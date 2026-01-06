In questa puntata interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Ivan Innocenti (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Valter Vecellio (giornalista, direttore di "Proposta Radicale").
Puntata di "Partito Radicale: trasmissione autogestita" di martedì 6 gennaio 2026 con gli interventi di Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Ivan Innocenti … (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Valter Vecellio (giornalista e direttore di Notizie Radicali).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Crisi, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto Internazionale, Droga, Emergenza, Errore Giudiziario, Garante Detenuti, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Maduro, Magistratura, Messico, Narcotraffico, Onu, Pannella, Partito Radicale Nonviolento, Rimini, Testa, Totalitarismo, Trump, Turco, Usa, Venezuela, Zuncheddu.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora.
