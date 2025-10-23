23 OTT 2025
governo

“Le frontiere del narcotraffico. Il Narcotraffico tra America Latina e Unione Europea: il ruolo dell’Italia nella cooperazione contro la criminalità organizzata transnazionale”

CONVEGNO | - Roma - 15:13 Durata: 2 ore 55 min
Organizzatori: 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Parte I – “LatAm Connection - L’expertise italiana nella cooperazione europea per la lotta alla criminalità organizzata e narcotraffico in America Latina".

Modera: Irene Piccolo (Presidente, AMIStaDeS APS), Ulisse Romei (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Daniel Hirata (Professore del Dipartimento di Sociologia e Metodologia delle Scienze Sociali, Università Federale Fluminense), Mariarita Piraino (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Alessio Briguglio (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMISta DeS APS), Fabrizio Spaolonzi (Cofondatore e speaker, Buongiorno San Paolo).

Parte II – “Criminalità transnazionale e narcotraffico in un mondo che cambia: vecchi rischi e nuove prospettive, tra Americhe ed Europa”.

Modera: Alessandro Vivaldi - Consigliere delegato Dipartimento Ricerca Analisi Intelligence Divulgazione, AMIStaDeS APS.

Intervengono: Nicola Gratteri (Procuratore della Repubblica, Tribunale di Napoli), Salvatore Leotta (Direttore I Divisione, Servizio II, Direzione Centrale Servizi Antidroga, Ministero dell’Interno), Maria Elena Castaldo (Professore aggregato di Diritto penale e di diritto penale avanzato, Università degli Studi Link), Maurizio Stefanini (Giornalista).

