30 DIC 2025
intervista

La manovra economica è legge: intervista a Davide Faraone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 13:30 Durata: 1 min 59 sec
A cura di Carmine Corvino e Valentina Pietrosanti
Player
"La manovra economica è legge: intervista a Davide Faraone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Davide Faraone (deputato, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe).

L'intervista è stata registrata martedì 30 dicembre 2025 alle ore 13:30.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Armi, Centro, Conte, Destra, Difesa, Economia, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Fisco, Governo, Investimenti, Legge Di Bilancio, Movimento 5 Stelle, Sanita', Sicurezza, Tasse, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 1 minuto.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate