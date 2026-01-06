06 GEN 2026
rubriche

Partito Radicale: trasmissione autogestita

RUBRICA | - RADIO - 22:00 Durata: 1 ora 20 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
Trasmissione autogestita a cura di Diego Sabatinelli.

In questa puntata interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Ivan Innocenti (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Valter Vecellio (giornalista, direttore di "Proposta Radicale").

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora.

  • Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    Ivan Innocenti

    consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    Valter Vecellio

    giornalista e direttore di Notizie Radicali

    22:00 Durata: 1 ora 20 sec
Un saluto agli ascoltatori di radio radicale da dire cosa Battinelli per il consueto appuntamento a cura del partito radicale nonviolento transnazionale tra spartito il partito di Marco Pannella e come tutti i martedì sera dignità andare sulla homepage Partito Radicale conditi
Dove troverete le ultime iniziative novità e battaglie in corso vi invito andare anche sui social in modo particolare su Facebook la pagina del par Tito quello non violento transnazionale tra spartito da cui vi leggo alcune dichiarazioni del diligenza del partito
Partiamo con Maurizio Turco che a seguito dell'intervento del capo dello Stato durante il discorso di fine anno
Dichiara
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno non ha fatto alcun accenno alla malagiustizia italiana
Sono stati dimenticati detenuti e la condizione delle carceri italiane simbolo concreto del fallimento dello stato e della democrazia liberale questa è la dichiarazione di Maurizio Turco
E parleremo di carcere e delle condizioni catastrofica delle carceri italiane comitiva anni innocenti il poi una notizia invece bella una notizia gioiosa
Il partito radicale è riuscito a raccogliere oltre cinquanta mila firme necessarie per presentare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare Zuncheddu e altri
Per dare un sostegno immediato alle vittime di errori giudiziari
Dice Irene Testa grazie a tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito in prima persona
E io personalmente ringrazio che Irene per tutto quello che è fatto e se questa battaglia è andata in porto lo dobbiamo soprattutto atti che sei riuscito a organizzare sul territorio e in modo particolare in Sardegna perché questa è una PdL la vorrei chiamare tra virgolette sarda visto l'impegno che quella regione ha dato
Ecco se tutto questo è stato possibile lo dobbiamo dettare Irene
E poi un ulteriore dichiarazione di Maurizio Turco su quello che è accaduto in Venezuela Stati Uniti ma duro
Dice Maurizio Turco l'iniziativa americana non ha nemmeno l'alibi della transizione democratica e la libertà dei venezuelani
è la logica inaccettabile del più forte a sottomettere il più debole
L'olio che avrebbe dovuto prevenire le violazioni dei diritti umani ridotto ad Atene all'impotenza
Oggi come non mai la federazione europea è indispensabile per primi l'affermazione dei nazionalismi ripeto questa è una dichiarazione di Maurizio Turco nella consueta trasmissioni dominicale
E proprio di questo parleremo con Valter Vecellio in lunga conversazione che abbiamo avuto e che vi proponiamo
Non mi resta che salutati
Augurati buona Befana e buon ascolto da Diego saprà Tinelli
E e abbiamo in collegamento IVA gli innocenti buona sera Ivan
Buona sera tutto inizia a Orvieto
Allora parliamo delle visite in carcere tra dicembre e gennaio e parliamo la visita del carcere di Rimini tanto quando c'è stata e con chi ora allora il signor disastrato il trentuno dicembre
E nonostante una spedizione andare la fine dell'anno
In modo da a vivere questa occasione di incontro qui detenuti
Siamo andati come delegazione del Partito Radicale
Ed era presente pignolo Aldo Bonomi di Fausto Battista chi sono i simpatizzanti
E del partito doveva essere presente anche un consigliere comunale andrà pari però le condizioni di salute legato in questa stagione condanna il PD Filippo attraverso il presente
E quindi abbiam trovato in questa in questa visita
Una triste realtà molto molto triste
Perché
Il carcere divenne un carcere Basento sovraffollato
C'è però insomma cercava di mantenere
Una capienza detta tollerabile
La capienza tollerabile che indica il ministeri di centosessantacinque permettiamo che possano diventare sono centodiciotto tra centodiciotto e centosessantacinque cembali un cinquanta per cento
Un cinquanta per cento in più di fare piazza tollerabile però ormai in questa capienza tollerabile è un parametro di cui non si tiene più conto anche lo stesso personale mi dice che in passato quando la capiente aveva sui centotrentacinque centoquaranta persone c'erano i cosiddetti sfondamenti
Oggi avviamo ormai da lunghi mesi
Ricordo un dato che il giudizio in giugno
Abbiamo una realtà in cui si supera senza per questo dato e centosessantacinque via la capienza tollerabile
Cosa significa
Centosessantacinque è il numero che il ministero si è dato di riferimento
C'è una sentenza pilota Torreggiani i più di dieci anni fa della corte di giustizia europea che invenzione oltre tre metri automaticamente viene riconoscerli riconosciuto giustamente inumano e degradante
Al cittadino che è detenuto
Automaticamente succede che liste ha fatto la sua capienza intollerabile quindi questo parametro
Noi un'altra stiamo detti mutò
Nonostante centodiciotto posti portiamo fino a cento sessantacinque perché c'era lui non non vogliamo quelli che sono i diritti umani anche se la condizioni di vita con una assolutamente e di difficoltà però succede che questo parametro deceduta al cinque no non è più tenuto in conto
Perché sono non londinese che tutto l'istituto sempre più di centosessantacinque persone centosettanta centocinquantacinque centottanta arrivato quando siamo andati molto insufficiente centosessantanove
Questo significa che tutto l'istituto a questo punto è un luogo di trattamenti inumani e degradanti cioè dobbiamo vedere la consapevolezza che è Parini
Un solo verso l'Italia ma sappiamo che le cose arrivi ormai la condizione di decisioni non non è considerato un elemento importante per mandano avanti il
Il carcere riminese queste quello che abbiamo trovato io faccio anche un grafico carrellini conto un po'di quello che si succede un po'qui dati che ossia delle visite della che abbiam fatto munirsi di altre associazioni sia delle liste anche che fa
Last periodicamente
E si vede come dal dal due mila e due
Avvenire venticinque l'andamento di un continuo
Costante aumento
E questa è la commissione insieme al consigliere nazionale
Allora vista questa condizione la visita si è concentrata sostanzialmente su un confronto quindi tenuti informarvi della condizione di Gentium Eccher che hanno per i numeri che ci son nella casa etico diritti violati
E gli invitati
In tutte le sessioni ad ogni Stato tutte le sessioni per infermeria perdiamo invitati a sostanzialmente agire per rivendicare i loro diritti e una decisione dignitosa
Che non è una cosa che riusciranno a venire no almeno i risarcimenti di chiedere il risarcimento di un giorno di detenzione ogni dieci questo strazio niente è stata la lista perché
C'hanno chiesto del ex della misti grazie anche sto dell'indulto cosina ormai da molti anni che andiamo negli istituti
Esprimiamo socialmente una solidarietà alla condizione che vivono perché poi la realtà
Esterna e di insensibilità a questa condizione il diritto umano
Quando non è il forte interesse riguarda gli altri non interessa
Vediamo anche adesso la politica come spesso si riempie della parola diritti umani non di tornaconto però quando poi
Ci sono le situazioni in cui i diritti vengono violati che non gli interessa non si lasciano lì ciò Cazzano di quelle situazioni in cui
Adesso tutti si disinteressano poi quando esploderà qualche cosa succederà al fatto che so eclatante
Sono i civili morti o altro siano assisterà a qualcuno che si svende di Rameau vi siete cattivi che non fate nulla a chi governa per la situazione carceraria la realtà che ci potrebbe fare quotidianamente qualcosa
Però nessuno fa nulla
Questa è la realtà
Se almeno che la casta al carcere di Rimini io sto parlando di sovraffollamento ho trovato uno ambiente viste lo sereno sostanzialmente in cui rapporti col personale i detenuti
Ci sono
Volponi sostanzialmente la lista è stata tranquilla abbiam parlato liberamente e quelli tenuti ci siamo mossi all'interno delle sessioni perciò non è una questione di rapporti umani meno acquisizione proprio di scrittura di sovraffollamento
No ma anche alle o perché ci sono state vissute e ci sono stati per cioè
Avvenimenti durante l'anno
Del del personale fidato un tirocinio spiegare però la realtà dei fatti che c'è una grande volontà sia da parte dei detenuti che da parte del personale di avere una situazione dal potere renderla gestibile
Ogni tanto succede che spostò dal carcere o l'altro gli elementi più problematici
Succede questo e quello dell'istituto piccolo come quello di Rimini arriva uno due elementi problematici destabilizza tutto
Perciò non c'è neanche una politica assolutamente umana poi gli elementi problematici sideralmente sono persone che andrebbe Antonio psichiatrici non se contengono così avrebbero bisogno di di percorsi diversi
Nonostante tutto in Costa ostacoli lo devo dire perché
Personale e detenuti si intende per avere perché Petrosino la situazione
E in cui sia sostenibile o la vita in carcere
Senti tu mi hai sempre detto di Rimini diventa problematico l'estate
Questa è una così ma non è più così il problema e continuo intatto esempio di di riaprire era di centocinquanta sedi tenuti
A giugno era di centosessanta sempre
A giugno dal giugno ad sembra rimasto questo dato perciò l'estate passata da molto tempo te la realtà è che quella che
L'anno scorso per esempio a a a luglio c'è un centosettanta detenuti
Poi subito Filagosto calati a centocinquanta teso c'era insomma questa volontà assicurato questo parametro della tollerabilità che per noi del partito è una vergogna è una vergogna
La consideriamo la tortura tollerabile
Si cercano di di di di rispettare no quest'anno abbiamo giugno luglio agosto settembre
Ottobre dicendo perché l'ordinarietà
E l'ordinarietà la condizione del carcere a quella che si arrivi qualche troviamo in Italia in una in situazioni di emergenza va bene
Per ricordarcelo Maurizio Maurizio Turco ed una sessione di ordinò la vita e la politica di gestione della detenzione nel nostro Paese chiunque governi
La la politica di gestione quella che si basa sulla violazione dei più elementari diritti costituzionali tra un mancamento sulle detenute
Questa è la è la nostra condizione elimini rispetto a questa l'emergenza ferragostana continua c'era così tanta narcosi realtà dei fatti cioè io ho percepito insomma anche dal da parte del personale
Una rassegnazione a a questa situazione
Quindi praticamente mi stai dicendo che quel che avveniva all'istante prima solamente gli statini Sisti adesso dura tutto l'anno ma allora la mia preoccupazione che non vorrei questo disastro così facendo proprio l'estate
Cioè aumenteranno su una base già aumentata già questo incremento ma magari da giugno luglio agosto soprattutto
Quella che prima era una base tra virgolette come detto che per noi no ma per altri accettabile diventa addirittura il punto di partenza per aumentare
Diciamo che ormai politico il parametro di Trastevere militari violati sistematicamente perciò non c'è proprio più la
Non è che un dato nominanti un dato di differenziamo fuori scala come si dice Shenron quello che ne abbiamo la certezza che il ministero sacche quando supera i centosessantacinque perché l'ha definito perché sono umani riduce
I metri quadrati sotto il treno
E va in violazione della sentenza privato Torreggiani e ministero è informato indirettamente Saltara meticcia una volta ci dicevano che c'era la luce rossa andiamo sufficienti sul cipresso accende una spia rossa ministero subito mentre non posso sfornano
La spia rossa o presentazione o comminato ma ad una parziale presentazione riuscì c'è un dato interessante che mandato mai sono gli ingressi e le uscite dal carcere di Rimini
è rilevante come date considera che la struttura dovrà vedere centodiciotto persone
Però in ingresso l'anno scorso due mila venticinque hanno avuto quattrocento quarantasei persone fondata enorme
Norme veramente che Pietro possiamo considerare è più di una persona ogni giorno se ci mettiamo dentro i festivi sono credibile personaggio flusso se vogliamo ridurre il debito Eli uscite sono state quattro c'è
è più di una persona al giorno se ci mettiamo dentro i festivi sono credibile personaggio animato se vogliamo ridurre il debito è riuscito esso state quattrocentotrenta
Perciò non somma
Il dato mostra Zara
E sedici persone sono rimaste lì dentro sostanzialmente rispetto alla stazione zanzara capiente perciò il il lavoro che c'è il piano del carcere se non altro per i nuovi giunti dei teatri cinte e molto è molto alto ed è un problema anche perché spesso entrano delle persone Bruno due giorni non c'è il braccialetto
Il Codice Rosso sondaggi piace Nunzio braccialetto prendono la persona la legge l'incasso degli ultimi giorni giorno che anche un abuso pertanto sull'avrebbe diritto al braccialetto e non avevano intenzione però si lamentano di queste cose qui che vanno a gravare su su un personale che in carenza e in cronica carenza personale qui a Rimini
E va a gravare questa gestione anche Pietro
E poi non è sostanzialmente non è sostanzialmente raggiunto perché se il magistrato Walter che il carcere sia il percorso che si è quello del dorsale significa che questa è una cosa da fare quello sono anche questi di servizi che vanno
Che l'hanno presa replicano e ci siamo impegnati abbiamo informato i detenuti perché già da nuovi vengono riconosciuti i trattamenti inumani e degradanti
Per quelli della prima sezione che vivono in condizioni inumane per infrastrutture ammalorata perciò Jalil magistrato
Sa come si riconoscono queste cose qui arrivista
Poi che cosa cosa potrei dire potrei dire che
Sono ottanta le persone dichiarate tossicodipendente lamenta beni detenuti a questa patologia
E allora come vuole se riconosci trasferito una patologia lamentato un persone malate di questo la metà sono son settantotto gli stranieri e non è previsto l'evening mediatore culturale
Dalla pianta organica e ricordo che ritennero che non era prevista il lavoro cioè lavora il grande assente di Rimini nel modo più assoluto
Sono Saint-Dizier persone che lavoro in articolo ventuno semiliberi
Su piume decise centosessanta test uno su dieci avvicinammo un detenuto su dieci che lavora mai una cosa scandalosa il lavoro
Il momento in cui l'emancipazione all'intenzione del detenuto si manifesta con più importanza e possibilità e qua non esiste cioè non sono semplici significa che non esistono sui dieci vuol dire vuol dire il nulla
Io devo dire che
Nonostante che l'amministrazione penitenziaria dice che il rapporto con la città il peso ci sono molti volontaria atti c'è molto contrariati molto impegno prevale nei prevalentemente cattolico questo impegno
Io devo dire che la realtà dei fatti è che la città se ne frega completamente dal carcere
Io credo che sia questo l'elemento no chiaro se ne frega completamente il carcere nel carcere non c'è lavoro e l'amministrazione riminese non si inventa qualcosa ha difficoltà anche a fare a fare
Se avesse scusa scusa voglio essere io scorretto ma dico se se l'amministrazione avesse voluto occuparsi del carcere avrebbe nominato e come garante
Certo è un prodotto davvero de e te lo devo dire prova tu non lo puoi dire te lo dico io e me ne assumo la responsabilità si voleva occuparsi di carcere avrebbe nominato te garante dei detenuti ciò non è avvenuto questo dimostra in un albergo di lusso
Lo faccio ugualmente quello che Ciardo accetto però che faccia però questo è un segnale questo insegnano Ivano conteneva ci fa a a nominato un garante gabbia l'albo illiriche saluto
Che però al suo primo intervento
In consiglio comunale ha ringraziato e del riconoscimento che gli è andato ha informato che lui non era mai stato in carcere non sapevo nulla il corazziere che si sarebbe fu il cui impianto in anfratti Tito delle cose insomma
E adesso cerca di svolge la sua la sua attività con con con le con le possibilità con le possibilità che anni
Lo ringraziamo di Dick Dick di quello che fatto eroica arsi vivi in una necessità di tanto ha necessità impellente di lavoro un compito del garante e anche quello di mettere anche
Incontrato intanto scienza delle aziende fra fra queste realtà mettere in campo tutto non siede
Il Garante ha la possibilità di dedicare di fonti tetra amministrazioni da fare dei programmi facce può fare molte cose che ancora non sono state fatte insomma sarebbe opportuno fare perché la questione del lavoro come dicevo rinuncia neanche le convenzioni o non so se l'ha fatta perché è anni che respingiamo per fare le pene alternative non uno fa un piccolo reato allora lo mandi
O o alla quale Canino insigniti sociali quarti però non credo neanche che ci sia questa cosa qui inoltre c'è un grande problema che molti detenuti sono in carcere perché non hanno una resistenza
Non hanno un luogo dove stare potrebbero avere una pena alternativa e in questo pieno svolge delle attività oppure potrebbe svolgere dell'attività ma avrebbero bisogno dell'intesa
E questo non esiste e la città non fa un sacrificio per offrire qualche cosa di questo tipo
Hai capito se ciò io ritengo che nelle cose importanti quelli necessari la città non c'è
C'è l'elemosina c'è qualcuno che fa l'elemosina all'interno del carcere che porti distinti perché spesso intelligente che in una anni distinte mosso e questa la diminuzione della maggior parte dei detenuti
Non pane così importanti c'è ingranditi sunto che esternamente operai ci sono diverse associazioni San Patrignano più tossicodipendenti anche me stessa Papa Giovanni ventitré nell'ambito cattolico c'è molta risorsa ma dentro quelli che c'è dentro per fare in modo che ci possa essere
Anche un rapporto con l'amministrazione Night Koch della città per inserire ma gli stessi lavoratori che sono i ciellini vedi che c'è una palazzina che tanti anni fa a
Ad un altro comune ci sono dei detenuti che si intendono due terrore andrà sul posto di lavoro perché passa un unico autobus castighi divini un po'fuori dalla città
Passa un unico autobus
Quando si deve sopprimere un autobus sopprimono quello nel servizio cita il cittadino perché capitano queste cose qui
E ci sono grosse difficoltà anche anche anche per cocktail quesiti etici tre anni che si parla di sistemano che mi fa cosa qui e colma secco la mia opinione è questa che c'è grande insensibilità
Sulla condizione del carcere della salute poi della salute psichiatrica poi non ne parliamo
Abbiamo visto che sono ottanta i tossicodipendenti c'è uno psicotico psicologo ventiquattro umorale
Alla settimana
Cioè per cento sessantanove persone così può fare in ventiquattro ore
Uguale corre qual è
Sean Nievo confronto quale intervento sull'anima lo spirito di queste persone detenute che poi dovranno uscire può fare
Lo psichiatra non ne parliamo credo siano se io ora Piccio percorsi terapeutici non è possibile non è non è possibile instaurare un anche qui
Ma non è un investimento investire su queste persone che vivono già una condizione
Tartufi carceraria problematica che il prova dal punto di vista sì già coperchi ecologico almeno dare a dire degli strumenti che cerca di mitigare
Ho anche di barriere su fosse possibile questa condizione che c'è di disagi e fare in modo che quando escono sono persone un po'più equilibrate meno pieni di sofferenza anche questo nome è visto come una risorsa
Non c'è proprio non c'era e c'è questa parvenza questo psicologo che non so cosa possa fare inquadrarle Lema detta bisogna dovranno essere in quattro
Ma detta così un po'impone il dialogo non con analisi ma con con consentite per dire cosa posso fare una sola
Sentito s'è un po'questo qui per quello che io sento che la città
La Regione la sanità è in mano alle a alla Regione Emilia-Romagna in questo caso con tutti i casi la sanità regionale ma non c'è questa consapevolezza dalla parte della comunità per la sanità dentro le responsabilità regionale pesce vicino al territorio non c'è
Sembra che siano sempre responsabilità di qualcun altro Ivana ti ringrazio se è stato gentilissimo il quadro mi sembra più che esaustivo e le soluzioni le hai date
Lei ai proposte
Purtroppo e tutto il resto che manca io ti ringrazio un abbraccio e ci sentiremo presto perché immagino che sarà
Da monitorare ancora il carcere di Rimini vediamo che cosa accadrà nei prossimi allo zero nove qui a Dini in facciamo queste visite devo dire
Sono anche diverso le persone politici che sono entrati così siamo molto impegnati ancora c'è la sezione una un SI che dovrebbe essere ristrutturate per il lavoro
Per con spazi lavora permetta possono sezione che degradata ormai è una leggenda soldi stanziati tutto ancora fermo c'è proprio una viene diede fastidio andare vedere queste cose qui
Ancora in quella condizione che non cambiano
Noi insisteremo per fare in modo che il possibile venga fatto almeno questo
C'è anche il previsto
Ti saluto grazie sono giunti ciao
E abbiamo Valter Vecellio in collegamento buonasera Walter con le serate buona sera chi ci ascolta
Allora Walter parliamo di Stati Uniti parliamo di Venezuela parliamo di quello che è successo ma duro dato
Sì ci racconti un po'come la Renzi ma penso che il Venezuela certamente un regime che non augurerei a nessuno e lo era dai tempi del suo predecessore
Cioè hanno catturato Maduro Nicolas Maduro ma dai tempi di Hugo Chavez
Era un regime condotto autoritario violento che non tollerava alcuno opposizione non dimentichiamo che sono scappati in questi diciotto anni di regime o quello che solo milioni di venezuelani all'estero perché appunto non ne potevano più a un certo punto Trump ha deciso di intervenire
Si è impadronito con un'operazione che io credo sia di di di di accordo sostanziale con le forze armate che erano la spina dorsale del del regime Venezuela quando ha dato evidentemente delle assicurazioni che tutto sarebbe cambiato senza che nulla sarebbe cambiato alla Gattopardo
E quindi hanno detto va bene volete ma duro volete suo scalpo prendetelo
Di fatto oggi nonostante un po'i disordini che sono scoppiati ed è evidente che Maduro aveva dei suoi Poselli chi aveva dei suoi seguaci lo stato siglato un accordo per cui il vice per la vicepresidente è diventata la Presidente ad interim quindi come dire una continuità di regime evidentemente come è chiaro a tutti Trump non importava assolutamente nulla della libertà dei venezuelani
Il Venezuela è un Paese che letteralmente galleggia
Sul pretorio sulla carta è il primo produttore di petrolio al mondo
Paese ricchissimo non solo di petrolio anche straordinarie bellezze naturali è solo la carta del comunismo potrebbe consentire di in vivere più che adeguatamente ma ci sono una quantità di altri miniere di minerali che fanno gola
Ecco il segretario di Stato americano mal connubio ha fatto leva sull'unica lingua che Taranto conosce quella degli affari del delle cose di cui impadronirsi
E e quindi è stata sacrificata all'ala manga
Del amministrazione Trump quella che è più isolazionista quello che dice pensiamo solo al nostro recinto
E hanno rispolverato la vecchia Teoria della quarto presidente degli Stati Uniti vogliamo del primo Ottocento germi sul nuovo
Per cui tutto quello che accade nel continente americano dalla punta estrema del Cile quindi su allargo nella dia non a caso ho detto come la dia è di competenza degli Stati Uniti vedesse aveva tutto sommato un boccone facile un boccone appetibile Klump
Se l'è preso
Gli oneri che gli Stati Uniti rifatto attracca avranno il Venezuela da oggi dal Chieri come una sorta di protettorato hanno già detto
Noi governeremo gli Stati Uniti fino a quando la transizione non sarà finita chi decide la trasmissione gli Stati Uniti il leader dell'opposizione della premio Nobel Machado è stata immediatamente messa da parte
In viene solari forse supporterà l'ora legale di non essermi più sotto il giogo di Maduro però il loro destino
Mi appare incerto certamente non vi verranno nell'immediato in una democrazia come generalmente lente diavolo voi sentii quindi secondo della questione del narcotraffico non c'entra o c'entra molto poco zona nascono dove abbiamo badiamo bene ma duro sicuramente
Uniti per credo alla presidenza vai dentro perché maturo aveva preso degli americani come ostaggio c'è stato uno scambio quindi il narcotraffico c'è tutto su quello non non c'è il minimo dubbio
Che sia un pretesto evidente perché a questo punto mi attendo che allora immediatamente
Klump
Debba invadere in Messico
Perché dal Messico che il tanto temuto fentanil viene prodotto in cui sulle cenato negli Stati Uniti deve invade la Colombia deve invadevano abolire insomma deve deve occuparsi di tutto il cento
E il Sudamerica perché Angelini non è
Però è anche vero che i presidenti di quei Paesi teoricamente ma penso anche praticamente non è che spingano per la produzione delle droghe anzi le combattono soprattutto in Messico
Dove però governano parecchi cartelli della droga che sono a Comacchio quindi non è che Alitalia che hanno la presidente
Messicana si risolve mentre ma duro e accusato proprio lui direttamente di gestire il Tnas serratura accusato di essere direttamente il
Capo del narcotraffico preso maturo il narcotraffico finisce voglio dire ecco appunto quindi e narcotraffico c'è
Maturo certamente hanno anche trovato un grosso pentito che delle udienze che ci saranno ieri c'è stata una prima udienza ma formale poi dopo ci fu il processo fosse comincerà a marzo
Accadrà nei confronti di Maduro quello che è già accaduto una quindicina d'anni fa nei confronti di Manuel Noriega il dittatore ai di Padova anche luglio è stato prelevato dopo l'invasione militari da parte degli Stati Uniti poi cessato condannato per narcotraffico o ammenda non è che poi dopo la situazione è cambiata di che anche quindi il narcotraffico Cerba due stava col pericolo
Ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che implicato del narcotraffico che esse arricchito che la tollerato lei complice lo alimentato però è chiaramente un pretesto insomma per fare quello che ero fatto quello che interessa a Trump l'ha detto chiaramente
Si è intuito arriveranno le compagnie petrolifere americane e sostituiranno quelle che in parte celando cinesi e russe
Perché poi l'embargo che aveva decretato gli Stati Uniti arrivando come dire rallentato enormemente la produzione di greggio ed avevano risentito un po'tutte le compagnie petrolifere
Mondiali ENI compresa la quale vanta un credito di di svariati
Milioni di euro la conduzione mancante lievi c'ha da sempre da da vent'anni interessi in Venezuela cointeressenze in in enormi giacimenti al largo di Maracaibo e di del del dell'Orinoco i sopra questo spiega anche forse la cautela tra virgolette la prudenza tra virgolette di miti Giorgia Meloni di fonte al blitz degli Stati Uniti la speranza di di poter operare attraverso l'ENI in quel Paese poi teniamo anche conto che cioè la terza colonia di limitato
Di di italiani presente in Venezuela e molti di loro molta lo anche questo immagino che conti
Questo è vero
Poi parleremo anche della personalità di Trump perché vorrei parlarti della Machado però ti voglio parlare anche di altre sue dichiarazioni abbastanza folle il però andiamo sul diritto internazionale e qui non c'è la copertura di niente e di nessuno cioè gli Stati Uniti hanno fatto tutto da soli
Il leader europei se ne son ben guardati di assecondare l'iniziativa di dell'amministrazione Trump tutti tra virgolette si sono dissociati chi più Kim meno magari a Meloni meno starmene per e altri un po'di più al santo subito le mani cenone non c'entriamo niente non ne sapevamo nulla
Ecco il diritto internazionale che fine fa
Ma che che non ne sapessero nulla e credibili su valori superiori al congresso americano legge deve sapere quando quando si fanno intervenire le forze armate ma questo non è non è la prima volta altre volte Trump ha fatto interventi militari fregandosene bellamente
Delle informative che doveva si volgeva al congresso lui si è difeso dicendo questa è un'operazione di di difesa
Abbate la miglior difesa è l'attacco come si dice quelli dell'Ulisse difende così
Però voglio dire lite internazionale se lo voglio dire in italiano è una cosa fluida
Se la voglio dire in francese
è un po'una pelle di sì carino che la tiriamo
Quando quando CE più comodo da una parte o dall'altra
élite internazionale è stato violato ampiamente da tanti e non solo da Trump ma anche da altri presidenti degli Stati Uniti in precedenza si chiamino Obama si chiamino Clinton eccetera si chiamino bus
Detto questo non mi preoccupa tra virgolette raro circa hanno cercato quasi sempre una sponda internazionale se qualità vagoni Vasileios riecco se appunto cioè però voglio dire
Nella sostanza il diritto internazionale
Veniva veniva calpestato ogni volta che tornava utile farlo detto queste e non solo dagli Stati Uniti che quello quello che quello che che dovrebbe se diritto internazionale da una fluida diciamo come appunto la pelle di Sigfrido la tiriamo quando ci tirò fuori
E quando non abbiamo niente da dire e il problema è che sul diceva Eyal Tambre non è tanto Yalta Corriere per il Congresso di Vienna post dopo le ore allora sicuramente so di dire una cosa che hanno detto tante che automaticamente si pensa non solo adesso puntiglio che si sentirà autorizzato di continuare a fare in Ucraina quello che già sta facendo e magari dopo l'Ucraina se egli passerà se gli verrà concesso quello che chiede
Di quali vede un futuro altre operazioni tipo Ucraina io Budel già alle spalle insomma la Cecenia ce la siamo dimenticata ci siamo dimenticati la Georgia e ci siamo dimenticati che s'è impadronito della Crimea
Quindi ecco noi si sentiva autorizzato in questa politica di potenza e di forza
Ma anche i cinesi si stanno leccando i baffi decente chi ci impediva di entrare a Taiwan con le nostre forze militari in nome di una presunta liberazione
Possibilità di operare del nostro cortile di casa quindi stiamo creando dei precedenti con questa operazione che sicuramente altri dittatori e autocrati
Lo scooter dando i loro interessi
Beh allora quanto potranno usare come come si dichiarazione però scusami sì una cosa ti volevo prego Cherchi e non sono tanto d'accordo sul fatto che sia un vantaggio per Putin che ha fatto una bruttissima figura
Trump andato lì appreso maturo Imma in poche ore non ha subito nessun colpo Lia inferti tornato a casa col trofeo ma soprattutto le armi di difesa
Che dovevano pregi proteggere ma duro
Erano tutte russe e cinesi
E hanno fallito clamorosamente banque saputo i sanitarie è un segnale no due due obiezioni uno
Gli americani non è la prima volta che io sto delle operazioni di questo tipo Lolli appunto guardiamo come hanno catturato Noriega
Salta il bravissimo anche in quell'operazione Ruccello rimesso nulla ma guardiamo come hanno catturato Osama Bin Laden anche quella è stata un'operazione del blitz
In un in uno stato alto dove delle forze speciali sono arrivate hanno preso Bin Laden solo solo occupato sono portate a casa incedere l'anno buttata ma quello che la rimasto dopo l'inceneritore
Quindi voglio dire questo operazioni filmiche da Holy Wood sono capaci di farle e la gestione successiva che lascia a desiderare
Quanto a Putin il dicevo semplicemente che si si avrà sentito aveva assicurato nel poter continuare a fare
Quello che sta facendo purché lo faccia bene e male quest'altro discorso bacetto dal punto di vista di Putin
Mi avete lasciato fare quello che voleva in Cecenia lo avete lasciato fare quello che volevo e Georgia adesso ma avete lasciato fare quello che vuole in Crimea improvvisamente adesso vado abbiate perché faccio le stesse cose
In Ucraina è quello che è successo mi sta andando male
Ma tu hai parlato delle armi sovietica ma abbiamo detto che prima gli americani hanno avuto cura di mettersi d'accordo
Con la parte di esercito che contava del Venezuela sui mi son messo d'accordo con la parte dell'esercito è chiaro che non uso con le armi
Voglio dire gli scontrini i disordini tutto sommato sono molto limitati lo sta succedendo una resistenza come quando l'Afghanistan venne invaso dalla dalla loro unione sovietica
L'uomo sta succedendo qualcosa come quando in Vietnam gli americani
Affiancano nel Vietnam del Sud in piazza del Nord combatteva Lyle stanno succedendo scoppiando delle scaramucce di di di irriducibili maturi anni Roma turistico so come definirli
è in grado ma voglio dire
Putin non dico che debba sì dovrà imparare come si cattura i leader che vi stanno sulle scatole a parte che ci sa fare con il polonio d'altro perché insomma anche lui operazioni speciali ne ha combinate parecchie
Però non pensava
è stato informato male pensava che la guerra non fosse quello che è stata no
Non fare quello dico che puntine è soddisfatto per il fatto che rampa fatto quello che potevo fare anche lui adesso tutto qui quello di fare l'uso della forza senza rendere conto a nessuno il problema è che quelle istituzioni che dovrebbero fare
Il tutelari cosiddetto diritto internazionale si sono rivelati per l'ennesima volta delle sigle assolutamente inutili dei e più degli del come posso dire degli enti tette succhiano soldi da tutte le parti rispetti periodo probabilmente anche condotti quantità fa ridere sapere che all'ONU
Spesso e volentieri le commissioni per i diritti umani sono precedute dall'Iran non sono preceduti da altri
I trattori come gli iraniani
L'ONU urgentemente esce convocato tre giorni dopo cioè la dopo che fa ridere è un po'come l'Unione europea che è una sigla però non c'è sostanza il vero problema che ci dovremmo porre quello che dicevamo isolati come radicali fin dai tempi di Marco Pannella
Dovevo fare pensare alla un organismo delle democrazie
Che si oppone alle dittature le autocrazie dovevo pensare ad altri Stati Uniti d'Europa rispetta l'Unione europea che pensare almeno cominciare a pensare pure realizzando un altro discorso
Bene ci stanno pensando però devo dire che queste mazzare che sta prendendo l'Unione europea stante stanno aiutando alla riflessione questo bisogna dirlo perché ben esce sconfitto avvenuta ne esce sconfitta l'Europa nei singoli Stati un po'dappertutto e poi vedremo anche la personalità di Tampa che non si ferma certo al problema se una dittatura o meno
Sulla Machado dice lo diceva ulteriore lunga la cover Landi è uno dei pochi come aspira laddove coi cosa bisogna noi rimaniamo discorso ecco però lasciato tu hai prima recitata qualche maligno
Vero o verosimile o falso inverosimile perché la conferma non ce l'abbiamo insomma Tramper l'abbia scaricata perché accettato il premio Nobel per la pace che voleva Luís
Questo le sue disavventure noi questa è stato detto da da voci all'interno dell'amministrazione però bisogna vedere se è vero o no
Ma che insomma la premio Nobel a un peccato originale quello di aver dedicato quel premio Nobel a a Trump ma di averlo comunque accettato e questo ne dice molto della personalità del
Del soggetto io sono io non solo nella testa di Trump il quale deve avere un cervello che insomma è dettato da logiche che certamente non ha non mi appartengono solo difficilmente interpretabili io dico semplicemente che la scelta del premio Nobel
Io gli accademici del che che che sono chiamati individuare anno dopo anno la personalità che più che più lo merita non fanno la scelta nelle ultime ventiquattro ore
La Machado sicuramente era stata segnalata individuata e scelta
Almeno almeno un mese prima allora agli accademici non
Fa fanno le loro scelte più o meno condivisibili però che non sono del contingente per solo conto di un lavoro che che del tempo
La Machado o poteva forse certamente rifiutarlo
Però sarebbe rimasto Lallo senza conferimento all'orecchio siccome l'ho vissuto io allora vota d'arte in automatico
Quell'anno ci sono dei precedenti per esempio c'è un po'Sartor rifiutò il premio Nobel della lente letteratura quell'anno non è stato assegnato c'è un vuoto
Quindi Taranto comunque non avrebbe preso quest'anno il premio Nobel per la pace per le sue dodici
Vuoto quindi Taranto comunque non avrebbe preso quest'anno il premio Nobel per la pace per le sue dodici tredici guerra che a suo dire avrebbe composto che poi se andiamo a vedere non solo composto un bel nulla anzi ce ne sono accese delle altre
Però ripetuto può essere la personalità di Trump diciamo è molto complessa e quindi egli sentito nei confronti della Machado e quindi la mette da parte io credo semplicemente che la Machado e le forze armate venezuelane non si sarebbero potute come dire amalgamare che invece la vicepresidente che si sta comportando nei fatti come una sorta di Giuda la è in grado di essere l'anello di congiunzione
Tra le forze armate venezuelane che hanno tradito occupa duro e l'amministrazione degli Stati Uniti quindi poi credo che la partita venezuelana
All'inizio almeno
Fino a un certo punto più che
Più che tram parla abbia l'abbia condotta nei fatti Marco Rubio il Segretario di Stato e di cui voi se in questo discorso tumori conclude l'identikit del fatto che si sono messi d'accordo che magari l'esercito ha detto
Lasciateci la vicepresidente del vicepremier è faticosa è lei l'anello l'anello di garanzia di congiunzione di una continuità del regime dei fatti
Detto questo ripeto sarà interessante come risvolto questo fatto che
Scala tradizionalmente quando ci sono e ci saranno le elezioni per io vi cambio alla Casa Bianca e nuovo
Campava negli stessi anni grosso modo che ha vai chiede e quindi anche se volesse forzare la Costituzione
Che prevede non più di due mandati per il presidente volesse con per il terzo somma comincia ad avere gli stessi anni eleggiamo sarai qualche segno di indebolimento mentale
Il contendente è di solito il vicepresidente questa volta credo che va se alle primarie del Partito repubblicano dovrà vedersela appunto con Marco Rubio sarà un bel duello perché uno muovo viado come ho detto l'altro invece dichiaratamente isolazionista tiene conto che la base di partenza questo manga
Già parecchio arrabbiata nei confronti di di Trump per i treni dei file tra i due orari psichico intensi sia migliore va adesso ITO
Migliora protezione o peggio dai Suma va be'allora se mi metti due dita alla gola
E mi metti una pistola puntata alla tempia e mi dice guarda che devi assolutamente scegliere tra varie se dubbio indubbio
Quanto meno non è fare eticamente
Isolazionista come fa s'è il nome
Diciamo il più laico anche se non dobbiamo dimenticare quella sua immagine con la croce
Dipinta sulla fronte dubbio un cristiano evangelico Vals però insomma così sarei costretto a votare Ubi o se proprio mi mi mi dici che l'alternativa è spararmi
E questo già comunque ne è una presa di posizione sette invece parliamo del dell'unione europea come volevo ritagliare questa ultima parte della trasmissione proprio per per parlare un po'Dinoi
E ormai siamo stretti a destra da Putin ad Ovest da Trump i leader europei non stando dando il massimo e adesso c'è anche questa minaccia la Danimarca perché comunque è una minaccia
Starmene ha risposto ha risposto bene secondo me ed è dovrebbe essere l'alleato più fidato degli Stati Uniti che l'Inghilterra da sempre da da sempre dagli ultimi nell'ultimo secolo e mezzo diciamo ecco comunque noi non tocchiamo palla sembrerebbe
E anche qui dobbiamo dobbiamo postazione
Attenti tra virgolette perché oggi non M non siamo messi bene Domenico rischia di essere perfino peggio in questo senso che certamente
Laddove l'antica essendo di competenza
Della Danimarca poi possiamo anche ragionare se storicamente se geograficamente se esce esce però adesso è territorio danese se
Agli Stati Uniti intervengono come sono intervenuti in Venezuela per largo nella dia si pone un problema per la Danimarca per l'Unione europea ma soprattutto per la NATO perché
è la fine della NATO mettiamocelo in testa già la NATO esperti particolarmente scardina già precedentemente scardinata dal da da quello che hanno fatto da Obama in poi i presidenti degli Stati Uniti che ci dicono
Per certi versi anche giustamente se volete la difesa pagate vada anche voi
Lo niente gratis e supereroi su cui non ho nulla da obiettare annunciò giustamente o ingiustamente noi noi che facciamo semmai che adesso facciamo dei colossali investimenti militari però settoriali nel senso che sono nazionali
Noi non ci mettiamo in testa nonostante le Procolo dove
Le tante
Affermazioni in questo senso che è il tempo dell'esercito europeo non possiamo avere diciotto sistemi d'arma non possiamo avere diciotto generali ognuno dico che parla una lingua diversa
Dovevo fare quello che lo facciamo ma comunque che gli Stati Uniti ci dicano volete alla difesa contribuite e pagate vada non siamo solo noi che dobbiamo fare da Pantalone su questo hanno ragione non c'è dubbio
Va bene però prendersi aggredire un Paese della NATO vuol dire che era nato deve intervenire e mi fa mi fa vedere cioè paradossalmente la NATO dovrebbe combattere gli Stati Uniti gru insomma è la situazione
E fa pensare ma soprattutto tu mi hai detto star benissimo Stendhal però è il leader inglese di un Paese che non fa parte dell'Unione Europea
Mi dispiace poi se gli inglesi cominceranno ad pensare di aver fatto una colossale cassata con il nuovo referendum isolazionista però non dobbiamo dimenticare che il partito però uscita dal Unione Europea quello di fare delle scelte è secondo i sondaggi maggioritario in caso di elezioni non dobbiamo dimenticare che in Germania
Diventa maggioritario il partito di estrema destra sfilo pokerista dobbiamo dimenticare perché Marco in Francia non sta messo molto bene
Perché Marine le Pen che Bardella e comunque il Fronte nazionale lotta all'organo molto da vicino è forse potranno prendere in caso di elezioni il potere e anche loro solo estrema destra punti di vista non dobbiamo dimenticare quello che c'è in Ungheria segno o banali quello che c'è in altri paesi dell'est europeo e che si annuncia non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo due signori in Italia che sono sul conto imposti ma che marciano uniti uno si chiama
Matteo Salvini leader della Lega
Spero ancora per poco perché forse anche alla per la lega comincia a diventare indigesto e l'altro si chiama Giuseppe Conte leader loro incontrastato del Movimento cinque Stelle sono tutte e due dei fatti
Puntini visti non a caso
Matteo Salvini
Subito ha steccato rispetto alla pur prudente cauto in USA posizione di di Meloni di praticando Trump per quel che riguarda il Venezuela cioè associandosi
Al a posizioni di Putin e non di finti chiamo che la sua portavoce quella di Putin a esplicitamente il loggiato
Matteo Salvini rendendolo indicandolo come modello quindi noi ci avviamo
A elezioni che forse sono più o Durando un in Europa uno scenario ancora più inquietante di quello in cui viviamo adesso
Quindi
L'Unione europea veramente è il tempo di pensare a un altro organismo l'ONU non funzioni l'Unione europea non funzione cose ci mettiamo di alto
E noto presente che per esempio anche pensare ad alto poi bisogna pensare anche a come questo alto viene organizzato non è vero ma dell'Unione Europea con la butto lì tanto è cementata dalla moneta comune
Se pensiamo a un organismo che ipoteticamente raccoglie Inghilterra Francia e Italia Spagna ricoveri butto lì
Dai
E si fa sempre l'euro si cambia c'è un'altra cioè tutta una roba molto complesse a quello che
Che ad esempio che ancora una volta anche la Bulgaria entrata nell'euro quindi sì abbiamo tassello value
Ma peggio mi sento perché ancora continua a essere il Regolamento dell'Unione Europea quella dell'unanimità
Cioè non la maggioranza l'unanimità e quindi non sono più diciotto diciannove quelli che sono balle Ciceri euro in più anche la Bulgaria può in teoria comportarsi come come la
Come l'Ungheria e nessuna moneta la Bulgaria sulla meglio no perché noi la lode
Già visionato pagando del diritto di veto navale malvagia c'è una rivalità sino adesso c'è c'è uno in più con cui fare i conti cioè prima devo devo convincente diciotto adesso lo convince a diciannove
Dunque emo concede per diciannove dato cioè diventa
Cioè non è molto
Io mi mi ordine mi comando di essere ottimista se no non non sarei come sei tu che sei tra virgolette non radicale storico sei radicale vecchio antico poiché questo sciamo radicali vecchi e antichi
Non storia magari inconscio custodisce
Dico per essere vecchie Antici antichi vuol dire che siamo
Ottimisti fino al midollo
E quindi io qui comando e Mirko lo scorse ore Collebello a quello che si presenta però se se posso permettermi a parte confermare un'altra volta di Pannella e il Partito radicale avevano ragione decenni fa
Parliamo del Stati Uniti d'Europa parliamo della comunità delle democrazie della democrazia delle democrazie propone momenti critici che le idee radicali non riescono ad avere una spinta in più riescono ad affermarsi meglio nell'agenda politica sia nazionale che se uno ce la fa anche a livello internazionale è successo con le guerre balcaniche
Confermi che c'abbiamo visto lungo
Io allora su questi temi offra
Ho un fermo che ci aveva visto lungo saliva cioè io
Io do a Pannella tutto quello che di Pannella prendo per noi quel poco che lei non abbia mai sin qui però abbiamo si tiene accusa minorenne nono non sovente quello di essere stati al suo fianco e sono d'accordo con te che una fiammella di un fiammifero maggiormente splende quando la notte più buia quando ci sono le luci acceso il fiammifero Mutolo vedi però il problema per noi diventa quello che io su uno slogan bisogna fare
Bisogna saper fare e bisogna far sapere allora
In queste tre gradazioni
Quello che bisogna fare sì lo sappiamo fare o almeno sappiamo che cosa si deve fare che lo sappiamo fare bene è una scommessa a volte ci riesce qualora quadrare il cerchio a volte dopo
Però almeno noi possiamo dire ci poniamo
Che si faccia sapere perché quello che noi proponiamo quello che noi indichiamo quello che noi pensiamo sia giusto fare
Bisogna che diventi consapevolezza comune perché diventi consapevolezza comune ci vuole quanto meno un dibattito un confronto una discussione col al pari e questo invece siamo deficitari e non per colpa nostra ma invece una situazione oggettiva
Quindi ci sono questi tre gradi poi ti ripeto il problema certamente Pannella aveva ragione fa nella diceva ha detto
Tante cose giuste non solo su questo ma che usiamo lo sterminio per fame nel mondo quando ci diceva brutalmente o ci occupiamo dell'Africa o Sciarra la finché che si occupa di noi
Puntualmente quando si parla dei tutti i problemi dell'immigrazione dico grazie raccogliete quello che avete seminato detto questo Pannella andava ascoltato e bisogna ed è stato tra virgolette letteralmente offre dico nelle sue cose
Poi il risultato però qual è che non è stato ascoltato che con ritardo gli si riconosce lo leggevo ieri
L'altro giorno sul Corriere della Sera la risposta di Aldo Cazzullo a un lettore
Che gli chiedeva un commento sulle varie cose del mondo e Cazzullo nella risposta a un certo punto dice quel Pannella un autentico straordinario uomo politico che aveva compreso tante cose
Alla memoria
L'economia un cielo parti correnti Cazzullo ma lo ringrazio per questo
Suo riconoscimento però riconoscimenti a dieci anni dalla volte avrebbe voluto se come dire grati e riconoscenti quando Pannella invita e nel meglio delle sue forze fisiche e intellettuali una lapide alla memoria insomma appunto alla lapide alla memoria
La lapide alla memoria quindi noi partiamo con enormi ritardi su quella strada che è la strada da seguire però il fatto di partire con tutto questo ritardo complica un po'tutto
Ti ringrazio attirarsi già allora la situazione è complicata figuriamoci adesso che non c'è ti ringrazio Walter se è stato grati agissimo una braga certe sedici ascoltato

