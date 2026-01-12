12 GEN 2026
dibattiti

La sinistra che vota Sì

CONVEGNO | - Firenze - 16:00 Durata: 2 ore 28 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Libertà Eguale
Saluti iniziali di Anna Bucciarelli (Libertà Eguale Toscana).

Introduce e presiede Carlo Fusaro (Presidente del Comitato scientifico di Libertà Eguale).

Intervengono, tra gli altri: Augusto Barbera, Enzo Bianco, Anna Paola Concia, Marilisa D'Amico, Benedetto Della Vedova, Claudia Mancina, Giovanni Pellegrino, Claudio Petruccioli, Cesare Salvi, Raffaela Paita, Vittorio Manes.

Interviene con un messaggio Pina Picierno, Enrico Costa (deputato di Forza Italia), Vittorio Minervini (vicepresidente della Fondazione Avvocatura Italiana), Francesco Petrelli (Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).

Conclusioni di Stefano Ceccanti (Vicepresidente di Libertà eguale) e di Enrico Morando (Presidente di Libertà Eguale).

