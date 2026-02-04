CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo Angelo Lombardo ed altri - Sentenza" che si è tenuta mercoledì 4 febbraio 2026 a Catania.
Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Aiello, Lombardo, Mafia, Politica.
La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 55 minuti.
È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Aiello, Lombardo, Mafia, Politica.
La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 55 minuti.
È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
leggi tutto riduci