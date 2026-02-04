04 FEB 2026
giustizia

Processo Angelo Lombardo ed altri - Sentenza

PROCESSO | - Catania - 09:33 Durata: 55 min 27 sec
A cura di ASSO e Guido Mesiti
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Angelo Lombardo ed altri - Sentenza" che si è tenuta mercoledì 4 febbraio 2026 a Catania.

Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Aiello, Lombardo, Mafia, Politica.

