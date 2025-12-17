17 DIC 2025
Al convegno partecipano, oltre a Roberto Occhiuto, il vice presidente di Uber Tony West, il delegato alla transizione digitale di Confindustria Pietro Labriola, la Ceo di Ab medica Francesca Cerruti, i giornalisti Roberto Arditti, Nicola Porro e Andrea Ruggieri, l’ex parlamentare Stefano Esposito, l’Ad di Arsenale Spa Paolo Barletta, il presidente di Copa e di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, l’Ad del Gruppo A2A Renato Mazzoncini e l’Ad di Ryanair Eddie Wilson.

Convegno "In libertà. Pensieri liberali per l’Italia", registrato a Roma mercoledì 17 dicembre 2025 alle 13:06.

Sono intervenuti: Andrea Ruggeri (deputato, Fi), Francesca Cerruti (ceo di Ab medica), Renato Mazzoncini (amministratore delegato e direttore generale di A2A SpA), Nicola Porro (vicedirettore del quotidiano Il Giornale), Pietro Labriola (amministratore delegato di TIM Group), Roberto Arditti (direttore editoriale e membro del Consiglio di Amministrazione di Base Per Altezza), Paolo Barletta (chief executive officier e founder di Arsenale), Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria e vice segretario).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 23 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Rivolto agli amici Corico insieme sarò breve però insomma cerchiamo di cominciare altrimenti non finiamo più
Viceministro Sisto i nostri omaggio
Va bene allora grazie io mi devo mettere qui quindi ci provo proviamo
Porrò il solito teppista ma siamo abituati l'altra Frezza
Anzi anziché temevo che porosi per sapendo di venire ai libertà si presentasse residua tenni restringendo ben Maioli libertà mi sono messo congruente mente al al al convegno
Va bene mitico viziosi può disturbare signori intanto grazie di essere venuti qui oggi in un numero eccessivo rispetto agli stessi attese
Doveva essere un convegno diventata una festa ne siamo contenti ma mi scuso io a titolo personale avendo organizzato io con la mia società di comunicazione questo happening per il fatto che siete scomodi
Mi impegno
Con le risorse di Roberto Arditti organizzativo secondo a Milano a febbraio
Voglio essere breve perché sapete tutti che viviamo in un paese dove produttività e salari sono fermi al palo da venti anni illustre zoppica un pochino i giovani non vedono prospettiva valida e per questo se ne vanno
Abbiamo usato negativo di più o meno mezzo milione di gioventù io al due mila e undici ad oggi e solo quest'anno settantatré Milano detto ciao ci rendiamo tra l'ambiente non tornano più il tutto dopo che tutti voi
Avete speso soldi giustamente per istruirli quindi se ha parlato di perdite secche di un Paese che ha oggi ora dico disponibile che inferiore di due volte a quello di un contribuente americano
Contribuente americano che peraltro vanta un PIL pro capite due volte e mezzo maggiore del nostro di questo è un Paese dove obiettivamente se vogliamo che i nostri giovani restino dobbiamo dare loro una ragione anche per una cosa che egoisticamente riguardano gli adulti
Per come è costruito il nostro sistema qua magari rimosse rivederlo sono loro che tra quindici anni sono chiamati a mantenere attesta tre anziani per fortuna sempre più longevi per pensioni e sanità
Voi capite questo uno sbilancio per cui che faremo Rita saremo l'ottanta per cento io credo che non sia assolutamente possibile che quindi oggi basta loro un sociale per sapere che altrove Esone alta
Dove si possono nutrire anche realizzare sogni qui apparentemente proibiti dobbiamo renderli possibili anche qui in Italia perché possiamo farlo e se possiamo fare l'abbiamo il dovere di farlo
Allora io dico semplicemente insomma dibattiti televisivi riconosce doti guanti ecco però viviamo sotto un diluvio di tasse schiavi di balle di Stato tipo pagare tutti per pagare meno se guardiamo la curva della spesa pubblica ieri settanta oggi è una balla clamorosa
Perché è vero che sulle imposte lo Stato più pretende meno prende ma quando più prende più spende male e questo ha un costo gigantesco allora prima proposta
Se è vero che pagare tutti per pagare meno spiegatemi perché non un euro di quello che recuperiamo dall'evasione ogni anno va a finire sull'abbattimento da pressioni fiscali questo Paese introduciamo un vincolo di destinazione
Che lei euro recuperato dall'evasione posso andare solo sull'abbattimento delle tasse e nominiamo poi finalmente viva Iddio
Un commissario politico e non tecnico alla spending review capace di tagliare di quaranta miliardi i mille duecento miliardi spesa pubblica largamente improduttiva che ogni anno lo Stato spende
Mettiamo che ne so dei carrozzoni pubblici in perdita sul mercato lasciamo spazio alla libera iniziativa privata perché non c'è venti Remo ma dicevo dobbiamo allargare la base contributiva quindi due voci che si richiamano anzitutto che i giovani escano prima dalla scuola che comincino prima lavorare che contribuiscono prima al mantenimento di chi è anziano un domani
E scusate via la riforma Berlinguer del tre più due è stata una sciocchezza esiziale che dobbiamo avere il coraggio di mangiarci via anche perché l'ho un anno di liceo università avrete dei figli che cresceranno diventano più adulti prima forse non vedo controindicazioni
Abbiamo bisogno di stranieri persino sui pericoli ci dicono che abbia bisogno di stranieri è vero e perciò benvenuto a chi vuole lavorare e contribuire e addio per sempre io spero a chi vuole venire qui per bighellonare e delinquere
Però questo significa rendere anche il percorso di cittadinanza un po'più snello certo perché altrimenti abbandoniamo la gente che poi scivola nella delinquenza e necessità ma inutile scannarsi Broglio Scole scusate
Abbiamo rimedio molto più semplice che forse metterebbe d'accordo destra e sinistra domani mattina
Quando maturò il diritto alla mia cittadinanza che è un punto di arrivo e non di partenza come continua
A sproloquiare certa sinistra il rilascio della cittadinanza sia automatico tagliamo il ritardo di Stato che oggi richiede quattro anni per chi ha maturato un diritto
E se lo deve del semplicemente riconosciuto dallo Stato che appunto si candida a fare tutto senza saper fare nulla nemmeno come dire questo dopodiché io sono una partita IVA lo sono sempre stato Roma Newton contratto il tempo diciamo indeterminato dipendente
Più libertà per le partite Iva ma chi l'ha detto che debbano contribuire per forza soltanto all'INPS che contribuiscano a chi vogliono loro
Che gli remunera meglio i loro soldi gli italiani sono più bravi dello stato a gestire i propri soldi e quindi che possano contribuire dove vogliono anche lì si svilupperà un mercato e quindi altri posti di lavoro
E margini di crescita abbiamo Nicola questo argomento che sta molto a cuore a Porro abbiamo mio premente scansato l'idea di produrre intelligenza artificiale
Guardate mi piace fare la Cassandra ve lo dico oggi
Tra qualche anno un signore dell'Oregon pensò di Portland reddito medio sessantadue mila dollari l'anno
Di razza CPT dove posso andare a spendere dieci mila euro per le mie vacanze Europa settimana e quello probabilmente ci mettono dentro anche Alitalia perché hai tappa però se come secondo criteri diversi pentiti ieri ma che cosa vuole un Paese sicuro un Paese Ricco di fiori Lore sicuro cioè CPT troverà tutti tutti gli articoli che ci descrivono un Paese dove non puoi girare colpo orologio al polso
Per ragazzi sicurezza ancora una volta a me giunge e libertà esili apprezza l'importanza non solo di essere sicuri cosa che oggi siamo così e così
Ma anche di sentirci sì vieppiù di apparire sicuri altrimenti i flussi turistici che già oggi non producendo intelligenza artificiale non saremo noi a governare
Ma gli americani lasceranno skipper hanno l'Italia e porteranno i nostri soldi con i nostri turisti altrove vi sembra fumoso ditelo a ristoratori compagnie aeree perché non originatori albergatori e quant'altro insomma ci sono delle cose da fare anche io voglio dire oggi ascolteremo quello che ci deve dire il vicepresidente globale di Uber ok io vi domando mi domando perché questo sia l'unico Paese
Dove devo aspettare quaranta minuti un taxi in mezzo alla strada quaranta gradi d'estate sotto la pioggia d'inverno perché è un ragazzo nato povero non può fare come fa Aisha
La mia simpatica driver di Opera New Yorker che studia l'analista finanziario e si paga gli studi guidando Huber perché non si può fare altrettanto qui per un ragazzo che nasce povera Tor Bella Monaca a Quarto Oggiaro dove volete voi
Consoli solvendo anche un problema di cui soffre in termini anche reputazionali appunto il nostro turismo libere analizzare signori coraggio si può fare non ho fatto altrove hanno guadagnato tutti di più
Anche i tassisti a cui va riconosciuta sicuramente
Un'indennità per la licenza e giustamente pagata idem beni culturali
Il Colosseo quest'anno incassato finalmente cento milioni di euro siamo tutti contenti ma per larghi tratti di anni fino all'anno scorso ne incassava cinquantatré il museo dice il senatore di Manhattan
Ne incassa duecentoquaranta l'anno è vero non sono solo biglietti emanata si può anche contribuire perché c'è uno spiraglio
Ma insomma in una differenza tra duecentoquaranta cinquantatré o fosse anche cento ci sono molti posti di lavoro che ballano che sono possibili e che ci neghiamo perché perché non diamo in concessione i beni culturali e privati diamo in concessione per quindici anni a un privato lo Stato chiede il doppio del canone di concessione rispetto a quello che incassa oggi
Quindi incassa il doppio controlla la manutenzione del bene perché è sacro ma dopodiché il privato già nei servizi e posti di lavoro contribuisce anche le casse dello Stato
Sono tutte cose che appaiono bestemmie capricciose ma che in realtà rivelano l'attitudine di cui si vuole parlare qui oggi cioè la propositività
Il fatto che se ne vogliamo difendere le nostre democrazie
Dalla sfida che i regimi gli hanno lanciato regimi che al prezzo di non votare garantiscono benessere fiscale sicurezza dobbiamo essere in grado di garantire a se se non è possiamo dunque dobbiamo farlo
Io chiudo soltanto con un interrogativo allora
Anche sui diritti civili la società cambia la politica non può farsi lasciare indietro l'eutanasia comunque la si pensi ha delle ragioni però e contro però interroghiamoci almeno risolviamo scateniamo un grande dibattito perché non è pensabile che lasciamo l'iniziativa giunte regionali buona fede ma necessariamente lacunose un tema così importante l'adozione dei single la vogliamo non la vogliamo
Domandiamoci
In trasparenza come aggiornare la Società a quello che la gente ha già disposto che sia la politica non deve inseguire la società però deve ascoltarla e non chi fa politica non deve farlo per smettere di rappresentarne gli interessi
Benvenuto a Roberto Occhiuto vi chiedo un applauso
Che ho voluto a cui tanto per fare chiarezza ho voluto qui perché a mio modo di vedere modesto incarna bene e molto meglio di tanti altri i valori liberali che trovate peraltro impressi da qualche parte sul destro pro disegnati il ventisei gennaio del novantaquattro da un signore che qui ha avuto la diciamo capitale romana del suo pensiero un gigante delle libertà per cui ho avuto l'onore
Di piacere di lavorare sudare scelto da lui proprio in quella veranda Lilio all'ufficio
Prima come suo collaboratore poi come suo deputato per me è un onore un'emozione che non vi posso descrivere quei tornare qui oggi
E siccome questo posto in questo posto e non ho imparato soltanto che si può essere diciamo avere certe idee coltivarle proporle
Ho imparato anche che si può fare tutto questo essere decisi ma sempre con il sorriso sulla bocca e mantenere anche in politica usato di umanità che distingue miserabili dai nobili me l'ha insegnato Berlusconi
Ed è per questo che io sono contento di dare il benvenuto Roberto Occhiuto per quello che ho detto e anche perché Roberto Occhiuto viene da un anno politicamente complicato
Ma se possibile da un anno personalmente molto più complicato lui e suo fratello Mario che ho visto qui da qualche parte a cui vi chiedo di mandare un grande applauso
Stai suo perché siamo tutti quanti i conti quindi ricorda di che per quanto diciamo poco rilevanti anche noi tiene in considerazione del fatto che noi diciamo assolutamente perse a questo punto vi presento Renato mattoncini amministratore delegato di ad Oria
Sono stato poco garante del non interpreti vennero presentare per primo mi perdonerà Federica Cerruti esilio di Abi medica
Il summenzionato Roberto Occhiuto
Nicola Porro conduttore self-service servirebbero di dieci minuti Quarta Repubblica e lo ringraziamo autore dello streaming principale che ci porta sul suo sito Nicola Porro punto it donate donate Donati Roberto Arditti giornalista riconoscere tutti abbiamo due due microfoni e abbiamo dei tempi lo dico ai relatori assolutamente strettissimi io c'ho sparato io però diciamo eccesso
Dobbiamo chiudere due mezza Giorgia Meloni che ringrazio di avere premier perché un argine al Causio a sinistra comunista vieta tassa e spendi quindi Dio l'abbia in gloria
Oggi oggi deve
Oggi deve comunicarci come ICAR via quei parlamentari quanto diciamo anta mandati doma il Consiglio europeo forse più portate gli ultimi anni quindi io direi che presenta degli ospiti possiamo mandare inonda quello che ci dice Toni West
Il vicepresidente globale di per che ci tiene a farci sapere quanto segue
Allora chi guida il taxi e chi lo prende dovremmo anche ricordarci tutelari chi lo prende non sarebbe un delitto allora io comincio da chi volete voi però un rapidissimo giro Bioy che chiedo a tutti di passo il microfono comincerà dalla perché la interiora Cerruti se siete d'accordo
Con che allora Toni quasi ci dice meno restrizioni uguale più opportunità per più persone ha detto testualmente vero e così
E così per le imprese io prima di entrare qui dentro come dire mio mestiere quella di imprenditrice lavoratrice dove tornerò appena dopo e cerchiamo di intercettare quei talenti prima che vengano assorbiti da paesi che sono in competizione con noi con le offerte l'opportunità che possiamo dare le imprese sono a disposizione per generare idee Investimenti futuro crescere evoluzione sostenibilità non solo per noi
Ma anche per il Paese
Anche Cianci come però
Devo dire che un dialogo aperto un dialogo in cui obiettivi chiarezze tempistiche credo che possano aiutare la mia opinione è che non solo nella nel territorio nella rete di imprese italiane eccellenti pazzesche facciamo delle cose non solo io parlo di tutti gli altri
Colleghi che vengono riconosciute tantissimo questo permette di mantenere i talenti nel nostro Paese
A permette di generare risorse risorse economiche da investire nel nostro Paese tutti vogliamo un futuro nei prossimi otto dieci quindici e trent'anni che sia sostenibile
Sia da un punto di vista di Sant'Anna di quello ci occupiamo sì loro per chi non lo sapesse sono
Esportano il da vinci si può definire un gruppo ci vuole un po'di finire che ha Abi medica un player a fianco della sanità dei medici dei professionisti di tutto il personale sanitario
Dall'importazione la messa a disposizione di tecnologie medicali
Fino alla formazione del personale assistenza in sala operatoria lavoriamo fianco a fianco con i professionisti dottoressa scusi prosegue fatturato di cento concretamente per fatturando mai centotrenta e quindi attribuire più ricchezza perché anche questo non si può parlare solo di esecuzione si dovrebbe parlare prima di come creare quella ricchezza delle pori distribuire che cosa vi serve che venga fatto
Programmazione prima di tutto e una condivisione di obiettivi per far evolvere il nostro Paese a trecentosessanta gradi un sistema sanitario nazionale che evidentemente si sta appesantendo
Se riuscissimo a condividere quali sono tempistiche obiettive chiarezze io credo che rete di imprese sarebbe anche più disponibile aperta colloquiale con quello che è l'amministrazione pubblica questo bisogna aiutarsi
Reato ma soci che mi sarò io a due a
I viottoli West parla di un settore Fenice però rivela una mentalità
Cioè credo cercare e trovare margini di crescita da distribuire interni di opportunità per tutti
Voi questo diciamo che nel solco di questa riflessione Comedy inserite con il business che lei dirige sì buongiorno buongiorno a tutti intanto scusa mi ricollego solo alla tua partenza sul tema dei giovani perché credo che sia qualunque lavoro si faccia da qua in avanti non può essere che indirizzato a loro c'è un singolo dato
Che secondo me sintetizza un po'le emergenze la crisi
Che è una crisi dei giovani da un lato e del sistema industriale dall'altro noi sono dieci anni che ogni giorno all'Italia perde quarantadue aziende under trentacinque
Vuol dire che in dieci anni abbiamo perso centocinquantatré mila aziende under trentacinque cioè aziende capitanate da da trentacinque su quattrocentocinquanta Milano su quattro milioni
Quindi questa è un'emergenza vera Andrea ed è un'emergenza che mette insieme i due temi cioè il tema demografico
Si invecchia la popolazione il tema della gente che se ne va il tema del fatto che se non c'è un quadro legislativo regolatorio stabile che consenta
E come dire a chi vuol fare imprenditore di farlo di fatto la gente prende suo se ne va degli ultimi duecento unicorni nati in Italia solo quaranta suo rimasti in Italia tutti gli altri sono andati negli Stati Uniti prevalentemente quindi questo secondo me è un problema vero che dobbiamo dobbiamo affrontare
Come lo affrontiamo lo affrontiamo tanto per incominciare mettendo capitale a disposizione dei giovani nel per esempio in Adua abbiamo costituito una una attività di Venture Capital
Che forse come dire dovrebbe fare più massicciamente anche sistema finanziario da voi e siamo oggi è la più grande corpo Venture Capital Italian la suprema teche quindi finanziamo start-up che investono sui giovani sul territorio
Dall'altro lato occorre o un quadro che che che ci creda davvero una cosa che diceva Toni West prima è che aveva trovato questo quadro in Calabria fosse lasciami dire Roberto uno dei posti più inaspettati soprattutto se vieni da Uber dagli Stati Uniti
Ecco devo dire che anche per noi è uguale a lui lavoriamo in tutte le regioni italiane
E quindi abbiamo una visibilità interessante lavoriamo sia nel mondo energia dopo ENEL siamo secondo player in Italia e su tutto il mondo del ciclo dei rifiuti dall'acqua quindi è non lo spread attività molto interessanti e devo dire che negli ultimi anni
Abbiamo spostato investimenti in Calabria ne siamo l'azienda per capire che al quarantanove per cento in borsa e sessanta per cento i nostri azionisti sono americani acrobatico decida fatto solo per programmare Maganza instabili pagato azionariato così
Va be mai prima voglio dire hai una situazione in cui possiamo allocare capitale con le logiche o con quella locale un'azienda privata e quindi hai perfettamente ragione prima quando dicevi
Che dobbiamo trovare una situazione una una situazione che consenta di avere il capitale privato allocato e per farlo
Occorre stabilità prima toni questa diceva salvo un quadro regolatorio che non penalizzi i cittadini io devo dirvi che quando le diciamo che l'Europa regolata
Li Stati Uniti innovano i cinesi copiano
è vero ma c'è anche qualche lato positivo da considerare perché l'Europa rimane il pezzo del pianeta dove il livello di disuguaglianze più basso quindi noi dobbiamo riuscire col pensiero liberale a fare in modo che quello che è stato fatto di Buonaiuti vent'anni venga ripreso ricapitalizzato ma siccome non dobbiamo abbandonare completamente la nostra genetica perché la nostra genetica non sarà mai quella della liberalizzazione spinti Sima
Che abbiam visto dagli Stati Uniti che purtroppo lascia dietro tante persone e su questo se permetti posso il microfono Nicola Porro perché sta per infarto Tare quindi no
No il Livorno che le vorrei no ho troppa stima non mi metterei sussurrata sulla cosa ti ringrazio per l'invito vi ringrazio voi insomma che siete qua
I circondati dal mio in libero ma insomma voglio dire soltanto due-tre cose la prima che
Dovete sapere che un po'di emozione venire qua io ce l'ho perché nel novantaquattro ero il portavoce di Antonio Martino e ed era il primo Berlusconi edera una una cosa che oggi un po'voglio dire mi emoziona francamente l'hai detto tu ma mi emoziona
Però posso dirvi una cosa
E soprattutto a quelli che non c'erano all'epoca guardate che Berlusconi nel novantaquattro e Antonio Martino nel novantaquattro erano degli estremisti
Cioè non vi erano delle persone perbene
Quindi non erano reputate persone della caseina primo tutti quelli che sono qua hanno capito che cosa voglio dire i giornali all'epoca non li trattavano come trattano oggi anche Teo Occhiuto eccetera
Erano dei rivoluzionari Martino era così ad un euroscettico avevo fatto migliaia di articoli contro di lui contro quel governo quando Marty quando Berlusconi parlava di meno tasse veniva così ad un folle
Perché adesso è entrato nel DNA di tutti quanti gli italiani sente anca sinistra fanno finta di non voler aumentare le tasse tranne qualcuno che si inventa la patrimoniale
Ma quel tipo di estremismo liberare il motivo che mi ha portato qua
Anche perché qui non è che nasce una corrente non facciamoci prendere in giro c'è un mille giornalisti tutti e chiedo ma che va a corrente di Occhiuto no io non vado là correttivo chiudo chiudo in fa una corrente
Qui c'è la corrente dei liberali che in Italia non è che hanno oggi una grandissima voce lo dico anche a questo governo
Io sono i oggi mi stavo leggendo i giornali ci sono due notizie sui giornali due
Una che gli sarebbe piaciuto Berlusconi e a Martino soprattutto e l'altro invece che piace a tutti quanti noi perché ormai diamo interiorizzato cioè una specie di super-io burocratico
Oggi c'è una proposta per farsi una cavolata però ve la dico una proposta per far sì che la revisione delle vostre caldaia casa non avvenga ogni due anni ma ogni quattro tutti incassati
Come tutti causati
Gli artigiani i giornali oggi c'è un articolo me lo sono letto addirittura è come si obbligasse gli italiani upper
Tre se e sull'ambiente sulla sicurezza e questa è la prima volta poi c'ho un altro che invece le caldaie li produce si chiama Paolo Merloni una giovane
Perché relativamente all'Italia un giovane che si è ricomprato la Riello che c'erano gli americani seri comprata mi sono centonovantotto milioni si è comprato la Riello
Allora devo scegliere quale Paese essere e soprattutto la nostra politica liberale deve scegliere che cosa fare
Permetterà Riello di essere ricomprata o al signor Matt uccidi non doversi io capisco quello che dice organizzazioni perché siamo tutti fenomenali a fare liberalizzazioni in un mercato in cui non è Ribéry Rizzato
A questo gli dicono mette a gara le tue licenze idroelettriche ma se vai in Spagna in Francia in Germania non sono messe e non sono messi a gara lì anche Martino sarebbe contraria questa cosa
Siamo degli estremisti ma non siamo cretini quello che voglio semplicemente dire e che trovo che io sono un po'fissato su questa cosa ormai è passata la questione imposte noi siamo completamente sopraffatti
Dalla regola dalla burocrazia
Noi alla a ai nostri parlamentari di Forza Italia chiediamo o di Fratelli d'Italia o del Pd chiediamo leggi per risolvere le cose sapete cosa mi dice a Martino sapete cosa devono chiedere i politici e gli economisti devono chiedere che cosa non devono fare
Non cosa devono fare dobbiamo completamente cambiare la mentalità noi pensiamo di avere una soluzione chiedere politici un'assunzione su tutto io c'ho degli Edisu Pisti dei pazzi scatenati che seguono la zuppa che mi mandano le loro opinioni a me con una pecca
Io li faccio fuori dalla zuppa
Sono morti i temi sono morti perché se tu sei comunque se ha avuto questo cervello così burocratico
Tu pensi che veramente di richiedete parlamentare di risolve il problema
Pensi che non sei tu la soluzione ma tu sei il problema pezzi che funzionano pubblico non si alto servizio ma tu sia il servizio del funzionario pubblico di fronte a ogni io con Rita Dalla Chiesa che una delle poche parlamentari che è rimasta parlamentare
Ed è stata una star televisiva ed è una star televisiva ma ancora conosce la strada perché la invito no ma conosce la strada in termini non vorrei essere madre per quell'attacco tra credo no ma perché quando mi viene quando viveva in trasmissione mi racconta quello che nella metropolitana capisce cosa fa il poliziotto dietro a dietro a una manifestazione su non voglio non citare gli altri però insomma dice la coesione che bisogna fare quindi non capisco Turgenev come delegato di dare lo dobbiamo completamente rivoluzionare la cosa ce ne dobbiamo capire ogni rileggono era Madison portate dove trovare perché sono vostri sono vostre leggi vostre borse di questo Parlamento
Si chiama Gold ritenga forse pochi sanno che cosa vuol dire cioè che se da una categoria degli opportuno forse praticamente l'Europa fa una regola
Nella peggioriamo
Efficienza energetica degli edifici due mila dieci direttivo europea ne abbiamo fatti due decreti legislativi che sono peggio come se ne fossimo in Danimarca economia circa la rifiuti la conosce bene ma succedeva questo è molto diretti de direttiva passo siamo lusingati varietale casino che forse anche sulla sul sul sulla il riciclo che siamo dei fenomeni da stiamo sputa Nando
Reporting di sostenibilità al dieci g una roba che mi fa vedere il sangue al cervello non perché le donne non debbano avere più peso all'interno le aziende ma perché non sia soltanto che Washington OCM semplici a fare due decreti legislativi dopo la direttiva comunitaria appalti pubblici
Abbiamo fatto tre leggi sugli appalti pubblici una picca segnata dell'altre quando fare la legge per rileggere ed è un consulente uno che è pagato per farla vada avanti
Fitofarmaci agricoltura a casa mia in Puglia abbiamo messo una legge regionale per lo sfalcio dell'erba d'estate e gli abbiamo detto ma dove Tacchio nasce l'erba testata Dante giocano USA che non piove da venticinque secoli
L'abbiamo fatta noi questa direttiva per questa questa legge poiché l'olio degli elevati consumi meno leggi come diceva Martino in maniera estremista io mi rivolgo a voi parlamentari sono avvocato c'è una vice presidente ci sono tanti amici qua
Quando vedete che c'è una norma da fare pensate già vitale evitarlo concludo con io sono ho scritto questo libro lasciatemi in pace il titolo poi me ne devo andare perché c'è un treno oggi sciopero quindi o prendere forza oltre a parte
Vini di servizi possedete una cosa io capisco la questione liberista ce n'è quanto potrebbe lavorare meglio lui quanto potrebbe lavorare meglio di quanto potrebbe veduta Da Rin Corte costituzionale per fare una liberalizzazione mi a Reggio Calabria se non voglio neanche entrare
Ma che vuol dire questo
Vuol dire che stiamo perdendo tempo rispetto a quegli altri ne stiamo facendo sperò che noi stiamo regolamentando le caldaie e quelli
Stanno inventando l'intelligenza artificiale per cui ci faranno forse anche sentire caldo quando mi sentiamo esagero siamo dei pazzi la tutela di una classe e dobbiamo e concludo dobbiamo essere estremisti
Non voglio più sentire un moderato
Berlusconi e Martino e quel governo lì era un governo di estremisti che vuol dire non andare in piazza
Non essere come non conservatori sui nostri valori fondamentali non sputa nasi le imprese che funzionano bene sulla logica di una specie di liberismo scritto sui libri
Maestri misti vuol dire capire che se no qua
Noi siamo una civiltà e e prendiamo le questioni che avete gli americani poi dire che questi sono dei greci scemi danze e i loro e lo sono
Ne è forse non c'è il piacere ma c'era fino a certo punto ma quando dicono che noi rischiamo di scomparire dal punto di vista economico temo che questo avvenga oggi ne abbiamo ridotto concludo
La morte del motore endotermico l'avevo detto che dovrà essere dal cento al novanta per cento ma qualcuno che ha vissuto in un'azienda dell'Automotive quando dici che forse al novanta per cento secondo voi investe venti trenta quaranta miliardi quanto fama Soncini
Cosa è cambiato stesse
A me dare solo una risposta V volevo velocissima a Nicola perché ad avere interessante quello che dice Nicola prima cosa che dice Nicola
è che il mondo liberale le regole del gioco devono essere uguali per tutti se giacché a Risiko e uno cioè i dati che fa sempre sei quindi cinesi con le loro oppure
A una serie di Paesi europei ovviamente tu perdi sempre
La seconda cosa importante
E tonico alle questa dovete avere in mente che ciò rechi in bellissimo di tutti i Paesi del mondo della World Bank
Che mette il ranking i paesi per Gidp PIL per rispetto alle materie prima il primo è la Libia che fa sessantaquattro per cento del suo PIL venendo materie prime l'Italia allo zero virgola uno per cento cioè non abbiamo nessuna materia prima e siamo diventati settimo ottavo Paese industriale al mondo facendo riciclo bene allora quando uno a dieci anni fa mi chiedeva perché avevo preso la Tesla
Io le rispondevo per con il portato nichel cobalto e litio perché la mia idea era poi la riciclo
E e siccome le norme europee dicono che devi arrivare al novanta per cento di riciclo ne avremo le nostre miniere qui come abbiamo fatto con la carta con l'acciaio serenità di tra i più importanti Paesi al mondo senza per materie prime purtroppo oggi non lo stiamo facendo perché le normative
Son talmente restrittive che ci conviene non riciclare batterie e e neanche plasticata rompo ma in portarla dalla Cina questo è un problema molto grosso che richiede davvero mette la testa seriamente su su quali sono le filiere su cui muoversi
State volando molto alti per sovvenire ottobre porto Potter frapporre tra poco se ne deve andare di fare ancora due cose la prima che cosa si risponde alla classe politica che dice che non si può però liberalizzare per i semiti terzi in giro poi si crea traffico
E la seconda e intervistare il signore che campeggia già autorevolmente mi preme che la mistica e oggi diciamo i Pietro Labriola che non possiamo acquistare mi sono abbonato a un'altra compagnia quindi se permetti dalla primo lasciamo perdere le mie cose Facci giornalista o eh ho capito City ora perduta giornalista la vedi e classe politica che abbiamo no
Sì ma la cassa quando c'è una legge fumé fenomenale dell'economia le inventò Buchanan ma che era uno della public choice americana e disse
Piccoli interessi costituiti valgono molto di più che larghissime interessi non costituiti perché il costo della protesta dealer dissi mi interessi non costituire troppo basso se voi fate una Tobin tax che vale cinquanta cento euro per tantissimi risparmiatori italiani
Farete un danno a cinquanta
A a cinquanta milioni italiani Hutchison venti milioni gli azionisti e nessuno protesterà sì invece ha fatto una tassa sbagliata sui dividendi che riguarda quaranta mila persone quaranta mila holding quelle quaranta mila saranno furibonde faranno pressione quindi poi il concetto fondamentale
Ma vale per tutta la politica che si è sempre catturati da piccoli interessi corporativi anche sani che hanno più forza dimenticato di cui non bisogna essere schiavi venti milioni in venti milioni a cui voi avevate promosse su un fissato che non devono riservare la loro caldaia non vorrei essere ricordato per questa scemenza di venti milioni non non se ne accorgeranno neanche di questa DPR che voi fate ma state certi che i cinquanta mila e manutentori che si prendono i trecento euro per venire a fare c'è un interesse bello costituito a rompergli le balle Labriola
Allora lei la prima lasciate governatorato di Confindustria resezione di e lo sa bene non enfatica deve collegare etica digitale Labriola siccome siamo molto sinceri e e io sono l'unico Bonato Tim qua
Ero maglia giallo l'unico che posso fare la domanda questa è la scusa di agenti chiedo cosa c'è
Dietro alla etichetta di ieri rivoluzione digitale incentivo digitale cosa c'è davvero che si può fare serio opposto che pure tecnologie son tutte molto importate e le imprese italiane come riescono metterle dentro e parlo delle imprese che vanno anche
Non
A due A non le grandi le piccole Labriola
Allora grazie per l'opportunità perché ritengo che ultimamente il mondo sta viaggiando avvenuto ad una velocità tale per cui non ci rendiamo conto della rivoluzione in essere non voglio fare dei discorsi marketing sulle Artificial Intelligence
Cercherò di essere molto pratica e pragmatico
Lo dico e lo detti in vari contesti
Ad oggi la digitalizzazione e l'unica possibilità sia ogni paese
Per poter affrontare lo sviluppo della nuova economia
Ora quando parliamo di digitalizzazione dei pensiamo a di internet a quello che facciamo utilizzando internet
In realtà da qua ai prossimi cinque o dieci anni qualunque attività produttiva non potrà fare a meno di una Rete
Digitale che sia cinque g OPC a fibra connessa col club e con l'artificio Intelligence
Per intendersi
Io oggi sono in Brasile per questo non posso essere la fisicamente in Brasile già da oggi il Brasile è il primo Paese al mondo per la produzione agricola circa il trenta per cento la produzione agricola globale è fatta col Brasile
In Brasile tutti i tanti vengono coltivati la buona parte attraverso l'utilizzo di macchinari connessi con una lite cinque giri a guida autonoma
Senza persone
In molte fabbriche in Cina ma anche negli Stati Uniti in Germania utilizzano le reti cinque Gini per poter avere determinati livelli di automazione quindi per essere estremamente chiaro
Senza infrastrutture digitali lo si potrà competere nel nuovo nella nuova economia
E quando parliamo di questo aspetto poi ci dobbiamo rendere conto anche che cioè un altro tipo di problema
L'Europa oggi il nano in una competizione globale ventinove la competizione globale perché se lo vogliamo la digitalizzazione dobbiamo avere degli operatori di telecomunicazioni molto forti
Negli Stati Uniti abbiamo tre operatori di telecomunicazione in Cina tre in India tre in Brasile tre Europa centoventi
Questo vuol dire che gli operatori di telecomunicazioni l'Europa non riescono a sostenere gli investimenti per costruire l'infrastruttura
Sentivo prima un'appassionata dissertazione a Partinico la sul tema delle liberalizzazioni
Io ero ponendo l'ha avuto la liberalizzazione settore telecomunicazione però devono capire anche quando nell'attuale modello economico l'eccesso di liberismo può comportare il fallimento di un mercato ad oggi in Italia non c'è nessun operatore che riesce a generare cassa il che vuol dire che tu non puoi i lo statuto di comunicazione non avranno la possibilità di investire quindi va trovato il corretto equilibrio tra un modello di lire leaderismo rispetto al modello nel quale si lavora attraverso servizio universale e nazionalizzazione
La gestione centralizzata
Quindi il primo step auto che non deve essere che è quello di riportare le società di telecomunicazioni non solo in Italia ma in Europa aderì capacità di investire sulle infrastrutture digitali a questo punto sentivo sempre lì a parlare di regole li sogni anche rendersi conto di quello che sta succedendo il mondo è completamente cambiato denunce rendiamo conto vi faccio un esempio per adesso entro milioni di linee telefoniche nel mondo ci sono voluti settantacinque anni per avere cento milioni di account Facebook sette anni e mezzo per avere cento milioni da cauti tocca due anni per aderire
Sei dico sì per avere cento mila canta shaggy criteri Sosa giudice di sei mesi
Il modello con il quale oggi quando parliamo di norme non dobbiamo parlare solamente delle leggi ma anche di tutte le norme che le varie autorità definiscono per i modelli competizione i modelli con cui le nostre agenzie regolatorie definiscono le norme con le quali si completa sono dei modelli che sono basati su analisi di mercato e durano ambedue ai tre anni
In tre anni sono nate quattro cioè GPP nuove con differenti modelli di business quindi del modello di normare queste cose e diventato obsoleto e non ci permette di guardare al futuro
Ci obbliga a guardare con lo specchietto retrovisore un futuro che completamente differente
E questo è uno dei problemi che dobbiamo affrontare dottore posso interrompere un secondo solo al centro solo un secondo perché Roberto Arditti ha colto una sua brillano osservazione si aveva grazie
Quello che adesso abbiamo appena ascoltato il centro della questione lodevole
L'idea di convocare qua o un ragionamento e persone intorno a una matrice culturale liberale
Ma non vorrei fare il guastafeste però è opportuno anche esercitare una funzione di pensiero critico nessuno si illuda
Del fatto che dicendo più concorrenza
Abbiamo messo a posto le cose
Questa versione questo approccio forse andava bene in mondi lontani da quello di oggi la prima lo stavo dicendo
Il più influente pensatore della destra americana che oltre a essere un pensatore anche il signore che ha fondato prima Pay pal
Poi i parlanti ed è il più importante investitore esterno a Facebook questo sia questo signore si chiama Peter Thiel
Sintetizza il suo pensiero in questa frase che letta con un'ottica liberale classica è agghiacciante Peter Thiel dice la libera concorrenza o è per i perdenti
Chiaro nel senso che dice Peter Thiel
Chi è kg che lo conosce comprende chi non lo conosce ne guardi rapidamente l'avvio nelle prossime ore Peter Thiel dice che competere
Per l'esistente è nella migliore delle ipotesi una strategia difensiva
Mentre una strategia vincente creare cose nuove quello che la moviola ci ricordava con la velocità dei tempi in cui siamo allora la sfida liberale
Che è un obiettivo ambizioso interessante giusto e poi detto da Palazzo Grazioli vale moltiplicato per mille
Non può prescindere da quello che oggi il mondo nel quale i principi liberali
Devono entrare e devono lavorare perché altrimenti tutto questo si scollega dalla realtà cioè ma ritornato DC liberalismo maggio sarà ripensato in modo radicale nel mentre noi siamo qui a parlare
Il governo federale americano
Cioè l'analoga sentire sirene che si avvicinano al governo federale americano ammesso miliardi di dollari nel capitale delle aziende del mondo digitale
Ma persino nella più grande compagnia due miliardi e mezzo di dollari d'investimento per l'estrazione del litio
Questo lo fa il governo federale americano questa azione americana affiancata la matrice tradizionale del pensiero liberale è pura eresia e invece sta accadendo allora e ho finito Andrea
Se da qui parte un percorso di riflessione sulla nuova impostazione liberale
Bisogna sapere che quasi tutto quello che abbiamo alle spalle di nobile tradizionale elegantissimo circoscrivessimo perfetto va preso e archiviato perché figlio di un tempo che non esiste più
Chiarissimo io
Rimosso si arrivo dottore un secondo soltanto reinventato devo ringraziare Roberto Occhiuto che con diciamo a tipicamente
Oppure se non politico sta ascoltando con la disciplina incredibile da mezz'ora prende appunti per quello che ci dirà dopo a conclusione di questa dottore credo alla replica ovviamente reale dal Brasile la preghiera di asse sintetico perché poi abbiamo un altro collegamento a Shanghai nel frattempo devo dire una cosa anch'io prego dottor Labriola
No assolutamente allora chiarisco io non faccio politica e sul tecnico e quindi porto delle osservazioni da una persona che gestisce le aziende e cerca di capire come muoversi in questo mondo
Osserviamo il mondo quando parlavamo ora esattamente delle regole forse non ci siamo resi conto del mondo è completamente cambiato oggi ne abbiamo due mondi due dimensioni parallele
Una è quella del mondo reale
Quella di Palazzo Grazioli di un mondo che è normale il mondo reale dove la privacy italiana la giurisdizione italiana il fisco italiano tutto italiano e sta all'interno dei confini
Poi nel frattempo c'è esploso senza renderci conto un secondo mondo una seconda dimensione che è quella del digitale
Quella del digitale sino a qualche tempo fa nell'iniziale di Elvira eravamo noi che su Google cercavamo qualcosa nel frattempo si è sviluppato un mondo nel quale nel mondo il digitale Tucciarelli delle cripto valute parallele
Incomincia ad avere il cloud incomincia ad avere servizi di telecomunicazione e sapete fa differenza che nel mondo del digitale non si applica la giurisdizione italiana
Non si applica la norma sulla privacy borse Posse scusate minuti il portoghese Luis in Brasile
Poi quando entrate nel digitale scegliete dove posizionarli per la fiscalità meno voraci
Tra di noi lottiamo per aggiustare le norme in Italia
Però ci sta sfuggendo di mano un mondo che fintanto che era parallelo rispetto al mondo reale
Non c'era problema peccato che Tremonti si stanno incontrando oggi quando lei parliamo di Cloud
Ne mettiamo i dati nostri in un cloud naturalmente siete tutti contenti e tranquilli perché pensate che quel cloud e in un data center sul territorio italiano e si applicano le norme italiane
No perché siamo in croce Lando la dimensione reale con quella digitale nella dimensione digitale per primo è scaldata
Il cloud e un'ambasciata digitale americana per cui in qualunque momento National Security americana o chiedere senza informare nessuno in Italia informazioni residenti in quel Claudio what Satta servizi telecomunicazioni convenite come
è ma perché Whatsapp rinuncia all'obbligo della Liga l'interesse Jean come gli operatori di telecomunicazione
Allora
Quello a cui bisogna fare attenzione e chiudo con questo con questo ragionamento è confrontarci anche quei modelli economici
Nel quale ci troviamo negli Stati Uniti
è concentrato penalmente settanta per cento del travet equità al mondo
Quindi abbiamo gli Stati Uniti che hanno un modello nel quale il presidente americano decide e far succedere quello che vuole poi Chai le sette otto aziende
Più grande al mondo ci hanno dei bilanci superiore al bilancio e venti alla Comunità europea e poi c'è il mondo del travet equity che lancia il disco iniziative si vanno a buon fine quattro vanno male connesse che vanno a buon fine remunerano tutto
Questo meccanismo le ATER perfetto
Che sta andando avanti cioè non è del cinese molto più dirigista però dobbiamo far presente che o più regole per tutti o meno regole per tutti avendo chiaro che però noi oggi siamo dei nani come Italia con l'Europa siamo meno nani ma dobbiamo cominciare a ricordarci che sentiamo troppo politically correct nel senso che prendiamo troppo tempo fare norme le regole verremo spazzati via
Grazie dottore chiarissimo tutto grazie buona spiaggia esaurire anche so che non è una gran mare contrarre chiudo il collegamento a sentire prima di di di andare da Roberto Occhiuto e da Porro
A Fernando
Vuole dirci qualcosa vi andar via è l'unico treno
Ora l'unico tema puntuale perché quello che ho provato io grazie
Va bene la ringraziamo Nicola Porro per la sua disponibilità
Scappa a Milano che stasera va in onda Retequattro allora io a aprirei se la regia mi assiste il collegamento con shanghai ditemi voi doveva esser dovrebbe essere per noi signori scusate io chiedo di deliberare almeno lo schermo dove dovrebbe essere collegato con noi non tra un minuto lo diceva benissimo io miro interi menu dove dico così allora
Parto da da da tè Renato allora abbiamo sentito quello che hanno detto interessantissimo Roberto Arditti e Pietro Labriola
Altra questione che poi sottoporrò a al presidente Occhiuto
Basta
Con i pm che possano mettere sott'acqua per anni le imprese strategiche italiane vedi caso ENI
Le imprese strategiche italiane dovrebbero godere di uno schema che è previsto per il vilipendio del Presidente della Repubblica cioè ci deve essere una autorizzazione a procedere una condizione di procedibilità per il piano che vuole indagare lei mi cioè troppa strategia per i nostri corsi loro e nostra ricchezza che è stata tenuta per vent'anni sott'acqua condizionato da un processo dove il pm addirittura è stato condannato per aver nascosto prove dell'innocenza dell'azienda
Queste imprese strategiche dovrebbe essere un elenco variabile che deve decidere la politica e non la magistratura dovrebbero essere indagate solo previo parere del ministro o se si ritiene troppo poco il ministro
Del premier perché sono altre comunicazioni acciaio metteteci quello che volete voi però forse anche su questo dovremmo iniziare a interrogarci
E vedo collegato ovviamente vale per le Tabaro corretta è un giovane brillantissimo imprenditore che non ha nemmeno quarant'anni e che come dire produce Paolo o di lodo che produce evitato grazie al secondo giorno
Buongiorno buongiorno a tutti
Grazie a voi allora Paolo serve che io dica che tu sei gigante italiano della hotellerie del turismo esperienziale con violente espresse che sono treni straordinari che riscoprono Borghi
Imperdibili per tutta Italia ospitando turisti da tutto il mondo e che con ciò facendo genera un sacco di posti lavoro altrimenti inesistenti non esistente diverse condizioni inesistenti
Tra Paolo che collega la Cina io delle vogliose una cosa e trentotto anni sei anche bello maledetto
Pd allo stato puro io voglio sapere da te che cosa serve secondo te che questa nazione allestì Isca per gente come te perché possa fare di più e meglio in futuro e poi io sarei se senti sul tuo sulle tue spalle il pregiudizio
Secondo ovviamente ingiusto di essere un produttore di lusso c'è un pregiudizio un po'diciamo io e te volgare che però in Italia spesso attinge le persone che creano benessere per gente che invece povera altrimenti povera pur vendendo lusso gli stranieri
Ma secondo me innanzitutto essenziale tornare a fare un po'di fondamenti di politica industriale all'interno del Paese
Perché il problema secondo me oggi e che noi non possiamo più continuare a pensare che tutte quante le attività che nascono nostro paese devono essere nelle start-up piuttosto delle società sulla comunicazione delle società che partono con dei capitali
E anzi senza capitali
Nonché non siano importanti anzi ma il problema è che noi veniamo da un Paese che il suo tessuto industriale è stato anche l'industria pesante imprenditori che hanno creato costruito prodotti veri per cui oggi siamo fortissimi nel mondo
E purtroppo oggi si se il giovane voi partire in questo senso non ce la fai non ci sono i capitali o ci stai il il sistema finanziario molta ottenuti può aiutare per tutti quanti i paletti che sono stati messi all'Europa e quindi fondamentalmente non puoi partire
E sono e questo è un grande problema per tutto quanto quel talento che c'è in Italia
E se e ed è fondamentale che lo Stato possa in qualche modo intervenire creando quelle condizioni per far tornare gli imprenditori a partire ad essere imprenditori e poi i un altro problematica che che sono molti vivono e che siccome tutto molto più difficile quando arrivi a quarant'anni dopo che per oltre vent'anni ha cercato di risolvere i problemi trovare capitali fa stirare per interni sistema molto complesso
Arrivi che sei molto più stanco di un tuo collega di altri Paesi che a quarant'anni ancora
Mille forze e quindi poi salivano gruppi internazionali grandi gruppi che vogliono comprare ecco la che non posso biasimare gli imprenditori da un certo punto decidono di vini di vendere o di cedere ecco noi dobbiamo per cercare di temere quel talento per cercare di creare quegli imprenditori come sono state unite idoli degli anni sessanta settanta ottanta
Degli anni Cinquanta tutte quante quelle grandi industrie sono partite che sono cresciuto nel mondo grazie a un sistema che all'epoca funzionano meglio dove c'erano dei capitali finanziari dove c'erano delle possibilità di accesso dove si creava davvero industria
Dobbiamo tornare a fare industria lo fa lo dico perché io vengo da un settore turistico dove l'ente d'investimenti sono importanti fare un albergo paventa un costo ma io ho deciso di fare i treni
E quando ho fatto questi temi
Di lusso purtroppo va
O per fortuna trovano fatto questi treni è il problema più grande è stato che un mercato nuovo
E tanti soldi da investire chissà comandava e qui Paolo oppure ti darò volevate serve un veicolo diciamo nuovo per favorire gli investimenti anche privati per i risultati tanta ricchezza afferma
Privata in Italia giudice abbia Mazzon Cini loro hanno sostanzialmente una divisione del suo capitalism dentro a due ama non è caso corsi spingere anche lo strumento normativo che faccia convenire a me che ho tanti soldi a me generico gente non io
Ma a me generico tanti soldi sul conto corrente che io possa diciamo prestati al palo Barletta di turno a mo'di investimento
Certo la sua mente queste sarebbe questo sarebbe un un provvedimento molto molto interessante perché darebbe la possibilità alle persone di essere incentivate a a investire hanno mantenere quella rivive afferma
Ha ma inclusi gli istituti finanziari che molte volte tengono non riesco più a fare il pieno riscontro dare credito perché in Europa abbiamo messo delle regole se non è molto sbagliate ce ne dobbiamo essere un Paese che abbiamo a lento quindi bisogna investire su quel talento poi come arrivano i soldi pubblico-privato
Più privato che pubblico sicuramente ma anche tra istituzioni finanziarie importante considerate che oggi molti dei fondi che vengono a investire in Italia sono fondi internazionali
Che prendono soldi da anche investitori privati italiani ma casse previdenziali investitori anche singoli banche e quant'altro e che poi passano questi soldi agli imprenditori magari anche italiani
A dei tassi molto più alti di quelli potrebbe essere qualcuno che magari vuole scommettere su di te ecco questo spread che si è creato è uno stadio che fa male alla nostra economia che fa male ai nostri imprenditori che blocca tantissimo tantissimo talento
Ma sono scivolati arco ha perfettamente ragione mi collego quello che diceva anche Pietro prima
Vi faccio l'esempio di A due A due A cinquanta per cento di capitale pubblico cinquanta per cento di capitale privato in un Paese dove sappiamo tutti che c'è un grande debito pubblico ma anche un grande capitale privato allora
Del cinquanta per cento privato il nostro primo azionista americano il secondo americano il terzo americano il quarto americano il quinto e norvegese il sesto e Tedesco
E dobbiamo arrivare al settimo per avere il primo italiano Inarcassa la cassa di previdenza ingegneri architetti allora
Che cosa sta succedendo sta succedendo che il grande capitale privato e italiano e sapete come dice Barletta
Non avendo forse anche l'educazione finanziaria necessaria finisce per affidare i propri soldi ai grandi fondi di Private equity americani i quali poi investono delle nostre aziende ed è incredibile perché questo crea un pezzo di ricchezza
Che sparisce dal nostro Paese semplicemente per analfabetismo finanziario quindi dobbiamo assolutamente lavorare per fare in modo che il capitale privato italiano venga investito anche in Italia
Bene io allora ringrazio Paolo Barletta da frodi Shanghai grazie Paolo
Paolo Aloi causa della sua bellezza fatto già due bellissimi figli però è chiaro che per le ragioni che ci spiegava lui stesso questo Paese fa fatica coefficiente di fertilità si è dimezzato agli anni Sessanta no da fatica creare nuove nuove generazioni perché diciamoci la verità la miglior riforma per la la linea natalità sarebbe il taglio delle tasse che per esempio appesantisca di cioè alleggerisca a differenza tra lordo e netto nelle tasche paga di chi lavora nelle buste paga nelle tasche di chi lavora
Dica altrimenti la gente non ha fiducia nel futuro e non tra figli negli anni Sessanta avremo una forma oggi naturalmente riversa la morfologia che dice a Barletta meno regole meno tasse più libertà fiscale di iniziativa economica privata e facevamo figli a rotta di collo al senso al doppio del tasso di oggi
Se si vuole tornare su cui respiri
A quell'Italia bisogna tornare a assomigliare allora andrà ora io io mi salutano se posso aggiungere solo una cosa ricorda quello che cerca ha detto
Noi tutti quanti dicono sempre no che siamo in tre in siamo un Paese dove l'imprenditore fa tutto dove non c'è passaggio generazionale io che non ci sta la successione sui grandi gruppi e quant'altro
Alla penali dei grandi gruppi per per non far fare tutto quanto all'imprenditore servono in media Jarrah ma per avere ebbene agitazione poter fare investire le aziende nel management e quindi bisogna detassare non solo l'acquisizione i talenti fino a soglie da venti trenta quaranta mila euro ma bisogna dare la possibilità alle aziende di averi del cuneo fiscale minore se si investe nel management perché se ne creano dei Managers l'Italia volerà
E questo è una bella idea un ventaglio dedicato del cuneo fiscale dedicato buona idea
Io allora chiedo alla regia apertis verbis di preparare un contributo che ci arriva da presidente di Coppa
E dopodiché dopodiché apriremo la la la pagina anche la giustizia mi crea una cosa e dopodiché lasceremo finalmente la parola a un esausto Roberto Occhiuto le delle conclusioni
Che attendiamo tutti con piacere e lo so benissimo ma era Roberto Occhiuto ostaggio diciamo il mezzo con cui ritengo qui anche ad ascoltare noi quindi avevo solo negli ultimi due contributi e poi come come Gavoi due contributi mandiamo dei contributi il primo di Massimiliano Giansanti per favore presidente di Coppa
Uno con invidia incredibile per Barletta che tira Shanghai così grave
Lippi marciare Sergio grazie alla nostra azione principali esportatori europei dei prodotti dell'agro industria e noi vogliamo perdere questo grazie per l'invito
Stiamo celebrando la cucina italiana quale patrimonio immateriale dell'UNESCO un grande successo per l'agricoltura e per tutto il sistema Paese e penso che i cittadini italiani ne siano orgogliosi
L'agricoltura sta contribuendo in maniera significativa alla crescita del prodotto interno lordo ne stiamo crescendo tanto nella produttività quanto nella competitività
Che dobbiamo continuare a farlo e sono convinto che lo sci ma fare
Io credo che oggi più che mai l'Italia abbia bisogno di mettere le sue imprese in una condizione di libertà dobbiamo essere liberi di poter produrre di poter competere nei mercati globali e per far questo abbiamo bisogno pur considerando il rientro del debito pubblico di nuovi investimenti
Investimenti immateriali certamente il digitale il futuro ma non dobbiamo dimenticare che sono importanti investimenti Sulta infrastrutture infrastrutture se pensiamo al sistema aeroportuale portuale diario ai centri di logistica solamente così sia un Paese moderno un Paese che guarda al futuro e che guarda le sue imprese
Ma non dobbiamo dimenticare il capitale umano dobbiamo continuare a investire sui nostri giovani sulla formazione sulle scuole sull'università
Oggi siamo un'eccellenza dobbiamo mantenerlo questo primato
Se vogliamo farlo tutti insieme abbiamo bisogno di un'Italia nuova di un'Italia che guardi con ottimismo al futuro ad un'Italia più libera e che possa mettere le sue imprese in grado di essere viste come il punto di riferimento a livello mondiale
Ringrazio questa riflessione la signora già satira svilupperemo più avanti Biavati un'altra riflessione dell'amministratore delegato
Di Ryanair e di Wilson
Già detentivi rivoluzioni ci riflette
Grazie all'amministratore delegato di Ryanair che ci dice che dove lo Stato arretra lui si inserisce volentieri a investire ultimo ma non meno importante che anglo da risolvere la questione giustizia
Oggi abbiamo testimonial molto particolari che ci dice una cosa molto particolare
E cioè chiedere nel grande rispetto che ci inghiotte la magistratura e un pirata nella Costituzione notiamo tra paga paga
è possibile oggi essere liberali arrivando da una consolidata storia di sinistra l'Italia è una condizione molto scomode
Soprattutto se si pensa che uno dei cardini da cultura liberale garantismo
Io sono uno degli esempi non il primo è anche l'ultimo purtroppo di come il questo Paese il garantismo non esista
E da uomo di sinistra posso testimoniare che la mia parte politica il partito credo più quale lavorato che ho contribuito a costruire non solo ha fatto con gli angoli questa cultura ma va applicata alle persone che si trovano magari da un giorno all'altro indagate io sono stato abbandonato abbandonato in cinque secondi netti
Non mi ha sorpreso onestamente prima di me ci sono stati esempi drammatici come quello di Filippo Penati ne potrei citare tanti altri
Perché è avvenuto questo perché la sinistra italiana ha dimenticato
Che si era fondata la sua storia è fondato su garantismo
E si è fatto attrarre dalla logica populista inserirsi in questo Paese avrà completamente assorbito
La sinistra italiana
Ma soprattutto sì è stata una scelta politica di lungo periodo quella di un'alleanza con le correnti più strane della magistratura italiana
Ho sofferto per questo condono marciare ipocrita a dire che non ho un sofferto un pochino ma certamente io non ho cambiato idea
Io penso che italiani bisogno di una di rafforzare la cultura liberale abbia bisogno di rafforzare il garantismo siamo di fronte a una battaglia per esempio quella referendaria sulla separazione delle carriere
Che è un punto fondamentale per riaffermare consolidare la cultura garantista mi piacerebbe molto essere avere dalla mia il mio volto questa battaglia ma non per protagonismo perché credo che solo attraverso la storia il racconto di come si dice
Da indagato in questo Paese si possa non solo vincere referendum ma contribuire a ricostruire quella cultura liberale riformista che questo Paese
In questo Paese disperato bisogno
Grazie stava provvisto Giorgio ma da qualche parte perché non imbarcarlo effettivamente come faccia per il Comitato del Sì signori lascio le conclusioni Roberto Occhiuto ecco
Però ripeto se partire dall'affermazione di Esposito che dice ci sono liberali anche a sinistra
Ti lascio con questa suggestione sia Esposito merita un grandissimo applauso perché traccia una una direzione ulteriore per il centrodestra dimostra come ci sia uno spazio uno spazio enorme per il centrodestra anche fra quelli che accende il centrodestra non hanno mai votato negli anni negli anni passati è proprio su alcuni temi come
Quelli che riguardano la cultura liberale è la riforma della giustizia io però innanzitutto volevo ringraziare gli ospiti che abbiamo invitato nella cui casa innanzitutto
Andrea questa iniziativa nata come un sasso nello stagno cioè l'idea era quella di produrre qualche pensiero liberale per il centrodestra italiano e per il Paese poi ho visto che e via via montata diventata confronto è stata percepita quasi come una corrente ora vi dirò qualcosa anche rispetto a questo e quindi mi scuso con gli ospiti con Francesca con Renato con Pietro Labriola con quelli che c'hanno dato dei contributi video perché non volevamo inserire il loro suggerimenti le loro suggestioni in un incontro da declinare soltanto come appartenente diciamo alla vita politica di un partito del centrodestra no
Non è questo nessuno aveva intenzione di svolgere questo evento per costituire una corrente le correnti sono cose polverosa che appartengono al secolo passato soltanto un partito che è tra i più masochisti della storia politica italiana del partito Pd c'è del Pdci ancora le correnti anche quindi non le correnti non le vogliamo fare semmai vorremmo dare una scossa quello che gliela pago orrenda una scossa una scossa liberale per un centrodestra che ha bisogno secondo me di un rafforzare la sua alla liberale
Intendiamoci
Noi abbiamo la fortuna di avere un Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sta stupendo tutti sta stupendo anche quelli che come me la conoscevano
è l'apprezzavano ve li ricordate i gufi in campagna elettorale dicevano
Quando governerà la Meloni noi saremmo marginali saremo ritenuti ai margini della politica europea bene è diventato il leader più autorevole d'Europa uno dei leader più autorevoli del mondo
Il punto però è che basta la Meloni al centrodestra
Non c'è forse la necessità per chi compone il centrodestra insieme alla Meloni di aggiungere qualcosa al lavoro della Meloni
E io credo che ci sia soprattutto la necessità di aggiungere un lavoro liberale all'interno del centrodestra lo dico da vice segretario nazionale forse di Forza Italia che soprattutto Forza Italia può fare
Ed è io mi scuso con voi se vi abbiamo costretto a stare in questa sala che una sala molto piccola però era suggestivo che ci vedessimo a Palazzo Grazioli dove tutto è iniziato nella politica liberale di questo
Di di questo Paese no con Berlusconi che qui a
Segnato la storia di questo di questo
Io credo che ci sia uno spazio enorme
Per un partito che voglia recuperare quella tradizione e voglia aggiornarla diceva bene Roberto Arditti il tema non è quello di riprendere i manuali del pensiero liberale e pensare che siano ancora
Applicabili alla virgola in un mondo che cambia con la velocità a cui faceva riferimento Pietro Labriola il tema è quello di aggiornare quella vessilli quella lezione
Di interpretare un nuovo pensiero liberale che non è più quello dello stato minimo perché abbiamo detto che c'è la necessità di grandi investimenti da parte dello Stato in molti settori
Pensate a quello dell'idrico rocciose ciò regioni che patiscono la siccità e poi ci sono banche dell'acqua come gli invasi come le dighe che non vengono messe a sistema invece potrebbero produrre
Energia proteggono produrre acqua c'è necessità però
Di un grande lavoro liberale che un partito come Forza Italia deve avere la capacità di intestarsi con coraggio e con ambizione anche perché guardate
Se questo lavoro il centrodestra non lo fa oggi che dall'altra parte a lascio vai nell'albanese quando lo deve fare oggi è il tempo di alzare l'asticella è qui cambiare il metodo anche rispetto alle alle riforme diceva bene Andrea io ho dovuto ricorrerà in Corte Costituzionale tre volte sono molto contento del contributo che
Toni queste cioè inviato Toni queste peraltro è il cognato di Kamala Harris quindi
Marzo dovuto ricorre in Corte Costituzionale tre volte l'ultima volta in maniera definitiva per liberalizzare il mercato del trasporto pubblico in Italia
è però non abbia bisogno di un centrodestra che abbandoni l'idea che le riforme il metodo delle riforme sia quello di parlare solo con i portatori di interesse
Cioè con chi guida il taxi invece ecco i cru con chi il taxi lo lo cerca a volte lo cerca inutilmente
Abbiamo un sistema che soffre soprattutto nella sanità con pronto soccorso che scoppiano e poi però a volte vedo che si pensa a riforme della sanità troppe poco troppo poco perché
In salita si è sempre parlato della necessità di o mentale le risorse di giusto mentale le risorse ma soprattutto in salita ci sarebbe necessità di grandi riforme e si pensa alle riforme della sanità
Magari parlando soltanto con
I medici di medicina generale e vi dico che sì ai pronto soccorsi scoppiano scoppiano perché un tempo i medici di medicina generale quando richiamarli venivano a casa oggi o ti dicevano ieri allo studio oggi ti dicono chiama il centodiciotto e poi battuto dal pronto soccorso dico che non vadano ascoltati
Dicono dico che unì il metodo delle riforme deve essere tale per cui dopo aver ascoltato i portatori di interessi organizzati si fanno le riforme guardando agli interessi dei cittadini questo è un Paese nel quale
Nel quale a volte sul volto i temi c'è stato uno scontro ideologico che è stato conto come dire tenuto in ostaggio dalle corporazioni noi dobbiamo sradicare le corporazioni
Dall'agire politico del centrodestra e io credo che questa attività la possa fare soprattutto Forza Italia per quello
O non voglio fare una corrente voglio semplicemente dare una scossa magari ci fossero altri tre o quattro in questo Paese che si impegnassero a costruire un pensiero liberale che ha io che possa aiutare il centrodestra ad essere più ambizioso in prospettiva anche sui diritti civili lo diceva bene Andrea
Sui diritti civili noi dobbiamo avere la percezione del fatto che spesso i giovani di venti di ventidue anni
Che non vogliono votare per la sinistra
Guardano al centrodestra come ad una coalizione che a un approccio un'impronta esclusivamente conservatrice allora aprire la discussione anche sui diritti civili su quello che riguarda la libertà della persona su quello che riguarda il confine tra la vita la coscienza questo è un tema che un partito come Forza Italia deve avere la capacità il coraggio di intestarsi
Ecco guardate io non ho lo dico chiaramente ai giornalisti non lo altre ambizioni io il mio ruolo lo ha avuto Lori avuto dai con dai cittadini qualche settimana fa
E credo che questo ruolo io ho
Lo ha avuto dei cittadini anche perché hanno apprezzato il mio coraggio ecco
Io vorrei che questo coraggio potesse essere messo a frutto anche nel partito nel centro destra per costruire un partito una Forza Italia più forte del centrodestra che possa davvero fare questa riforma liberale di cui il Paese a
Bisogno e che abbia anche una visione diceva Renato prima ma anche Francesca Francesca e una
Una dirigente d'impresa straordinaria giovanissima colui Renato diceva di quante impresse sotto i trentacinque anni muoiono ogni anno e in tutti gli interventi è stato tratteggiato il ritardo che c'è
Dell'Italia dell'Europa in generale rispetto agli Stati Uniti soprattutto per quanto riguarda gli stage le start-up bene
Ma vi siete chiesti qual è la differenza principale che che induce ad avere in America un terreno molto più fertile per lo sviluppo del start-up certo c'è uno così un ecosistema più favorevole a tassazione così però guardate
Se fai una start-up hai molte possibilità di fallire è tipico delle start-up
Se fa lisci in America in America ai una seconda possibilità settari una start-up in Italia e in Europa e fallisce sei nella black list del sistema bancario per tutta la vita
E allora queste cose sono cose che e il centro destra di questo Paese deve avere la capacità di comunicare di far diventare anche azione politica ecco questo io
Vorrei fare non vorrei fare nulla più di questo
E oggi non è il tempo per fare il manifesto di quello che
Di più liberale si possa fare in questo Paese è stato molto importante ascoltare tutte queste suggestioni tutti questi contributi è un percorso che inizia è un percorso che inizia giusto oggi non si tratta di fare il manifesto di quello che il governo del fare si
Tratta semplicemente di dire che Forza Italia merita di svolgere questa funzione per tanto tempo abbiamo detto che Forza Italia poteva svolgere questa funzione arrivare anche al venti per cento
Da qualche mese invece naviga galleggiando intorno all'otto al nove per cento c'è una grande parte di elettorato
Non ha mai votato Forza Italia e che potrebbe però votarla Forza Italia nell'interesse del centrodestra abbiamo ascoltato Esposito Stefano Esposito stava l'Esposito è stato un parlamentare del Pd un parlamentare che ha vissuto sulla sua pelle quello che
Quelli che sono i limiti di un sistema quello della giustizia che non funziona un parlamentare che si candida ad essere una delle nostre voci nel dibattito sul referendum sulla giustizia anche su questo
Io credo che Forza Italia una funzione debba svolgere fa bene Giorgia Meloni
A non voler politicizzare il dibattito politico sul referendum e facciamo bene tutti quanti a far parlare le vittime della malagiustizia invece dei politici in televisione sul referendum
Ma un partito come il nostro è un partito che viene intestarsi la riforma della giustizia
Perché intestandosi la riforma della giustizia recupera
Quel tratto del suo DNA garantista che può renderlo attrattivo anche a quelli che
Hanno votato in passato dall'altra parte che oggi non sento non si sentono rappresentati da una coalizione di centrosinistra
Che non sa che cos'è il garantismo che non sa che cos'è il pensiero liberale che non sa che cos'è il riformismo ecco quelle una parte di elettorato che noi dobbiamo tentare di aggredire eh iniziative del genere servono appunto a questo servono a darci il coraggio
Di fare quello che i migliori discepoli fanno con i loro maestri qua siamo a Palazzo Grazioli dicevamo no la casa del maestro no di tutti noi di Forza Italia del centrodestra di Silvio Berlusconi ecco forse così vorrei concludere forse noi abbiamo il compito la fortuna anzi di poter concludere ciò che lui ha iniziato in questo Paese io quando ascoltavo
Stefano Esposito però
Pensavo alla riforma della giustizia riforma della giustizia è stata una bandiera di Silvio Berlusconi e io sono orgoglioso di far parte di una coalizione che la riforma della giustizia l'ha fatta
Ma c'è tanto da fare ancora perché c'era la più ambiziosa riforma liberale che avute Berlusconi il suo padre politico e che noi oggi possiamo fare perché possiamo farla perché oggi noi viviamo una condizione che nemmeno il Presidente Berlusconi ha vissuto negli anni Luís ci ha provato a seminato questa cultura ha seminato
Queste idee
Ma lo ha fatto mentre dall'altra parte c'era Prodi c'era letta c'era Renzi
Oggi dall'altra parte ci sono lascio mai nell'albanese e oggi noi potremmo avere il coraggio
Di fare riforme liberali infischiandosene delle corporazioni di di di di conclude la riforma della giustizia di fare tutte quelle riforme che i cittadini chiedono al centrodestra ma soprattutto tutte quelle riforme di cui il il Paese ha necessità dovremmo anche concludo
Avere il coraggio anche di fare uno sforzo culturale in questo Paese proprio dall'alto del centrodestra
Mi pare che Renato qualcuno che è intervenuto prima
Ci diceva
Richiamava in qualche modo qualche studio di esperti De Mauro e di demografia che Chico quale sarà l'effetto dell'inverno demografico uno fra quarant'anni fra cinquant'anni non avremo un Paese molto più debole perché avevo un Paese con molti meno residenti è un tema complicato in tema difficile non è un tema da svolgere in un'occasione del genere però guardate io sono stato molto incuriosito Renato da quello che è successo a New York però dove un un uomo un giovane uomo molto distante da me e da noi approvato l'Europa sulla pensiero liberale qual è il contrario del pensiero liberale ma un uomo che nella città delle due Torri è musulmano
E diventa sindaco di New York avendo una madre ugandese un padre indiano si sente americano tanto da diventare sindaco di New York
E poi noi siamo un Paese che perde continuamente
Residenti negli Stati Uniti negli ultimi secoli hanno sperimentato un modello di inclusione sociale che li ha fatti grandi sono pochi gli americani autoctoni se così vogliamo però
Sono tanti quelli che si sentono americani pur provenendo da posti del mondo i più DiVersi
Io sono stato ero a Rockfeller Center quando nel due mila e uno caddero le torri gemelle e in quell'occasione vidi
Tanti americani che avevano origini in tanti posti diversi nel mondo con la bandiera degli Stati Uniti e la candela davanti alla finestra è un modello di inclusione che hanno inventato gli americani no
è un modello di inclusione che abbia inventato noi perché il modello di inclusione dell'impero romano dal Romano negli ultimi settanta l'ottanta per cento Dei gli ultimi imperatori ritrovarono era o di Roma
No allora anche rispetto a questo se vogliamo costruire le condizioni per capire dove questo Paese deve andare nei prossimi vent'anni dobbiamo avere il coraggio di aprire una discussione franca che dice che dica per esempio
Che chi viene in Italia per delinquere se ne deve andare che il i mercanti di morte che sono gli scafisti devono essere perseguiti
Ma che non basta non basta non basta il sistema delle quote per dare alle nostre impresa alle imprese che lavorano nel turismo alle imprese che lavorano
Nel manifatturiero la possibilità di avere lavoratori che arricchiscano il nostro sistema produttivo e che ci permettano anche di sterilizzare i flussi migratori di un Paese che altrimenti rischia di impoverirsi di popolazione ecco ci sono tante suggestioni tante cose
Che potremmo discutere assieme
Oggi abbiamo appena iniziato non costituendo una corrente ma appunto dando una scossa questa non è un'iniziativa contro qualcuno è un'iniziativa per rendere Forte il centrodestra e per renderlo anche più ambizioso quindi ringrazio soprattutto i parlamentari coraggiosi che sono venuti qua perché l'uso coraggiosi perché tutti dicevano che era la corrente lo sorvolo dello stesso ditelo in giro non è una corrente se tenuti damigelle d'aspettare un dibattito ma grazie
Grazie a voi
Grazie soprattutto agli ospiti che hanno arricchito di proposte e di idee questo dibattito ecco io vorrei in ultimo che ogni iniziativa politica potesse essere svolta con questo format ascoltando quelli che
Annuo idee da darci esperienza da raccontarci e poi tirando le somme solo questo volevo fare
è invece è diventata una iniziativa molto attenzionata proprio forse in ragione del fatto
Dal lato del centrodestra soprattutto forse qualcosa di più suggestivo oltre allo straordinario impegno di Giorgia Meloni va pensato e va strutturato
Signori grazie a tutti chiediamo febbraio orario a Milano grazie di cuore
A Bollate

