara
Il Natale che se i tempi previsti sono un anno sarà un anno anche perché io ho detto che non davo nuovi dato nessun tipo di proroga
Neanche se c'è riterremo
Perché la propoli e dare la prima però voglio dire poi danno e tante altre
E torno a dire io mi sono trovato di fronte a progetti affidati nel due mila diciannove e angolato completa il che voleva dire non soltanto la lentezza ne riceve ma servì ma principalmente la necessità di adeguare
Questo
Assume sappiamo tutti adeguare il progetto ai nuovi prezziari adeguare il progetto a quello che conta è che è stata la sola conseguenza del colibrì
Quindi ulteriori costi maggiori costi maggiori tempi di e maggiori costi talora narrativo faremo care ha una storia ma chiuderà gare un solo volte poi la cosa più importante per evitare alcuni problemi che tante volte si vengono a determinare nella gestione delle gare
Io ho deciso un'altra cosa il presidente di ogni gare non sarà il un professore universitario per quanto bravo non sarà l'ingegnere di grande fa sarà o un ex magistrato
Ho nette Sat ufficiale dei carabinieri o della Guardia di Finanza o della polizia
Perché dice perché ve ne sono esenti da dubbi no tutelare i farabutti ci potrà essere tutte le parti così come i santi cibo senza tutte le parti
Però è meno probabile va bene che ci sia anche l'Abn in queste categorie e poi in ogni caso e più tranquillizzante per la platea perché non dimentico mai di dovermi confrontare con la popolazione con nove elettorato
Con i nostri sostenitori specialmente che non debbono dimenticare quello che ci disse una volta al Mirante e Juan Facciolo Apologia classe
L'altro anche forse la storia anche questo
Anche questa è storia è anche nostra
Come altri laddove mette il partito dove fare dovete fare come carabine
Il secondo il mio parere con nelle grandi mi viene facile grazie grazie grazie al professor Conso o io torno a usare questo abbiamo parlato di popolazione la professore Fatuzzo ha sollecitato la popolazione la popolazione rappresentata hai fatto dai sindaci
Abbiamo il sindaco di Biancavilla diamo il sindaco di bel passo io chiederei al si vede che la perché più vicino entro il Bonanno di raggiungere il podio è di portare l'esperienza né sotto da primo cittadino ma anche nella doppia veste perché anche ruoli di responsabilità
E l'ATO e quindi può davvero trasferire quello che è il sentimento che arriva dall'alto passo ma loro ma oppure da organizzazioni importanti o quelle della presenta dal professore Fatuzzo
Antonio prego
Se non funziona di Rocco
Ma adesso spero
grazie buona sera a tutti lasciatemi salutare velocemente il commissario regionale lo sarebbe Luca Sbardella il nostro coordinatore provinciale aperto Cardillo per aver organizzato anche quest'anno questa splendida manifestazione
Che del nostro futuro e dei nostri territori
Io intervengo
Con morto piacere nella duplice veste non solo di Sindona come Bianca villa ma anche
Di considerare di amministrazione dell'atipico ma prima di fare un passaggio lasciatemi dire una cosa si parla molto di fondi europei di di di spessa
Abbiamo seguito fargli Ares proprio poco fa
E sono tanti tanti soldi ma quello che e noto a tutti che oggi non c'è solo una problematica relativamente a l'accessibilità dei fondi ma certamente la spesa
E allora affinità quasi finita l'esperienza del PNR R. possiamo certamente comincerà a fare un bilancio i comuni i Comuni d'Italia hanno non solo raccolto la sfida del PNR ma l'hanno anche vinta perché in tema di digitalizzazione abbiamo speso quasi tutti i fondi in tema di asili nido abbiamo speso che fondi basta vedere nostro territorio tutta nasce di scuole asili nido in tema di rigenerazione urbana abbiamo che spesso i fondi dove non si riescono a spendere i fondi sono in altri settori allora se vogliamo parlare di buone pratiche noi chiediamo che i fondi europei siano demandati gestiti maggiormente comuni un po'come sta avvenendo adesso grazie anche al dottore far Garessio la programmazione renderne perché sono anche un sindaco delle aree interne e adesso sono ci sono costituiti gli organismi intermedi l'unione dei Comuni che gestiranno direttamente fondi con assoluta
Più con maggiore celerità e velocità e le sfide di oggi sono quelle che viviamo tutti quanti noi e se si vuole essere
Sopra i misti all'interno anche dei nostri comuni bisogna raccogliere volessimo identicità sono le sfide più importanti sono certamente i rifiuti
Perché è inimmaginabile impossibile che oggi noi Comuni siamo costretti a pagare un chilo di rifiuti più di un chilo d'arance
Siamo costretti a inviare rifiuti all'estero quindi far valorizzare rifiuto all'estero per la rivendo problema pare sia esso previsti se questi rifiuti resto nacqui e vengono valorizzati qui e non si spendono tanti soldi
E quindi la nascita il percorso avviato dalla Regione grazie a governare nazionale a Giorgia Meloni che ha dato la possibilità anche di velocizzare commissariando diciamo
Le procedure sulla realizzazione termovalorizzatori bando certamente in questa direzione e poi abbiamo il settore idrico che certamente fa gridare vendetta come in un momento un contesto storico in cui
Abbiamo sofferto certamente la siccità il cinquanta per cento dell'acqua viene sprecata nelle nostre condutture allora ci conferma cinquanta
Forse fosse stata anche più infatti maggiori e più da questa platea io vorrei dire intanto una cosa che
Il nostro partito deve essere orgoglioso di aver avuto degli amministratori che all'interno dell'atipico sotto la guida delle sin d'ora Città metropolitana Enrico trentino che è qui presente
Hanno portato quelle battaglie che sono volte a mantenere alto l'interesse pubblico all'interno della gestione del servizio idrico
E lo hanno fatto con tutta una serie di emendamenti che non abbiamo in qualche modo proposto sia in fase di convenzione ma in base di aggiornamento della tariffa e stiamo continuando a lavorare affinché gli investimenti possono partire in maniera celere e veloce per poter anche in questo settore sganciare la nostra terra quinti io mi sento di dire che il lavoro degli amministratori fa dell'Italia
In provincia di Catania va certamente bene e basse cuento quella logica quei valori che Giorgia Meloni ci ha trasmesso sin da ragazzi grazie grazie
Telefonano anche perché stavolta l'ordinamento e le tempie chiedo la stessa cosa Carlo Caputo che il sindaco di Belpasso e mi ha richiamato siccome c'è sindacato metropolitano di me
E giusto che io restituisca la verità la quale si verrà cada il quarantuno per cento
Dicono cioè quale fonti e sindaco
Una relazione che diceva
Aspetta qua c'è una guerra di numeri Carlo perché
Una relazione che ci hanno trasmesso che dovremo discutere fra qualche tempo parla di quarantuno per cento
E a proposito volevo iniziare intanto ringrazio tutti per l'opportunità ma volevo comincia proprio da questo
C'è un momento in cui secondo me il partito adesso deve fare sintesi proprio sul discorso dell'atipico
Siamo sul tragico o comico per quanto riguarda la gestione delle acque nella provincia di Catania è il partito penso che fra poco i sindaci dovranno esprimere se ed è giusto che si esprimono con un'unica voce cosa che in passato forse non è avvenuta quindi un momento di sintesi penso che sì assolutamente necessaria anche per togliere equivoci equivoci verso chi ci guarda verso gli alleati verso i cittadini e trovare una linea comune così come abbiamo parlato con Anton ego Massimiano più volte una linea che sia unica per tutti
Sulla programmazione europea penso dobbiamo parlare di questo io non so che che grande contributo posso dare in questo senso però ricevuto avevo capito l'importanza per carità riflettevo prima su un fatto spesso questi obiettivi strategici che vengono date all'Europa non sono poi opportuni non calano spesso nel territorio come dovrebbero
Dico una banalità mobilità tutti Paesi adesso non c'è un comune che non abbia fatto una pista ciclabile odiano la stia per realizzare
Quello è un obiettivo che forse in Olanda dove l'altitudine massima e duecento metri io nel Bassopiano Germanico va bene ma in Italia e soprattutto in Sicilia per questo dico spesso forse questo invettive poi difficile calarli nei territori
Nella provincia Catania qui la pendenza minima il cinque per cento
Se uno pensa a una pista ciclabile come un modo per spostarsi e andare in un modo e prendere l'autobus esplosa saga se andare a prendere l'autobus o la metro
è assolutamente un fallimento se uno pensa alla pista ciclabile come una struttura perché già va in bici e a un una opportunità di essere di fare bici in sicurezza in città allora è ben altra cosa
Altra cosa agli asili nido non prima parlare di asili nido io ho visto una lista è un elenco di asili nido in Sicilia
Nove
Ci sono Comuni di pochissimi abitanti che realizzeranno un asilo nido ma il problema non è in questi comuni l'asilo nido il problema è altro errore fonde sull'inclusione e coesione lavoro forse sono la vera necessità
Però queste scelte strategiche obiettivi strategici che ci sono stati dati da tutti perché l'Europa prende tutti è vero
Un un dibattito continuo spesso non si cava con le nostre esigenze perché forse in siciliano abbiamo bisogno di un asilo nido in ogni comune ma in quei comuni
Dove c'è una un decremento demografico importante il dato lo sappiamo tutti circa quaranta mila
Giovani siciliani ogni anno vanno via risorse umane che vanno via forse li abbiamo bisogni creare reddito perché la bretella Sironi dopo Eva pagata e quindi
Io spero in una riprogrammazione che sia assolutamente calzante e attinente ai bisogni del territorio perché altrimenti rischiamo di spendere soldi che possibilmente non serviranno a nulla quando facciamo realizzare al comune di Rocca riferiva il la mensa per la scuola il problema l'indomani sarago chi gestisce quella mensa e per quale utente la deve gestire quindi rischiamo RAI di creare delle strutture dove stiamo facendo lavorare le impresa creano sicuramente qualcosa crea e tagliamo nastri ma il giorno dopo sarebbe sarà forse inutile ecco così come spero
Finisco
Che le risorse io sto vedendo il mio territorio una cosa che sembra positiva ma la vedo da un altro punto di vista drammatica
Parchi fotovoltaici
Sul mio territorio sta nascendo stanno nascendo molti parchi fotovoltaici ne sta lasciando uno di cinquantotto ettari
Cinquantotto ettari o per dare un dato ai catanesi sette Napoli sei sei ettari ok quindi immaginate cinquantotto ettari di parchi fotovoltaici
Nella piana ecco se le misure d'Europa andavano a finanziare al cento per cento al novanta i tetti delle persone Erone erige che servire alle persone siciliani
E vi assicuro che i parchi fotovoltaici non servono i siciliani fermo ad altre siccome noi abbiamo un'esposizione che non è quella della Germania penso che ci siano solo ecco utilizzando il nostro territorio sta venendo utilizzato
Poi tutte le favolette di faranno agricoltura sotto i pannelli o faranno pastorizia le andremo a vedere perché sono stato sui luoghi e vi assicuro che non ce
Questa questo vincolo su questi territori
Io sono stato in un parco che sta per nascere un dico qual è perché non non è importante dove hanno fatto il contratto col pastore che gli ha venduto quel terreno
Ma non è un aspetto molto vincolante ecco quindi io paura di questi territori di questo paesaggio siciliano che
Verrà condannate cristallizzato per trent'anni almeno
A queste distese di fotovoltaico che non porteranno un centesimo a nessuna famiglie siciliana porteranno soldi e siciliani e su questo siamo lo sappiamo tutti e qui non quelle sono grandi multinazionale
Spagna Olanda passano da Milano per farne merce il mediatore arrivano in Sicilia prendono i terreni legge che verrà prodotta non sono soldi nostri ecco io
Finisco perché non quando per giungere in questo no Carlo Caputo ha toccato delle facciamo applauso perché l'intervento serio e severo attaccato De Michele onestamente devono essere sicuramente riportati sul tappeto prima di per Sosa che ha perfezionato il collegamento con la vice presidente Nesci però vorrei su questo argomento per parlare
Francesco sancito perché il tema dello spopolamento citato ieri dal presidente Galvagno e adesso di fatto anche dal sindaco Caputo è un tema di strettissima attualità mi sento dire non solo nella nostra regione ma diffusamente anche nelle zone interne di tutta Italia
è vero che tantissimi giovani vanno via la nostra regione però ci sono tantissimi paesi penso all'Appennino piuttosto che altre alle valli del Nord e cominciano da cha impoverirsi e portavano ricche su quello che un territorio che nella diversità fa la sua unicità la sua freschezza
Il tema ovviamente deve essere c'è centrale anche l'agenda di governo prego
buona sera a tutti intanto saluto il commissario regionale Luca Sbardella ringrazio Alberto Bertillo Luciano Zuccarello e tutto il coordinamento provinciale
Per aver organizzato questa manifestazione anche quest'anno partecipata e coinvolgente e Condemi veramente interessanti voglio ricordare un qualcosa che l'amico Carlo Caputo non ha voluto dire quasi una cosa importante caro Luca Sbardella giù devi sapere che il Comune di Belpasso è il Comune a livello europeo che credo che sia il primo il settimo il settimo in Italia ecco per la spesa di fondi europei ha superato financo Paternò quindi o dobbiamo fare un applauso a Caputo che per una serie di circostanze credo che una serie di circostanze
Favorevoli è veramente Laureto con l'Italia il raddoppio la Cardella Catania Palermo che ricadono in un territorio veramente estesi tutta una serie di interventi che riguarda le fognature e depurazioni consente ora bel passo di raggiungere questo record allora guarda Francesco secondo me noi dobbiamo affrontare la spesa europea sotto due punti di vista
Da una parte quello della giustizia sociale e quando parliamo di casa famiglia e acque civil lavoro l'occupazione
Ma dobbiamo fondamentalmente pensare al benessere della del cittadino e al miglioramento della qualità della vita
Perché oggi si parla tanto di One Health qual è il tuo sia se abbiamo un rispetto dell'ambiente e quello che diceva prima Carlo Caputo orrore e rispetto dell'ambiente
Ho rispetto delle acque la depurazione delle acque la qualità delle acque tantissimi sono stati i decreti legislativi anzi due esattamente per essere dato che abbiamo approvato in commissione Affari sociali sanità sulla qualità delle acque
L'immobile è un'OPA ci impone una serie di restrizioni misure che vanno a migliorare la qualità delle acque
Per consumo umano e da lì passa un miglioramento della qualità della vita un innalzamento dell'età media perché se poi la vita media e l'aspettativa di vita in Sicilia molto più bassa rispetto al Trentino Alto Adige passa attraverso questa loro i fondi comunitari servono proprio a questo
Ad e abbattere a ridurre le differenze ma per ridurre le differenze devono essere spesi sia velocemente che in maniera efficace
Ora quando poc'anzi i falchi avesse citava
Che la spesa comunitaria due mila e quattordici due mila venti è stata conclusa si concluderà trentuno dicembre due mila e venticinque
Sarà un dato positivo ma consentitemi per me non è un dato eccellente tant'è vero che il uno dei primi passi che Fitto e il Presidente Peroni hanno fatte questa da quello di una riorganizzazione della spesa europea che va al di là del PM avere ma che coinvolge coinvolgendo i fondi di coesione sociale quindi per ho tanti rare e mette in atto tutta una serie di opere che sono a servizio della collettività ma che sono immediatamente cantierabili non solo i famosi progetti e il famosi sogni nel cassetto questo secondo me è indispensabile è fondamentale perché migliora la qualità della vita allora
Cosa dobbiamo cosa deve fare la Regione Sicilia e che in parte sta facendo perché sia l'assessore Enrico sia agli alti costi la stessa che stanno lavorando bene poc'anzi Alessandro
Mi diceva che i fondi del PNR per la costruzione di edilizia popolare con convenzionato sono stati spesi per circa l'ottanta per cento quindi una spesa veramente eccezionale allorché abbiamo necessità di ascoltare i territori
Capire quali sono le esigenze ai territori devono darci caro Carlo caro Antonio
Opere immediatamente cantierabili che servono realmente a migliorare la qualità della vita del cittadino perché se facciamo lunghi lavori di pista ciclabile non serve a niente quindi abbiamo necessità che questo confronto sia porte quindi la Regione deve aprirsi a un confronto il territorio e questo deve partire dalla Presidenza della Regione chiedere pare tacco che deve fare da coordinamento nel tutto
E questo è indispensabile allora io ritengo che incontri e dibattiti dico come quello di oggi
Sono importanti perché ci consente di andare a casa e con delle idee diverse sia perché abbiamo ascoltato la voce degli amministratori
Ma anche perché abbiamo ascoltato l'esperienza che è quella che abbiamo visto fatto fatto io in Commissione quella che hanno fatto minacce razza allora
Io dico oggi tutti insieme dobbiamo abbiamo noi una classe dirigente caro Luca che forse l'amico una delle migliori case dice glosse che i nostri sindaci abilmente vince di Catania Sorin migliori di tutti i migliori di quelli degli altri partiti
Perché hanno esperienza perché vengo all'opposizione perché ha vanno capaci hanno la capacità di sintesi hanno capacità di amministrare
E quindi noi dobbiamo però alzare la voce far sì che lì la nostra idea sia sì alla idea preponderante più porte all'interno della coalizione
Grazie a una riflessione interessante posso aggiungere una cosa quello che lui ha preteso che sentite mai mi riaggancio a Zagabria dalla regia di prepara l'intervento del vicepresidente Sberna ce l'abbiamo quattro minuti dopo uscendo da qui faccio un pollice dobbiamo raccontare quello che ha raccontato tuffatrice servono saldatori servono persone che sappiano fare queste cose
Una delle uno dei mantra di Nello Musumeci che interverrà domani era quello la il camice del di un primario ha pari dignità rispetto alla tuta di un operaio
E il lavoro è lavoro che che fu produce economia produce reddito produce benessere a a Bari latitudine allora se non abbiamo il collegamento non ce l'abbiamo io chiedere
A parroco pochi
Lo fa largo al microfono che da Ruggero razza
Parte da quello che diceva Giuseppe Milazzo ed infatti un assist subito
Giuseppe ha tratteggiato con la che la visione del vi terraneo di fatto è un po'il il mantra che sta accompagnando il pensiero di Giorgio Melloni quello di una Mediterraneo globale di una di un mare che torna a essere quello che è stato per millenni ne siamo al centro prego grazie
grazie Francesco anche io mi unisco ai ringraziamenti alla federazione provinciale di Catania che ha voluto questa riuscita edizione di patrioti in comune
E che ha potuto vedere caro Luca in questi mesi lo diceva prima Francesco come la Sicilia abbia voglia di organizzare tanti eventi come questo anche perché la Sicilia ha classe dirigente che può fare soltanto che bene far mostrare il più possibile
Noi oggi ci siamo concentrando su un tema che nasce assoluta asset come punto di partenza
Da un dato oggettivo
Alcuni mesi fa
Fratelli d'Italia ma più che fratelli d'Italia l'Italia ha conquistato in Europa uno dei ruoli strategici più importanti
Per realizzare le politiche di incentivo nelle arie più deboli dell'Europa e quindi anche dell'Italia
Perché vedete può sembrare strano ma tutte le regole di cui oggi affronteremo in sommi capi alcuni degli elementi di novità nascono da una scelta politica che ha voluto compiere il governo di Giorgia Meloni
Ed è la scelta politica di designare Raffaele Fitto non soltanto nel ruolo qui dice il presidente della Commissione europea Marvin commissario con delega alle politiche di coesione
E con una portafoglio di coordinamento su alcune delle politiche più importanti che l'Europa svolge l'agricoltura la pesca la blue economy il turismo le infrastrutture il mare
Oggi noi possiamo ragionevolmente
Cercare di intervenire come si è fatto nel primo anno di attività della Commissione europea perché questo ruolo centrale del valore di oltre mille miliardi di euro di portafoglio
è stato attribuito all'Italia e lasciate che io lo dica
Non era scontato che fosse
Perché se non avessimo dovuto ascoltare il dibattito che ha portato alla formazione della Commissione europea
Proprio contro la nomina di un vicepresidente italiano
Con una delega così importante non c'era chi era al di fuori dell'Italia ma c'era una parte fondamentale della politica italiana
Quella che è all'opposizione del governo di Giorgia Meloni perché è all'opposizione del buonsenso e non ama l'interesse nazionale
Se noi disperdiamo questo elemento che il punto di partenza non comprendiamo nemmeno perché
A meno di un anno dal suo insediamento Hill a Commissione europea e il Parlamento europeo con il nostro voto
Di alcune settimane fa ha determinato l'aggiornamento delle politiche di coesione come intervento di metà della programmazione
Di faceva riferimento prima il direttore generale alla programmazione Vincenzo falde Ares
Lo ringrazio per avere ancora una volta ha colto l'invito di Fratelli d'Italia
Perché dentro quel documento che precede di poche settimane un altro documento strategico importante che interessa tutti gli amministratori italiani
Che è il documento di revisione finale del piano nazionale di riprese resilienza
Dentro questi due atti fondamentali
C'è la strategia della
Politica di coesione europea che mira non soltanto Annoni disperdere le risorse ed è già qualcosa
Ma che mira in maniera seria per la prima volta ad individuare tre grande arie di intervento
E poi ci sono tre aree di intervento che parlano in maniera molto netta alla nostra cultura politica e alla nostra identità politica
Perché anche qui non è un caso se l'Europa si occupa di housing sociale e quindi di andare incontro alle esigenze della popolazione più fragile
Non è un caso se l'Europa ha messo al centro della sua azione
L'acqua la resilienza idrica e la siccità altra grande questione che riguarda il sud
Globale del mondo non è un caso se l'Europa ha messo al centro le arie interne ma non secondo la strategia aria interni e SNAI e tutte le cose che ci sono state propinate
Negli anni di governo della sinistra e che non hanno funzionato a poco o a niente
Ma ha posto il tema delle aree interne in tema di infrastrutture di viabilità
Ma di ripopolamento
Di natalità all'interno di un territorio che è soggetto negli ultimi trent'anni a un fenomeno di desertificazione dei servizi sociali qual è la somma di tutto questo intervento
E perché è fondamentale per la nostra regione
Perché mai come in questo momento
La nostra regione non solo alla disponibilità di una massa di denaro mi correggerà Vincenzo se sbaglio ma penso sia una cifra da qui al due mila ventisette di quasi trenta miliardi di euro
Se pensate al prodotto interno lordo della nostra regione che ammonta a poco meno di cento miliardi di euro
L'intervento integrativo che viene dall'Unione Europea ammonta al trenta per cento del valore del nostro prodotto interno lordo
E si dovrà consumare nell'arco di quattro anni quindi porta con sé la possibilità di contribuire alla crescita socio economico della nostra regione con numeri ben più alti rispetto a quelli già lusinghieri che oggi registriamo
L'elemento di novità però quale e quindi anche il rischio che queste risorse devono essere spese
E su questo mi ricollego un po'a quello che diceva Francesco poco fa
Perché non solo devono essere estese ma devono essere spese bene
Non solo devono essere spese bene ma devono essere spesi all'interno di una strategia che abbia l'obiettivo finale di raggiungere quegli obiettivi specifici e su questo probabilmente si compie una sfida importante
E la compie il governo della Regione per le competenze forti che ha su questo tema il governo della Regione
E compiendo nel governo della Regione e sfida che riguarda Fratelli d'Italia è partito di maggioranza relativa secondo il voto dei cittadini siciliani che hanno espresso
Questo governo della Regione e che ha il diritto dovere di chiedere forse ogni tanto un po'di speditezza in più nell'individuazione
Di questi obiettivi specifici vedete io non la faccio lunga però noi dobbiamo sempre ricordare da dove si partiva noi si partiva alcuni lo ricordano altri preferiscono non ricordarlo ma non sono in questa stanza
Che quando si è insediato in Sicilia il governo della Regione che ha cessato il suo servizio nel due mila e ventidue
La spesa comunitaria di quel quattordici venti al quale si riferiva poco fa il direttore falda ressa
A molti dava a sette milioni di Europ su quattro miliardi e duecento milioni di Euro
Era il due mila diciassette
Il programma si chiamava quattordici venti
Aveva già consumato tre anni dei sette anni complessivi che poi sono diventati nove perfetto del copy perché ha consentito uno slittamento dei termini di durata
Di quella programmazione ma la realtà era che si ereditato da parte del centrodestra una regione che aveva la spesa europea bloccata
E quando io vedo e sono felice
Che la Regione può dire di avere speso il cento per cento
Di quella programmazione vorrei anche che si abbia l'onestà di dire
Che il settantacinque per cento di quel cento per cento l'ha speso un governo in cui un uomo di Fratelli d'Italia avuto la responsabilità di essere presidente della Regione perché se noi non diciamo questo probabilmente raccontiamo una verità diversa degli questi anni e dobbiamo dire anche una cosa in più
Io sto svolgendo un'indagine parlamentare ve lo confesso in anticipo
Perché io sono convinto che gran parte di questa spezza e di questa capacità di spesa
Perché altrimenti alla quota di trenta miliardi di euro da qui a due anni con certificazione al due mila e ventinove
Non ci si arriva
Non l'hanno spezza le strutture ordinarie
La gran parte di queste risorse
L'anno Spesal strutture commissariali
Che hanno determinato organizzazione più agile più snella più rapida e più veloce e che ha consentito per effetto di questa capacità di spesa
Di raggiungere ciò che hanno certificato le regioni
Io sto svolgendo un lavoro sulla dissesto idrogeologico commissariato in tutta Italia da tutte le regioni
Nel quale la Sicilia per molti anni è stata la prima regione d'Italia per capacità di spesa son svolgendo un lavoro che coinvolgerà la spesa per l'acqua per la depurazione
Il mio amico Fabio al quale voglio bene è che so essere un bene ricambiato
Sarà nel due mila e venticinque una delle maggiori voci distesa certificata sul FESR due mila ventuno due mila ventisette questo che cosa ci fa dire che abbiamo un dovere di capire anche come siamo organizzati come diamo supporto alle amministrazioni come realizziamo la qualità della spesa come riusciamo a determinare interventi
Perché e concludo ciò che non ci possiamo permettere
Ciò che non ci possiamo permettere ciò che questa Regione non si può permettere e di mandare un solo euro indietro
Che potrebbe essere speso per dare lavoro che potrebbe essere speso per dare sviluppo e potrebbe essere speso per fare lavorare le nostre imprese e quindi dobbiamo attuare modelli di governance
Che abbiano la capacità di trasferire le risorse laddove queste risorse possono essere sospese perché caro Luca e ho concluso sul punto
Ogni tanto a Palermo Torah la frequenti molto spesso
E quindi la frequenterà e ancora per molto a lungo e quindi dei riconoscerci né i nostri pregi ma ce ne sono pochi
Nei nostri pregi che sono pochi nei nostri vizi che tendono ad essere tanti ma nella nostra sincerità che qualche volta diventa disarmante
Sai cosa succede di solito quando si devono fare delle scelte di politica economica che riguardano i capitoli di
Spesa dei fondi extra regionali
E si fa la guerra magari si cancellano i progetti esecutivi come è successo all'inizio di questa legislatura con una vergogna che non significa continuità amministrativa ma discontinuità del buonsenso
E poi magari si fa la ripartizione delle risorse
Non dove possono essere impiegate e dove possono essere sospese e dove gli obiettivi possono essere centrati ma si attribuiscono le risorse per assessorato perché c'è la pressione di quel partito
Di quell'altro partito perché magari ci avviciniamo alle elezioni regionali vorrei che fosse chiaro anche da qui e ho concluso
Che se dobbiamo fare i carabinieri della buona spesa come si diceva prima dobbiamo anzitutto essere i carabinieri della buona riprogrammazione grazie
Mi spiace non poter essere con voi oggi a Catania ma deciderò intanto ringraziare il collega rata per aver promosso organizzato questo importante momento di confronto
E mi faceva veramente mi faceva piacere portare una un saluto e un contributo a questo confronto su come riflettere su ciò che le risorse europee possono costruire per un futuro più giusto sostenibile e vicino alle alle persone cittadini parlare di programmazione europea oggi significa parlare di questione di sviluppo e divinità
I fondi europei non sono solo numeri o procedure sono strumenti concreti
Per dare risposte reali ai cittadini soprattutto negli ambiti fondamentali che sono anche oggetto di questa nostra riflessione di oggi e che toccano la vita quotidiana di ognuno di noi la casa l'acqua e la sostenibilità
Parto ovviamente dalla questione abitativa che seguo da vicino in qualità di membro della commissione speciale sulla crisi degli alloggi
In Europa milioni di persone vivono in a votazione sovraffollate o inadeguati anche in Italia Magasa te non essere una vera emergenza sociale la nuova programmazione europea può ma deve soprattutto aiutare le regioni anche come la Sicilia investire nel recupero del patrimonio edilizio esistente
Nella riqualificazione energetica che chiaramente presenta tutta una serie di problematiche insomma sono all'ordine del giorno e la rigenerazione urbana valorizzando gli alloggi popolari promuovendo modelli di edilizia sostenibile e anche accessibile
Ecco questa è un terreno dove l'Europa gli enti locali devono lavorare insieme o meno burocrazia e più visione soprattutto perché è una competenza concorrente quindi è l'Europa deve creare un quadro all'interno dei quali però le Autonomie locali poi possano agire nel migliore dei modi per le realtà diverse che si trovano ad amministrare
Il secondo tema a quello dell'acqua
Bene Comune motore di sviluppo la gestione efficiente delle risorse idriche e la depurazione non sono solo obblighi europei a una sfida strategica per la salute
Per l'agricoltura per il turismo ecco la Sicilia in questo ha compiuto passi importanti ma c'è molto da fare per completare tutte quelle infrastrutture che chiaramente concorrono alla migliore conduzione dell'acqua o alla sua distribuzione anche qui l'Europa
Può e deve essere un alleato se le risorse sono impiegate con progettualità e capacità amministrativa che guardi al futuro e che sia calzante rispetto alle necessità e infine la sostenibilità
Che non può e non deve essere una parola strata deve tradursi in azioni concrete
Per rendere le nostre città le nostre comunità chiaramente più vivibili più verdi e più competitive ma nel rispetto della sostenibilità della competitività e di tutto lo sviluppo economico che non può e non deve essere penalizzato dalla sostenibilità quindi serba serve un equilibrio tra la tutela dell'ambiente e tutto lo sviluppo economico che ne può che ne può conseguire evitando approcci ideologici puntando su tecnologia innovazione anche intelligenza artificiale se vogliamo ma che tutto questo sia messo al servizio delle persone dei cittadini di tutti noi
Come vicepresidente del Parlamento europeo e come rappresentante del gruppo dei conservatori e riformisti oltre che chiaramente come esponenti Fratelli d'Italia credo che il nostro compito sia proprio questo dare voce ai territori premiare la buona amministrazione rendere l'Europa non vincono a una risorsa
Sia per chi lavora per chi opera e per chi sogna
Nelle proprie nella propria spada orali quindi a oralmente buon lavoro vi ringrazio per l'impegno con cui ogni giorno
Agli amministratori locali sindaci i consiglieri regionali tutti i livelli amministrativi si occupano di programmare e di erogare servizi ai cittadini nel nel migliore dei modi grazie ancora con la garanzia e veramente buon lavoro a tutti
Allora questo mi auguro che tutti gli amici amministratore che sono fuori rientrino nel frattempo perché io ritengo come nell'altra manifestazione che il panel più importante e cioè che quello che dà modo
Di avere un confronto diretto uno scambio non solo a prendere e poi condividere magari fuori ma uno scambio diretto con i parlamentari diciamo l istruzione di vertice con gli amministratori locali
Lo abbiamo detto sulla stampa sui sui mass media perché è questa la nostra diversità cioè quella di riuscire ad essere partito con grandi numeri male essere allo stesso tempo una comunità militante che riesce a trovare momenti di incontro di confronto e di formazione reciproca
Perché dicevo ai giornalisti stamattina non è solo il consigliere comunale che deve apprendere delle notizie magari dall'assessore regionale o dal ministro ma io ritengo che piuttosto sia anche il contrario anzi il contrario
Cioè far capire al vertice in questo divide i sindaci che sono presente in primis il sindaco Giammusso
Sanno che la prima trincea quella dell'amministrazione locale la più importante quella che recepisce più tutti i bisogni della cittadinanza quindi in questo senso avere una classe dirigente attenta
sono contente che se ha parlato di tanti argomenti non si è parlato della del spesa comunitaria che si è parlato di edilizia popolare che si è parlato di acque si è parlato di rifiuti
Il lancio diciamo che fa più polemica però quello che è uscito sulla stampa e sono contente che se ha parlato di tanti argomenti non si è parlato della del spesa comunitaria che si è parlato di edilizia popolare che si è parlato di acque si è parlato di rifiuti che si parlerà questo pomeriggio dei temi che riguardano i problemi che purtroppo sono tanti
Dell'amministrazione locale insomma sono veramente contento che questo sia riuscito a fare in maniera assolutamente qualificante e ribadisco il ringraziamento nei confronti dei tanti volontari che hanno permesso che permettono che questo possa realizzarsi ogni anno in maniera encomiabile non rubo più tempo quindi lascio la parola Giuliana Salamone
Buonasera a tutti ben trovati un grandissimo piacere prendere parte nel panelle dedicato alle agli amministratori locali alle dibattito che riguarda poi quello che si trasforma in me Energia io ritengo da
Già assessore e consigliere comunale Giammusso tubi imparare manforte al proposito
Di di di credere di avere il convincimento che chi fa il affrontò sedicenti va a fare l'amministratore in comune
è la persona che più di tutti si scontra con le problematiche degli enti locali
Enti locali che ancora sono fermi per quando riguarda alla riforma di ti posso dire su circa centoventi comuni in di sesso quindi situazioni da recuperare
L'aggiornamento sulla polizia locale che un tema di grande attualità e che tutti stiamo aspettando con forza
è tutto quello che si sono poi anche le criticità su su quegli strumenti che agli amministratori servono per portare avanti azioni amministrative di tutti i giorni
Quindi cosa cosa dire dare in dando un benvenuto un augurio di partecipazione a questo confronto
Con tutti gli amministratori e con quelli che lavorano prendere parte vedo il dice il sindaco Emanuele Motta delle mio comune ai raga ma che saluto l'assessore Pappalardo
E l'ex sindaco Nino Caruso che invitiamo ad avvicinarsi così giusto per un confronto R esporre alcune criticità che magari vogliamo mettere in evidenza e quindi approfittare anche di queste opportunità di queste kermesse giungiamo alla seconda edizione di patrioti in comune un a un appuntamento che ormai si è dimostrato utile si è consolidato si è triplicato per re forza ed energia assemblee sempre di più e che mai siamo certi e sicuri che
A farà ripeterà ancora tantissime altre edizioni voglio
Ringraziare fortemente Alberto Cardillo Luciano Zuccarello Perrello organizzazioni di tutto quaestor la presenza continua del nostro commissario Luca Sbardella
Luca Sbardella che non fa mancare appunto il suo supporto su tutto quello che serve e che è utile e da un forte contributo a tutti noi
E poi voglio dire una cosa in particolar modo parlando di enti locali che mai come ora la Regione Siciliana
è entrata in sinergia con tutto quello che sono le istanze e le esigenze che riguardano il territorio quindi noi auspichiamo che sempre più ci possa essere questo
Questa questa sinergia e è che dire sentiamo ora dopo magari faccio qualche domanda un po'più piccante ai Eva agli amministratori
Sia locali nazionali e regionali di passo la parola Giammusso perché so che è un appuntamento importante con degli amici con dei compagni che a me non piace un anzi a proposito di compagni io vorrei dire qualcosa che poveretto questo segretario di una sigla sindacale che neanche voglio ricordare che Alberto povero povero davvero povero come tutti quelli di di un certo ambiente di una mentalità di sinistra a volere rivolgere a un è un'offesa così
Stupida così puerile alle il nostro presidente Giorgia Meloni
Un nome che non mi va neanche di di di nominare però dico povero povero ma povero davvero
Allora quale sarà tutelato e chiedo perdono per lo spoiler e c'ha dovuto Giuliana ma purtroppo è vero che oggi pomeriggio è un sabot abbastanza intenso perché a avevo ben tre appuntamenti in uno abbiamo fatto gioco di squadra onorevole sancito perché insieme avremmo dovuto rappresentare per modo rappresentare io lanci luglio vende la Commissione sanità della nostra Camera devo deputati a un convegno in cui erano presenti anche i direttori regionali dei servizi sociali
Dalla sanità devo dire un momento molto interessante sul Viagrande
Insomma io porto il saluto di Ance risoluzione andava offendere santa dopo come giustamente diceva Giuliana dovrò partecipare a un convegno non vi dico da chi organizzato e così evito di farmi linciare
Letteraria graziata bandiera rossa Larry passata assolutamente se e
Quindi lo lo però anche l'occasione davvero per ringraziare per la fiducia sia offrendo il nostro ordinatore ragionare Sbardella che tutto il gruppo parlamentare a las nazionale anche per la fiducia che mi è stata data proprio per questa designazione al Parco dell'Etna di cui ovviamente aspettiamo e attendiamo ancora ufficialità quindi no non non la festeggiamo però
Devo dirvi che se me lo consentite se siamo tutti d'accordo perché questa è un'assemblea pubblica partecipata io volevo invece impostare
Una metodologia nel senso che siccome abbiamo la fortuna di avere qui con noi oggi rappresenti del nostro gruppo parlamentare sia europeo
Che nazionale che regionale e qui parlo da amministratore locale che devo dire in questi anni è stato assolutamente
Seguito in quelle che erano le varie questioni che riguardano non solo il nostro territorio ma davvero
Quando c'è stata la possibilità anche la vice presenterà Giant cd ascoltare molti dei nostri amministratori
In giro per la Sicilia devo dire che spesso c'è stata una pronta risposta da parte sia nel nostro gruppo parlamentare Ars che ringrazio ma anche e soprattutto di quello nazionale e di quello Europa quindi è veramente l'occasione oggi per fare un confronto magari per fare una sintesi per risolvere anche qualche ulteriore dubbio qualche ulteriore questione che certamente tutti insieme voglia affrontare preliminarmente io qualcosa l'avevo raccolta sulla base anche delle segnalazioni che tanti amici Sindaci amministratori ne hanno fatto
In vista di questa Assemblea ma è chiaro che si oggi vi dicessi
Mi prendessi il tempo per raccontare un po'quali sono le varie questioni che va a fondo questi anni come enti locali e anche devo dire come ANCI rispetto alle tematiche regionali chiaramente mi prenderei tutto il tempo e l'Assemblea e quindi ovviamente non mi sento di farlo dico solo che però fortunatamente e qua faccio davvero e complete chi si occupava anche di stilare il programma che certamente è stato utile confrontarsi su molti argomenti già sulla base dei vari panel concettuali che abbiamo avuto finora ci sono alcune situazioni immediate che a mio avviso riguardano gli Enti locali in particolare siciliani
Lì anticipo
Un momento poi ripeto vorrei che intervenire fossero anzitutto i nostri parlamentari oggi previsti nel panel perché è chiaro che ci sono alcune situazioni di base dis di diciamo strutturali che noi su cui noi credo opportunamente dobbiamo intervenire la prima è chiaramente quella purtroppo dalla finanza locale dalla contabilità sappiamo come giustamente faceva cenno prima Giuliana e abbiamo ben centouno oltre centoventi comuni in Sicilia che purtroppo vivono la davvero la grande disgrazia del dissesto o addirittura o o meno grave ma purtroppo altrettanto campanello d'allarme del piano di cui libero ci sono moltissimi Comuni siciliani
Anche non indisse assolvere un libro che purtroppo non arrivano in tempo ad approvare gli strumenti di bilancio né di previsione né consuntivo né consolidato con i riflessi che poi ci sono su quelle che sono ovviamente per normativa abbastanza vincolanti
Per i venti locali c'è un problema strutturale collo relativo al personale ovviamente anche su questo dovere si sono fatti grandi passi da gigante e di questo bisogna darne atto perché tanti Enti locali a cominciare dal mio nudo la possibilità finalmente negli ultimi anni sbloccate le assunzioni ma certamente ancora di più in termini strutturali si deve fare c'è stata anche un'attenzione particolare negli ultimi anni in Sicilia
A superare il precariato ovviamente ci sono tanti danni qualcuno è sotto approdo anche stamattina dal punto di vista urbanistico ci siamo occupati dei Puddle ma e dei pubblico che certamente oggi non voglio dire affliggono Manzi possono essere strumenti utili e di programmazione urbanistica superate alcune difficoltà e alcune criticità
Di carattere regolamentare che certamente oggi riguardano tutti i Comuni qualche preoccupazione diffusa vado riguardo a quelle che riguardano sono di maggiore interesse un po'per tutti i Comuni
Riguarda però per esempio il tema gli extra costi di conferimento in discarica sappiamo che purtroppo oggi ci sono in Sicilia duecento Comuni su trecentonovantuno conferiscono
A sostanzialmente quattrocento euro a tonnellata si tratta certamente del prezzo di conferimento in discarica più alto della nostra nazione più alto d'Italia e tra i più alti in Europa in una regione che certamente non si distingue per diciamo capacità reddituale ovviamente questi corsi sono così che poi vengono scaricati sui bilanci comunali con le refluenze
Che sappiamo e anche soprattutto sui nostri concittadini sull'Atari pone le ricadute anche sul fondo delle di dubbia esigibilità che conosciamo rispetto all'evasione però questa non vuole essere una lunga serie di lamentele un vuole essere
Un cahiers de doléances Mancino dobbiamo c'è invece analizzare insieme le questioni cercare di risolvere abbiamo qui e ne sono felice del nostro presente alla Commissione Bilancio ammasso del Resegone
Che ci ha raggiunto e molte di queste questioni che io ora ho anticipato sono state davvero in maniera opportuna trattare sicuramente in seconda Commissione ma devo dire che a tutta l'Assemblea regionale
C'è particolarmente noto incontro anche sull'ultima variazione di bilancio non dimentichiamo alcune misure per esempio anche di assistenza alle disabilità o in generale relativa alla rigenerazione urbana dei comuni o comunque di sostegno in maniera strutturale ai comuni stessi ma prima di cominciare a chiamare se me lo consentite appunto nostra pesanti istituzionali io volevo chiamare qui con me sul palco Pier Luigi Biondi che a parte essere il nostro
Grande sindaco dell'Aquila a anche dal fuori oltre l'orlo il titolare
Lo ringrazio particolarmente perché il nostro responsabile nazionale del Dipartimento enti locali e devo dire che in questi anni è stato un punto di riferimento assolutamente accerto per tutti noi e non solamente per quelle che sono le questioni
Che poi hanno trovato sfogo anche in alcune misure appare dato di confronto acque anche in alcune misure
Normativa parlamentare di cui certamente nostro dipartimenti locali si è fatto carico ma devo dire anche perché ha assegnato con l'assemblea dell'anno scorso di novembre l'anno scorso
Una svolta Daloui coordinata in maniera assolutamente impeccabile anche all'interno dell'ANCI di cui gli effetti strani di queste te li stiamo cominciando a vedere a valutare ora ma forse per la prima volta che sono in ANCI da oltre quindici anni possiamo cominciare a dire che forse veramente anche lanci
Comincia a essere a casa anche degli amministratori locali di Fratelli d'Italia mi mi mi taccio faccio ora parlare del Luigi poi magari
grazie a tutti allora inizio da un'esperienza personale come sapete il sei aprile del due mila nove il territorio del centro Italia è stato svegli
Reato nel alle tre e trentadue da un terribile evento che per la prima volta colpire un capoluogo di regione del terremoto della città dell'Aquila io ho in quel tempo ero sindaco di un piccolo paese di cinquecento abitanti dove dove vivo ancora
E improvvisamente siamo stati catapultati in una impegno che era molto ma molto più alto e molto più avanti di quanto mai avessimo immaginato che significa scavare in mezzo alle macerie riconoscere persone che fino a poche ore prima avevi frequentato perché erano rimaste vittime dare e accoglienza
Ristoro
Fiducia se volete a a centinaia e migliaia di e migliaia di persone ricordo che in quella notte subito dopo le prime i primi impegni subito dopo aver organizzato i posti dove far stare a caldo le persone gli anziani bambini
Dovevamo procedere all'allestimento delle tendopoli ricordo il personale della della Prefettura che venne da me e mi disse sindaco era l'una di notte del giorno dopo mi disse per l'approntamento della tendopoli devi provare non mi ricordo ancora quante centinaia di metri cubi di ghiaia per preparare il terreno per il montaggio delle tende
Non ricordo quanti ettolitri di gasolio per far andare i gruppi elettrogeni per illuminare l'Area e farlo portare
Elettricità
E non ricordo ancora quanta roba da a mangiare quante occorrenze per la popolazione è chi in quel momento io ho capito
Effettivamente cosa significa amministrare una comunità e cosa significa portare sulle proprie spalle il destino di una comunità
E di fatto quello è un evento eccezionale ma non lo facciamo ogni giorno e noi ogni giorno ci confrontiamo con una quotidianità
Che con uno spettro di potenzialità di problematiche infinito ci richiama ogni giorno al dovere che abbiamo preso nei confronti dei nostri cittadini e io credo anche una cosa che la forza di un partito
Si basa proprio sulla capacità che ha di dare ascolto alle istanze che arrivano dal territorio
Perché noi ne siamo consapevoli perché non essendo un partito di plastica sappiamo perfettamente che non sempre sì sei a fa sull'onda più alta che il mare ti assicura
Lo abbiamo visto nella storia recente di partiti che si sono gonfiati e poi si sono sgonfiati abbiamo visto le parabole
Del Rensis mo'al quaranta per cento abbiamo visto la parabola
Del grillismo che si sta anche sta sgonfiando mai troppo poco però si sta sgonfiando abbiamo visto la parabola anche di nostri partiti alleati che dopo un fasto incredibile oggi si trovano a combattere
Addirittura in alcune regioni con la sopravvivenza stessa
Ecco io credo che la forza di Fratelli d'Italia innanzitutto sia quella di una grande leader autorevole non ce lo dobbiamo raccontare dalla sua grande capacità di essere presente sulla scena pubblica italiana e internazionale ma soprattutto io credo che la forza di questo partito e data da coloro che ogni giorno si impegnano sul territorio che vedete io sono convinto spero di no ma dobbiamo metterlo in cantiere che arriverà anche il periodo delle
Delle vacche magre
E allora a quel punto la differenza fra un partito come quelli che ho citato che oscillano dal quaranta per cento all'inconsistenza sarà data dalla forza e dalla credibilità che gli amministratori locali avranno sul territorio e saranno in grado di trasferire di trasferire a Fratelli d'Italia
Io credo che di strada ne abbiamo fatta molta il merito come dice Massimiliano già Muzio in realtà non è vero non è il merito mio e della maturità di una classe dirigente
Che ha acquisito la consapevolezza del ruolo fondamentale cui siamo chiamati che quello di cambiare i nostri territori di difendere le nostre comunità e tutti insieme di difendere di difendere la nostra nazione abbiamo oggi rispetto al passato quando in ANCI eravamo praticamente diciamo un una
Una riserva indiana oggi governiamo cinque regioni in ANCI una del Nord prende il centro e e una del Sud diciamo in realtà due sarebbero del Sud sia l'Abruzzo le
Che il Molise
Abbiamo la presidenza del Consiglio nazionale dell'ANCI abbiamo il responsabile di Anci Giovane abbiamo il responsabile dell'ANCI dei piccoli comuni adesso dobbiamo mettere a frutto tutto quello che stiamo facendo
è visto che età e diciamo questi momenti di confronto servono anche a darci un po'più di fiducia in questo lavoro che stiamo facendo
E lo dico perché solamente nella giornata di oggi ho aggiunto tre quattro sindaci nella sciatta nazionale
Dei sindaci di Fratelli d'Italia quindi io spero che l'esempio che oggi viviamo a Catania sia raccolto
Da altre regioni grazie buon lavoro e sono qui alle Bonisoli scrisse mi velocissimamente prima che conclude il tuo in Bendotti annunciamo che assieme a Massimiano Jan Huss Alberto Cardillo Press che arriverà una proposta
In merito a una visione nostrano che riguarda lo spopolamento e quindi riportare un piano di riequilibrio per quei tessuti urbani che magari sono interessati a fenomeno anche
è un
è un dibattito centrale dove a livello nazionale ma le rende però Bernays razionale noi vogliamo portare anche la nostra voce quindi
Entrare a no questo questo questo ragionamento iniziò vi dico che sono stato delegato dall'ANCI a Kobe per il trentennale del terremoto
Nell'ambito dello IOR Banzai venne cioè delle città dei sette diciamo delle grandi le dei del del G7 del mondo è un tema che è stato affrontato l'abbiamo affrontato lunedì martedì e mercoledì nell'ambito della plenaria del Comitato delle Regioni
A Brussel diciamo che è un tema molto molto presente nel dibattito e sarà presente anche nella programmazione economica del settennato ventotto trentaquattro dell'Unione Europea
Grazie per Pierluigi per il tono
Allora Terraroli tra Carmelo Rao
Io ne approfitto grazie saluto a tutti privo per fare zittire Milazzo a Milazzo ha una ragione ben precisa alle ore nove il derma è sicuramente serio il nuovo alle ore nove ci sarà allorché venne la fiaccolata per diciamo non abbassare la guardia su quello che la città di Palermo sta vivendo
Noi saremo presenti l'onorevole Milazzo a porre l'arcivescovo lo scomunicò i per cui a momenti dobbiamo e ce ne sarebbero tante altre di ragioni e quindi dobbiamo assolutamente con riprendere riprendere la strada per rientrare a Palermo però ci tenevo
ringraziare congratularmi con la federazione di Catania per questo momento di di confronto il coordinatore provinciale
Tutto il gruppo dirigente la città di Catania perché va detto che si era già sono davvero importanti e mi voglio ricollegare un po'a quello che diceva il sindaco dell'Aquila noi oggi viviamo indubbiamente un momento felice cioè lo siamo dal punto di vista del partito ma anche dal punto di vista amministrativo io prima di fare il parlamento era già l'ha fatto per tre volte il consigliere comunale a Palermo l'assessore in un piccolo comune oggettivamente era complicato riuscire a organizzare degli eventi era riuscita era complicato riuscire a reperire delle risorse per potere finanziare una strada o rifare l'illuminazione pubblica oggi viviamo un momento felice
La nostra regione ha un avanzo di amministrazione importante si può procedere con le stabilizzazioni del personale precario si può lavorare per programmare interventi infrastrutturali importanti e anche per organizzare eventi fiere sagre che a detta di chi e lui invece ci critica sono soprattutto per le aree interne strumenti che contrastano anche sì lo spopolamento perché organizzare una sagra che porta migliaia di persone all'interno di un comune significa fare prendo una bella boccata d'ossigeno alle attività commerciali significa può dare la possibilità per un altro anno di non chiudere di tirare avanti di potere rilanciare la propria azione gli interventi territoriali che questa Assemblea
Regionale ha voluto dare ai Comuni solo strumenti vitali e allora cosa dobbiamo fare noi abbiamo quattro assessorati regionali abbiamo la presidenza dell'Assemblea regionale
Abbiamo un gruppo parlamentare radicato comune per comune provincia per provincia dobbiamo fare squadra dobbiamo fare quello
Che tentano di fare gli altri partiti riuscire a mettere le nostre risorse a disposizione di tutti gli amministratori riuscire a far sì che questi strumenti possano davvero arrivare nei singoli comuni è dare una boccata d'ossigeno ai nostri amministratori
Per guadagnare il consenso dei propri concittadini
Per potere con più forza portare avanti le nostre azioni S. poi come diceva il sindaco nella guida ci sarà un momento di crisi del nostro partito ma noi ce lo auguriamo e questo diciamo arrivi il più lontano possibile devo dire che l'azione della nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutto fa pensare tranne che questo farsi che quel lavoro possa avere costruito delle basi solide
Posso avere costruito una base che dal Comune passando per le città metropolitane l'assemblea regionale abbia creato quella rete in grado di poter eventuale attutire i colpi
Occasioni come queste sono strumento per potere fare tutto ciò per poter interagire
Ai vari livelli dell'amministrazione però dobbiamo farlo ogni giorno cercando di mettere davvero arretra e quelle che sono tutte le opportunità che oggi abbiamo a disposizione
Via Fratelli d'Italia e buona continuazione di lavoro
La Teresa letto nostro consigliere comunale su Palermo
E incanta grazie grazie Massimiliano è sempre bello venire qui a Catania incontrare sempre a degli amici con il quale ci lega un rapporto ormai dipende da tanti anni quando eravamo dei gruppi giovanili
Ormai passano passano gli anni
Sulla scia di quello che è addetto Fabrizio l'onorevole Ferrara stasera andremo lì alla fiaccolata penso questo sia un tema molto molto importante molto toccante soprattutto per i cittadini e per gli amministratori locali che vivono città grandi come per esempio Palermo
Che è andata purtroppo a fatti di cronaca per sicuramente notizie non tanto belle da qui quello che vi lascio diciamo sulla riflessione che si potrebbe fare è quanto sia importante proprio la sicurezza in città come quella di come una grande città metropolitana come quella di Palermo come quella di Catania dove ognuno di noi ogni ogni giovane mi genitori vuole sentirsi come dire sicuro è pure avere sicuramente da parte dello Stato una sì una vicinanza
Abbiamo visto con i decreti sicurezza col decreto Cremano questa secondo me è un tema molto importante molto sentito è che trova anche un grande consenso da parte non soltanto sicuramente degli elettori di destra ma anche da parte dei direttori di dell'altra parte
Della barricata perché è la sicurezza è un tema che coinvolge tutti soprattutto i più giovani
E su questo proprio per il fatto che ha il governo metta al centro della sua
Delle sue misure a livello nazionale a livello locale quella che è la sicurezza credo sia importantissimo riuscire a lavorare affinché i comuni possano realmente introdurre delle misure per poterla garantire è molto difficile perché purtroppo il più delle volte ci arrivano notizie come quelle secondo cui per alcuni prefetti e o diciamo a parte anche del ministro ci raccontano che ha purtroppo mancano gli agenti mancano dei soldati è su questo diciamo ci troviamo tutti noi amministratori locali a dover alzare le braccia
è credo che questo sia un importante spunto di riflessione per i nostri senatori per i nostri deputati per nostra reportage rappresentanza nazionale perché è
Tutti noi abbiamo bisogno di una risposta concreta
è perché le persone si aspettano che è da un governo di destra si faccia la destra
Ciò significa che noi vorremmo qualcosa in più qualche misura in più quando parliamo giustamente di pancia quando avvengono questi episodi
Strazianti come quello che è avvenuto al giovanissimo Polo termina a Palermo è chiaro che dobbiamo un attimino riflette anche su quelle che sono le misure che si possono applicare credo che non sia soltanto la risposta quella giusta che riguarda un po'quello che pensiamo tutti no io be'ero portiamo quanti più agenti possibili per strada ma credo che si da porre al centro dell'agenda politica anche quello che è un po'il monito da parte di tutti noi e quindi porre l'accento e l'attenzione soprattutto alla famiglia
Perché quando noi lavoriamo sicuramente di impatto sul fatto che vogliamo più soldati dobbiamo altresì lavorare su quello che è l'impianto della famiglia quelli che sono i modelli culturali è lavorare diciamo al degrado
Purtroppo culturale sociale che ha stiamo vivendo stanno vivendo tutti i giovani
Per questo mi sento di dire che sia importante anche implementare quelle che sono le misure come per esempio quando pareva il Fondo Povertà non so chi è qui si occupi magari di sociale
Che attività sociali in generale ampliare questo Fondo Povertà affinché ci siano delle risorse che ci facciano lavorare quanto più possibile sui giovani perché poi sono loro diciamo il nostro futuro e quindi
Le misure politiche dovrebbero appunto cercare di rispondere a quelli che sono proprio lei bisogni diciamo dei dei ragazzi scusate se mi sono prolungata un pochettino comunque Rachel maggiore cavalcare suonava grazie a tutti
Che ha volevo chiare sul palco Giuseppe Mistretta sindaco di Mineo
ringrazio perché i suoi interventi non sono mai banali
Diciamo all'attenzione del del dei parlamentari di chi legifera quelle che sono le problematiche chi si trova tutti i giorni in trincea
E i colleghi mi possono ben comprendere ne abbiamo tante una sicuramente è quella che stiamo affondando che è quella della gestione del gestore unico delle acque quelle un passaggio che ci mette fortemente in difficoltà
Noi ci troviamo in grande difficoltà perché noi abbiamo un gestore unico appena entrato sta cercando di prendere tutti i comuni della provincia di Catania nel mio comune entrata dicembre distanza da un anno ancora non sono state effettuate le letture dei contatori
E quindi cosa faremo poi il trentuno dicembre arriveranno le bollette salate i cittadini se la prendono con i sindaci
Un altro problema
I non non fanno assunzioni quindi sostanzialmente il gestore unico lavoro in questi territori con un blocco delle assunzioni e quindi non dà risposte in maniera tempestiva a quelli che sono i problemi sulle idrico sulla fognatura ed è grave
Questo richiederà sicuramente un'attenzione fra poco saremo chiamati rinati a parlare di tariffe che io non voterò perché il problema cogente e quello di capire dove vogliamo andare perché non si può scaricare i sindaci Lapo una problematica così grande
Un'altra problematica uno comune piccolo come mio per esempio che ha più di trenta milioni di opere pubbliche finanziate in in realtà dirittura d'arrivo o dire che era un certo punto di vista sta lavorando e stiamo lavorando perché siamo attenti all'ambiente ma soprattutto ci stiamo riqualificando con la questione turistica visto che l'economia tradizionale incomincia a calare e quindi dobbiamo inventarci per mantenere nelle aree interne i nostri giovani qual è il problema il problema fondamentale qua e e e e molto semplice non si può viaggiare sulle strade dei nostri Comuni ho detto anche l'anno scorso lo continua a dire
E questo la regione dovrebbe legiferare in materia in maniera seria in un cumulo di immondizie che poi viene scaricata di Xi tratta strade comunali provinciali e statali sui Comuni
Tutta indifferenziata costi esosi come dicevamo assicuriamo di conferimento in discarica e quindi quell'immondizia rimane lì facendo un doppio danno all'ambiente e all'attrattività della nostra regione
Andiamo ancora le infrastrutture importanti io vengo da un'aria interna che quella del Calatino
Bene laicità di Catania e collegata con tutte le direttive Messina Siracusa Ragusa in costruzione fortunatamente grazie al nostro governo quello regionale e quello nazionale verso il Calatino non c'è un'autostrada
E l'ANAS che ha sta lavorando
Alla alla nuova Catania genera pensa di costruire la nuova strada statale quindi fa un passo indietro ho fatto l'incontro ho chiesto al nostro Assessore regionale
Di convocare l'ANAS e quindi chiedo alla deputazione nazionale regionale di darci una mano d'aiuto perché non è possibile che questo sia un tradimento per un'aria importante ma soprattutto per la città di Catania che ha bisogno anche per trattenere dentro i nostri giovani ci vengono date le ha la strategia nazionale per le aree interne che gestiamo con l'unione dei Comuni
Però se noi abbiamo nella nostra di Comuni trenta milioni di euro
Che hanno delle linee di finanziamento stabilite dalla Regione che non sono aderenti al territorio non abbiamo né i trenta milioni di euro e come i Gal li gestiamo
Li subiamo ci dobbiamo accordare se fare la pista ciclabile chi se la deve prendere mamme in montagna non mi sembra Mengoli non mi serve altrimenti queste somme tornare indietro quindi rivedere questa strategia
Vado a chiudere perché ne avremmo veramente tanta parliamo di problemi di bilancio molti comuni sono strutturalmente deficitari inviano dell'equilibrio o in dissesto bisogna intervenire perché il Comune la prima stazione appaltante sul territorio
E soprattutto Graziella politiche fatte in passato ci troviamo tanto personale anche se alla soglia della pensione però magari in un comune di trenta mila abitanti c'è un solo vigile urbano
Bisogna togliere il blocco lo dico e deputati nazionali delle assunzioni quando vogliamo parlare di sicurezza per la polizia locale a cui si demanda tutto
E non siamo in grado leader dell'ingenuità sul territorio anche perché
Nei nostri comuni essendo che la massima autorità di pubblica sicurezza dove non c'è il questore in realtà non come abbiamo assolutamente nulla l'unica cosa che abbiamo la polizia locale ma un generale senza esercito non va da nessuna parte
E potremmo continuare quindi mio degli sfondi e spero che verranno colte siano utili
E necessarie a ottenerne risposte concrete per il territorio per le comunità e per togliere la trincea qualche sindaco grazie
Pepe vi ringrazio e ti preannuncio magari lo concorderemo Inzaghi e prima del ventitré data dell'assemblea del re della lirica certamente con i sindaci di fra dell'Italia ci confronteremo su questo argomento chiedeva di intervenire Miriam Mignemi
Nostro presidente del Consiglio comunale di Favara e la ringraziamo ovviamente per la partecipazione perché è facile venire da Gravina di Catania da Favara devo dire oppone
Buonasera a tutti ovviamente porto i saluti del consiglio comunale di Favara delle coordinamento cittadino è delle coordinamento provinciale
Saluto tutti i presenti tutti gli amministratori locali tutti i deputati presenti ovviamente il nostro coordinatore Sbardella
E tutti coloro che stanno coordinando ovviamente il coordinatore cittadino provinciale di Catania che hanno organizzato l'evento e grazie anche per l'invito a Adalberto Cardillo
Voglio cogliere l'occasione di questa sala gremita appunto di deputati ed amministratori per parlare di un tema che tocca un po'tutti sempre più da vicino
Purtroppo mi riferisco ovviamente alle calamità mia naturali e dunque alla sicurezza delle nostre strade nella progettazione della funzionalità degli impianti per la raccolta di deflusso e la raccolta il deflusso delle acque bianche
Dei nostri Comuni siciliani in una fase di cambiamento climatico che purtroppo c'ha messo sempre più in ginocchio tutti i Comuni
Siciliani e non solo infatti di recente con l'arrivo della stagione autunnale sono arrivate le prime alluvioni al nord Italia al sud Italia mareggiate esondazioni hanno causato veramente dei danni in particolare a Favara purtroppo mi riferisco alla tragedia che ha inghiottito Marianna bello
All'interno di un vallone la furia dell'acqua ed è ancora tuttora dispersa tutte le forze la stanno cercando
Scusate per l'emozione di in questo momento
Però proprio in questo momento la stanno ancora cercando e quindi capite bene che per noi veramente una fase molto delicata anche cercare di dare comporta la famiglia non è abbastanza semplice oltre che a tutta la comunità
A settembre diceva colpito la Liguria e la Lombardia ed è stato fatto veramente un lavoro enorme dal ministero della Protezione civile
Già nel corso dello scorso anno ha gestito diversi interventi per le calamità naturali ricordiamo i casi di Bergamo Brescia le Marche con ordinanze urgenti per interventi e contributi alla popolazione
Lo stato di emergenza nemica Roma Romagna Liguria con ordinanze per la gestione dei danni all'addio di piani di ripristino oltre all'attivazione di piani specifici per la gestione delle comunicazioni l'implementazione del sistema di allerta pubblica
In Sicilia si è intervenuti con attività di gestione delle emergenze come gli allagamenti a Pantelleria Trapani e siamo anche solidali ovviamente a loro
E la gestione della siccità attraverso la proroga dello stato di emergenza e l'individuazione di nuove fonti idrica
Altre attività invece riguardano la prevenzione del rischio idrogeologico sismico e idraulico
Inoltre in questi anni sotto il governo Meloni Ministro alla protezione civile con il ministro Musumeci ha promosso eventi e iniziative per aumentare la consapevolezza del rischio la cultura della prevenzione
Da noi purtroppo molto scarsa come le attività di formazione e divulgazione delle scuole su
Nelle scuole superati che di protezione civile come quelle svolte proprio per l'appunto a Catania e mi piacerebbe si svolgessero anche nell'Agrigentino perché a Favara
Così come nel Maine tutti i Comuni siciliani siamo convinti che brilli sempre il sole invece piove anche da noi e le calamità ahimè ahi noi ci sono anche da noi
Quindi come dicevo il primo di ottobre in diverse regioni era allerta gialla
E in particolare con rischio idrogeologico in Calabria Emilia Romagna Molise Puglia e la Sicilia e Agrigento e Favara sono state particolarmente colpite
La mia comunità si è stretta alla famiglia bello al marito Renato che voglio ricordare che con tenacia sta seguendo anche lui le ricerche ai trittico di figli
Tutti noi aspettiamo ancora Marianna la trentottenne dispersa inghiottita dal canalone di piazza Libertà trascinato dalla furia dell'acqua acqua di circa un'ora di pioggia e questo ci dovrebbe far riflettere
Perché vuol dire che non siamo pronti dice non siamo preparati non parliamo di cinque ore sei ore di pioggia quattro ore di pioggia un'oretta scarsa di pioggia purtroppo usiamo
Sì mi dispiace anzi interromperlo suonando ma purtroppo siamo veramente fuori leasing
Lavorando quindi purtroppo questo dipende dai Comuni passati da tutto quello che non si è fatto in passato da un punto di vista proprio delle strutture che dovrebbero incanalare l'acqua e oggi purtroppo noi ci troviamo a a a sopperire ha dei danni che potevano essere evitati selle struttura in passato fossero state adeguate alle condizioni meteorologiche che purtroppo sono anche avverse quindi è che in passato si è sempre limitati a mettere la toppa a fare lavori in economia e oggi il nostro governo si trova a gestire purtroppo gli errori del passato
E quindi quello che chiediamo no io ovviamente magari di affiancarci delle figure che possano essere di sostegno proprio specifica del settore
Affiancarla i Comuni poi oggi nei comuni ci ritroviamo con numerosi pensionamenti soprattutto nell'ufficio tecnico di categorie specifiche di tecnici
E non abbiamo altri tecnici a disposizione quindi questo è un altro argomento che andrebbe affrontato purtroppo i pensionamenti dovrebbero essere sostituiti con le figure di spessore non far girare la ruota con gli elementi che abbiamo in comune che possibilmente non sono non sono idonei ai loro compiti quindi questo sarebbe veramente di supporto a tutti i Comuni perché spesso ci troviamo in difficoltà non solo di gestire le emergenze ma anche l'ordinario per non avere le risorse umane ecco questo
Grazie di cuore cara Miriam ovviamente a atte a tutta la città di Favara va la nostra su assoluto solidarietà senatore Raoul Russo
L'applauso forte perché ho visto che si sta che stava a sonnecchiare dovendosi Rosaria grazie generale allora
Per fortuna voi avete io nasco senatore ma nasca amministratore locale ho fatto per dodici anni
Sia il consiglio comunale sia l'Assessore la città di Palermo sono stato all'ANCI delegato nazionale per l'area quel fra quindi il in realtà il mio primo è più grande amore proprio l'ente locale e il Comune
E quindi però sul quale non voglio andrai nella perché tutti io mi sarei locali che ha fatto questo locale annose problematiche che evidenziavo sovvenzionato non è la soluzione per Moggi faccio brandendo un argomento politico invece pertanto troppo Po la destra e il centrodestra paradossalmente ha trascurato il mondo degli enti locali in che senso molto spesso noi abbiamo cui isolato nella mostrato soprattutto le grandi città
Che difficilmente sono amministrate da Mestre centrodestra
Si è sempre pensato lavorato sul grande deboli dice lo regionale o nazionale e non necessariamente Rosa nel un esercito di Bic messo locale che nella sua prezzi adesso ci sono sempre stati sia do stampata la dovuta attenzione una strategia degli Enti locali
Quello c'è la coda dove Luigi Biondi oggi Massimiliano Giuliano invece cosa ci essa raccontando che è cambiato l'atteggiamento siano presenti in Ance in Arcucci in maniera più organica mena più coordinata che è un fatto estremamente importante perché lanci pertanto troppo tempo è stato magari anche trascurato come in realtà è un ruolo fondamentale per costruire le politiche e gli enti locali che provano trasmessa livelli regionali nazionale quindi punto primo Corriere dell'ANCI fondamentale
Punto secondo il Governo nazionale attuato una serie di interventi di attenzione ai comuni
Del prima la mia amica Teresa vedova vale per la sicurezza io ricordo che questo Governo ha sperimentato il modello Kai vanno che stavo seguendo la prima che non è poi stesso ha replicato in dieci aree metropolitane tra cui Catania e Palermo con degli interventi che non sono solo di sicurezza ma so che Indro e di riqualificazione urbana e sociale su aree target ben individuate
E questo attorno presenta una visione alternativa di gestione del territorio il gestore del problema sicurezza bene dobbiamo continuare a replicare a questo modello
Passato sicurezza un un singolo volendo parla per esempio da dal tema la polizia locale per me lo dà molto importante noi abbiamo presentato una proprio il collega Balboni in Senato ha presentato una proposta di legge proprio per riqualificare la polizia locale polizia urbane che per me è fondamentale cioè investire in polizia locale sia dal punto di vista delle figure giuridiche delle barrique riqualificata Ivano dato una maggiore le anche possiamo dire
Autorevolezza si è naturalmente ove possibile investimenti
è fondamentale perché appunto il singolo che non ha in realtà gli strumenti qui ebbe indecente visto come la prima come il primo responsabile sicurezza locale cosa in realtà non può fare quindi anche in lavorare sulla polizia oralmente fondamentale da questo punto di se questo è un tema che non è abbiamo portamento a cuore altro passaggio fondamentale
Sentendo anche i i per ieri dibattiti precedenti
è un momento nel quale c'è un buon allenamento Erba dei pianeti relazionale lo regionale e livello molto spesso il locale siamo presenti ci sono risorse da spendere
Sono state fornite nel rene solo su quel fondo di sviluppo e coesione giorno un esempio importante da parte dello Stato il tema adesso è la qualità e l'attenzione della spesa
Vede io ero molto spesso anche ho bisogno osservano anche lavora sembra regionale chiaramente c'è un'attenzione particolare intervento puntuale del singolo comune che l'Egitto perché c'è una grande attenzione ma mai come adesso invece a mio avviso ci deve essere alcuna logica e strategie di prospettiva
Noi dobbiamo ragionare per far sì che ci sia investimenti non semplicemente con tutto rispetto per riqualificare la singola piazza Marco investimenti che ci le somme mettere assieme il telegramma far sì che il territorio diventa volano di sviluppo ogni territorio sa come ma chiaramente Lele la facciata del Palazzo x ora strada Y e bellissimo
Probabilmente serve una riunificazione invece di una di un costone dal punto Isagro geologico servo la pulizia dei canaloni servo tanti interventi su qui
Chi ha ammesso chi ha responsabilità dirette deve porre la massima attenzione anche a volte sacrificando il consenso immediato ma si trasformerà in consenso di prospettiva
E chiudo veramente credo l'abbia detto Pierluigi
Io ne ho una storia antica per mia fortuna io ho fatto quest'anno lo di Gorgo io faccio quaranta anni militanza politica comincia da quattordici anni io cinquanta quindi ha attraversato tutta la stagione
Ho cominciato a fare politica quando neanche si ipotizzava che potesse esistere l'idea con la destra di governo lo vissuta con entusiasmo e la coda è vero entusiasmo ma so perfettamente
Che queste questo questo momento magico può finire un attimo
Se
Noi non stiamo attenti salvarci facciamo così ulteriore azione politica che la cinghia di partito sintetico la cinghia amministratore locale
Togliamo di mezzo alcune iraniche campanilistiche particolari rigido storica molto spesso a vedere io l'altra vita faccio il coordinatore provinciale del partito che poi la piramide via più tempo
E quindi ore ma Pebble è molto spesso al stesse dinamiche reso ex negli stessi Comuni dato ad affrontare bene se in tutto questo ci siamo attenti e creiamo questa cinghia partito come super Enti locali allora non ci sconfiggere nessuno
Ecco saremo in grado un senso positivo di costruire un sistema di potere guarda caso positivo che se non sentivano sul dentro scarno lodo sull'Emilia Romagna e il cielo Lisa costruito per decenni altre regioni io ho l'ambizione a lavorare nel prossimo decennio
E ve lo dico per la possiamo fare adesso
Ma avendone consapevolezza che quell'indica al sacrificio umiltà e capacità anche a volte fare dei passi indietro della restituzione locale per fare dei passi avanti tutti assieme è quando non va assolta SIEM quando famigliola spalanca un passato tutto assieme
Ce ne come suol dire godimento per tutti ecco impariamo essere più generosi anche con un espressi grazie
Carissimo Raul e ti ringraziamo veramente di cuore io volevo chiare sul podio il presidente della commissione Bilancio dell'Ars Dario Delle donne
ringraziamento da parte di tutti i nostri amministratori locali per l'attenzione che c'è nei confronti delle istanze territoriali
Di che parliamo
Sembra corressi nuovi sembra corretto darvi darvi qualche elemento visto anche la competenza diretta della commissione che dirigo
E che e tra voi mi avvalgo anche del contributo di tutti quanti i colleghi gli emendamenti al fatto di essere presente o meno in commissione perché dal contribuì tutti quanti arrivano poi gli input quell'idea di quelle esigenze quelle istanze di criticità che servono poter lavorare perché paratie noi siamo dei finali rispetto a tutto quello che viene dal territorio
E e mi riallaccio all'intervento che ha fatto qualche giorno fa ecco poi prima di parlare di là di qualche dato di ordine generale l'intervento del presente che al bagno quando ha ricordato che settimana scorsa dieci giorni fa
Dopo un mese di lavoro in Commissione Bilancio un mese di lavoro fatto di nottate di lunghi discussioni
Abbiamo portato in Aula Disegno di legge fatto composto da diverse norme oltre quaranta articoli per le quali una fase finale ci siamo trovati da soli a sostenere il condono sostenendo il contenuto
La narrazione che è stata data da diciamo dal dai media devo dire purtroppo fu quella di un disegno di legge azzoppato dimezzato distrutto eccetera eccetera
Beh non era così non era così perché non li risolviamo subiti ma che esiste
Da un disegno di legge che partì con duecentotrenta milioni di impegno le portammo a casa duecento quindi prima dell'ottanta per cento ma di e non è tanto la cifra che già importante diverse ma era ciò di cui discutevamo
Io dissi al Presidente una fase la quale sta mo'soli presidente
Io mi dovrò combattuto se dove salirà un input per non votare uscire dall'aula perché dall'altra parte con la mia coscienza la coscienza è quella che vede impegni importantissimi che riguardano i disabili gravi disabili psichici
I agricoltori che devono però abbattere gli animali per la brucellosi gli agricoltori che devono pagare le cartelle esattoriali contro chi pur non ricevendo l'acqua
E il il invece e tutta un'altra serie di norme per quel mi sembra veramente un un un omicidio andare via
Poi dico l'indicazione del mio partito quella di restare e difendere ciò che era delle comunità verificherà nostro
Mai quando l'indomani mattina guardammo insiti in in negli occhi
Le famiglie dei disabili o di quelli che non vi sono i servizi Biasi degli Asa come che le comuni sono hanno i costi decuplicati non sanno come pagarli o dei servizi igienico esistenziale o tante altre voci
I trasporti di linea con l'abbattimento delle tariffe re che abbiamo raddoppiato porta dieci milioni cioè l'indomani la cosa diciamo alla gente che per non si capisce bene quale meccanismo
Siamo andati via
Allora la coscienza devo dire a mia personale ma è un fatto mio personale in breve comunque indotto a rimanere fermo lì fare il mio dovere
Perché la cosa importante questo abbiamo fatto in tutti questi anni e anni di risultati macro economici che ci confortano e che sono sotto gli occhi di tutti su determinati anche guai grandi attività dispensa perché vedete si possono reputo risorse di questo mondo e ne abbiamo tante in questo momento che nasconde cioè ma se non si cura la velocità della spesa la velocità della spesa con risorse restano ferme
E non fanno volano per l'economia se non abbiamo delle risorse oggi portarli in economia per l'anno prossimo non serve a niente dovuto spendere adesso perché adesso servono e adesso con la bocca della spesa fanno economia per il nostro territorio
Vi racconto una un aneddoto che poi l'altro si si è concretizzato infatti operativi quando arrivai né Sperto Cindy parlasse di un famoso mostro che un po'tutti gli imprenditori conoscevo il famoso riaccertamento
La Regione ci ha questo mostro del riaccertamento che bucava la spesa per sei mesi che non si capiva bene che cosa succedeva per sei mesi l'aggeggio non pagava era terrorismo allo stato puro toscano anche stavolta perché noi trentuno dodici ci dobbiamo bloccare
Dopo qualche mese perdonate la mia tempo vice voluto per capire che ero inesperto dopo qualche mese di confrontare oggi con la ragioneria con gli assessori con la Corte dei conti
Capimmo che questo bocca Riva orientando per un sistema che c'erano fatti da sole che fanno del cibo cava mentale che invece questa cosa non l'ha visto cosa folle
Dopodiché abbiamo cercato di capire come si poteva fare così andrà avanti con circolari risultato qual è stato lo dico adesso in in termini brevi quest'anno ma per la prima volta su quattro miliardi e mezzo di riaccertamento siamo usciti a pagare i primi due mesi ben prima Riva dopo otto mesi
I primi due mesi ad opera di la metà
Quindi eccetera si è così ho solamente su una parte la parte minore del cinquanta per cento e l'abbiamo fatto molto più velocemente ha quindi aziende pagate trasferimenti correnti velocità della spesa anziché spesa bloccata
Tutto questo attraverso lavoro devo dire che abbiamo fatto come maggioranza sotto la guida ovviamente del presidente ma anche di assessore all'economia del presidente dell'assemblea che con la sua Kang capacità diplomatica ha portato ad un risultato che badate non si verificava da cinquant'anni Pechino da cinquanta da mezzo secolo notavamo due esercizi senza esercizio provvisorio
E ci avviamo quest'anno perché sarà un impegno a corto di fare tutte le notti derivare al terzo esercizio consecutivo senza Ciccio provvisorio il che significa spesa immediata dal giorno dopo l'approvazione della Finanziaria quindi trasferimenti ai comuni spesa verso gli assessorati che poi svolgono l'attività in all'interno diciamo di tutti i territori
Tutto questo ora viene ovviamente attraverso un un meccanismo che è quello di effettiva conoscenza della macchina burocratica che in forte difficoltà devo dire però anche al perché questo quando noi siamo in una condizione di presenza di risorse umano veramente deficitaria e purtroppo le carte Simona anche con le gambe degli uomini se non ci sono gli uomini come avviene nei comuni come degli altri enti locali le carte non si muovono qui ci vorrà è sicuramente partì alla grande stagione di investimento sulle risorse umane
Tutto questo per arrivare a dirvi cosa
Qualche giorno fa qualche settimana fa con la produzione del rendiconto due mila ventiquattro consuntivo due mila ventiquattro sia pressoché il lavoro costante degli anni ha portato ad un surplus finanziario che già si aggirava intorno ai tre miliardi e cento milioni
Con novecento abbiamo coperto definitivamente il debito rossa aggiornato debito è un fatto storico quindi addivenendo ad un rapporto debito prodotto interno lordo tra i migliori del Paese quindi assieme alle ma è alle regioni trainanti
Con un surplus gli anziani importante che dovrà essere oggetto nati dagli investimenti essendo infrastrutturali infastidendo sociale
Su questo devo dire
Io ho un pallino che credo sia condiviso anche dall'auto adesso l'economia ma anche dalla dalla presidenza due un po'diffuso io uno dei punti su cui uno dei momenti su cui puntare l'attenzione per me la decontribuzione dell'attività lavorativa
Io sono convinto che il motore di una terra siano le aziende siano le imprese questa vanno aiutati valutata creando lavoro
E il il il il punto il motore migliore per aiutare le impresa ad attivarsi a svolge l'olotipo oggi svolgono bene perché tutti surplus lo abbiamo nel corso dell'anno primo attraverso ma in posizione la tassazione e incontri e il il risultato non abbiamo da tassazione su tutto alle imprese
Che ci arriva chi arriva a metà anno con un surplus evidenti importanti
Qui la Condé contribuzione porterebbe un tenore
Vantaggio che sarebbe a beneficio di tutti a questo bisogno vivente collegare quelle che sono le difficoltà le criticità sociali che poi vengono il punto di arrivo sempre in quelli che sono mai la preistoria i nostri sindaci più congruo succede in un comune anche se non c'entro niente
Sono il responsabile dobbiamo stargli vicino abbiamo staccando attraverso l'implementazione fondo ordinario su cui stiamo lavorando
Su altre attività
Infrastrutturali modo da diciamo di permettergli di di di vivere non devo dire meglio ma anche altre sul fronte di canali come quelli che vanno direttamente le tabelle il Bilancio fare arrivare risorse per vivere
Non dico meglio però certamente per tamponare per cercare di reggere l'urto delle criticità anche sociali che vende sono evidenti io finisco qua non vi rubo altro tempo continuiamo a lavorare ci siamo tutti i sindaci tutti i colori i quali hanno bisogno sanno che la deputazione regionale è a disposizione allertate civico del fateci capire dateci degli input anche dei consigli perché non siamo degli scienziati quindi non possiamo anche deficitaria alcuni momenti quindi siamo a vostra disposizione grazie
Grazie di cuore Caro Dario cedo la parola Giuseppe Zitelli nostro componente anche della Commissione sanità all'Ars
A cui chiedo di intervenire anche in merito alla Rete territoriale della salute di cui ci siamo occupati anche come sindaci ma magari anche di fare un intervento visto che particolarmente comprendendo in esso detto sulla strade provinciali
Grazie Massimiliano grazie per avermi messo inserito in questo in questo Pannella
Perché non dimentico mai da dove vengo e quindi parlare stare accanto agli amministratori locale qualcosa che mi gratifica tantissimo e quindi grazie per avermi inserito nello specifico in questo ritengo che l'essenza di questo incontro specifico che stiamo vivendo oggi pomeriggio è proprio quello di dire ai nostri amministratori locali che saluto e ne vedo veramente tanti dal Calatino alla Cei sarà paesi etnei e quant'altro di noi ci siamo così come diceva poc'anzi
Mio collega Dario da idonee siamo qui parecchio del nostro tempo lo impieghiamo ad ascoltare siamo estremamente convinti che uno dei ruoli Massimiliano tu mi darai immagino ha ragione
Più complesse e più complicate quello di amministrare il comune con i tempi che ci sono certamente si è sempre in trincea e ascoltando gli interventi di alcuni amministratori poc'anzi il sindaco deve per L'Aquila piuttosto che altri Presidente del Consiglio e altri certamente sono temi drammatici che vede la persona e l'amministratore spendersi a trecentosessanta gradi cosa non facile
Quindi il messaggio che volevamo dare parlavamo poco fa con i colleghi conto Tosku era con Alessandra con tutto il resto degli dei colleghi e degli amici è proprio quello che noi ci siamo
è una parte del nostro tempo ancora di più lo dedicheremo agli amministratori locali si sono dette tante cose sulla manovra finanziaria passata quelle scorsa non l'ultima che è stata un po'diverso perché avevo avuto l'importo
Turismo fortissimo di Fratelli d'Italia al di là delle narrazioni che hanno avuto e mass media i giornali sociale noi avevamo un impegno l'impegno con la nostra coalizione assolutamente sì che abbiamo cercato di rispettare ma ne abbiamo uno ancora di più caro Totò che è quello delle nostre comunità
Nel nostro elettorato del nostro territorio allora con senso di responsabilità siamo rimasti abbiamo fatto delle cose caro Alessandro credo importanti
Io sono alla seconda legislatura la prima tutta diversa rispetto alla seconda oggi noi parliamo poco fa il presidente della commissione Bilancio diceva che non abbiamo più debiti ragazzino abbiamo fatto i cinque anni con un signore che si chiama Nello Musumeci che ringrazio
Ringrazio se noi oggi il regione
Siciliana ha un bilancio che è un evento storico diceva bene Dario veramente che non abbiamo più debiti lo dobbiamo anche credetemi ai cinque anni ai quasi cinque anni di Nello Musumeci che era non attento di più caro caro Bilica
Di più e stava sempre attento tra le entrate e le uscite della Regione e noi deputati riuscivamo solo a incidere sulle macroaree non esistevano emendamenti del territorio e contrasti e quant'altro ma ne voglio anche parlare
Fra qualche istante quindi c'è stato già un nuovo lavoro dietro le quinte che era bestiale
Che ha portato i risultati di oggi e che oggi Fratelli d'Italia capo della coalizione di centrodestra ci permettiamo anche il lusso di stare sempre più attento al territorio
Un territorio che è in me forse era stato un po'trascurato in generale perché alcune leggi balorde
Della governo nazionale vecchio quello sul provincia e lo diciamo e lo ribadiamo noi il nostro
La nostra visione dell'ex provincia un po'diverso rispetto a quello che si è attuato da poco che comunque siamo stati il primo partito che abbiamo dato anche qua vedo consiglieri provinciali che saluto insieme ai sindaci seduti nella prima fila e abbiamo dato anche un risultato importante Pedone socio
Ultimamente che c'è un'attenzione particolare così rispondo alla domanda
Sulle strade provinciali
Bene la Regione non ha nessuna competenza come sapete sulle strade provinciali
Le strade della nostra regione sono di proprietà dell'Anas
Quindi direttamente al Governo centrale oppure dai dei comuni ma avendo il peso specifico dei nostri amministratori nella vecchia manovra siamo riusciti a mettere una cifra Carra
Cara amica una cifra importante poi distribuita per province in base a dei criteri essenziale popolazione bisogna eccedere cedere ad esempio per la città metropolitana come voi sapete di Catania sono stati distribuiti circa dieci milioni di euro che vedo che stanno attivando perché ci vogliono i progetti esecutivi poi parlerò anche dei progetti perché è un altro
Problema che attanaglia le amministrazioni locali e la mancanza di personale come dicevano poco fa i nostri amici amministratori ecco un'attenzione a trecentosessanta gradi perché siamo estremamente convinti che questo partito che Fratelli d'Italia ha una grande fortuna che è quello di avere un leader non nazionale ma internazionale come Giorgia Meloni
Ma certamente caro Alberto ce lo siamo più volte detti abbiamo la necessità che la forza venga anche dal basso dagli enti locali e dagli amministratori locali e quindi anche dalla dirigenza del nostro partito
La lunga vita che tutti quanti diciamo che apra fratelli d'Italia viene data da un grande leader ma anche dalla forza che deve assolutamente ne sono caro Andrea
Estremamente convinto non può fare tutto una sola persona o pur avendo un carisma bestiale unica nel suo genere come spesso dico io ai miei amici stretti ma quando la forza viene dal basso allora il risultato
A trecentosessanta gradi ed è proprio l'attenzione che vogliamo dare noi che abbiamo dato in qualche modo ma che ancora di più caro a Totò vogliamo dare oggi più che mai
E allora stavo dicendo le strade provinciali dieci milioni di euro a Catania ma così come in tutte le altre province si sono distribuite perché per troppo tempo
Sono stato un po'trascurata ecco questa è una risposta che minima ma dobbiamo continuare credo assolutamente in questa alligna
Non voglio sottrarmi al quello che diceva
Il mio amico Massimiliano retta ospedaliera una molti la considerano la vera bestia e il problema del dei nostri tempi
Prima della rete ospedaliero volevo dire una cosa
Che è un discorso di formazione bellico di stringere la sì abbiamo nove minuti orrore stiamo ok purtroppo stiamo sorvolando voi quando io io parlo poco quando mi danno al microfono non lo cedo mai a un problema tutti medico parler poco fa Parolo comma il CED ma comunque ma contraddizione cosa stavo dicendo
Il discorso degli emendamenti ecco siccome sono state Amanzio non sono cose di questo tipo i giornali
Dico assolutamente no gli emendamenti che abbiamo fatto noi erano calibrati perché proprio per quella logica che noi abbiamo e siamo stati formati in questo modo abbiamo dato dignità ad alcuni quartieri nei nostri territori
Che da anni aspettavano interventi di quel tipo e che i nostri amministratori nostri sindaci non riuscivano a ad a a risolvere e allora quegli emendamenti devo dire il novantotto per cento andavano nella direzione dei comuni
Dica mi può dare conferma che è uno studioso di tutti gli emendamenti andavano in cui lei andavamo a risolvere problemi che da decenni affliggevano le nostre comunità io ne vado a testa alta e fiero per quello che siamo riusciti a fare abbiamo dato noi respira la Protezione civile ai lavori pubblici
Nelle piazze in alcune parrocchie si parla di beni culturali bene in alcune città i beni culturali sono racchiusi nelle chiese
Abbiamo noi delle chiese straordinarie che stavano cadendo
E che grazie a quegli emendamenti
Siamo riusciti a tutelare i beni culturali cosa sono cioè si parla di beni culturali fare un emendamento sulla Chiesa per cercare di tutelare la facciata di una terra terra presenta il barocco il nostro patrimonio artistico e non va bene
No assolutamente la dobbiamo capire di corsa stiamo parlando vado alla rete ospedaliera che qualcosa vedo o hanno fatto un lavoro straordinario i sindaci in alcune l'aggregazione cos'è la rete ospedaliera la rete ospedaliera
E come immaginiamo l'apparato ospedaliero nel territorio noi avevamo una vecchia rete ospedaliera che andava bene perché grazie a quella rete ospedaliera siano stati aperti alcuni ospedali faccio l'esempio solo nel Catanese ne potrei dire altri c'era nella vecchie ancora rete ospedaliera il ridimensionamento all'ospedale di Paternò bene abbiamo detto di no
Il Santissimo Salvatore perché assolve a un ruolo importantissimo nell'indotto nel territorio abbiamo riaperto con la vecchia rete ospedaliera quando c'era sempre quel signore che si chiama Nello Musumeci
Ora assessore che si chiama si chiama Ruggero razza l'ospedale di Giarre
Giarre non aveva era chiuso l'ospedale è stato riaperto perché era stato inserito nella rete ospedaliera la nuova rete ospedaliera
Siamo stati abbastanza critici su alcune cose quindi è la geografia degli ospedali e abbiamo detto un unico concetto vogliamo fare i centri ben organizzati all'interno della città
Ma non potevamo cancellare gli ospedali periferici cancellando gli ospedali periferici non andranno a funzionare neanche quelli all'interno della cinta
Del cittadina degli ospedali e al loro mondo una doppia visione siamo stati anche critici ma poi abbiamo votato a favore perché sono apportate alcune modifiche sicuramente si può sempre migliorare
Ma abbiamo dato il nostro contributo in una visione che certamente richiudeva tutta la Sicilia da Gela Siracusa piuttosto che ad aprile c'ero io in modo che ci stanno ammazzando e quindi
E quindi abbiamo fatto allora direi ha la mia solidarietà che erano dal bagno grossolani deve temere in alto la
Va bene e quindi il nostro il nostro dovere l'abbiamo cercato di fare accanto ai nostri amministratori che vanno dai lavori pubblici alla rete ospedaliera tutto quello che concerne l'amministrazione regionale grazie e buona serata
Grazie alle acque Tirelli volevo invitare a intervenire l'onorevole Pepe biga anche tra l'altro già sindaco della bellissima Custonaci
Quindi diciamo anche anche solo
Assolutamente sì
Si è intanto buonasera prego già da prima disse ritenersi nei cinque minuti sorveglianza sono solo i Comuni frenati puzzle superbe si può contare cercherò cercano di rimanere i tempi
intanto buonasera prego già da prima disse ritenersi nei cinque minuti
Io devo dire che da questo punto di vista anche Regione stiamo facendo tanta lavorando bene soprattutto perché come hanno detto i nostri colleghi
Finalmente la Regione grazie a un'inversione di tendenza che è iniziata con il Governo Musumeci
Finalmente la Regione l'attivo noi andremo a discutere la prossima Finanziaria dove oltre fondi ordinare avremo oltre due miliardi di avanzo di amministrazione
Che per la Regione sono una quantità ingente denaro la nostra capacità deve essere quello imposizione anche devo suggerimenti di riuscire a indirizzare al meglio queste risorse nel territorio
Approfondisco solo due un paio di temi si è parlato della problematica energetica le direi che in Sicilia giustamente stanno nascendo molti impianti fotovoltaici e anche e Oceano giornate ce ne sono in corso
Questo è un processo che dobbiamo governare
E il nostro assessore al territorio
Già ha predisposto qualche iniziativa per poter governare meglio nel realtà territoriali che da questo punto di vista dobbiamo migliorare perché in effetti quando si è partito la Sicilia ritardo
Sì è partito dando disponibilità su vari territori poter intervenire oggi c'è bisogno di regolamentare però guardate bene che quello che sta accadendo in Sicilia
E non solo per il fotovoltaico soprattutto per l'off-shore io vorrei ricordare che lo sapesse che sta nascendo
A esattamente
Dice di oltre alle isole e i gradi della provincia di Trapani l'off-shore più grande del mediterraneo questo cosa consente consente che la Sicilia molto probabilmente da qui a pochi anni avrà grazie ai tanti fotovoltaici all'eolico soprattutto a questo off-shore
Che già è stato approvato che tra l'altro dal punto di vista della logistica partirà proprio da Augusta che il porto centrale per la realizzazione di di questo parco che già di per sé porterà un la lavori ingente quindi elevati redditualità consentirà alla Sicilia quasi autonomia
Energetica badate che la vera iniziare proprio dal due mila e venticinque la ce ne accorgeremo nel prossimo anno
Inizierà a impostare le tariffe su base regionale quindi le Regioni che avranno rende maggiore autonomia energetica le ritroveremo tutte in bolletta e questo ve lo risparmio per gli enti locali e per i i cittadini
Io credo che noi come gruppo parlamentare
Nel lo ricordo di Collura lo dico al nostro capogruppo che comunque bastate finta riguardo dovremmo proprio
Da questa prima finanziaria che mette in campo
Risorse aggiuntive oltre a quelle ordinarie riuscire a realizzare una programmazione che vada incontro a molte di quelle esigenze che noi sulle quali già alcune risposte sono date non sto qui per citarne come sulle strade provinciali il cui intervento
Un primo e così avendo questo straccio di fine anno provento è stato di circa cinquantasei cinquantasette milioni ma genera già qualche cosa di pregresso sui fondi FSC
E puntare soprattutto Allo sviluppo economico la la cosa che attanaglia tutti i nostri territori e vedere la tristezza dei giovani che abbandonano
La Sicilia oltre a puntare su una formazione che venga dalla base territoriale per dare offerta di lavoro su quello che le imprese chiedono al molto spesso sulle specializzazioni oggi e siamo carenti lo sviluppo economico diventa fondamentale perché nel momento in cui c'è crescita positiva delle nostre imprese e si crea quel lavoro produttivo che se pagata se chiaramente la ricchezza della della nostra Sicilia va avanti e se oggi c'è un Billé che in Sicilia cresce ancora con la percentuale più elevata d'Italia vuol dire che grazie agli investimenti che già partivano al governo Musumeci e che abbiamo concluso coro e indi in questo percorso di prime e quasi tre anni di dei di governo né Schifani e possiamo dire che davvero i risultati cominciano a vedersi chiaramente vedevamo da situazioni di recessione le vende fortemente gravi e dobbiamo abbiamo il tempo c'è bisogno di più tempo ovviamente per poter vedere gli effetti positivi ma già diciamo chiedeva e si vede la luce va all'affondo del tunnel e questo è un una notizia positiva lavoreremo assieme a voi S. negli enti locali perché proprio iniziare dalla prossima Finanziaria potremmo dare più risposte
Proprio non solo alle esigenze del territorio Mona Sicilia che va sempre più a crescere per consentire che questo PIL continui a domandare sempre a livelli percentuali più alte e questo significa maggiori entrate per la Regione maggiori entrate ovviamente per i Comuni
Le opportunità di poter governare al meglio questi grazie onorevole dica salutiamo è il ministro Mussi matching è appena arrivato
Non poté sensibilizza lo sorprese a Canberra
Sì c'era ancora qualcuno che doveva intervenire però vediamo quindi proseguiamo ancora con i relatori signor ministro quando lei proseguiamo allora ancora con i lavori
Velocemente chiamiamo aiutando per escluderà deputato poco Totò sclera ormai da Scuderi mai
Dialogo velocissimi ci siamo limitati ad Annone Pia cinque minuti ma due minuti

Grazie
Grazie per avermi fatto intervenire io semplicemente due parole perché non voglio togliere
Tempo a ad interventi più sicuramente autorevole del mio Sandro portata con decisamente la mia vicinanza e solidarietà a tutti i nostri amministratori locali perché gli amministratori locali che sono sindaci o assessore o consiglieri comunali sono il primo Fontolan Office della cittadinanza
La gente il popolo la prima cosa che va a cercare recriminare è il sindaco non funziona la sanità se la prende con il sindaco non ci sono le strade provinciali la scarica sul sindaco
Non c'è un buon sistema dei rifiuti la scarica sul sindaco ora cosa dobbiamo fare concordo con Raoul Russo col senatore Russo il quale stabilisce che ci deve essere una cintura tra la deputazione nazionale regionale e gli amministratori locale ma non non solo per dare un una visione di quale città vogliamo ma soprattutto per dare una vicinanza con delle politiche concrete a favore dei nostri comuni
Se oggi ci sono sindaci di Fratelli d'Italia come ho ascoltato poco fa e solo ben fiero e felice di appartenere a questa comunità
Di dimostrare di saper spendere
Buona parte dei fondi del PNR R. ma bisogna anche dire che molti sindaci non hanno le strutture adeguate per poter fronteggiare investimenti che sono più grandi dell'ente che loro gestiscono e l'ira dobbiamo intercalare di intervenire in tal senso e su questo punto di vista credo che il il sindaco gli amministratore locale trovano sempre più vicino il deputato regionale che batte giornalmente territorio per territorio io ricevo centinaia di telefonate
Da qualsiasi parte di ogni comune in questo caso io sono di Gela quindi della provincia di Caltanissetta quando un sindaco non riesce a risolvere un problema del proprio Comune
La prima telefonata la fa al deputato regionale è fortunatamente
Grazie alla guida
Al nostro gruppo parlamentare che un gruppo che lavora giornalmente nelle Commissioni sotto la guida del nostro presidente
Gaetano dal bagno sotto la guida del nostro capogruppo Giorgia senza e con tutte le presenze le commissioni
Noi grazie all'ultima anche finanziaria conosciamo a dare delle risposte ben precise delle risposte specifiche su quella richiesta che richiama che chiede il Comune
Del territorio ecco se noi portiamo queste esempio regionale
E lo allarghiamo attraverso degli strumenti chiedi rende più istituzionalizzati
Grazie l'esempio istituzionalizzata è stato la nascita delle province il ritorno di nuovo delle Province che è stato un ente intermedio tra il Comune e la Regione che ha fatto soffrire molti sindaci
Vedete questi sono delle risposte anche se di secondo livello ma finalmente il ritorno un organo politico che riesce ad essere bigino ai comuni vicino ai sindaci per dare le risposte veloci
Fattive
Senza aspettare un disegno di legge che passano mesi
Ecco questo è il lavoro che noi dobbiamo fare empirico e che abbiamo la responsabilità innanzitutto di sostenere tutti i sindaci e gli amministratori della nostra classe dirigente ma a maggior ragione anche tutti si indice territori come lo facciamo
Con il nostro lavoro della nostra regione siciliana perché noi abbiamo a cuore tutta la Regione Siciliana a prescindere da chi essa cover nata e vi faccio un esempio
Visto che c'è il ministro Musumeci
In Sicilia non si apriva uno nuovi musei da cinquant'anni
Il museo della nave greca il ministro Musumeci con una visione di una città la vena ad aprire a Gela in un territorio in un sindaco che non era sicuramente del nostro partito
Ed è questo è il sistema del buon governo e la Regione Siciliana può fare tanto in virtù del comune della nostra territorio grazie
Grazie tutto Alessandro Porto Antonio Di Pietro
Grazie a tutti salutano ministro Musumeci e ringrazio il segretario Sbardella presidente
grazie a tutti salutano ministro Musumeci e ringrazio il segretario Sbardella presidente
Essendo entrato in Fratelli d'Italia da poco sapevo che sarei stato come dire un sorvegliato speciale con il faro puntato sugli occhi ho capito che era che certamente come dire controllato a vista ma devo dire spero di superare l'esame che questa sera che questa sera mi è stato come dire prospettato devo dire un po'era nell'ammesso natura delle cose del mio destino
Perché ho avuto permettetemi e di dire è un maestro come Nello Musumeci che era mio collega in consiglio comunale che mi dava qualche consiglio che io neo sempre come dire fatto tesoro e ancora oggi lo ripeto sempre a tutti che nello mi dava sempre e e non era l'opposizione non era in maggioranza mi dava sempre ottimi consigli che io ho sempre portato avanti non ve lo dico qual è il consiglio
Perché sono segreti che mi porterò dal preso coi ho fatto l'assessore
Con salvo poi chiese e devo dire un momento drammatico della città di Catania perché eravamo una città in dissesto e a questo mi collego l'intervento del sindaco di L'Aquila io l'ho vissuta perché ero anche assessore
Della protezione civile ramo senza un euro una città in dissesto ma avevamo la colonna mobile quindi dovevamo per forza in un certo senso intervenire per dare un aiuto ma devo dire non avevo non ho trovato
Nessun blocco nessuno un problema anzi molta sensibilità da parte di Salvo per cercare di mettere quelle poche risorse a disposizione per dare il nostro piccolo contributo all'Aquila che viveva un momento
Di grande di grande terrore perché dico ricordiamo le abili colpa del Sindaco
E parliamo di momenti morti di di di eventi catastrofici che certamente nessuno vuole rivivere in nessun modo devo dire abbiamo è iniziato anche Consalvo
Ed è un lavoro straordinario come quello comunque di recuperare e tante
Vetture elettriche che poi grazie anche al nuovo governo di Tarantino con cui ho continuato ripreso a fare l'assessore e devo dire ho ritrovato una situazione ancora peggiore di quella che avevo lasciata data trecentoventi di i vigili urbani
Ne trovai duecentotrenta di cui cento inabili all'attività immaginiamoci quindi mi collego al sindaco di Mistretta che poneva il problema del personale nonché al presidente del Consiglio di Favara
Che poneva il problema del personale quindi Catania l'ha vissuto l'ha toccato con mano ma grazie devo dire alla sensibilità e alla bravura di Enrico Trantino
Che ha caramente ha fatto sentire come dire il peso della della della sua posizione a Roma e devo dire grazie alla sensibilità del partito di Fratelli d'Italia che immediatamente ha dato la risposta
Di dare corrente rotolo Catania ma anche altre città hanno usufruito di un contributo che ha dato l'apporto delle di vigili urbani ma grazie anche alla strategia del del di Errico di recuperare altri cento vigili urbani abbiamo come dire un attimo sopperito a quella che chiaramente era una situazione
E drammatica
Dico grazie a tutti coloro che hanno organizzato quest'incontro perché chi come me ha da qualche anno fa politica e il confronto e non solo sintomo di democrazia ma è anche sintomo di crescita i la possibilità di potere sentire ascoltare i problemi dei sindaci dei Fratelli d'Italia
Che chiaramente porta una questa assise quali sono anche i piccoli ma i grandi problemi
Period che per me che io faccio il parlamentare che ho voglia di fare che o come dire di riportare di trasferire quelle che sono le mie energie sul territorio per me è motivo di orgoglio ecco perché non lo dico grazie a quello che chiaramente l'incontro di oggi ma soprattutto dico che questi incontri devono essere propedeutici a qualcosa di più concreto soprattutto di continuo
Mi pervade di una cosa devo ringraziare il nostro capogruppo e nonché anche il nostro segretario commissario Sbardella per l'azione di governo che abbiamo svolto alla Regione Siciliana perché l'ha detto già qualcuno prima di me ma forse
Ci siamo dimenticati di una cosa noi abbiamo ottenuto grazie a noi non solo Lhasa come i disabili e tanti altri punti importanti
Abbiamo grazie a Fratelli d'Italia
Siamo riusciti a dare cento mila euro all'Unione ciechi che vi devo dire che forse forse l'evento più importante perché noi nessuno sa che l'Unione Ciechi aveva perso il contributo del servizio civile quindi i ceti i non vedenti o ipovedenti non potevo non recarsi a farsi le visite
Che sono obbligatorie o che sono chiaramente come dire propedeutica quelle
Il controllo che devono recarsi presso le strutture sgraziato questo contributo potranno come dire alleviare quelle che sono quelle quelle quelle quelle giornate che sono come dire sempre più pesanti e che comunque grazie a Fratelli d'Italia riusciremo un pochettino alleviare questi momenti drammatici grazie ad un lavoro onorevole porta
Sui precari ed ex sindaco di Palma di Montechiaro Stefano testé Dino è andata con acqua
Verrà il velo incisivi la consegna D'Anna Lanna
Buona serata però a tutti buonasera ministro Musumeci è davvero un'emozione particolare
E a tutti i colleghi sindaci e amministratori io porto il mio contributo da sindaco da sindaco di un Comune di ben due mila abitanti tempo europeo spera speriamo anche una velocissima riflessione politica
Ai no all'aorta deputazione nazionale chiediamo la gentilezza la cortesia di poter inserire nella prossima Finanziaria per esempio il mantenimento dei cinque dodicesimi via anticipazione di tesoreria
Per chi ci ascolta siamo tutti operatori politici e fondamentale in particolare per gli enti locali del Mezzogiorno se venisse meno costi dovrebbe davvero un grosso problema al contempo una riforma ne parlavo con il collega Dell'Aquila
Pierluigi una riforma del fondo che è di dubbia esigibilità
E davvero importante per la salvaguardia degli enti perché è corretto e giusto e doveroso interessarsi
Degli enti in dissesto dei colleghi in dissesto
Ma è altrettanto importante forse mi permetterete
Anche di più
Evitare che i comuni che non sono in dissesto vadano in dissesto pare un vero artifizio
Matematico e contabile perché chiudiamo l'avanzo di amministrazione con sette otto nove dieci milioni di euro dopodiché arriva il fondo che di dubbia esigibilità
E manda problema endemico dell'amministrazione
In negativo
Ma anche lì
Il governo nazionale e il presidente Meloni ieri ci ha sorpreso in maniera favorevole perché nella finanziaria che andrà in Aula vi è una
Norma che io non ho paura di definire epocale
Il la possibilità di poter affidare ai il residui dei tributi comunali a una società dello stato che ha il potere e la specificità di recuperare quel credito e addirittura la possibilità economica in alcuni casi di anticipare l'importo dovuto ai comuni è qualcosa davvero di Unico e che se anche l'opinione pubblica non lo può comprendere in una sua prima
Diciamo lettura ma noi saremo capaci di farlo perché aumenteremo la nostra possibilità di fornire servizi ai nostri concittadini vado sembra velocemente
Abbiamo parlato riflettuto sul Mediterraneo sue sull'essere terra di confine chi vi parla
Amministra un Comune che è sulla costa ma abbiamo il sette che ho voglia di Costa io ho dovuto dare disponibilità al prefetto per decine disarmati
Che abbiamo accolto gratuitamente nel nostro cimitero
Il mar Mediterraneo era mare di vita deve tornare a essere mare di vita e il piano Mattei rappresenta proprio quella opportunità l'opportunità di far diventare l'Africa opportunità per gli stessi cittadini del quindi quel magnifico continente ma anche per l'Italia l'opportunità di consentire di non commenterà ancora i criteri che l'Occidente ha compiuto nei secoli scorsi ma di tutelare e difendere e far crescere l'Africa verso un futuro radioso e lì l'intuizione davvero importantissimo è morto presidente Nerone e l'individuazione di un ministro del mare non per l'affetto che mi lega la stima che infinita nei confronti di colui che considero un maestro anzi il maestro che Nello Musumeci ma davvero politicamente un segnale forte per il nostro
Territorio
E infine
Una piccola e ultima anzi per un'ultima riflessione si parla sempre di progetti candele a bere poi
E ti esecutive
Io
Lo devo dire perché lo penso
Questo governo regionale è un Governo che noi sosteniamo
Ma il nostro governo regionale era il Governo presieduto da Nello Musumeci che era cosa ben diversa
E i in quel governo
E in quel governo come diceva bene l'onorevole scuro Scudella ricordando
L'inaugurazione a Gela in quel governo non occorreva la tessera di partito occorreva fare le cose per bene occorreva presentare i progetti fatti bene è quello era bastevole per arrivare a finanziamento
La delibera di al quattro agosto due mila ventidue divinità vendetta
C'era un elenco di progetti immediatamente cantierabile chi vi parla aveva in quelle Rengo Progetti perde
Trenta milioni di euro e non sappiamo che fine hanno fatto quei progetti cantierabili
E siamo qui a Inzaghi a inseguire la sagra del carciofo alla sua prima edizione età vero per me indole labbra vedendo anch'altresì intollerabile che mi stupisca un alleato che per le provinciali
Col PPI andato a braccetto
E non può passare questa cosa in secondo piano perché quello è un fatto politico preme che remare davvero grave chiudo dicendo
Ma dell'Italia esprime davvero la migliore classe dirigente di questo Paese
E nella nostra regione abbiamo amministratore locale molto capaci davvero davvero bravi
Se ci fosse ancora collegato il direttore generale falde avesse
Persona che rispetto nel profondo direi e qui c'è Nino
A vi stiamo vivendo una situazione kafkiana
Ci sono sulla coalizione individuata in maniera eccellente con una visione dei territori dal governo Musumeci nel Siro per intenderci vi sono dei comuni che siamo pronti ma eravamo da sembrare
E ci sono dei comuni che non fanno parte del nostro partito ma non è di quello che stiamo parlando che non solo non sono pronti ma impediscono a chi è tondo di accedere a quei fondi la richiesta è semplice poni Gallo funziona così perché non lo facciamo pure con il Siro
Che è pronto va avanti e riceve il finanziamento
Chi non è pronto dipenda partner così come accade nei Gul ma non si può penalizzare che è pronto perché dobbiamo inseguire gli incapaci gli inetti o chi per me locali calcari calcolo politico blocca settanta ottanta milioni di euro
Io finisco dicendo che sono orgogliosa parla appartenenza dell'Italia oggi e ieri sono state due giornate importanti e fondamentali magari siamo stanchi e facciamo qualche errore di chiarezza Maspero delle prove nome la contributo sono no onorato di far parte di questa famiglia e onorato Vieste rappresentato a tutti i livelli da persone uomini e donne davvero meravigliose viva l'Italia vivo Fratelli d'Italia grazie al Sindaco scusa Giuliana se non se non
Pier Luigi Biondi faceva notare che il direttore di febbre giusto avrebbe a proposito per l'uso e discusse le anticipazioni di tesoreria dovrebbero essere confermate
Fino al cinque per cento delle entrate correnti che una sì cinque per cento secondo le cose di cui si è parlato quindi abbiamo una risposta indiretta grazie al sindaco vai Giuliano abbiamo verso la chiusura spediti
Lino Cammarata sindaco di planetesimi valori piazza Armellini delinea meglio purtroppo s'sono senza a sembra Rosa Russo Jervolino non il sindaco
saluto aperto Cardillo coordinatore Sbardella ringrazio tutti per l'invito per l'organizzazione
E qualche elemento di confronto utile alle tematiche
Dei territori che rappresentiamo credo che potrà essere utile anche al gruppo parlamentare sono certo di trovare immediata sponda in quel suo vi ringrazio mi scuso saluto
Chi ha organizzato Alberto Pesaro Luca Sbardella e saluto il ministro Nello Musumeci e tutti voi civile scrissi
Ecco Ackom chi non è ignoti vuoi dare una risposta però se no soltanto io ne ho già parlato troppo poco fa sono stato rimproverato parere a un tema fondamentale che ha detto l'amico nostro Sindaco suoi progetti che già erano cantierabile c'è stato una ripresa negli ultimi mesi ma sicuramente come gruppo parlamentare ho avuto modo di affrontare più volte il tema con il nostro assessore Alessandra arrivo che è straordinario perché sta facendo un lavoro enorme
Però gli ha detto di avere più coraggio in alcune cose perché c'erano delle delibere di Giunta regionale che tante volte diciamo i progetti che devono essere cantierabili cantierabili cantierabili
Qualcosa c'era ora non ricordo nello specifico quello che citavi tu poc'anzi del quattro agosto due mila ventidue o qualcosa del genere però sicuramente un'attenzione che abbiamo chiesto ancora di più per andare in questa direzione che poi la direzione che abbiamo i fondi perché come abbiamo detto poco fa adesso c'è il ministro e quindi dannati
Oggi noi facciamo quello che stiamo facendo perché ci sono stati cinque anni come dicevo poco fa di grande attenzione al al bilancio però sicuramente un tema che abbiamo detto più volte all'interno diceva poco fa anche Ruggero ma sicuramente dobbiamo attenzionarlo ancora di più
Buonasera per me è un grande piacere essere qui presente portare il saluto della mia città Niscemi
Proprio per questo ci tengo nel mio breve saluto a dare un messaggio a tutti voi
Siamo bravissimi tutti a partire dalle amministrative alle provinciale alle regionali alle nazionale alle europee e forse anche l'elezione del Papa ad essere bravi a cercare le persone a bussare alle porte a fare le chiamate
Però questo non deve essere solo durante la campagna elettorale io l'MB nel mio breve percorso di amministrative mi sono candidato tre volte fortunatamente sono andato sempre ad aumentare ma perché dietro c'è un lavoro quotidiano c'è una risposta quotidiana i problemi della gente che non sempre si è risolto prova quanto meno essere presenti essere puntuali essere
D'accordo essere aperte al dialogo e momenti come questo di confronto di dibattito e di chiarezza
Perché il deputato l'eurodeputato è lontano ma non lo sto sto tempo e vicino quindi dobbiamo essere una squadra in tutti i sensi quindi d'uno ne fa la forza
E proprio su questo voglio mandare un messaggio al nostro ministro Nello Musumeci che è stato sempre attento alla comitatini scene proprio l'altro ieri hanno avuto l'avvio re alla presenza del prefetto a Caltanissetta c'è il nuovo la metto la dottoressa Messina
è a a sfatto visitando il nuovo commissariato che da qui penso entro l'anno massimo a forse anche entro
Speriamo di aprire lo entro ottobre c'è stato fatto lavoro immane che il ministro sa benissimo
E la prima cosa che si discuteva la che vorremmo la sua presenza all'inaugurazione quindi
Questo è un modo per testimoniare la presenza costante in un territorio presidio di sicurezza presidio di
Legalità quindi grazie a tutti viva porre Fratelli d'Italia ma ripeto attenzione ai territori
Si parte dalla base per arrivare a risultati importanti come diceva poc'anzi il senatore Raoul Russo abbiamo una leader che è una forza della natura ma solo lei non basta
Lei è una forza che non sia il governo come dire non ci sono dubbi però ognuno di noi deve fare la propria parte dobbiamo essere attenti ai nostri territori dirà Fratelli d'Italia grazie
Accomodati grazie
vi ringrazio la deputazione regionale nazionale oltre al ministro Musumeci
Grazie in dando per l'invito e dare l'opportunità piccole amministratore come lo sono io di una piccola comunità di quattro mila abitanti in inverno ma venti mila e ne è stato io non parlo del singolo problema che ho all'interno della mia comunità ma vorrei dare un accendo particolare soprattutto su una risorsa dei nostri territorio non parlo solo di vaga una ma parlo anche gli altri Comuni vicino lettera deve essere una risorsa per tutti e quindi comunità come la mia comunità come le altre deve essere una risorsa
A trecentosessanta gradi noi abbiamo un problema grosso sull'Etna
Dove ci vuole uno Governance forte al Parco dell'Etna una governance forte al Parco delle tre spero che presto arrivi la nomina dell'amico Massimiliano già mosso dove questa è la sfida più importante per il territorio per Fratelli d'Italia
Dare finalmente senso al Parco dell'Etna dare risposte a tanti che si aspettano
è un altro problema che importante su quel territorio su quel versante ovviamente
Quando vi dico una sola problematica non è possibile quando c'è un Bodini a rischio sull'Etna diventa un problema invece di essere una risorsa dobbiamo interloquire con la città metropolitana esperte speriamo di farlo presto perché Laneve deve essere una risorsa e non un problema funzionava e la vera città metropolitana la vera provincia funzionava quando c'era il presidente ovviamente il ministro Musumeci siamo rimpiangendo
Quei momenti perché lettera deve essere una risorsa per tutti per tutti spero che il parco delle tra vivendi veramente per tutto il territorio quello che si aspettano i territori da tanto tempo grazie e viva fa derivare
è Giuseppe neoconsigliere comunale dieci catena se ancora in platea non so se è andato via seicento
No è andata via no non è
Velocizzate abbiamo super premura
E altri quattro iscritti
Grazie scusate ero messo in fila
Vi ringrazio verrebbe dato la parola solo velocissimo
Incensa Arci ma che comunque la bravura degli amministratori satellitari sotto gli occhi di tutti
L'ha dimostrato
Il ministro Musumeci alla guida la Regione Sicilia Lukoil oggi mostra ogni giorno sia Gaetano Galvagno territorio ma tutti i nostri parlamentari e Ruggero razza a Bruxelles ma bisogna anche essere concreti con quelli che sono i Comuni comuni sono il vero front-office e la politica dove ogni giorno ci andiamo allora confrontare con i cittadini con i veri problemi che sembrano piccoli ma per i nostri cittadini aveva stretto le sono grato
E qualcuno poco fa lei accennava qualcosa quando si parla di Asa con e mettere in ginocchio i bilanci dei Comuni perché effettivamente ci condanna del tribunale dare un servizio obbligatorio con le casse comuni non ci arriviamo nonostante lo sforzo e la Regione
è un problema che va affrontato seriamente e perché no capire anche quale potrebbe ore sulle sei risoluzioni io ricordo che parliamo delle cooperative
A venti euro per poi avere un ristoro per i dipendenti in cooperativa che va a dieci euro quindi dieci euro si perdono solo tra ma l'opera lavoro e cooperativa che potrebbe essere anche su Croce a volte alleviato possibilmente con una partecipata del Comune o comunque connesse integrata dei comuni un'attrazione fondamentale fu quella del bollo auto che fu varata per poter dare la possibilità senza interessi divagare
Però ci dobbiamo fare anche delle domande con chi li paga perché se io non posso pagare quattrocento euro due mila euro entro la scadenza i novanta giorni non riesco a pagarla potrebbe essere quella di una realizzazione
Ma una cosa che invece va ai sindaci e secondo le quali come nazionale deve se vuole vendere intervenire io parlo dell'assegno di inclusione l'assegno di inclusione che è stata una misura che estive che si intende al momento cinque stelle io ricordo a tutti che prevede il PUC
Quelle azioni di lavori socialmente utili ai comuni ma oggi che molti si indigeno attorno
Vanno sanzionati sindaci che non reato perché non è possibile che oggi la fascia media dipendente comunale si sente più povero dighe perché viscerali
Punto al luogo di battaglia del della Peroni e se effettivamente ha fatto già molto ma oggi vanno obbligati questi signori a fare di epoche sindaci finora repubbliche i pupi non li utilizzarono i comuni vanno tolti vanno sanzionati i sindaci come ad esempio non è impossibile che noi dal dall'Ati non deteniamo la spazzatura o le tasse comunali alle sanzioni comunale questa signora ci permettono di non pagare
Sono bugie che ci ritroviamo nel bilancio sono piccoli interventi anche col quinto dell'Ati che vanno a percepire stiamo parlando che oggi una famiglia di quattro persone di un lavoratori in nero fa percepire oltre due mila trecento euro al mese
A fronte di un dipendente comunale che ne percepisce mille quattro mille cinque quindi sono piccoli interventi sembra stupito forse magari qualcuna ci vota Genertel Moggi di patrioti in comune
Io dico solo che siete voi la nostra classe dirigente che sentivo parlare ai giovani qua
Quindi ricordare che era roba bagni c'è in virata entrare acqua quando sentivo parlare qualcuno e io ringrazio il ministro Musumeci era presente sulla commerciale quando lei ci vede il San Luigi perché veniamo da Pennisi avesse ci deve esser Luigi
E quando sento parlare oggi un giovane che mi dice ma forse i nostri politici non danno in che scuola viviamo
Oggi a Tripoli ci siamo noi la parte mista perché amministriamo siamo noi oggi lo stimo Alice lontano che abbiamo problemi con gli autobus è vero oggi abbiamo problemi con l'autobus in del bus aste è stato un fallimento forse l'autobus va gestita a livello provinciale
Cercando per ogni provincia di adattare Isis i servizi perché è impossibile pensare che l'AST lasci un universitario a piedi non tutti abbiamo l'opportunità ad accompagnare i nostri ragazzi a scuola ed è stato bello ascoltarli
Perché veramente andato degli imbuti vuol particolari oggi io l'amministratore locale consigliere comunale chiudo scusate se mi sono dilungato però ci tenevo a dire questi quattro punti fondamentali oggi gli amministratori hanno quattro cosa che voglio sentire non si
Cittadini poi a Roma la città pulita con i servizi poi delle grandi opere oggi cittadino se ne frega quindi quando noi abbiamo problemi con l'acqua
Perché noi abbiamo investimenti importanti sulla rete idrica perché vediamo l'ottanta per cento la prevediamo nelle nostre dei dove abbiamo si parla di sia che è un carrozzone che non riusciva manco più dell'investimento di prima do abbiamo problemi con i rifiuti ma non dando per la raccolta porta a porta operato ma perché abbiamo prodotto oggi stiramento con SRR un'interlocuzione che non esiste
Io amo don secondo me oggi il vero vostro compito il vero dico che non questo mandato nel mio piccolo da consigliere comunale
Abbiamo io vi chiedo solo ottenuto poi Donelli confrontarci in modo serio perché con piccole cose possiamo fare grande il nostro Paese e voi siete grandi amministratori che queste riuscirà a farlo con dimostrarlo ma soprattutto vuole dare lancia questa città
innanzitutto grazie per avermi Giampaolo Caruso per avermi accolto da queste parti
Sono qui per portarvi un saluto anche come rappresentante delle istituzioni o sono se sono nel comune di Mazara del Vallo e sono contento di avere ascoltando tutti quanti a dire in qualche modo fatto mie anche istanze che appartengono alla mia città
Io da assessore mi rendo conto che ci sono delle problematiche impressionanti e che purtroppo intersecano la vita
Delle persone di tante persone nelle nostre città abbiamo problemi di sicurezza da risolvere
E credo che bisognerà impegnarsi soprattutto perché i sindaci possono avere maggiori poteri per intervenire non soltanto a parole se è vero come è vero
Che quei poteri dovrebbero dare grandi responsabilità mentre al momento al contrario abbiamo grandi responsabilità senza avere i giusti Poteri perché quelli posso perché le responsabilità
Possono diventare azioni concrete nel territorio dobbiamo affrontare tematiche che sono legate alla sopravvivenza economica dei nostri comuni e dobbiamo il più possibile evitare questo lo facciamo delle grandi istituzioni quelle sovracomunali
Per evitare che per esempio il fondo dei crediti di dubbia esigibilità possono diventare talmente alti che poi i Comuni arriverà a diventare tra gli altri quelli che sono andati in in dissesto
Dico una cosa molto semplice la mia contentezza in tre secondi
E quella di avere ricevuto l'ok di Alberto Cardillo ha potere prendere
Questo bellissimo nome portarlo per la prima volta in provincia di Trapani a gennaio
A Mazara del Vallo perché se si è patrioti nel Comune di Catania lo si può essere nel comune di Mazara del Vallo nella provincia di Trapani e in tutta la Sicilia perché le grandi grandi le grandi temi dei dei nostri comuni finiscano per tutta la Sicilia nei Parlamenti regionali nazionali
Ed europei e permettetemi proprio per le motivazioni per cui vorrei portarle a Mazara del Vallo un saluto particolare al presidente al presidente Musumeci oggi ministro che il saluto che arricchisco con un abbraccio personale carico anche di ricordi familiari perché vi aspetto nella mia città perché lì ci aspetta quella comunità di pescatori
E hanno bisogno di vedere il loro fiume ripulito
E hanno bisogno di vederlo lontano mille miglia dalle condizioni in cui questo vive a causa dei rifiuti che hanno bisogno di vederlo ripulito tanto quando il ripulita l'anima di quegli uomini che hanno combattuto nel mare e che oggi devono tornare ad essere i principali testimoni di un cambiamento della politica italiana del Mediterraneo e magari anche a partire da Mazara del Vallo e questo è ciò che l'assegno al Presidente Musumeci e con grande cuore per tornare alla mia città insieme la nostra deputazione europee se vorrete da Catania fino a Mazara del Vallo
Anche voi con la protervia di chi mi ha preceduto e se permettete con quella piccola passione che oggi quindi rende tremendamente orgoglioso di parlare di fronte a voi perché ho imparato sin da piccolissimo da tutti voi
E anche dall'onorevole dal presidente Musumeci e ciò che facciamo in vita poi riecheggia nell'eternità grazie grazie grazie
Giuseppe annuale
Dove non lo veda eccolo
Dirigente fratelli Italia-estero luogo
Vi ringrazio verrebbe dato la parola solo velocissimo anzitutto per dire signor ministro che Gardiner Fortunato
Perché festeggia insieme a te è un Governo Meloni il raggiungimento dalla terza posizione per longevità della stupratore pubblica che avverrà stanotte a mezzanotte cioè il diciannove di ottobre del due mila venticinque
Qua ci stava l'applauso perché vedo neanche
Io perché sono sono in questo intervenendo calore una zitella Alessandro Porto tutti i deputati amici onorevole Catania l'onorevole pugliese
Raoul Russo intervengo perché qui ho sentito un innervare un sentimento di grandissima proiezione per il futuro e io mi voglio inserire in questo sentimento
Di proiezione nel futuro io credo in questo partito la misura in cui non riusciamo a rappresentare tutte le istanze
Che stanno sul territorio ma dobbiamo innervare il nostro progetto
Di un grande livello di professionalità e soprattutto rendendogli amministratore locale noi dirigenti pregiudizio abbiamo comunque di tematiche che interessano l'Italia all'estero di dare le potenzialità dare soprattutto il significato di rappresentazione politica
Io mi chiedo
Quando mi sento parlare ai sindaci soprattutto di socialità tradizioni e d'inverno demografico di inserire un tema che con Alessia e con Massimo Massimiliano Giammusso abbiamo trattato e lo vuole trattare con tutti i sindaci Fratelli d'Italia
Consideriamo che gli italiani all'estero iscritti all'Aire e soprattutto i siciliani all'estero solo più di ottocento mila consideriamo che italiana all'estero sono una grande risorsa che possono tornare in Sicilia non solo per recuperare l'identità Tradizione mai investire quindi dobbiamo parlare alle aziende dei siciliani che hanno avuto un successo all'estero
Ai giovani siciliani che partono per cercare un futuro migliore dobbiamo rafforzare le misure che il governo ha fatto per quando riguarda la la norma del ritorno
Non serve solo e soltanto resto al sud dobbiamo condividere con loro creando all'interno del partito le potenzialità di un recupero ideale
Perché noi siamo al partito di Mirko Tremaglia che ha dato la legge per gli italiani all'estero questo volevo dire e lo dico con la certezza che col vostro aiuto la prossima volta quello di di Ruggero razza Del Noce europarlamentare
E lazzo e quello che per un poco affiorato il computer il terzo seggio Giammusso possa essere anche io accanto a voi titolato a fare il deputato rappresentante siciliano all'estero grazie
Giuseppe Gagliardi responsabile di contro ambiente
è andato via allora non soldi Micelli Micelli vai
A sera tutti
E
Non lo dirà lei dove vi sono altri iscritti dato saluto aperto Cardillo coordinatore Sbardella ringrazio tutti per l'invito per l'organizzazione faceva i complimenti
Sono sorpreso non mi aspettavo di potere intervenire
Non mi aspettavo di poter esporre il mio pensiero soprattutto in presenza del ministro Musumeci
Perché la Sly and ha detto che quando governa la destra la libertà di espressione e la democrazia sono in pericolo alzarmi scandali
Ho detto
Cara Sly & The la possiamo insegnare a libertà di espressione altro che comunque evitato
Ho sentito tanti interventi non me ne vogliano quello di Stefano è stato quello più che me ha inciso di più secondo me dal punto di vista amministrativo
Poi non ho condiviso la critica che fatto Prost fa riguardo ai suoi alleati che fanno errori che ci creano difficoltà si è sbagliato
E come se la lega per esempio sostiene oggi dopo del PdL perdiamo Acciaro lombare non su cose come Piero
Detto questo io ormai sono diventato una costante diventata la mia ragione di vita
Dobbiamo ripensare il paradigma degli enti locali ne abbiamo troppi malfunzionanti in dissesto timbra il dissesto il personale non è qualificato è inutile che ci prendiamo in giro quando a tutti ho semente dice ma ci sono difficoltà ai finanziamenti progetti esecutivi comuni spesso hanno progetti manco per per campare il giorno dopo no progetti esecutivi si inventò le cose più bizzarre
I dirigenti spesso sono chiamati intuito persone quindi sono più affidabili per certe cose in altro senso magari non hanno tutta questa grande competenza
Segretari generali che c'è da mettersi le mani nei capelli che sono frutto di chissà quale virtù del secolo scorso
Basta dobbiamo poi dato che c'è stata pure l'elezione del componente alla corte dei conti
Gli organismi di controllo mi dicono gli amici di Alleghe la piattaforma è come sapete si occupa di rendicontazione eccetera dice in Calabria per un Comune sgarra di qualche mese viene commissariato il rischio subito lo scioglimento
In Sicilia poi fare bilanci fantasiosi i residui attivi giudici residui affidiamo alla Società dallo Stato per tutto giusto
Da noi i residui sono fatti con pezzi di carta che poi si perdono e non si trovano e che risalgono al mille novecento quando ottanta non lo so perché dalla centodiciotto non è sano neanche lontanamente che cosa sia
E allora facciamo una presa di coscienza bisogna azzerare
Bisogna fondere agevoliamo normativa sulle fusioni e ripensare il paradigma dell'ente locale altrimenti noi andiamo avanti e non ci riprenderemo mai più e come quello che vuole alzarsi in piedi ma si tiene in una sacca d'acqua da cui non riesce più a uscire grazie buoni prosegue
