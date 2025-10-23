“Le frontiere del narcotraffico. Il Narcotraffico tra America Latina e Unione Europea: il ruolo dell’Italia nella cooperazione contro la criminalità organizzata transnazionale”

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Parte I – “LatAm Connection - L’expertise italiana nella cooperazione europea per la lotta alla criminalità organizzata e narcotraffico in America Latina".
Modera: Irene Piccolo (Presidente, AMIStaDeS APS), Ulisse Romei (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Daniel Hirata (Professore del Dipartimento di Sociologia e Metodologia delle Scienze Sociali, Università Federale Fluminense), Mariarita Piraino (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Alessio Briguglio (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMISta DeS APS), Fabrizio Spaolonzi (Cofondatore e … speaker, Buongiorno San Paolo).
Parte II – “Criminalità transnazionale e narcotraffico in un mondo che cambia: vecchi rischi e nuove prospettive, tra Americhe ed Europa”.
Modera: Alessandro Vivaldi - Consigliere delegato Dipartimento Ricerca Analisi Intelligence Divulgazione, AMIStaDeS APS.
Intervengono: Nicola Gratteri (Procuratore della Repubblica, Tribunale di Napoli), Salvatore Leotta (Direttore I Divisione, Servizio II, Direzione Centrale Servizi Antidroga, Ministero dell’Interno), Maria Elena Castaldo (Professore aggregato di Diritto penale e di diritto penale avanzato, Università degli Studi Link), Maurizio Stefanini (Giornalista).
Modera: Irene Piccolo (Presidente, AMIStaDeS APS), Ulisse Romei (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Daniel Hirata (Professore del Dipartimento di Sociologia e Metodologia delle Scienze Sociali, Università Federale Fluminense), Mariarita Piraino (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMIStaDeS APS), Alessio Briguglio (Osservatorio Criminalità Organizzata, AMISta DeS APS), Fabrizio Spaolonzi (Cofondatore e … speaker, Buongiorno San Paolo).
Parte II – “Criminalità transnazionale e narcotraffico in un mondo che cambia: vecchi rischi e nuove prospettive, tra Americhe ed Europa”.
Modera: Alessandro Vivaldi - Consigliere delegato Dipartimento Ricerca Analisi Intelligence Divulgazione, AMIStaDeS APS.
Intervengono: Nicola Gratteri (Procuratore della Repubblica, Tribunale di Napoli), Salvatore Leotta (Direttore I Divisione, Servizio II, Direzione Centrale Servizi Antidroga, Ministero dell’Interno), Maria Elena Castaldo (Professore aggregato di Diritto penale e di diritto penale avanzato, Università degli Studi Link), Maurizio Stefanini (Giornalista).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci