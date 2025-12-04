CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione audio del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Maurizio Molinari "La scossa globale. L'effetto - Trump e l'età dell'incertezza" (Rizzoli)", registrato a Perugia giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 17:28.
Dibattito organizzato da Associazione Italia-Israele di Perugia e Fondazione Ranieri di Sorbello e Rivista "Passaggi Magazine".
Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Antisemitismo, Asia, Cina, Commercio, Crisi, Democrazia, Difesa, Ebrei, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Genocidio, Geopolitica, Giappone, Guerra, Hamas, Intelligenza Artificiale, Israele, … Libro, Mamdani, Medio Oriente, Mercato, Nazismo, Netanyahu, Olocausto, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Russia, Sicurezza, Terrorismo Internazionale, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.
Dibattito organizzato da Associazione Italia-Israele di Perugia e Fondazione Ranieri di Sorbello e Rivista "Passaggi Magazine".
Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Antisemitismo, Asia, Cina, Commercio, Crisi, Democrazia, Difesa, Ebrei, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Genocidio, Geopolitica, Giappone, Guerra, Hamas, Intelligenza Artificiale, Israele, … Libro, Mamdani, Medio Oriente, Mercato, Nazismo, Netanyahu, Olocausto, Partiti, Politica, Presidenziale, Putin, Russia, Sicurezza, Terrorismo Internazionale, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci