30 DIC 2025
Focus Europa - Parlamento europeo. Quali scenari e quale Europa: a cosa stare attenti, su cosa tornare protagonisti, su cosa rischiamo di essere marginali

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 13 min 40 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Commissione Ue, Concorrenza, Costa, Democrazia, Difesa, Economia, Guerra, Italia, Musk, Pace, Parlamento Europeo, Putin, Russia, Sicurezza, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Vance, Von Der Leyen, Zelenskij.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 13 minuti.

