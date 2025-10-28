Presentazione del libro: "L'illusione dell'emancipazione" di Giordana Terracina

Dibattito organizzato da Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati.
Sono intervenuti: Gianni Scipione Rossi (giornalista e storico), Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati), Alessandro Luzon (vicepresidente della Comunità Ebraica di Roma), Andrea Ungari (storico, direttore della Fondazione "Ugo Spirito - Renzo De Felice"), Giordana Terracina … (storica e ricercatrice esperta di Storia di Ebraismo), Giacomo Moscati (assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 18 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
