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"Trump furious with allies over Iran" - Semafor.com - 17 marzo 2026 --- "Baghdad Bob" - Wikipedia --- "No, America is Not Respected" - di Paul Krugman - 16 marzo 2026 --- "Top US allies are turning toward China instead.
Blame Trump" - Politico - 15 mar 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Trump sta accelerando il declino dell'Impero Americano" di lunedì 23 marzo 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Aerei, Antisemitismo, Australia, Baghdad, Canada, Cina, Commercio, Danimarca, Democrazia, Difesa, Ebraismo, Ebrei, Economia, Energia, Esteri, … Europa, Gas, Geopolitica, Giappone, Globalizzazione, Golfo Persico, Groenlandia, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Italia, Kallas, Krugman, Mare, Medio Oriente, Mercato, Missili, Nato, Navi, Petrolio, Politica, Prezzi, Putin, Rassegna Stampa, Russia, Sicurezza, Societa', Sondaggi, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trasporti, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Zelenskij.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
Blame Trump" - Politico - 15 mar 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Trump sta accelerando il declino dell'Impero Americano" di lunedì 23 marzo 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Accordi Internazionali, Aerei, Antisemitismo, Australia, Baghdad, Canada, Cina, Commercio, Danimarca, Democrazia, Difesa, Ebraismo, Ebrei, Economia, Energia, Esteri, … Europa, Gas, Geopolitica, Giappone, Globalizzazione, Golfo Persico, Groenlandia, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Israele, Italia, Kallas, Krugman, Mare, Medio Oriente, Mercato, Missili, Nato, Navi, Petrolio, Politica, Prezzi, Putin, Rassegna Stampa, Russia, Sicurezza, Societa', Sondaggi, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trasporti, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Zelenskij.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
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