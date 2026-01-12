La sinistra che vota Sì

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti iniziali di Anna Bucciarelli (Libertà Eguale Toscana).
Introduce e presiede Carlo Fusaro (Presidente del Comitato scientifico di Libertà Eguale).
Intervengono, tra gli altri: Augusto Barbera, Enzo Bianco, Anna Paola Concia, Marilisa D'Amico, Benedetto Della Vedova, Claudia Mancina, Giovanni Pellegrino, Claudio Petruccioli, Cesare Salvi, Raffaela Paita, Vittorio Manes.
Interviene con un messaggio Pina Picierno, Enrico Costa (deputato di Forza Italia), Vittorio Minervini (vicepresidente della Fondazione Avvocatura Italiana), Francesco Petrelli (Presidente dell'Unione delle Camere Penali … Italiane).
Conclusioni di Stefano Ceccanti (Vicepresidente di Libertà eguale) e di Enrico Morando (Presidente di Libertà Eguale).
