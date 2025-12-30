CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Quali scenari e quale Europa: a cosa stare attenti, su cosa tornare protagonisti, su cosa rischiamo di essere marginali" di martedì 30 dicembre 2025 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Carlo Corazza (capo dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia).
Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Commissione Ue, Concorrenza, Costa, Democrazia, Difesa, Economia, Guerra, Italia, Musk, Pace, Parlamento Europeo, Putin, Russia, … Sicurezza, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Vance, Von Der Leyen, Zelenskij.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 13 minuti.
