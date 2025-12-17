Convegno "In libertà. Pensieri liberali per l’Italia", registrato a Roma mercoledì 17 dicembre 2025 alle 13:06.
Sono … intervenuti: Andrea Ruggeri (deputato, Fi), Francesca Cerruti (ceo di Ab medica), Renato Mazzoncini (amministratore delegato e direttore generale di A2A SpA), Nicola Porro (vicedirettore del quotidiano Il Giornale), Pietro Labriola (amministratore delegato di TIM Group), Roberto Arditti (direttore editoriale e membro del Consiglio di Amministrazione di Base Per Altezza), Paolo Barletta (chief executive officier e founder di Arsenale), Roberto Occhiuto (presidente della Regione Calabria e vice segretario).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 23 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci