L'affaire Moro e la Guerra fredda

In occasione della Giornata della Libertà.



Intervengono: Roberto Sgalla (Direttore Centro Studi Americani), Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura Camera dei Deputati), Giuseppe Fioroni (Già Presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Moro II), Giordana Terracina (Ricercatrice specializzata in storia contemporanea), Gian Paolo Pellizzaro (saggista, autore del libro "Il lodo Moro.



Gli accordi segreti con i palestinesi e le indagini sulla strage di Bologna.



Memorie, documenti, testimonianze Settimo Sigillo 2024).



Moro e la Guerra fredda", registrato a Roma venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18:22.



Dibattito organizzato da Centro Studi Americani e Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati.



Sono intervenuti: Giordana Terracina (storica e ricercatrice esperta di Storia di Ebraismo), Roberto Sgalla (direttore del Centro Studi Americani), Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati), Fabio Morgan (curatore dell'Archivio Giansanti), Gian Paolo Pellizzaro (saggista).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Terremoto.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.



