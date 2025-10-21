21 OTT 2025
intervista

Intervista a Sandro Gozi sull'allargamento dell'Unione Europea e delle sue conseguenze istituzionali

INTERVISTA | di David Carretta - Bruxelles - 10:00 Durata: 12 min 7 sec
A cura di Carmine Corvino e Enrica Izzo
Player
Sandro Gozi ci aggiorna anche delle riforme auspicabili all'interno dell'Unione Europea.

"Intervista a Sandro Gozi sull'allargamento dell'Unione Europea e delle sue conseguenze istituzionali" realizzata da David Carretta con Sandro Gozi (parlamentare europeo, Renew Europe Group).

L'intervista è stata registrata martedì 21 ottobre 2025 alle ore 10:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Balcani, Bilancio, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Democrazia, Difesa, Diritto, Draghi, Energia, Est, Esteri, Europa, Federalismo, Georgia, Guerra, Informazione, Integrazione, Investimenti, Islanda, Istituzioni, Moldavia, Nazionalismo, Norvegia, Orban, Parlamento Europeo, Politica, Poverta', Prevenzione, Riforme, Russia, Sanzioni, Stato, Ucraina, Ungheria, Unione Europea, Von Der Leyen.

La registrazione audio ha una durata di 12 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Siamo collegati con Sandro Gozi deputato europeo iscritto al gruppo di Regnu e con lui vogliamo parlare di allargamento dell'Unione europea e delle sue conseguenze istituzionali perché Sandro Gozi relatore di un rapporto proprio su questo
Che sarà discusso e votato in questa sessione del parlamento europeo ed è un tema che spesso dimenticato l'Ucraina la guerra della Russia ha rilanciato il processo di allargamento ma se si chiedono riforme ai Paesi candidati nei Balcani in Ucraina la Moldavia la Georgia è anche il Paese candidato anche se c'è stata una regressione dall'altra parte poco si muove dentro l'Unione europea le riforme istituzionali per prepararsi a un'Unione più grande Gozi innanzitutto ci può spiegare
Le ragioni il contenuto generale del suo rapporto
Ma nella sua eleganza indicate impossibile unificare il continente attraverso l'allargamento
Senza preparare anche delle riforme all'interno dell'Unione europea è vero come dice noi chiediamo di fare tanto ai Paesi che voglia dire lo ignoro Pea ma l'unione europea deve prepararsi per assume una dimensione continentale perché una volta che tutti i candidati saranno entrati saremo oltre i trentatré trentaquattro trentacinque
Stati Stati membri per non considerare poi magari anche la Norvegia o l'Islanda che potrebbero un giorno deciderei di aderire insomma siamo veramente in un'ala è poca di trasformazione profonda
Dell'unione europea alla quale deve corrispondere decreto nel quale delle riforme l'approccio che io ho proposto e che ha avuto un largo consenso in Commissione vediamo adesso
E in questa sessione impegni aria è un approccio molto pragmatico che però indica tre obiettivi noi dobbiamo rendere l'Unione europea
Allargata più efficiente più potente e più democratica
Ma già oggi l'Unione fatica a funzionare fatica decidere a ventisette eh troppo spesso bloccata dal veto quindi l'efficienza passa innanzitutto attraverso un aumento dei casi in cui si può votare
A maggioranza qualificata anziché all'unanimità e questo lo si deve fare attraverso utilizzando le clausole dei trattati abbiamo delle clausole chiamate passerelle che permettono di passare dall'unanimità alla maggioranza qualificata ma bisogna farlo anche con delle modifiche specifiche dei trattati ad esempio per prevenire e sanzionare le violazione dello Stato di diritto noi dobbiamo modificare l'assetto attuale perché alla fine del alla fine dei conti c'è sempre la possibilità di bloccare con un veto l'Unione e poi dobbiamo utilizzare molto di più
Quelle clausole che per metà dei gruppi di Paesi in politica estera in difesa di andare avanti attraverso le cooperazioni più fuori tra di loro senza essere bloccati aspettare quelli più lento quelli che non condividono quelle scelte soprattutto in materia di sicurezza intesa questa era il tema dell'efficienza
C'è un tema della potenza cioè dobbiamo darci una capacità di Investimenti superiore dobbiamo creare delle nuove risorse per l'Unione Europea per investire dobbiamo andare al di là di quello un per cento della ricchezza europea che il limite massimo
Al bilancio europeo che non è scritto da nessuna parte e ci siamo out imposti se Monti posti ormai trent'anni fa e che è tempo di superare e poi dobbiamo anche questa unione deve essere più democratica quindi aumento dei poteri del Parlamento europeo ma anche costruzione di uno spazio politico tra sanzionare una nuova legge elettorale che sia veramente europea
E ecco questi sono secondo me sono i tre temi che sono indispensabili sono inevitabili sono le tre riforme inevitabili altrimenti il corso allargamento sarebbe molto molto alto
Quale sarebbe questo questo costo in effetti centri trovarsi nel Duemila il trenta o il trentuno a trenta Paesi trentadue Paesi con i meccanismi di funzionamento attuale
Sarebbe molto più alto in casi molto più alte le probabilità di blocchi e in molti casi soprattutto nei settori che oggi interessano all'opinione pubblica la politica estera difesa e la sicurezza Hideki potrebbero aumentare molto di più perché sarebbe più diversità all'interno di europea
E comunque un numero maggiore di stati quindi un'alta Program parabole età maggiore e più alta che qualcuno di questi per ragioni interni e operato branzino in altro tipo possa bloccare la recisione di Unione europea
Sarebbero dei problemi anche di bilancio perché teneri bilancio attuale vuol dire che gli agricoltori italiani francesi spagnoli tedeschi riceverebbero meno fondi perché ovviamente
Presa si pensi solo una potenza agricola comune ucraina in assenza di una modifica delle politiche comuni del bilancio chiaro che i fondi che andrebbero all'Ucraina per l'agricoltura
Sarebbero evidentemente fondi che non non sarebbero più ricevuti dalle colture dei paesi membri la politica di coesione
Un altro aspetto un'altra politica in cui automaticamente le regioni diventerebbero
Molto più ed alcune regioni per effetto statistico diventerebbero più ricche perché entrano molto molto di più regioni più povere ma vorrebbe dire che se si è meno soldi per tutti quindi c'è un aspetto anche diciamo di bilancio che va assolutamente e va assolutamente né affrontato e poi poi è chiaro che il e la la tutta diciamo le la composizione delle istituzioni ad esempio il Parlamento cosa facciamo manteniamo questo numero di Stati membri andiamo verso un Parlamento di mille deputati cioè aumentano i membri quindi aumentano anche i deputati che saranno eletti nei vari stati membri
Che tipo di che tipo di diciamo soluzione vogliamo trovare manteniamo una commissione trentacinque commissari con gli stessi poteri con gli stessi poteri visionari
Sì se lo facciamo come dovrà funzionare questa Commissione sono facciamo quali sono i criteri di rotazione su base di paritaria geografica democratica per avere una commissione ti sei sono delle questioni serie
Se l'Unione europea e seria sull'allargamento delle seriamente aprire il cantiere di riforme
Ecco la commissione cosciente di questo la commissione di Ursula von der Line perché in un paio di discorsi anche l'ultimo sullo stato dell'Unione sul discorso d'insediamento o meglio di di programmatico per la fiducia aveva indicato finalmente la necessità si sono favorevole a modifiche di trattati ma poi non ci sono stati non ci sono state proposte in questo senso da parte della della commissione
No non sono state noi auspichiamo se questo rapporto o avrà una una solida maggioranza
Che e la Commissione lo riprenda lo segua perché il quattro novembre
La Commissione dovrebbe presentare la sua strategia di preadesione cioè la commissione dovrebbe dirci come gestirà un allargamento e quali sono i temi fondamentali da affrontare per questo allargamento ne ospitiamo che il tema della Garonna il tema del funzionamento delle istituzioni e quindi anche il tema della decisione a maggioranza e altri temi che abbiamo sollevato vengono ripresi dalla Commissione per questo che è molto importante il calendario dei molti che era molto importante che noi riuscissimo
Adottare come spero questo rapporto prima che la Commissione presenta le sue proposte ci fino ad oggi questo la Vanderlei è stata molto timida acquosi non muta
Nel senso che nel suo discorso il dibattito nel dibattito sullo stato dell'Unione l'unica riferimento che ha fatto Vanderlei è quella di estendere La Mantia giudizi il voto a maggioranza qualificata in politica estera che è uno dei temi
Che non P affrontiamo ma non è certo l'unico che quindi ne abbiamo bisogno
Di molto più coraggio dalla dalla parte la Commissione che la Commissione sta benissimo
Che con questo con questo assetto istituzionale con queste procedure un'europea non può funzionare un dopo l'allargamento di aver il coraggio di avviare questo dibattito
E parlandone e impegnando gli stati membri e i leader in Consiglio europeo a a avviare questo questo discorso perché è chiaro che qualcosa che non vuole essere sempre evitato come lei diceva
E gli Stati membri i leader cerca di mettere sotto il tappeto questa questione perché la questione complicata ma le questioni imprescindibile
E quindi dobbiamo cominciare affrontarla poi chi dice ama perché parlate di estensione della maggioranza qualificata attraverso le cause dei trattati attraverso delle riforme specifiche i trattati tanto ci vuole l'unanimità alla fine attenzione per avviare un disco una un dibattito sulle riforme istituzionali basta la maggioranza semplice
Cioè la base quattordici ridere su ventisette al Consiglio europeo decidono che è arrivato il tempo di discutere anche di riforme istituzionali il processo formale viene avviato poi alla fine per accordarsi su qualora limita ma voi capite che e capiamo bene che se e finché non si avvia un dibattito non si potrà mai sapere se c'è un accordo minimo su alcune riforme indispensabili quei noi diamo il noi diciamo abbiamo questo dibattito
E perché perché politicamente per il leader per i capi di Stato e di governo
è così difficile affrontare il tema dei compiti a casa sull'allargamento quando appunto si chiedono i compiti a casa gli altri ma dentro l'Unione europea perché così complicato ma secondo me secondo me perché
Hanno innanzitutto sono
Nella diciamo nel lavoro quotidiano del Consiglio superiore così europeo ci sono sempre il più nuove urgente quindi dobbiamo completare se l'Ucraina dobbiamo così tra sulla crisi Alitalia dobbiamo proseguì con Central sulla crisi commerciale Annoni introduciamo dei temi che possono essere divisivi
E quindi diciamo che c'è una
Una reticenza a cominciare a discutere perché all'inizio ovviamente si parte da posizioni molto diverse secondo non si fa un lavoro adeguato di spiegazione di informazione a livello dell'Alto Unione pubblica nazionale e quindi si è sempre sulla difensiva rispetto ai sovrani inizia e nazionalisti
Che invocano Sempre i rischi che una riforma dell'Unione europea fare decorrere alla sovranità nazionale che presentano il vento come la migliore garanzia
Degli interessi a terra alimenta il veto è la migliore garanzia della paralisi e l'Unione europea
Era alta quando si si si decide a maggioranza sì sempre la volontà tenere conto degli interessi vitali di uno Stato membro semmai se è successo che a maggioranza si vota
Quale tenente contro l'interesse dell'Italia è stato meno ma semplicemente sia un processo più fluido più rapido e più efficace ecco tutto questo
Non non non c'è questa questa volontà perché io credo che la consapevolezza ci sia è la volontà di affrontare anche questo dibattito in un momento difficile che manca ma se non lo si affronta
Tutto il resto sarà più difficile la difesa sarà più difficile la politica di eresia sarà più difficile la politica di sviluppo regionale sarà più difficile
L'attuazione dell'Agenda Draghi sarà più difficile quindi è arrivato secondo noi e siamo ancora all'inizio della dell'Adelaide legislatura abbiamo ancora quasi quattro anni davanti a noi il tema il momento di affrontare queste queste queste tematiche che sono indispensabili sono indicatori riteniamo riforme indispensabili inevitabili
Grazie a Sandro Gozi grazie a voi

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate