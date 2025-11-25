25 NOV 2025
giustizia

Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)

PROCESSO | - Roma - 10:44 Durata: 11 min 45 sec
A cura di Pantheon
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Federico Tedeschini ed altri (presunta corruzione TAR del Lazio)" che si è tenuta martedì 25 novembre 2025 a Roma.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Penale.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 11 minuti.

  • Francesco Rugarli

    presidente della VIII Sezione Penale del Tribunale di Roma

    La Corter invia all'udienza del 2 febbraio 2026 - VIII Sezione Penale del Tribunale di Roma
    10:44 Durata: 11 min 45 sec
