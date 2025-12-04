04 DIC 2025
dibattiti

Presentazione del libro di Maurizio Molinari "La scossa globale. L'effetto - Trump e l'età dell'incertezza" (Rizzoli)

DIBATTITO | - Perugia - 17:28 Durata: 0 sec
Organizzatori: 
Associazione Italia-Israele di Perugia, Fondazione Ranieri di Sorbello, Rivista "Passaggi Magazine"
Registrazione audio del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Maurizio Molinari "La scossa globale. L'effetto - Trump e l'età dell'incertezza" (Rizzoli)", registrato a Perugia giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 17:28.

Dibattito organizzato da Associazione Italia-Israele di Perugia e Fondazione Ranieri di Sorbello e Rivista "Passaggi Magazine".

Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Antisemitismo, Asia, Cina, Commercio, Crisi, Democrazia, Difesa, Ebrei, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Genocidio, Geopolitica, Giappone, Guerra, Hamas, Intelligenza Artificiale, Israele, Libro, Mamdani, Medio Oriente, Mercato, Nazismo, Netanyahu, Olocausto, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Russia, Sicurezza, Terrorismo Internazionale, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.

