‘Patrioti in Comune’ (seconda giornata)

Promossa dai coordinamenti regionali e provinciale di Fratelli d’Italia.



"Governo del territorio: infrastrutture, urbanistica, agenda urbana e protezione civile".



Intervengono: Nello Musumeci (Ministro del Mare e Protezione Civile), Alessandro Aricò (Assessore Infrastrutture Regione Siciliana), Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Giusi Savarino (Assessore Territorio ed Ambiente Regione Siciliana), Biagio Bisignani (Responsabile Urbanistica Comune di Catania), Maurizio Erbicella (Ingegnere esperto Piani Regolatori), Angelo Sicali (Presidente IACP di Catania), Riccardo Castro (Presidente …

Regione Sicilia 118).



Modera Paolo Battiato.



Ore 11.30 "PNRR, fondi comunitari ed extraregionali, ZES unica".



Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del made in Italy), Luca Cannata (Vice Pres.



Commissione Bilancio Camera dei Deputati), Fabrizio Penna (Capo Dipartimento Unità di Missione PNRR-MASE), Salvo Sallemi (Senatore, Vice Presidente Gruppo Fratelli d'Italia), Carolina Varchi (Deputato, segretario di Presidenza Camera dei Deputati), Massimo Cartalemi (già Project Manager ZES Sicilia Orientale).



Modera Giuseppe Timpone (Capo redattore "Investire oggi").



Ore 16.00 "La spesa europea e le opportunità della programmazione alloggi popolari, acqua e sostenibilità nell'agenda siciliana".



Intervengono: Ruggero Razza (Deputato Parlamento europeo), Giuseppe Milazzo (Deputato Parlamento Europeo), Antonio Sberna (Vicepresidente Parlamento Europeo), Denis Nesci (Deputato Parlamento Europeo), Vincenzo Falgares (Dipartimento della programmazione Regione Sicilia), Fabio Fatuzzo (Commissario governo della depurazione acque reflue), Francesco Ciancitto (Deputato Camera dei Deputati).



Intervengono i sindaci Carlo Caputo e Antonio Bonanno.



Modera Franco Lamiani (giornalista).



Ore 17.30 Assemblea degli amministratori locali e dirigenti del partito".



Introduce Gaspare Pagano (Responsabile organizzazione provinciale Fratelli d'Italia).



Intervengono: Dario Daidone (Presidente Commissione bilancio Assemblea Regionale Siciliana), Giuseppe Zitelli (Deputato Assemblea regionale siciliana), Pino Galluzzo (Deputato Assemblea Regionale Siciliana), Alessandro Porto (Deputato Assemblea Regionale Siciliana), Raoul Russo (Senatore), Giuseppe Bica (Deputato Assemblea Regionale Sicilia), Fabrizio Ferrara (Presidente Commissione Cultura Ars), i sindaci Giuseppe Mistretta, Alfio La Spina, Nino Caruso, Rosario Gravina, Filippo Rapisarda.



Moderano: Massimiliano Giammusso e Giuliana Salomone.

