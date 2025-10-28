28 OTT 2025
Presentazione del libro: "L'illusione dell'emancipazione" di Giordana Terracina

DIBATTITO | Roma - 17:42 Durata: 1 ora 18 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "L'illusione dell'emancipazione" di Giordana Terracina", registrato a Roma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 17:42.

Dibattito organizzato da Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati.

Sono intervenuti: Gianni Scipione Rossi (giornalista e storico), Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati), Alessandro Luzon (vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma), Andrea Ungari (storico, direttore della Fondazione "Ugo Spirito - Renzo De Felice"), Giordana Terracina (storica e ricercatrice esperta di Storia di Ebraismo), Giacomo Moscati (assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 18 minuti.

Mi pare che sia di aumento di cominciare no siamo tutti qui più o meno voi ritardatario così ce ne faremo una ragione
Grazie di essere qui siamo qui lo sapete per parlare di questo
Splendido
Non lo dico per amicizia voglio dire perché insomma è veramente ma il fatto e molto importante l'illusione dell'emancipazione la Comunità ebraica di Roma dal

Dall'evento del fascino all'avvento del fascismo alla di
Non si è alla vigilia delle leggi antiebraiche mille novecento ventidue mille novecento trentotto scritto da giordana Terracina
Te la grande ricercatrice perché da questo si evince che è una grande ricercatrice storica fiorire un grande lavoro insomma voglio dire edito da Gangemi
Editore alla vigilia del fascismo oggi il ventotto ottobre veramente siamo proprio oggi alla vigilia sembra un paradosso ma un po'in questo libro ci sono molti paradossi diciamo Bindi
Io chiederei cortesemente al presidente della Commissione cultura della Camera
Onorevole Federico Mollicone di prendere la parola insomma per introdurre l'evento peraltro dalla sua presidenza organizzato quindi
Grazie non è una pausa già recisione Rossi
Bravo giornalista anche un bravo saggista su questo tema ha scritto anche lui dei testi molto importanti
Buonasera a tutti è un onore ospitare oggi alla Camera dei deputati la presentazione di questo importante volume e saggio storico di Giordana Terracina rivolgo rivolgo un sentito ringraziamento al vicepresidente della Comunità ebraica di Roma Alessandro Lawson
E al professor Andrea Ungari lo scrittore Gianni Cipriani Rossi appunto e a tutte le autorità presenti in platea
Un saluto in particolare va al professor da Decker Serra che ci onora della sua presenza antropologo storico vincitore del premio Pulitzer del due mila quindici e grande esperto della storia delle comunità ebraiche italiane e ringraziamo di essere qui con noi
Mi complimento ovviamente con l'autrice con Giordana Terracina per l'ampiezza e la profondità della ricerca storiografica archivistica che anima questo volume il libro per rigore metodologico e forza documentaria un esempio
Eccellente di come la storia possa essere indagine testimonianza memoria e coscienza comunitaria
Questo volume infatti vedete non si limita a raccontare un periodo cruciale e drammatico e difficile della comunità ebraica di Roma ma lei rivela la complessità i contrasti e la straordinaria resilienza attraverso una vera e propria analisi storica ma esclusivamente poggiata su documenti originali frutto di grande ricerca d'archivio
Il rigore della narrazione poi restituisce la parabola di una collettività di una comunità che pure innestata nel tessuto romano da secoli impegnata con lealtà
Nella vita civile sociale della nazione si è vista ancora una volta drammaticamente esclusa discriminata privata di diritti fondamentali con le avvento delle leggi antiebraiche del mio centotrentotto emerge in queste pagine un doppio nodo identitario
Da una parte la fedeltà a una comunità religiosa praticante secolare salda nella sua tradizione suoi colori dall'altra un attaccamento sincero a un sentimento nazionale che era spontaneo entusiasta appassionato e patriottico punto
Che per certi aspetti appare persino più acuto e generoso rispetto a quello prevalente nella società dell'epoca da parte degli stessi giovani italiani nel senso di recentemente divenuti italiani
Un'appartenenza parallela quindi mai vissuta come frattura ma semmai come ricchezza
L'essere saldamente ancorati alla propria cultura i propri riti a propri usi e insieme sentirsi a pieno titolo e senza serve figli d'Italia
La storia che qui si ricostruisce infatti una storia di uomini donne ma soprattutto anche di bambini che sono scesi in campo in prima linea ogni qual volta l'Italia e la patria ne hanno chiesto l'intervento
Durante la prima guerra mondiale durante le guerre in Africa durante quella corsa all'oro indetta quando il paese fu sanzionato con l'embargo e voglio citare un passaggio del testo in cui si fa riferimento proprio a questo periodo
Il secondo articolo dal titolo Rho la patria trattava il tema delle donazioni nell'ambito della campagna loro una volta raccolto veniva consegnato le federazioni gruppi rionali alle scuole
L'articolo si sofferma proprio su quest'ultime raccontando l'esperienza della scuola ebraica dove quando ancora non si parlava di raccogliere loro una bambina si era sfilata un proprio braccialettino per porgere la maestra come gesto di vicinanza con i soldati in Africa Orientale
La notizia aveva fatto subito il giro della scuola e così cinquecento balli le piccole italiane siano immediatamente messe a ricerca di oggetti d'oro d'argento di ferro coinvolgendo anche le famiglie
Un gesto quindi spontaneo che evidenzia però quanto questo sentimento patriottica nazionalistico fosse radicato in tutti i membri della comunità e nelle famiglie che Polo trasmettevano i bambini
Questo testo quindi riesce a restituirci i volti i nomi le storie di chi ha incarnato il difficile equilibrio fra appartenenza culturale e partecipazione attiva alla vita della nazione
Richiamare oggi quella stagione significa non solo rendere onore
A quanti sono stati ingiustamente discriminati esclusi ma anche rinnovare impegno delle nostre istituzioni contro ogni forma di antisemitismo di odio di negazione della dignità umana
Responsabilità del Parlamento infatti promuovere iniziative come queste custodire la verità storica e contrastare distorsioni revisionismi che purtroppo in questo periodo così complesso emergono nuovamente e spaventano
Proprio oggi ho annunciato al ministro Bernini al ministro Valditara come presidente anche la commissione scuola e università
Una interrogazione parlamentare per garantire il diritto al pluralismo principio oggi seriamente messo a rischio nelle scuole occupate nelle università ed esprimendo solidarietà all'ex collega Fiano
Quando quando si affrontano temi complessi come il conflitto fra Israele e Palestina è indispensabile assicurare un confronto realmente plurale e rappresentativo di tutte le posizioni e questo oggi non viene garantito
Quindi grazie davvero a Jordan a Terracina grazie ancora a tutti i relatori a tutti voi per la vostra presenza testimonianza il dialogo nel ricostruire le vicende che la Comunità ebraica di Roma tra il Milano centoventidue duecentotrentotto questo libro ci riporta delle pagine che erano state strappate e ci ricorda che la dignità la fedeltà all'amore per la propria nazione convive con la fierezza
Della propria identità delle proprie radici e ci insegna che senza memoria siamo destinati a perdere non solo il senso della storia ma anche la forza di costruire un futuro più giusto insieme vi ringrazio
A questo punto chiamò alla
La Alessandro zona vocata al San uso vicepresidente della comunità ebraica di Roma grazie
Ringrazio un pomeriggio a tutti ringrazio l'onorevole Mollicone
E per me un grande onore portare il saluto della comunità e braga di Roma in questa sede così significativa per quello lo saluto porgo un sincero ringraziamento per per aver organizzato questo evento
E per la sua consueta sensibilità verso rispetto ai temi di cultura ebraica
In questa oppure un'importante occasione e in tante altre occasioni in cui onorevole Mollicone ha manifestato questo suo interesse siamo qui per presentare questo volume di Jordan Terracina dal un titolo affascinante l'illusione dell'emancipazione me piaciuto tantissimo scelta del titolo perché è un lavoro che affronta con un approccio da una parte sicuramente rigoroso scientifico ma anche con grande sensibilità intellettuale uno dei periodi più complessi e delicati della storia delle comunità ebraiche italiane
Appunto questo
Quasi ventennio che va dall'avvento del fascismo
E o le mance fazione
Degli ebrei fino alle alle leggi razziali un arco temporale sicuramente ne può alle comunità ebraiche sono passate tragicamente da un un'emancipazione appunto civile e politica
Sino ad un evento che ha colpito diciamo non solo le comunità ebraiche ma sicuramente gli ha assegnato una ferita profonda e indelebile nella storia del nostro Paese per cui un ringraziamento intanto particolare a Giordana Terracina per
Per aver dato prova di di
Particolare capacità ma di questo naturalmente nessun dubbi di grande ricercatrice e per l'accuratezza diciamo in cui questa straordinaria capacità nella sua ricerca storica
Il suo lavoro
Volevo precisare frutto anche del sapiente pensa apporto che ha ricevuto dalla dipartimento cultura della comunità ebraica di Roma e dall'Archivio storico della comunità ebraica di Roma che hanno messa a disposizione un patrimonio di prezioso di documenti fonti
E competenze contribuendo diciamo alla in modo determinante alla qualità di questa ricerca tra i vari capitoli mi ha colpito diciamo a a ha stuzzicato il mio interesse in particolare due uno relativo alla genesi del degli enti ebraici siccome si parla cioè non con grande diciamo in questo momento storico si parla del degli enti ebraici o o non ha letto con grandissimo interesse
Il come sono nati come si sono costituiti anche da da giurista e come voi si sono evoluti nel tempo questi enti in qualche modo dimostrano anche il la sensibilità delle comunità ebraiche verso temi quali appunto quello della solidarietà l'aiuto degli orfani la casa di riposo degli anziani in ospedale israelitico
In in queste pagine appunto si ricostruisce con una attenzione particolare tutto lo sviluppo di questi enti e soprattutto è molto interessante vedere contesto storico in cui questi enti si sono costituiti e come si sono appunto evoluti
Altra parte che mi ha molto interessato è l'ultimo capitolo quello in cui viene svolta una una comparazione molto interessante
Tra sull'approccio diciamo di tre comunità la comunità di Roma quella di Torino e quella di Firenze
Che sul diciamo su alcuni temi particolari tre comunità naturalmente molto particolari capitali d'Italia
I temi sono soprattutto quello dell'approccio al patriottismo e abbiamo al ciclismo in un momento storico in cui il il sionismo prendeva in qualche modo forma
Questo confronto diciamo tra le varie comunità molto stimolante perché circa fa capire anche la pluralità e la ricchezza di di queste comunità e come l'emancipazione in qualche modo forse non sia non c'è stato un processo diciamo uniforme ma abbia avuto una genesi e si sente recitato tra loro la storia delle comunità ebraiche con la storia di di questo Paese
Dicevo il titolo è affascinante mamma colpito l'emancipazione riduzione dell'emancipazione m'ha fatto riflettere
Perché l'emancipazione rappresenta sicuramente un passo fondamentale nella storia della comunità ebraica ma l'evoluzione di questa ricerca ci fa capire come in qualche modo questa poesia si sia rivelata un po'nel tempo fragile incompleta Arci in qualche modo ci insegna che i diritti se non sorretti da una coscienza civile
E vigile possano essere negati e cancellati in un istante addirittura con delle norme con delle leggi approvatemelo con un iter parlamentare assolutamente corretto
Per questo quest'opera non è soltanto un'opera diciamo storica ma anche un monito in qualche modo civile morale noi in questo momento diviene anche molto attuale perché e abbiamo assistito negli ultimi due anni a molti fenomeni un rigurgito di fenomeni di antisemitismo e abbiamo in qualche modo subito visto con una faccia dell'antisemitismo che pensavamo appartenere al passato
Molti di noi hanno provato timore nell'esporre in qualche modo pubblicamente i segni dell'appartenenza ebraica ci sono stati fenomeni di minacce colgo l'occasione come ha citato l'onorevole Mollicone per esprimere la solidarietà all'onorevole Fiano per cui in qualche modo questa situazione diciamo di riemergere di certi fenomeni e quanto più attuale e ci ricorda appunto quanto sia necessario sempre riaffermare i valori della convivenza e rispetto e solidarietà che esso nel cuore
Della nostra democrazia
Mi complimento sinceramente con l'autrice e vi ringrazio
Grazie a lei grazie a lei avvocato la giornata ha parlato di di del del libro insomma di quanto sia interessante in effetti lo è anche di questo valore in questo momento di monito
Mi ha fatto molto piacere l'avrei detto io lo ripeto verrà posseduta può essere veramente un un momento per capire quello che sta accadendo perché non è vero che le cose non possono ripetersi
Anche le tragedie possono ripetersi e in questo periodo esso senza fare una questione politica voglio dire il nome
In questi due anni dopo il sette ottobre il rischio di che qualcosa si ripeta
è emerso
Credo che lo sappiamo tutti evidente caso onorevole Fiano ieri e l'ultimo dispiace per cui insomma carissima persona mai successo in tante in università in tantissime scuole nelle le bandiere nelle manifestazioni di piazza
Dire ma no non non non accadrà più
Meglio il monito
Perché
Perché anche perché per quello che ci spiega per quanto riguarda la comunità
E ebraica romana ma non solo c'è anche appunto io a confronto con Torino con Firenze situazioni diverse questo insomma dopo la Chirone preparerà lei riconosce parlerà grosso lunga
Perché nel libro ricorre come ha speso un verbo tradimento
Tra tra la parola tradimento in molte pagine fuori tradimento perché
Perché le leggi antiebraiche positivo razziali non è ma in realtà furono essenzialmente antiebraiche perché è vero che contenevano anche con gli africani certo ma insomma però erano
Non per questo insomma non non bisogna
Arrivarono praticamente inaspettato
Inaspettate
Nessuno poteva pensare in quel momento sì forse dal trentasette qualche cosa era accaduta ma insomma
Non non non c'era nessuna aspettativa di una
Visione anti ebraica in quel periodo anzi Italia
Allora appunti bene a era un punto di arrivo di approdo
Degli ebrei che scappavano dalla Germania e anche dalla dalla
Diciamo dai pogrom del dell'Europa orientale quindi non dico che fosse un luogo felice insomma no comunque era una dittatura quindi adesso lasciamo da parte il fatto che era comunque ha vita dura quindi le libertà politiche non c'era ma questo ma questo diciamo a mettiamo da parte no era una dittatura quindi aveva con tutto quello che accade in una dittatura ma non in particolare nei confronti delle
Minoranze religioso no
Ci fu concordato il futuro poi sulle sa meglio di me ma insomma e anche le comunità ebraiche ebbero un ruolo no Pubblico eccetera quindi chi se lo poteva aspettare
Eppure accadde perché sia accaduto è difficile a dirsi non c'è una prova in realtà penso che voi lo sappiate
Che che si è sempre a contatto col culto qualche storico superficiale ha raccontato che
Interverranno
Comma obbligo Mussolini a fare leggi antiebraiche
In realtà Ciano nel suo diario dice che non l'ha mai chiesto probabilmente sarebbe per per per quello che vediamo dopo potrebbe sarebbe accaduto lo stesso in altra maniera diciamo però in realtà fu una
Una decisione inaspettata
Strettamente di Mussolini ci ma non c'era l'antisemitismo in Italia non c'era l'antisionismo anche branco in Italia siccome non c'era
C'è sempre
C'è sempre quello che era emerso in questi mesi in questi due anni
Nella prova voglio dire come una è un fiume carsico no ce ne sono altri nella storia che riguardano altri argomenti e c'è c'era ma questo in particolare è veramente
Dura tutto ma sembra che non si possa uno pensa che finirà che è finito che nessuno pensi più a a questo pericolo questo rischio a questa inversione dell'intelligenza dico io
E invece poi a casa
E poi a casa è per questo che e monito
La perché furono sorpresi perché
In realtà appunto nel l'emancipazione lo Stato liberale aveva consentito comunità ebraica peraltro molto povera allora perché c'ha poi ci sono pure i miti in ogni brevissimo Righi chi sono costoro
A Roma se lo sanno tutti che che come dire il il popolo ebraico roccaforte era fatto di poveretti insomma no diciamo non è che di di articoli artigianali di piccoli commerci insomma non avevano nessuna poi c'è sempre per fortuna qualcuno invece ci riesce ma
Bene trova regno pontificio insomma il direttore lo no eh perché sto queste cose le sappiamo e poi perché gli ebrei siamo stati non dico fondamentale perché i numeri hanno ovviamente ridotti ma comunque molto importanti nel Risorgimento
Questa
La la proprio la la la la dimostrazione del legame
Alla madrepatria che era pagherà millenni non è che sono arrivati qui l'altro ieri voglio dire no non è che non erano arrivati da poco diciamo non erano erano italiani religione israelitica punto stop
Nei prima del Risorgimento prima dell'unità d'Italia è che la situazione era quella che era quindici erano lì
Meno diritti civili meno no c'è un tutte queste queste cose qui
Il Risorgimento ha cambiato anche
Per la percezione del del del degli italiani inseriti
La vita
Li ha fatti o essere uguali identici a tutti e anche per i valdesi accadde la stessa cosa erano pochissimo insomma anche per i valdesi
E quindi la prima guerra mondiale per esempio è stata combattuta dagli ebrei ma in maniera non diciamo c'era anche forse pochi lo ricordano ma ad un'altra via quella mondiale che non si cappellani cattolici di assistenza religiosa le truppe ma c'era anche il Rabbinato
Milita mi pare di ricordare può darsi che mi ricordi male che fossero sette i rabbini
Militari
è c'erano anche tre pastori valdesi per per la verità dico di più persino nella guerra d'Etiopia sia pur senza la formalità della della prima guerra mondiale ci fu l'assistenza religione ebraica ai combattenti la prima guerra ebrei della Coop della guerra vecchio quindi c'era diciamo una
Non si poteva non non non si poté non si poteva immaginare non che non ci fosse l'antisemitismo e qui
Esso non voglio allungarmi troppo ma mi fa piacere ricordare ricordare una cosa
La prima guerra mondiale va be'mi verrebbe anche da dire quanto il tradimento se pensiamo che l'ultimo l'ultimo l'ultimo ultima medaglia d'oro
A memoria
Fu attribuita a Roberto Sarfatti
Sappiamo tutti che era figlio di ma via Sarfatti quindi è inutile
Che ve lo spiego che morì volontario diciassette anni
Su cose che alle nel trentaquattro la madre fece costruire
Il monumento peraltro bellissimo no rafforza questa norma mastodontica una cosa media
E Mussolini lo mandò inaugurare
Quindi più tradimenti alle tre fatto come dire è vero che con la madre non andate d'accordo però insomma no
Luca l'ultimo il più giovane tagliato
La parola militare
Al più giovane e all'ultima prego
Perché dopo non ce ne sono stati
Anche se probabilmente qualcuno l'avrebbe meritato perché come sapete anche nella seconda guerra mondiale ci sono stati degli italiani religione ebraica che hanno chiesto di essere
Arruolati anche sotto falso nome
Anche sotto falso ma quindi
Dice Peppe si fa perché c'era stato il Giorgi mento c'era stata del l'emancipazione no però il il
Nate l'astensionismo altissime antisionismo in realtà non riguarda quell'epoca perché
è vero che non fossero tutti ci sono stati anche dei sionisti diciamo tra gli ebrei italiani ma in realtà la stragrande maggioranza non era sionista
Erano più tendenti alla alla ritrae all'integrazione alare prego non è stato un fenomeno insomma quando
Sì un fenomeno no eh in quel senso sì ma non c'erano non si credo questa questo movimento in Italia insomma arrivò molto dopo casomai qualcuno c'è stato ma però è così
E dobbiamo anche dire che purtroppo dico a posteriori è facile dirlo però lo dico te la stragrande maggioranza delle con degli ebrei italiani in realtà erano fascisti
Hanno combattuto la prima guerra mondiale come tutti gli italiani che hanno condotto la guerra mondiale si ritrovavano in quello che accadde dopo
No e alcuni hanno avuto anche ruoli importanti altri non li hanno avuti altri hanno fatto la loro vita eccetera però certo le nessuno ci a aspettava quello che poi
è accaduto
Latilla antisemitismo in realtà c'è stato non paragonabile a quello francese diciamo ecco non paragonabile però c'era anche in Italia e io vorrei ricordargli una cosa che ritrovato glielo avrei per venire qui a dire due cose poi mi taccio lascio la parola a chi ne sa più di me
Per dire nelle nel
Altra dissi Remondi era un giornalista che credo
La rivista di Milano per la rivista culturale molto importante insomma il quale collaborarono anche
Anche multibrand insomma non non ma anche D'Annunzio però era Breno passo per dire
Non faccio un elenco Gino Luzzatto cioè cioè non vi faccio l'elenco ma insomma ero erano niente nel nel nel ventidue però cambio diventò assolutamente antisemita
Adesso lasciamo stare perché forse c'è di mezzo la Banca commerciale ma insomma eh sto è storia lunga e si definì questa rivista individualista ortodossa antisemita eccetera eccetera
Combatte l'invadenza appunto pratica e Pia di questo passo e allora
E collaboratore l'economista Gino Luzzatto che non era proprio uno degli ultimi diciamo ecco tra in quella in quell'epoca
Gli scrive una lettera a Raimondi
Io spero ancora
Che nella abbia scritto quelle parole senza pensare alla loro gravità
Che ripensandoci a mente più posata e la riconosca che la pretesa solidarietà internazionale antinazionale degli ebrei è una Bubola che i nostri nazionalisti non sono riusciti ancora importando Oltralpe nostra
Che noi abbiamo diritto di essere giudicati per quello che siamo e pensiamo iscriviamo e non per la nostra origine e che ella vorrà infine rinunciare a questo punto del programma che fa a pugni e con tutti i precedenti della richiesta di Milano
Rai Movie gli scrive non me ne importa niente sostanzialmente rispondo la cosa ancor più curiosa è paradossale di questa storia spicce stavo montagne di paradossi in questo suo libro
è che
Come come reagirono gli altri lettori eccetera uno in particolare il segno di un grande paradosso
Si tratta di una lettera che nel ventidue stiamo parlando prima del del ventotto ecco tanto per chiarezza che si è nessuno provi a immaginare quello che sarebbe accaduto insomma oggi è facile dire doveva cadere ma non era poi così
E si chiamava Augusto de Marzio amici
Dice ma perché è interessante perché chi se ne ricorda un po'di storia anche politica bussole marzo era stato sottosegretario verde permane durante il fascismo poi aderito persino a Repubblica sociale sia pure con un ruolo tecnico
Poi è stato per il segretario e il presidente del Movimento Sociale Italiano quindi eccetera eccetera
Allora sta di fatto che però la sorella in Cina
Era moglie Di Carlo interne cioè ed era la madre e quello al padre di Moravia che si va si si sa sapete che si chiamava in realtà Carlo piccole Alberto morale
L'ha fatto per quello perché eravamo perché era parente perché c'era perché c'era no no questo questo non si può dire
Posso dire quello che scrisse però al direttore della rivista no
Lungo Vinicio il testo integrale insomma del dell'agosto ventidue
Scrive si va si va spargendo
Si basi vanno spargendo bus oscure sulla fattale riscossa della razza ebraica alla quale sarebbe decisa a trattare aspra vendetta delle persecuzioni cristiane a tutti i costi con ogni mezzo
Purtroppo queste balordaggine trovano qualche credito tenete presente che nel ventuno erano usciti cioè erano usciti in Italia i Protocolli dei Savi di Sion
Che pubblicati da Giovanni Preziosi coi suoi continua a stampare fino al quarantaquattro
Quindi del ventuno quando già si sapeva che era un fazzoletto non è che la non lo sapeva
Altra vendetta persecuzione
Purtroppo queste balordaggine trovano qualche credito epoche gli ebrei strappati dalla terra dal dalla terra dall'odio di tutti i popoli agricoli ci sono dati al commercio e quindi all'attività bancaria si parla di un'offensiva internazionale dell'Alta Banca Banca ebraica esseri consacra il principio della malvagi poca sia degli ebrei ipocrisia degli ebrei tutti Shylock e tutti i cani come nel Mercante di Venezia come nel vecchio fai vanno del buon Walter Scott tutto ciò e drop
Visco
Appena degno di una cinematografia di provincia
Allora invece da oggi punto dice ma nulla perché tutto ciò tutto quello che è accaduto è accaduto io una risposta non c'è forse la cattiveria umana non lo so
E adesso però chiedo forse no al professor Ungari di fare la sua relazione che la via sono stati così degli spunti personali André
Buonasera
Benvenuti a questa presentazione io anzitutto con l'accesso
Fazio sempre lo stesso
Innanzitutto volevo ringraziare Giordana Terracina
Avermi voluto qui questa sera a presentare un suo libro notevole Mollicone per avere organizzato
Come
Camera dei deputati questo questo importante entro di presentazione del libro e anche la comunità ebraica per aver sostenuto la pubblicazione di questo volume perché vi assicuro il giorno all'autrice che chi un po'esperto del mestiere sa benissimo quanta fatica c'è dietro questo volume basta leggere vedere numerosi faldoni numerose buste dell'archivio
Depositato presso verso la comunità ebraica per comprendere il lavoro che c'è dietro so che l'occhio
Meno allenato magari non farci caso ma vi assicuro che è un lavoro archivistico per lavoro forse più duro per chi scrive di storia veramente e pienamente immenso soprattutto ci restituisce la documentazione che non era stata mai prima dolci
Probabilmente vista soprattutto nella sala mai prima d'oggi pubblicata quindi a una documentazione per gran parte inedite quindi un plauso alla comunità ebraica per aver voluto tenere finanziato per aver finanziato questo questo volume anche al al direttore dell'Archivio Claudio Procaccia de oggi non vedo tra noi ma che so che teneva a questo libro in maniera particolare perché in Our lato
Qualche tempo prima qualche tempo prima che uscisse perché è un libro importante innanzitutto è un libro di studio certo questo non è un libro di lettura come la sera sa sul sul comodino leggi prima di andare a dormire questo ve lo dico per chi l'ha comprato marchi perché la casa questo libro di studio che contiene una serie
Ricca di informazioni su un periodo prerogativa traggono guerre mondiali e non solo che vede questo
Questa sfida e sono d'accordo con con Gianni il titolo che ha detto prima titolo l'illusione no in vicepresidente lavori da cadetto perché il titolo illusione dell'emancipazione
Un titolo bellissimo e in effetti è vero che il titolo è bellissimo perché Giordana Teresina quando ricorda bene ma insomma in studi su questo sono sono sono ormai note insomma tuttora storiografia italiana si occupa di questi temi
Sia di odiosi di religione ebraica sia anche di di studiosi che non lo sono però mettono in evidenza quel processo di integrazione che la comunità ebraica avuto nel percorso del dell'Italia unita
Gianni Scipione Rossi prima ricordava il tema del Risorgimento sicuramente importante perché ecco Risorgimento che grazie alla concessione dello Statuto Albertino prima nel Regno di Sardegna poi la sua estensione
Nel regno al Regno d'Italia in realtà viene per la prima volta concessa vengono prima volta otto chiusi Chieti nel del Regno di Sardegna e poi con l'applicazione sopra il barchino anche hanno
Allo Stato pontificio a partire dal mille ottocentosettanta viene incluso anche il ghetto di rumore questa dicitura pontificio
A partire dal mille cinquecentocinquantacinque se non sbaglio insomma partire la metà del del Cinquecento quindi
In qualche maniera il Risorgimento è importante non solo per la partecipazione della comunità ebraica italiana alle battaglie risorgimentali ma proprio perché TAR Risorgimento
Che comincia questo percorso di emancipazione della comunità in realtà cioè di di integrazione
Nel nel tessuto nazionale e in effetti voi
Gente le pagine di questo libro andassimo a vedere ripercorre
La storia delle comunità ebraiche italiane come diceva prima Gianni non è una comunità così numerose non è mai stata una vita così mai così numeroso condensati con delle presenze per esempio nelle città che ha menzionato Ferrari tanto insomma
Sono zone dove dove c'era una forte presenza c'è una forte presenza ebraica ecco se no andiamo a vedere nel lungo periodo
è un periodo di integrazione de L'Aquila e prega negli anni nel tessuto nazionale che coincide col Risorgimento ma coincide anche con le battaglie politiche
Cioè io mi ricordo alcuni protagonisti
Che hanno svolto un ruolo politico importante nella storia di questo Paese che era di religione ebraica Luigi Luzzatti Sidney Sonnino Ernesto Nathan sindaco di Roma generale Roberto se lui ci ricordavamo con riguardava l'ATO con Giovanni Gini che fu a capo della missione alleata di controllo in Austria all'indomani del primo guerra mondiale quindi tutta una serie di personalità sia in campo politico sia in campo militare
Che in qualche maniera hanno contrassegnato la vita politica di questo Paese ci ha parlato di figure come i ministri degli Esteri Presidenti del Consiglio questo
Tenete presente che non è che in Europa questo avveniva cioè allora facciamo il discorso sul
La storia della comunità ebraica italiana oppio che il il quadro essere allargato poi nel contesto europeo ecco non in tutti i Paesi europei tutto ciò avveniva ecco diciamo che con tutti i Paesi lo dico c'era ricordato prima l'accoglienza dei profughi ebrei tra le due guerre mondiali perché l'Italia non è percepita come un Paese che non era antisemita dove non era te chi dovrà antisemitismo pensiamo che c'erano alcuni Paesi tra cui la Francia anche liberale Gran Bretagna due
I sentimenti ferimenti antisemiti ero molto forti devo dire anche molto virulente senza pensare alla Russia pre rivoluzionaria
Russia zarista dove i pogrom erano
Non dico all'ordine del giorno pronti con abbastanza frequenti anche nei primi anni del Novecento qui vediamo come il caso italiano al grado battute mi i risvolti successivi a partire almeno centotrentotto avesse presentato tutta una serie di
Elementi che facevano ben sperare
Da qui divisione da qui il tradimento che facevano ben sperare che questa integrazioni così questa assimilazione della comunità ebraica fosse fosse compiuta tant'è che regione chiarisce De Rossi questo è un tema sul quale molto spesso
Presenze storici si occupa nella storia del fascismo storici anche lì
Di religione ebraica hanno avuto un po'difficoltà soprattutto in passato a
A mio avviso va perché poi uno Parnasi ci si confronta da storici ad accettare il fatto che ha detto quello che ha detto prima Gianni che gli ebrei sono fascisti cioè
Palese un'adesione al fascismo al pari nella stessa maniera di tutto il resto della comunità nazionale proprio che l'integrazione
E compiuta almeno appariva compiuta diciamo così perché poi col senno di poi possiamo dire che non è stato però la l'integrazione cioè dall'adesione al fascismo è una di una un'adesione che condividono con nella stessa maniera di tutta l'altra restante parte di religione cattolica della comunità nazionale anzi ci sono dei casi c'è stato lo studioso adesso non mi ricordo il nome dando forse castigato il processo di epurazione Università di Milano
Insomma questo caso singolare di questo professore l'atto un professore importante di cui non mi ricordo nulla mi scuserete
Che era stato curato dal regime fascista quindi cacciato all'università a partire dall'applicazione rigida Channing centotrentotto quando viene integrato
Subisce un altro processo di epurazione perché siccome ha fatto tutta una serie di promozioni inneggianti al fascismo
Durante gli anni Venti durante gli anni Trenta perché vennero era un professore che aveva sostenuto il regime fascista in maniera perentoria diciamo che era
Uno di quelli fascisti Sini subisce un altro processo di cui depurazione ci sono molti studenti che lo contestano quando viene reintegrato all'Università di Milano in quanto fascista
Quei subisce una doppia croce assicurativo primo perché ebreo e fa perché fascista questo perché il ricovero questo questo tema della dell'adesione e sicuro andasse alla ricerca io spero che non proseguire il lavoro
Le parti che ci porterà dal trentotto al quarantaquattro mila quarantatré sontuose questi sono intenzione dell'autrice anche della comunità ebraica ci sono tantissime lettere
Anche dopo l'applicazione delle leggi razziali vinti e brand grande Franco esempio viste perché stavo abbiamo la ricerca su questo poi ho lasciato verde per altri impegni che continuavano a mani la necessaria fedeltà nell'idea
Nonostante l'applicazione delle leggi razziali
Quindi questo tradimento è un tradimento ancora più
C'è ancora più forte io mi ricordo parte verissimo Ignazio ventidue militari di con molto urgono in
In Spagna ma anche di di un Caramico D'Alessandro Conter cui nonno era
Un generale della milizia mi ricordo che in grado se aveva ma un ufficiale superiore della Milizia volontaria sicurezza nazionale che quando viene applicato le leggi razziali quindi venne espulso dalla milizia poi le famiglie salvo perché abitava in zona Prati
Si è salvata dalla strenuamente di quaranta metri ebbe tornò a casa piangendo perché era stato espulso dall'inizio d'un fascista aveva combattuto
Credo avesse combattuto anche Mediobanca aveva combattuto in Spagna si vedeva espulso dalla milizia in quanto appartenente alla regione in questo è la parola che ha detto prima già non c'è la prova del tradimento è una parola effettivamente che particolarmente vissuta e che anche a mio avviso si collega all'incredulità sulle voci che serpeggiava la Roma
In quell'ottobre del mille novecentoquarantatré c'è in parte spiegano il perché da comunicare stanche sbigottita in qualche maniera
Non pienamente avvertita del pericolo che si correva al momento dell'avvento del fascismo repubblicano poi dell'occupazione nazista della penisola questo
Non so se questo potrebbe essere chiave di lettura ma a mio avviso è una delle possibili chiavi di lettura tornò però torno però il volume perché questa questa adesione
Al fascismo Fassi che nani tale volume emergano nella comunità ebraica egli le stesse problematiche che per esempio aveva avevano colpito per esempio la chiesa
Tant'è che c'è da Cina bravissimo in uno di questi capitoli a parlare sul le preoccupazioni
Della comunità israelitica per quanto riguarda l'applicazione la riforma Gentile e quindi la riforma sulla scuola e quanto la comunità avesse cercato di preservare
L'insegnamento che l'università estere litiga l'insegnamento in qualche maniera assimilazione sì ma non completamente un completo assorbimento
E quindi annullamento dell'identità
Dei referenti da
Religiosa ebraica quindi c'è una preoccupazione e guardate caso che sono quelli gli elementi di attrito poi con il fascismo né né più né meno di quelli che sono stati voi
Il ventitré Tito tra il Vaticano e il fascismo che vertevano proprio soprattutto anche dopo il ventinove sul per cosa sulle questioni d'educazione contrasto con l'Azione cattolica sono gli incidenti sono anche incidenti violenti pure dopo il veto pure dopo la conciliazione
Con l'Azione Cattolica qui con me dagli usurai ricezioni insomma la distruzione di alcuni soci e quindi il tema spesso il tema è quello dell'educazione quindi evitare che ci fosse solo una religione
Non solo una religione di Stato che il il fascismo riuscisse in questo in un uno di quei suoi tentativi diciamo di ispirazione totalitaria di controllare l'educazione delle giovani generazioni
Questo è un terreno di scontro anche con lei con la comunità stellina italiana
Questo dall'idea però appunto
Rimanda proprio l'idea di una se trova l'amore è un fenomeno parallelo che però dà l'idea che i problemi sono gli stessi quindi vuol dire che insomma la la una una nelle questioni che si pongono sul tappeto sono sono sono comuni
Devo dire che c'è poi questa un'altra parte devo dire
Ci più parti interessanti
Diceva prima Gianni Scipione Rossi sul tema delle della prima guerra mondiale la partecipazione degli ebrei al Risorgimento alla guerra alla prima guerra mondiale e giornaliere cena dedica un po'di spazio io ho apprezzato alla alla targa che viene posta
Dedicata ai caduti della prima guerra mondiale poi subirà ulteriori arricchimenti alle la presentazione di questa
Di questa data fissazioni questa targa e presente Vittorio provvede sovrapposte cerimonie che si svolge all'interno della sinagoga
Viene qua fissa questa targa tant'è che se non mi ricordo ma anche nota come visto sono entrati in sinagoga insolito è una redenzione viene viene
E colui che in qualche maniera come rappresentante della lega si era quello che aveva
Donadoni emancipazione che Brema che quello che poi aveva soprattutto tra vita questa questa emancipazione non firmando
Però firmò l'Agenzia ferma esatto dire ma il vero senza se se si va a battere ciglio per la musica grava su questo insomma questo è un discorso complesso però diciamo
Sicuramente viene viene voi in questo aspetto cioè all'interno c'è questa questo pagina re dedicato più pagine dedicate su questa su questo tema della prima della prima guerra mondiale e a mio avviso un'altra parte interessante che dimostra questa volontà anche perché mi sembra che emerga dalle pagine la volontà da parte della comunità israelitica italiana di presentarsi in comune comunità integrata cioè non solo è un processo che parte dalla dallo Stato italiano
Ma mi sembra che ci sia anche la volontà di rivendicare sempre di partecipare allo sforzo nazionale del Paese e questa parte mi avvisa emerge chiaramente
Nella parte dedicata alla guerra d'Etiopia quando vengono mandati degli emissari dei lavori dai in Etiopia vere organizzare gli fa lascia che la popolazione di ove di religione fascia pilotato da fra ciascuna popolazione
E di ore di religione febbraio quindi in qualche maniera partecipando a quell'idea di missione civilizzatrice dello sforzo italiano in in questi territori che poi è uno di quei temi che attraversa tutto il colonialismo italiano no ispirato anche dalla
La Chiesa cattolica miliardi di di civilizzare questi popoli anche di convertirli in questo caso al cattolicesimo ma per quanto riguarda i fa lasciati
Cercare di organizzare questa comuni comunità che era di religione ebraica quindi
L'episodio questo rapporto che emerge chiaramente da queste pagine un po'
Un feedback continuo tra i vertici si un
Penali che in qualche maniera
Hanno intenzione di assimilare
La comunità di religione ebraica e dall'altra parte la comunità che tende a assimilarsi a presentarsi come integrata all'interno della comunità nazionale quindi la volontà di non apparire come un corpo separato o di non apparire come rispondente ha due padri diverse ma Ave aver scelto una patria ora questo purtroppo la le vicende del mille novecentotrentotto diceva giustamente Gianni
Lat
Dimostrano tutti i limiti di questo processo di assimilazione anche se poi le motivazioni che portarono all'applicazione di leggi razziali sono molteplici compresa anche una certa che chi te l'abbia richiesto meno un discorso che ci fosse una una pressione da parte del la Germania nazionalsocialista per l'interruzione delle leggi razziali costosissimo una serie di libri mettono bene in evidenza come molti emissari nazisti per esempio
Italiani non non ma continua a mantenere personale di religione ebraica in alcuni posizioni vertici missioni internazionali e ci sono poi situazioni imbarazzanti per cui mi sa che i nazisti non salutano i rappresentanti italiani stringo la mano perché appartenente a regione bravi questo ovviamente ecco crea soprattutto a partire da da trentotto a trentasei insomma trentacinque trentasei il momento forse di svolta
Nelle relazioni tra l'Italia gli ex alleati in Italia e la Germania realizzazione di imbarazzo diplomatico e non da ultimo anche questo uno degli elementi che va tenuto in considerazione
Va tenuto in considerazione per per
Cercare di capire il motivo della dell'applicazione delle leggi razziali
E diceva prima Gianni Letta del del anzi lo diceva prima doveva Mollicone del dell'ora la Padania anche quando mi sono segnato che la comunità ebraica consegna cinquecentottantatré grammi d'oro e la bambina consegnò una bambina della citata prima consegna questa stella d'argento
Anna presidente durante appunto l'assedio economico delle potenze Bruto gradi contro gli italiani in occasione della campagna
La campagna della campagna di nome quindi a mio avviso il testo tocca ovviamente confessa Giordana che non letto non letto tutto letto le parti che mi interessa con chiaramente
Confessa ridurre voluminoso però insomma ecco le parti che sono interessate alla vicepresidente ecco quelle sono state per me è meno mi interessanti su tutte le nell'ospedale israelitico Valcomp un po'meno interessati per però temeva poi in realtà sono ricche sono ricche di informazioni però è un libro sicuramente
Fallito importante
Devo dire che forse un libro che andava scritto io spero che venga scritta la parte successiva perché nella parte successiva si rivela che al di là
Di molti elementi di cattiveria umana e anche di conformismo e anche di opportunismo
Basti pensare alla nostra categoria forse di nuovo come stanno dimostrando gli eventi di questi ultimi due anni due anni professore universitario è forse una delle di categorie più abiette
Due mi dispiace dirlo perché faccio questa professione ma è forse una delle categorie più abbienti dove maggiormente sì annidano dei cattivi maestri cattivi maestri che abbiamo avuto negli anni settanta dell'Italia repubblicana cattivi maestri che abbiamo avuto anche durante il ventenne in occasione l'applicazione di leggi razziali cattivi mesi che abbiamo ancora oggi purtroppo per queste vicende
Accaduto quel sette ottobre questo mi sembra evidente università ancora smossa permeabile e che io ricordi determinate
Questo io Giordano ci confrontiamo spesso non sappiamo le stesse posizioni ma insomma ci confrontiamo spesso ecco devo dire che però al di là di questi aspetti dopo il trentotto ci sono anche tanti aspetti di anche qua di solidarietà però nei confronti della della comunità ebraica io
Sono stato testimone che in alcune vicende che riguardano la città di Roma che riguardano riguardino altri territori penso territorio dove anni fa facemmo una convocazione
Di Marco Wiesel schiera stato si ha rifugiata nella città di leonessa era stato ospitato dal tre parrocchiano in questa in questa chiesa dalla protetto lui e la famiglia
E non l'aveva consegnato ai tedeschi devo dire che queste manifestazioni in realtà in in Italia ce ne sono stati parecchi quindi insomma anche qua aldilà poiché l'applicazione di leggi razziali nostro Paese un Paese dove le leggi vengono applicate ma poi per fortuna non sempre vengono rispettati ecco questo non vuol dire che siamo meglio di altri però devo dire che ci sono anche questa di queste testimonianze questo forse lumeggiare la fase successiva dal trentotto al quarantatré anche arrivando fino al mille novecentoquarantacinque potrebbe essere l'opera assolutamente meritoria questo sia da parte di tanti Giordana se vuole
Se vuole proseguire in questo in questo percorso da parte della comunità perché come sapete bene i libri costano Costa non sia pubblicarle ma costa anche il lavoro lavoro questo lo dico alla vicepresidente che ovviamente qui osa incastrando in questa che sta bieca manovra provette bieca manovra spicciola
Rivendicazione no però ecco libro libro merita grazie al coraggio dall'aver evitato l'occasione
Di leggerlo insomma invitato qui questa sera
Sono così d'accordo su due cose sul fatto che ci fossero problemi potessero nascere problemi di tipo diplomatico in questi casi insomma c'erano altri modi per impedire eventualmente queste queste questa proposta questi problemi con i tedeschi insomma con i vari purtroppo
Si si allearono e anche sulla diciamo bontà i giusti certamente ci sono no ci sono stati che però la stragrande maggioranza degli italiani non ebrei diciamo ovvero quasi tutti di fatto si fossero preoccupati e si siano preoccupati
Pergola non è
è storicamente non vero
D'altra parte in un momento molto confuso allora ricordo
Quello che mi disse a me tanti anni fa Fausto Coen timidissima sai io pensavo che durasse poco
Cioè non si colse la la la la la la la normalmente non si capisce non si aspettava e non si capisce purtroppo che però gli altri italiani diciamo siano preoccupati tanto ci sono certamente i giusti per fortuna nella storia insomma
Anche Giustina sì beh questo non ho fatto questo ma non è che mi interessa molto sapere se l'accesso è ovvio di meno a me quello che dispiaciuto dopo aver capito quello che era successo
Ricordo che quando io andavo al liceo voglio dire della regina azionaria della Shoah c'erano quattro righe quattro righe
Quattro righe
Quindi io capo capito tutto dopo
E non è che in casa si parlasse di questo voglio dire che stiamo parlando di fine anni sessanta inizio anni settanta
Diciamo che c'è chi c'è chi lo sapeva chi l'aveva vissuto chi non ne voleva parlare anche perché magari si vergognava di non essere stato giusto ma insomma questo è un discorso etico potrebbe a non vorrebbe aviazione discussione non nome d'arte in caso di togliere spazio invece all'origine di questo di questo straordinario libro
Che però professor non ha letto tutto io questo non non non l'ho capito sta scherzando ovviamente è normale che uno si prima si applica alle cose di di più Pretty interessa divenendo meridiano prese professionale e quindi adesso tocca all'autrice veramente a dirci ma intanto come come gli avvenuta come è avvenuto in mente perché è una fatica del genere torna a dire
E poi anche quale soddisfazione ho trovato cosa ha scoperto di veramente importante che magari che ebbene divulgare al di là del fatto che non ci si mette a leggere Alletto questo tomo insomma questo si studia non si non si Lecce
Intanto buona sera a tutti gli ringrazio l'onorevole Mollicone per le mio ospitato in questa serata così importante ringrazio anche Gianni
Pensiamo che grazie anche per avermi chiesto di venire ed essere lunga
Veri grazie soprattutto anche voi che siete qui qui come questa sera come nasce il libro
Ci sono sei due fattori importanti
Uno un un ricordo di mio padre
E nel senso che lui è nato nel trentadue quindi nel trentotto e aveva sei anni
E dei ci ha sempre avuto una sorta di sue chiamiamolo così il rammarico no cioè non è potuto indossare la divisa del piccolo balilla
Perché lei vedeva gli altri bambini
Che giocavano Kuffour schietto che c'erano questi divise
E io invece si è si è ritrovato nel trentotto da veri l'età in cui avrebbe potuto iniziare di indossare una decisa e invece rimasto fregato per Certosa
Quindi già destro ricordano lui parla molto poco devo dire di quello che ha vissuto di quello che ha passato la famiglia racconta veramente molto poco però c'è questo particolare che mi ha colpito e che
è stato anche un elemento trainante nella costruzione del libro nel senso che non ha voluto soltanto ricostruire la storia delle istituzioni ebraiche ma io ho voluto ricostruire la storia del quotidiano della comunità ebraica
Proprio per ricordarmi di quel bambino che ha sei anni non ha potuto indossare la divisa il piccolo balilla
Quindi è diciamo a un forte attaccamento familiare con questo libro
E anche perché diciamo il libro la prima borsa io l'ho consegnata pochi giorni anche dalla scomparsa di mia madre insomma quindi c'è tutto un legame familiare molto molto forte devo devo dire con questo testo secondo fattore
La richiesta da parte di Claudio Procaccia quindi dell'archivio della comunità ebraica
Di portare luce questo enorme materiale i documenti completamente inedito
Proprio completamente inedito negli atti Claudio sapeva il contenuto di queste buste
Quindi io mi son trovata
Fare una fatica
Devo dire abbastanza insomma una una bella fatica
Perché innanzitutto ho dovuto fare una cernita di queste buste cioè io tra tutto il materiale che era disponibile io ho deciso di lavorare su una cinquantina di buste quattro buste non sono pochi perché ogni busta contiene circa sei settecento ottocento documenti quindi fatica poi calcoli e vi rendete conto della massa di documenti che ho dovuto studiare
E in un arco di tempo anche abbastanza bene perché il libro è stato scritto in due anni poi c'è stata la riedizione del testo una correzione e tutto quanto però di scrittura proprio scrittura impiegato in circa due anni
E di questo ringrazio anche la pazienza della mia famiglia perché devo dire non non sono stati anni facili per starmi vicino liberamente e e ed è stato idea che poi all'interno della singola busta scegliere quale documento
Porre in luce e quale invece documento mettere da parte non è stato semplicissimo perché il materiale interamente molto molto interessante
Una miniera quell'archivio è una miniera non ignara che andrebbe valorizzata maggiormente perché veramente ci sono delle cose cioè io ho dovuto scartare dei documenti che veramente in piangeva il cuore nel momento in cui dicevo no questo non lo posso fare perché non posso occuparmi di tutto
E la scelta dei temi
A che oltre al a quella parola che voi avete messo in luce ossia tradimento
Ne presenta anche un'altra identità
Cioè quello che io ho voluto porre bene in luce è questo il sentimento di identità italiana cioè della sicurezza di essere cittadini italiani
Cittadini italiani di religione ebraica
Ma cittadini italiani
E qui infatti anche se
Sono andato un po'oltre il tempo del mille novecentoventidue mila duecentotrentotto io ho voluto ricostruire le liste dei soldati ebrei che sono caduti durante la prima guerra mondiale proprio per questo motivo
Perché andava ripresa un po'più da lontano lo storno per far capire quanto gli ebrei italiani si sentivano proprio cittadini
E come dicevano questo loro sentimento e allora qui si intersecano quelle storie di vita quotidiana
E ci stanno alcuni passaggi sarò veloce perché
Devo dire chi mi ha preceduto
K paga purtroppo ciò Saddam dovrebbe di fatto no no no no no prestato agli addetti ai lavori ci presente è stata controversa sviluppo e ci sono ci sono dei passaggi di mano colpito allora innanzitutto il riferimento e
Alla casa di cure marine
Quella che
A Santo Stefano nomina all'Argentario parte da Ferrara la storia e poi questa questa colonia marina e arriva
A Porto Santo Stefano l'Argentario
Prima del trentacinque i bambini arrivavano in colonia con una divisa bianca
Partivano con questa divisa
Venivano quasi pensionati nelle varie comunità I bambini più bisognosi
Chi non poteva pagare il il prezzo veniva coperto dalla comunità di appartenenza comunque questi bambini partivano con la loro divisa bianca insieme varie compagnie
Per trentacinque cambia qualcosa
I bambini adesso viaggiano con le divise da balilla e da piccoli italiani
Quindi c'è un passaggio proprio nelle quotidiano
Che è importante
Perché vigna una volontà di inseguire quel percorso intrapreso dal regime basato sul consenso
Quindi il ragionamento è noi siamo cittadini italiani
Noi facciamo parte del principe noi seguiamo quella serata
Certo non tutti hanno fatto questa scelta
Antifascisti c'era Vallanzasca si schiera nove possiamo dire che non ci fossero sia a livello di vita quotidiana
Questa vicinanza era percepita pensiamo anche alle serate di gala della beneficenza ai contatti con le autorità fasciste di quartiere quindi era una vicinanza molto stretta
C'erano
C'era la Befana fascista c'erano gli inviti che venivano fatte da una parte e dall'altra quindi c'era una simbiosi addirittura e all'ospedale l'ospedale prediligo si preoccupava quando venivano segnalati casi dalle autorità fasciste bisognosi anche noi Bray la stessa cosa avveniva contrario cioè quindi c'era un uno scambio importanti
Nella comunità tra la comunità e le autorità cittadine
Ed era uno scambio che bisognava proprio il fatto che gli ebrei erano italiani
Poi dove si arriva la frattura del trentotto
A quella che Michele Sarfatti chiamo la persecuzione dei diritti e poi nella vita
Però è proprio cioè da questi passaggi di vita semplici che io poi sono voluta arrivare alle istituzioni non il contrario
Cioè racconto la quotidianità
Il racconto poi si anche la vita delle istituzioni però io voglio ho voluto fare emergere proprio questo aspetto che non era mai stato posto illusione
C'è questa questa danza no anche a come avete detto giustamente anche la raccolta dei loro nella scuola e la presenza della comunità e iniziò Pia la vicinanza con i fa lascia alla volontà del civilizzatrice della comunità ebraica romana cioè quindi anche la comunità ebraica prima parte partecipare quel progetto di civilizzazione
Sono tutti fattori che ci riportano comunque ad una volontà di partecipazione di integrazione di corri corri rispettosa arresto del tessuto italiano
Quindi sono questi gli aspetti che io che io ho voluto che emergessero più che altro
Rispetto al progetto futuro e devo dire che è un'idea Cillo gliene idea sennò perché quando ha ricostruito l'arrivo degli ebrei tedeschi
In Italia negli anni Trenta no e ho trovato moltissime liste
Sì furono e gli ottanta appunto ritrovato in comunità moltissime liste di questi diversi ebrei arrivati al parte la Germania parte dall'Austria in parte dalla dalla Russia dalla Polonia chiedo sì sì dall'Ungheria anche e quello che mi piacerebbe fare siccome esiste anche una documentazione di questo nella CS quindi nell'Archivio Centrale dello Stato e mi ricordo da una mia ricerca precedenti che ci sono molti molti ma molti faldoni alla china degli esseri quindi il percorso che a me piacerebbe ricostruire è proprio vedere come queste persone giunte in Italia negli anni Trenta si sono qualificati in Italia nel trentotto e poi ancora nel quarantatré trasmigrazione
E il fatto che questa documentazione parte sia il ministero degli Esteri
Mi porta ma e e diciamo anche mi da da quello che mi ricordo dei minimi e studi passati
è interessante anche e vedere le diverse domande che vengono fatte ogni
Per trentotto le domande sono di riconoscimento della cittadinanza italiana
Nel quarantatré le domande sono richieste
Del permesso di autorizzazione a transitare nello Stato per poi proseguire o verso l'allora Palestina mandataria verso America
Quindi c'è
Anche un discorso livello storia sociale diventa storia sociale esattamente nel tessuto sociale diciamo questo progetto che ha in testa non so
Se riuscirò ma ad elaborarlo però io credo che ricostruire il passaggio di questi ebrei stranieri in Italia e capirne le motivazioni e capire come si sono evoluti penso che sia un passaggio
Noi speriamo che ci
Io di secco la cortesia non so se ha ha intenzione l'Assessore alla cultura la della comunità se volesse dire qualche cosa
Giacomo Schiavi certo mai chiedere seduto non si sente qui è tutto registrato uno scappa nulla
Radio radicale mi pare che siano buona sera salute ottenuti sono già Moscati come aveva detto il dottore sono assessore alla cultura della comunità ebraica di Roma
Io di questo libro scritto la prefazione devo dire l'ho letto con tanta tantissima passione io sono ebreo naturalmente a settantacinque anni so che cos'è la storia ebraica ma mai mai e poi mai avrei immaginato di trovare tante cose così interessanti
In nell'ambito di questo libro a partire dalla copertina che non so se riusciamo a vedere
Perché c'è in questo momento comunque la copertina mostra il re Vittorio Emanuele terzo che dalla mano
Al
Al rabbino sacerdoti
Questa è una foto indicativa perché all'epoca
C'era un grande accordo fra arrabbino sacerdoti e
La comuni di scusate il re Vittorio Emanuele terzo questo rapporto però ecco per quello che trovo che questa copertina dice molte cose si è rotto dopo appena trent'anni dopo appena trent'anni era scoppiato per noi ebrei diciamo l'inferno nel trentotto
Quest'incontro era particolarmente importante non è stato il primo incontro ma è stato un incontro successivo questa quindi c'erano un buon rapporto tra un rapporto che poi è sparito
La cosa che più mi ha interessato come già accennava alla dottoressa Terracina
è stato imparare cioè sapere che cosa era successo degli ebrei che venivano da questi Paesi stranieri che fine avevano fatto questo proprio nella gli altre cose se volete l'ospedale le l'orfanotrofio non storie che più o meno conoscevo più o meno ma quello degli ebrei che sono arrivati
In Italia ebrei stranieri con tutte le loro terribili difficoltà non avevano soldi non avevano niente
L'Italia li prendeva all'università nel parlo del trentaquattro se avevano un diploma di maturità classica
La maturità classica tedesca andava benissimo per accoglierli uno stranamente sempre tedesco mi è rimasto particolarmente impresso ha presentato un diploma da Gerusalemme
E giustamente i professori italiani hanno detto ma questo non è un diploma di maturità classica e lo studente rispose ma che cosa ci può essere di più classico della torace della Bibbia del Talmud
E così fu assunto fu preso anche quello al liceo son tutte piccole storie però attira grazie in questo tipo di di di studio che ha fatto lei Tina Marras tutte le vicende che brutte tristi che hanno dovuto passare questi poveri ragazzi non per l'ambiente per l'accoglienza per doversi trasferire da un posto all'altro eccetera cioè che non è stata una vita molto semplici naturalmente poi viene tutto il resto ma mi pare che è stato ampiamente spiegato con però devo dire che le due cose che più mi hanno attratto alzata la vita di questi ragazzi
Che io non conoscevo e sì di consiglio di leggere perché informativa questa e c'è un'altra cosa che vorrei dire purtroppo
Nel trentotto sono arrivati le leggi razziali questi ragazzi le università
Per loro sono diventato un disastro
Scusatemi se ve lo dico io sono un medico
Sono laureato oramai da cinquant'anni
Ma c'è di più di cinquant'anni
Ho fatto il primario per quaranta sempre onorato il mio lavoro e la gente mi ha dato onori e naturalmente onesti
Devo dire che
Avevo anche negli ultimi anni
Grandissimi amicizie nell'ambito universitario facevano a gara per invitarmi a pranzo ai congressi pieni di qua dottor Moscati per carità non ci sono problemi deve beh questi amici scusate mi da due anni sono completamente scomparse
Ma quando dico scomparsi e per quello che leggo questo libro
E penso a quello che sta succedendo a me scomparsi ma nel senso vero della parola perché c'era un gruppo che frequentavo di ingegneri universitario scusate se mi dilungo
Di ingegneri universitari di medici dite tutta gente carissima per carità ci vedevamo ogni tanto
Una signora mi ha detto dottore ma guardi che questa gente non esce più con lei perché lei è parente dico ecco fatto di una N otto torri con quello che succede in Israele lei è un nemico di non di noi italiani e hanno preso un colpo quello sarebbe stato minimo l'altro giorno incontro una signora sempre una conferenza così questo perché mi fa adduttori si ricorda la professoressa di storia dar che islamica io sono laureato anche in lettere
Darti sanità chi gli piace Cina tanto non a me io piacevo alle carissima eccetera eccetera dosi ma che che dottore lei non può immaginare quanto la odiano dighe perché milioni ci diventano improvvisamente antisemita
Lei si rende conto che voleva venire con me in Israele per vedere Israele ecco a che cosa siamo ridotti soltanto che la differenza fra il trentotto e a oggi è che il governo in questo momento ci protegge
All'epoca non ci protegge da Lina quando ci proteggerà immaginate visibili c'è la parte che non ci protegge che fine facciamo
Scusate con questo tutto il disco
Grazie
Miglior diciamo secondo convegno da adesso no ma qualcosa aveva accennato anche prima la situazione di oggi in realtà siamo qui per parlare di storia
E appunto sperando che non si ripeta talvolta la storia e noi ci vediamo se ci fosse qualcuno vuol fare la domanda all'autrice uno uno assegnò chiudiamo qui perché il tempo a nostra disposizione si sta drammaticamente esaurendo eccolo uno lo ha trovato ecco venga qui però obbligato nome
E
No
Gelato avessero Villanova Roma Tre riconosco famiglia Terracina salvo da tanti anni hanno stimato il lavoro della professoressa
Questo volume avevo chiesto di presentarlo al master che dirigo il terzo Università di quelle già stavo sta prospetto aspettiamo prima la presentazione ufficiale e quindi lo presenteremo adesso col pesce ma a novembre
Chiaramente la domanda che voglio fare la ricaduta sull'educazione sentimentale di questi avvenimenti che hanno riguardato tutti e purtroppo oggi c'è ancora una scia
Che è un antisemitismo serpeggiante che emerge non è soltanto di carattere nominale ma anche di carattere politico perché avallare determinate dimostrazioni avvenimenti non è qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza storica ma che fare con un'ignoranza della storia allora sul piano della costruzione dell'immaginario collettivo e quindi della ricaduta sulla fragilità dell'età evolutiva di quello che vedono i bambini quello che sento di bambini
Qual è il valore che può avere ineducazione sedimenti mentale studiare ma anche a piccole quantità perché poi quando vedono il volume loro hanno una refrattarietà a al leggere non sono più pronti ad accertare quello che l'influenza del pone in maniera molto molto rapida
Il vantaggio sale Shannara sarà e quindi è molto più facile prendere quello che viene dato con società senza impegni
Ma dal punto di vista di una spendibilità nel quotidiano quanto noi possiamo passare in tema di educazione sentimentale nelle scuole a livello di quello che può essere una informazione più pratica non tanto di chi cerca qualcosa di più complesso ma delle persone semplici che in qualche modo sono ancora vittima di una informazione che diventa antisemitismo
Grazie ancora complimenti Monsanto grazie professore
Organo
Qualche anno fa mi capitò di andare a fare una reazione in alcuni dice lei in Calabria
Era il periodo in cui c'erano forti sbarchi no
Ed è dalla dalla Libia arrivavano questi barconi
E decisi di iniziare la mia lezione
Parlano
Do della deportazione degli ebrei dalla Libia del quarantadue
Del loro arrivo in Italia di come furono accolti dove finirono e paga il perseguimento del loro viaggio verso il campo di Bergen-Belsen
La parola chiave Usai di più di tutti con i ragazzi fu quello appunto di discriminazione
Quindi
E indifferenza
Discriminazione e indifferenza
Quindi secondo me è possibile educare
A parole nuove a concetti diversi anche senza entrare troppo nei particolari
Ma usando delle parole chiare
Indifferenza discriminazione violenza oddio
E
E riflettendo sul senso di queste parole
Si può si vuol fare la differenza est deve fare la differenza perché oggi purtroppo al assistiamo troppo spesso ad un uso distorto invece delle delle parole no pensiamo la stessa al suo termine il genocidio
Quindi dobbiamo ribaltare questa narrazione
E usare nomi delle parole che possano fermare arginare questo fenomeno
Quindi
Professore dico usiamo più spesso il termine indifferenza cerchiamo di far capire che cos'è l'indifferenza io lo feci capire a quei ragazzi dicendogli immaginate delle persone che arrivano con il Siti dalla Libia
Con i siti leggeri
Arrivano a Napoli da Napoli in treno a Roma da Roma con il pullman vengono portati a Camerino è gennaio con la neve
E vengono lasciati in un fienile per diverso tempo prima di essere sistemati in quello che era chiamato
Campo di concentramento internamento libero
Dico ora riportate questa realtà di queste famiglie perché dalla Libia sono arrivate delle famiglie non c'erano uomini donne e bambini riportate adesso questa realtà quello che voi vivete quotidianamente con gli sbarchi dei migranti
La realtà è la stessa
E la differenza sta
Nel rispondere a questi comportamenti
Penso di aver risposto senza se ha tutto bene
Cerchiamo di
Diciamo che mi sembra molto interessante io devo chiudere vi ringrazio tanto di aver seguito questa presentazione quindi arrivederci e buona lettura per chi non avesse già provveduto

