“Le frontiere del narcotraffico. Il Narcotraffico tra America Latina e Unione Europea: il ruolo dell’Italia nella cooperazione contro la criminalità organizzata transnazionale”

Parte I – “LatAm Connection - L’expertise italiana nella cooperazione europea per la lotta alla criminalità organizzata e narcotraffico in America Latina".



Modera: Irene Piccolo (Presidente, AMIStaDeS APS), Ulisse Romei (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Daniel Hirata (Professore del Dipartimento di Sociologia e Metodologia delle Scienze Sociali, Università Federale Fluminense), Mariarita Piraino (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Alessio Briguglio (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMISta DeS APS), Fabrizio Spaolonzi (Cofondatore e …

speaker, Buongiorno San Paolo).



Parte II – “Criminalità transnazionale e narcotraffico in un mondo che cambia: vecchi rischi e nuove prospettive, tra Americhe ed Europa”.



Modera: Alessandro Vivaldi - Consigliere delegato Dipartimento Ricerca Analisi Intelligence Divulgazione, AMIStaDeS APS.



Intervengono: Nicola Gratteri (Procuratore della Repubblica, Tribunale di Napoli), Salvatore Leotta (Direttore I Divisione, Servizio II, Direzione Centrale Servizi Antidroga, Ministero dell’Interno), Maria Elena Castaldo (Professore aggregato di Diritto penale e di diritto penale avanzato, Università degli Studi Link), Maurizio Stefanini (Giornalista).

