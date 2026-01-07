Sono stati discussi i seguenti argomenti: Rassegna Stampa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 28 minuti.
Rubrica
09:30
10:09 - SENATO
15:00 - Roma
11:00 - Roma
18:00 - Roma
Oltre alla fruizione dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast. Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non saranno più scaricabili.
Buongiorno a tutti allora certo che a leggere i giornali all'alba viene il dubbio ma vi assicuro un dubbio consistente se siamo realmente la specie più intelligente del pianeta
Sarà così Bocuse servirebbe un esperto un etologo Bruno tavolo verde ci dica se così perché io qualche dubbio soprattutto questa mattina ce li avrei comunque vediamo
Le notizie di oggi
Cioè se siamo voi la specie più intelligente del pianeta non è messo benissimo comunque
Accordo europeo Ucraina Groenlandia stop europeo a Trump dicono i giornali al piano dei volenterosi per la sicurezza di chi gli USA sono pronti al sostegno in caso di attacco russo la situazione si complica un po'ma c'è chi ce la chiarissima c'è attenzione se andate su Repubblica
Credo che su Repubblica a pagina sette viene una cosa abbastanza interessante io posso velare ve la racconto come me la posso raccontare per radio però insomma
Presso eccolo qua perché c'è
Di tale il talentino Dimitri affiliato presidenziale russo
Alla negoziatore succhi F
Che ha rilanciato una mappa ironica dove Donald Trump si sarebbe spartito il mondo in tre parti con il presidente russo Vladimir Putin il leader cinese Xi Jinping e c'è
Questa diciamo questo planisfero che ancora è un po'datato perché mette al centro la tua antico
In cui c'è col pennarello anche scritto con si vede da da una mano che non è abituata all'alfabeto latino però insomma
C'è scritto mi su tutto il continente americano Putin
Su tutto la parte europea con un pezzo di Africa diciamolo Hessel fino al sei al pensare l'abbondante mettiamola così e tutto il resto Xi
E così appunto ce lo racconta Rosalba Castelletti
Ed è interessante l'ironia sull'Europa i soliti storpi Stendhal si comportano da Vassalli ci dice il titolo poco importa che sia la vigilia del natale russo ortodosso che il De Mitri ha se non si lascia sfuggire l'occasione per irridere
L'Unione europea dopo che Donald Trump ha rilanciato le sue mire sulla Groenlandia
E L K nella stessa Pagliara l'ad hoc perché è divertente Ucraina Trump vigilerà sulla pace magari dalla Groenlandia dicevo il suo collega ma vigilerà
E va bene e interviste c'è son voi interviste io vi segnaleremo vedere subito
A pagina nove del Corriere tant'è che c'è questa foto di Taranto e che imita
I
Gli attendenti
Transgender che sono
Uno dei suoi obiettivi primari imbarazzante da foto d'Donald imita anche macro non lo prende in giro
E insomma
è quello che una volta si chiamava quando eravamo ragazzini russo gettone Trump solo che ha la valigetta con
Alla valigetta con tutto il resto dunque vi dicevo
Sì andiamo a vedere a eccolo qua
C'è un'intervista all'ex premier francese Devil penna tenere testa tampone necessario se ci si divide l'Unione Europea è morta non si tratta di fare la guerra gli USA non siamo stupidi
Ma sulla Groenlandia la nostra risposta deve essere all'altezza Dominique Dupuy Lapenna coglie il Corriere della Sera
Nella sede appena aperta della Francia umanista il nuovo partito che ha fondato per partecipare alla sfida dell'anno prossimo per la presidenza della Repubblica di Guido Pella
Ex premier francese nella stessa pagina fortuna con tutti gli europei
è una bella foto in cui però sono un po'in
E chi fa le fasce c'è la Giorgia Meloni che parlare subito Commerce l'unica che c'ha la faccia istituzionale la fondarla M
Che sorride sembra gli stia facendo un selfie oppure questo invito se vedete quelle espressioni tragiche detti vengono quando stai facendo la foto nelle macchinette ecco con la fondamenta un po'questa espressione
Gianneschi forte alla faccia da Zaleski perché chi
Che credo sia Pedro Sanchez sta parlando con il suo vicino ma è una foto che però dà l'idea di un gruppo che
In ogni caso dialoga se non altro ecco mettiamola così però non è male
L'altra intervista che io vi segnalerei
Sulla stampa
Che è qua
Ed è una intervista a una persona che quando parla di politica ed è politico italiano insomma Balletto anche l'IPO per la sua esperienza un posto per la sua intelligenza politica un po'per i ruoli che ha stiamo parlando di Lorenzo Guerini
Trump attore dell'instabilità globale essi a un'iniziativa nato per l'articolo
L'ex ministro dice continuiamo a sostenere l'Ucraina nel centrosinistra serve un confronto sulla politica estera dice a Francesca schianti in un'intervista
Ardita la Premier Meloni sull'attacco al Venezuela ci vuole una netta condanna di Maduro ma anche dell'intervento USA dice Guerini fra le altre cose dibattito che potrebbe creare divisioni negli schieramenti si sta spostando sulle garanzie di sicurezza da offrire intanto vedremo
Dice Lorenzo Guerini
Intanto che vedremo alla ripresa come si schiereranno le forze in Parlamento nella conversione del decreto sugli aiuti auspico una condivisione anche se i precedenti non depongono a favore Pacini sì ci sono scelte di responsabilità da fare sulle garanzie di sicurezza per chi fa e non possiamo tirarci indietro
Pensa anche se è possibile trovare un punto di contatto con gli alleati di momento cinque stelle AVS chiede Francesca schianti
Penso sia venuto il momento di un confronto responsabile sulla politica estera e di sicurezza prima o poi bisogna fare i conti con la realtà davanti ai nostri occhi
Una coalizione che ambisce al governo deve che su questi temi idee chiare senza tentennamenti perché se ne va della credibilità dell'alleanza
Sulla vicenda Venezolana vi siete trovati in sintonia si abbiamo condiviso la condanna di Maduro ma anche la preoccupazione per la violazione del diritto internazionale
Ora condividiamo la preoccupazione per la sorte di Roberto trentine degli altri detenuti illegittimamente così come per la sicurezza dei centosessanta mila italiani che vivono in Venezuela
E anche per le nostre aziende che operano in quel paese tutto questo non vedo divaricazione ed è Lorenzo Guerini
Sulla stampa
Sul Venezuela rimaniamo sulla stampa perché forse l'intervista un po'del del giorno direi perché viene intervistata
Maria Corina Machado
Allora dicevamo ieri siamo un po'nell'ambito dell'Asilo Mariuccia però pare almeno attenti e qualificati osservatori sostengono internazionali sostengono che Donald Trump l'abbia presa malissimo per il fatto che non gli abbiano dato lo il premio Nobel per la pace siccome Trump a proposito d'asilo Mariuccia a una certa tendenza all'Ama all'atteggiamento di un bambino viziato di sei anni
Forse anche sette
E insomma mi pare che questa cosa l'abbia scomodato allora la povera Machado che ha preso il Nobel
Fa un titolo che insomma sarebbe più da
Avete presente quei siti dove si vendono fossi offrono le cose insomma le cose usate ecco la prima volta che io vedo o leggo un Nobel usato
Perché il titolo è Machado a don Aldo offro il mio Nobel la intervista Simona Siri l'ora della libertà arrivata ha dichiarato il conduttore su Fox News introducendo l'ospite Maria Corina Machado in collegamento da una località sconosciuta
La leader cerca di rientrare nelle grazie di Trump dopo che lui ha escluso di affidare la guida del Venezuela
E
Appunto andiamo a vedere
L'intervista che ha intervistato
Comunque sia parlai con la mettiamola così l'intervista con la Fox dice correttamente Simona Fini trasformeremo il Paese nel principale alleato USA in America Latina
Riporteremo lo Stato di diritto
Aprire mercati garantiremo la sicurezza gli investimenti stranieri del sito Dridi Hazel dice Machado è una delle che che Machado che è una che della repressione in di Maduro del regime di Maduro qualcosina Sant'del sito Tricase torno leggere una delle principali artefici di torture oltre ad essere la principale alleata referente di Russia Cina e Iran
Tornerò diciamocelo appena possibile le elezioni libere e giuste vinceremmo con oltre il novanta per cento dei voti
Quanto è successo il tre gennaio a Caracas è un enorme passo avanti
Verso la transizione democratica
Insomma puntare sulle Brigate secondo la maresciallo
Può essere un po'rischioso d'altronde
è evidente che la Rodriguez col regime di Malraux qualcosina ha da spartire però insomma intanto cosa succede giudice del Manifesto da da quelle parti
Ci sono quattordici giornalisti arrestati
Il nuovo governo venezuelano arresta quattordici giornalisti il Governo ad interim ve ne sono altre che dare prova di unità ma nella capitale Caracas si manifesta lo stato di eccezione arrestati quattordici giornalisti vietati colloqui comparente legali per gli ottocentosessantatré detenuti politici compreso l'italiano Alberto trentina
Nessuna richiesta dice il manifesto per la liberazione dei prigionieri arriva al momento da Donald Trump
Anche piuttosto sottolinea la nuova diplomazia usa la politica fa fo Fakhr ramo andando a fine d'a otto gioca col fuoco ne pagherà le conseguenze
Mentre il segretario di Stato Marco Rubio ripropone l'idea di una gestione diretta con efficienza aziendale del Venezuela da parte degli Stati Uniti
E questo appunto le notizie sono che l'esercito e in piazza contro chi festeggia la caduta di Maduro che è un un sistema interessante di interpretazione della democrazia che non con molto diffuso per carità soprattutto in questo secolo
Cioè il secolo di Navalny non dimentichiamocelo l'idea che gli oppositori sono una
Molesta presenza abbastanza diffuso
Non è che in Italia stiamo meglio perché Seaman hanno in Italia manifestanti della sinistra promo duro esuli venezuelani
Scrivono dalle cronache ma ne scrivono anche Francesco Merlo
Nulla
Repubblica
Che andiamo a recuperare
Repubblica idee
Ma ero segnato una pagina ma mi sono messo a punto dovrò segnata e quindi
Mi appello alla vostra pazienza però lo troviamo eccolo qua a pagina sedici
Allora una lettrice
Scrive anzi un rettore Enrico Ratto dal Genoa
Caro Merlo leggo su un quotidiano locale che a Genova molti genovesi sono scesi in piazza per il Venezuela nel frattempo molti venezuelani sono scesi in piazza contro i genovesi per il Venezuela via così potremo andare avanti all'infinito e questa la geopolitica circolare dice il perfido rettore
E Francesco Merlo che anche lui come perfidia si batte bene
A Roma il dibattito è stato molto acceso quando si sono incontrati i manifestanti non promo duro ma contro la violazione del diritto internazionale da parte degli americani manifestanti venezuelani d'Italia
Di prima di seconda generazione felici di essere più essersi finalmente liberati dall'orribile dittatura di Maduro
I primi accusavano i secondi di non conoscere nel diritto nella storia mentre i secondi accusavano i primi di non conoscere il Venezuela che ne sapete virgolettato della violenza di Maduro
Chiuse le virgolette e forse mai come in questo caso si capiva quanto in Italia scrive Francesco Merlo si abusi delle manifestazioni di piazza dove non nascono ma muoiono le idee e tutti hanno torto senza che nessuno abbia ragione
Nel pensiero già pensato piazza contro piazza si smarrisce infatti la complessità
La sfumatura la verità perché sisma desco nulle ragioni fondanti quel del diritto internazionale quelle delle libertà della liberazione di un popolo
Dice Francesco Merlo
Cioè e in sintesi si si rischia di smarrire intelligenza in piazza e questo è uno dei rischi però c'è anche Mattia Feltri colonialisti oggi sulla stampa
Opposizione venezuelana scrive Mattia Feltri
Ha spiegato il capo della CGIL Maurizio Landini dovrebbe essere preoccupato dalla pirateria con cui Donal Trump ha fatto fuori un governo liberamente eletto piuttosto che felice per essersi sbarazzata dei pieno di Nicolas Maduro
Dei tre lampade c'è Mattia Feltri penso il peggio e da suoi arbitri non è se ne da cioè arbitri scusate non se ne ricaverà granché di buono ma se ne ricaverà e non è poco me ne rendo conto per il popolo venezuelano fin qui affamato e torturato da un tiranno
Altro che il governo liberamente eletto ricorda Mattia Feltri ancora più imbarazzanti sono state alcune manifestazioni della sinistra estrema
Solidale col dittatore e irritata contro gli esuli venezuelane sfacciati appunto da interrompere questa ripiana per spiegare che matura in realtà una grandissima canaglia
Mi hanno proprio Cacciari li hanno dichiarati indegni pronunciano il nome toccare
Bandiera del loro Paese nona Micheli dice analista mai insipida ci dice Mattia Feltri
Ci ha vi ha ravvisato un colonialismo culturale fra virgolette cioè la pretesa paternalistica dispiegare venezuelani quello che venezuelani non capiscono in Venezuela
Mario Vargas io sappia Roviano premio Nobel per la letteratura diceva che la sinistra europea ha sempre visto nell'America latina da Pancho villa Emiliano Zapata fino a Che Guevara e Hugo Chávez
Quest'ultimo rimpianto ancora ieri da Fausto da Fausto Bertinotti una realtà fittizia nella quale riversare le sue utopie fallite con la quale rifarsi delle sue delusioni politiche
Questi deliri conclude Mattia Feltri diceva guarda io sarò sono a noi Neff tasti e appetitosi soltanto per le coscienze dei sognatori europee
Sognatori e aggiungeva loro moto colonialisti pesante ma
Ma ci sta
Poi abbiamo va be'sull'Iran la la si parla di un possibile breccia blitz anche in Iran lo vedremo fra gli opinionisti tre contributi sia quello di Andrea Nicastro che lo affronta
Ma c'è anche una notizia che a pagina quindici sul Corriere della Sera sempre sul Corriere
E che insomma io mio però perché secondo me forse qualcosina in più un meritava forse mi sbaglio io
Cina stretta all'export verso il Giappone dopo i commenti sul tregua nella Cina deciso di inasprire con effetto immediato i controlli sulle esportazioni verso il Giappone di prodotti a duplice uso civile e militare nel quadro dello scontro diplomatico fra Pechino e Tokyo
La misura è legata alle dichiarazioni della premier giapponese sanata arcaici
Perché i chirurghi da cava per quel che le su Taiwan giudicate da Pechino una grave interferenza negli affari interni una violazione del principio dell'unica Cina
Il ministero del Commercio ha quindi vietato l'export di questi beni a utilizzatori militari giapponesi a soggetti che possano rafforzarne le capacità militari avvertendo che chiunque in qualsiasi Paese violini otto il divieto sarà perseguito
Legalmente vi faccio causa
E poi bellissimo e secondo il diritto internazionale la vediamo perché ne parlano in mi pare sull'Avvenire eccetera
Va be'lo vediamo comunque quando vedremo gli opinionisti e le i giornali insomma c'è
C'era ragionarci comunque la Cina chiudere stringere l'export sul Giappone
Andiamo a vedere invece la tragedia
Oggi ci saranno i funerali
A Crans Montana
Ci sono funerali in diverse città italiane
Oggi i funerali cinque delle sei vittime a Milano Roma e Bologna venerdì alle quattordici la commemorazione decisa dalla Confederazione elvetica nel comune di Martini
A sessanta chilometri da Crans Montana a mille metri di quota più in basso alla quale interverrà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di pomeriggio Roma dice il Corriere della Sera lo dice alienava Grouchy no
Invece ci sarà una celebrazione insieme religiose civile voluta da Meloni nella basilica dei Santi Carlo Ambrogio il corso per ricordare le sei vittime italiana
Presidente Consiglio ha contattato i leader del centrodestra e del centrosinistra invitandoli ad unirsi in un momento di cordoglio di fronte alla tragedia al dolore delle famiglie delle giovani vittime
Rappresentare l'unità dell'Italia nella tragedia la che la messa sarà celebrata dal cardinale Reina vicario per la diocesi di Roma
Hanno confermato la loro presenza Fontana
Il presidente della Camera Fontana e del Senato Ignazio la Russia dalle opposizioni saranno presenti la segretaria PdL Jilani capigruppo braghe boccia il vice capogruppo tonici AG
Che vive in Svizzera presidente del Movimento cinque Stelle Giuseppe Conte
Il leader di AVS Angelo Bonelli Nicola Fratoianni operazione Elena Bonetti ne va be
Polemizza Matteo Renzi sono contento che ci invitino alla messa ma il governo dovrebbe fare politica estera in Parlamento non in chiesa dice Meloni dice fungendo mentre gli anni però anche lì
Perché arriviamo al Matteo Renzi è sicuramente un protagonista della politica della politica italiana per quello che è la politica italiana proprio tratta
Parla ma insomma ci sono molti altri vi risparmio
Ma c'è una notizia che accanto e che
Ma della RAI perché è importante
Ovviamente si parla su tutti i giornali e le inchieste però c'è una persona
Stefan Ivanovici trentun anni serbo
Che andrebbe
Valorizzata e lo fa bene il Corriere in un trafiletto con una foto dieci persone in salvo poi è crollato avanti indietro varcando più volte l'ingresso del bar le con lo stemma ASSIOM Stefano Ivanovici trentun anni serbo che da vent'anni vive in Svizzera ha detto la sicurezza presso lo stesso locale morto
Salvando la vita incurante delle fiamme ad almeno dieci ragazzi tirati fuori uno dopo l'altro scrive la stampa locale
E insomma
In una tragedia enorme qualche piccolissimo frammento di umanità che però dà speranza insomma conviene ed è giusto trovarlo riconoscerlo
Da
Crans Montana passiamo è stata chiusa la porta santa ieri da papà Leone decimo quarto del Papa vinca l'artigianato e la pace non l'industria della guerra leone decimo quanto ha chiuso la porta santa della basilica di sempre Pietro e concluso il Giubileo ricade dice c'è sete di speranza l'Anno Santo è stato nutrito al popolo e dalla sua speranza in questi tempi bui dice Andrea Riccardi
Bellissimo il pezzo fra l'altro lo vedremo di Marina Corradi fra i contributi
Ciò porta santa ovviamente
Diciamo che è un cavallo di battaglia di osceno se vado sul tempo una le vignette epocali Yoshioka insomma era quando a Papa Francesco apre la porta santa la sua battuta scusate il disordine oggi gioca un po'sulla stessa cosa prima sul tempo di Yoshio leone chiude l'ultima porta dice concluso l'Anno Santo
E si vede Papa Leone che sta chiedendo e dice amo preso tutto per i non romani amo preso vuol dire abbiamo preso tutto insomma
E osceno che ci dà un po'ma
Referendum
Corriere della Sera
Si comincia comincia a entrare però è e poi una
è una polemica dibattito più con una polemica un po'stanca un po'Vozza però referendum magistrati virgolette contro ecco gli schieramenti fra le toghe con il no l'aggiunto Cascini la jeep Maccora
L'ex procuratore tra cassazione poi salvato passato sì
E la pagina dedicata praticamente tutto al referendum c'è
Solo un trafiletto che lo lo en passant perché è uno di quegli argomenti che fanno
Dibattito e fanno riflettere riparte il ddl Delrio sull'antisemitismo il Pd vuole un altro testo appuntamento in Commissione affari costituzionali del Senato
Doveva rientro dalla pausa natalizia sia sui SIS aprirà la sfida interna al partito democratico sul contrasto all'antisemitismo
Da una parte verrà incardinato il disegno di legge a prima firma del riformista l'ex ministro Graziano Delrio già oggetto di un'aspra contesa fra ed Emma e declassato dal capogruppo Francesco Boccia a un'iniziativa di carattere personale
Questa storia qui però è abbastanza stranamente io non ricordo male c'è in un testo toh impianti si chiama Costituzione
Che ha un articolo sessantasei adesso io ho un vuoto di memoria non ricordo benissimo cosa dice però forse significato che andavano a cercare perché
A proposito le magari segnalate lo anche al capogruppo Francesco Boccia
Dall'altra torno a leggere dall'altra toccherà ad Andrea Giorgis annuncia la presentazione di un DDL del partito sullo stesso tema e Lou infatti i senatori incaricato di stilare una proposta per l'Obiettivo di unire
Prevede sì altre sei sette proposte se vogliono unificare il cosiddetto centrosinistra attorno a leggere una pagina nera ferendo ci sono le interviste Rossi
Roberto Rossi ex consigliere del Consiglio superiore la magistratura e il procuratore capo di Bari difende il nostro slogan d'indipendenza è a rischio
Mentre il procuratore di Lecce
Che sia un uomo in un derby pugliese
Capoccia i Giuseppe Capoccia in tanti per la riforma con questa Anm fatto politica
Lo intervista del gruppo che Virginia Piccolillo
Richiede procuratori legge fra i fautori del sì si sostiene che cresce il numero di magistrati favorevole alla riforma doverosi sì ma non si espongono a dirlo un po'per convenienza un po'per evitare inutili polemiche
Perché perché l'Anm si è messo a lottare come un soggetto politico che va a contrastare il potere politico è peggio dell'attuale CGIL
Mentre Roberto Rossi dice appunto difendo il nostro slogan indipendente a rischio come sapete poi ieri c'era un bel pezzo da una banca vista
Raffaele Della Valle su questo fatto che nella campagna di o me la sta gestendo la linea
Strategica decesso della dell'Associazione nazionale magistrati è un po'rischiosa sotto molti punti di vista comunque
Vedremo cioè sulla stampa anche sempre sul referendum
Pagina diciotto c'è anche un'intervista a Stefano Ceccanti sul libero provvisto al
La vedremo se abbiamo un momento referendum via al veleno parte fra polemiche accuse la campagna per il voto di primavera i sostenitori del no toglie l'indipendenza e magistrati comitati del sì manifesti truffaldini e vergognosi
C'è un'intervista Rocco Marotti
Segretario Nm critiche infondate alle toghe la riforma da alla politica il controllo la separazione delle carriere sono un pretesto per intervenire sul CSM intervista ma che tende a un poco vagamente sul corporativismo ma è interessante un'intervista
Irene fu Irene fama
E ce ne sono dodici diviso tra i dal confronto televisivo perché avete paura è vero Anm non si è mai sottratta per paura ma per non assecondare l'idea di non contrapposizione governo magistratura che non esiste che non va alimentata in duelli tv
E questo può aggiornare la
Notizia del giorno il fatto che il Governo complice il giorno no perché siamo c'è ma va ben più grossa però che il governo che la contrapposizione governo magistratura
Non esiste
Si potrebbe dire governo Anm non esiste quella sarebbe ancora un altro non riesce più forte
Carcere
Andiamo all'avvenire
Avvenire
Eccolo qua
Disordini in carcere di al carcere di Oristano fiamme in cella momenti di tensione del caccia di massa non restano sindacati Cina Perosa tra parlano di una vera e propria rivolta con disordini provocati da detenuto in diversi reparti
Sarebbero stati distrutte le cassette
Degli idranti inondando i corridoi di fiumi d'acqua sarebbe bene che qualcuno ci dicesse a Oristano cosa stava succedendo mentre vi dicevo
C'è anche sempre sulle carceri
Sul Foglio a pagina due
Pezzo lancia un appello firmato
Qui la Simona leggi Sergio Belardinelli Umberto curi Cesare Di Pietro Luciano nebbia Antonietta Fiorillo
Fabio Gian Filippi Rossella Giavazzi Cosimo Giordano Filippo Giordano Franco Maisto Luigi Manconi trascorre Mangoni
Nicola Mazzamuto Massimo Narodni tra parenti Bernardo Petralia Carlo Renoldi Bartolomeo Romano Mario Serio Nunziante Rosania generosi Vittorio Trani
Sull'indulto giubilare una proposta per recepire il grido di dolore che sia stata le nostre carceri alla drammaticità della situazione carceraria
Scrivono impone foglie l'unico che dà spazio a questa
A questo appello impone soluzioni nuove originali e realistiche raccogliendo gli appelli accorati di Papa Francesco e di per pallone del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il grido di dolore del mondo penitenziario scrivono però non sarebbe non è giusto censurare anche grazie Gio
Bravo
Mi è arrivato anche il dubbio
Entro il dubbio sempre un
Ecco arriva proprio a fagiolo perché salta terza notizia sul sul carcere comunque liceo abbastanza non non è carino dimenticarsi del vero onore a Paola Francesca proprio nel presente Mattarella ma il primo che in Parlamento
Era stato piuttosto
Solido e tosto stato Giovanni Paolo secondo su argomenti di questa natura
Tornò legge insomma
Ci volevate mettere anche papa Wojtyla Colaninno
Non dico Pannella perché poco parlare l'affondo non è un
Non è una cosa elegantemente Marco Pannella però Baggio
Almeno Wojtyla
Torno leggere ci riesco la proposta di un indulto differito maturata in seno al convegno il diritto alla speranza del cinquantennale dell'ordinamento per i
Chiaro nell'anno del Giubileo della speranza di nel triduo del Giubileo dei detenuti intende coniugare responsabilità sicurezza speranza clemenza e prevenzione
Un indulto secco infatti rischia di non risolvere i problemi di aumentare le criticità la donna indulto preparato ed accompagnato fra virgolette con la previsione di un'efficacia differita di tre sei mesi consentirebbe consentirebbe l'attuazione del trattamento penitenziario nel dimettendo dell'assistenza post penitenziaria fondamentali dunque dare continuità e consolidare il percorso riabilitativo avviato in carcere con la presa in carico fuori dal carcere da parte del servizio sociale dell'UE per e l'inserimento nel circuito istituzionale del Consiglio di aiuto sociale del Comitato per l'occupazione degli istituti di giustizia riparativa
Con il coinvolgimento delle competenze istituzionali finanziaria degli enti pubblici territoriali la Casa delle ammende delle risorse aggiuntive
Del terzo settore mediante l'offerta di posti di lavoro di borse lavoro di corsi di formazione professionale di progetti seri volontariato
Di percorsi di riparazione mediazione riconciliazioni in un'ottica di giustizia di comunità l'appello a lungo
Criticità anche lo storico messaggio Di Giorgio Napolitano
Si citano padre Puglisi insomma un appello che merita attenzione e
Se andiamo a vedere c'è
Ma è arrivato al punto il dubbio indiretta lo vediamo insieme
E
Anno nuovo vita vecchia senza scorta senza diritti Gianni Alemanno e Fabio Falbo così a Rebibbia si limitano visite mediche terapie permessi per gravi motivi familiari le storie di Antonio Roberto Ciro e gli altri
E e dubbio dice riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'ordinamento Rebibbia quarto genuino quattro gennaio due mila ventisette le cento sessantottesimo giorno di carcere Lanna non arrivato molti rappresentanti istituzionali sono venuti a trovarci
Ma la vita qua dentro è quella vecchia di persone detenute senza diritti
E la causa di questo non è chissà quale disegno repressivo securitaria no alla banalità di una burocrazia che non regge il peso dei carceri sovraffollate e senza personale ma non vuole neppure ammette prove
Il pezzo è interessante quello appunto firmato da Alemanno e da Falbo che tra l'altro dicono ci sarà un modo per uscire da questa situazione
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non potrebbe chiedere aiuto alle altre forze dell'ordine per potenziare almeno provvisoriamente il servizio scorte per le persone detenute
Se una volante della polizia una gazzella dei carabinieri può portare qui una persona appena arrestata perché non potrebbe in situazioni di emergenza accompagnarla anche in un ospedale in una chiesa
Ma pensiamo che un pubblico ufficiale su Proto son dirigente dovrebbe sempre denunciare comunque non nascondere le condizioni insostenibili e costretto affrontare e gestire deve farlo perché il suo primo compito dicono Gianni Alemanno e Fabio Falbo
E non è quello di coprire l'insufficienza della politica della scala gerarchica sul primo compito è quello di tutelare i diritti dei cittadini anche se sono detenuti domanda finale e un po'retorica stiamo dicendo una cosa sbagliata
Anno nuovo vita vecchia senza scorta e senza diritti così a Rebibbia si limitano visite mediche terapie permessi per gravi motivi familiari e poi ci sono le storie che vengono raccontate Antonio Roberto Ciro e degli altri ed è
Appunto il dubbio di oggi
Adesso andiamo in una situation scendiamo parecchio di quota e andiamo a vedere la politica italiana perché la polizia
Principale oggi non è che ci sia molto però
Vi dico
C'è lo riprendo Repubblica male è un po'su tutti i giornali
Cioè un
Un sindaco un po'
Che sembra evaso passabile che sto vedendo che mi manca anche il giornale però accordo se mi scuso ma io non ho il giornale
Ecco sì
Sì o qualcuno in
Mi scuso con cui regionale ma non ma naturalmente al corso qui ormai oggi c'è una marea di giornali
Va be
Dunque
Per vi dicevo a proposito di
Di Repubblica
Eccolo qua pagina ventitré
Ecco il regia Piero meno male
Non ho il giornale grazie scusate
Allora lo riprendo da Repubblica vi dicevo questa cosa insomma di questo sindaco che si chiama ronde Roberto Di Piazza
Perché somiglia anche un po'a Massimo Boldi visto dalla foto ma soprattutto da come si esprime che cosa ha fatto Roberto di piazza sindaco di Trieste
Ha fatto un posto in cui ha travestito lisci Wajda Befana ora uno al di là dell'insulto perché Concetto Vecchio titola tanti auguri alla Befana sindaco di Trieste risulta Shine
Non solo risulto che sempre alla sgradevole grave ma è un anche una carenza di intelligenza e di
Senso l'umorismo non fa ridere soprattutto poi se fa il sindaco fa il sindaco lascia queste cose a chi fa satira comunque
è praticamente
In sintesi si può dire che si in Galleria se ha fatto una cacciata Roberto Dipiazza sindaco di una città
Importante fra le più belle d'Italia non si merita forse un di finire sui giornali Trieste per cui sto
Annuncio mega senz'altro
Città splendida con una cultura e un'intelligenza straordinaria che però il sindaco giustamente forse per riequilibrare le situazioni
Il sindaco di piazza cerca appunto di tamponare perché può appunto insomma troppa intelligenza è pericolosa solo diciamo Rutenia
Roberto Dipiazza Forza Italia primo cittadino gli esseri appostato sui sociale un fotomontaggio dell'isola investita da strega scritta Dante cui Befana inevitabilmente diventato virale
Inevitabile anche le polemiche incanala colto ed esterno di scemi come arma politica commentato Caterina Conti della segreteria PDS olive Venezia giura chieda scusa Giorgia Meloni si disse una voce
Da Sesto a un silenzio assordante di piazza non è nuovo simili uscito mesi fa in consiglio comunale con aria da cumenda apostrofa così la consigliera Cinquestelle Alessandra Righetti non mi sono mai fatto a comandare da una donna
Mi piacerebbe conoscere la mamma del del sindaco di piazza perché
Almeno quando aveva Duane qualcosa che avrà no forse non gliel'ha detto si vede che
Che forse ci sono carenze antiche in questa vicenda comunque intervistato da Repubblica all'indomani peggiorò proprio situazioni dandosi arie da Galletto ma quali scusa io come nonna ho sempre avuto grande successo
Se penso aperta con del buon uso direbbero scusa della pronuncia direbbero
Da quelle parti l'atto peggio del buco
Settantadue anni nella tradizione di sindaci popolani come Giancarlo Cito di Taranto il Giancarlo Gentilini a Treviso ma cadendo ancora più in basso in un gesto da età puberale
Ex garzone di bottega diventato ricchissimo re dei supermercati per quattro volte sindaco la prima volta nel lontano due mila uno
Non mo'che a cui quindi la sorte ANSA ha reso ma che parla con un arricchito di un cinepanettone vedere che si ricorda grosso modo visto prima però c'è anche proprio la faccia di Massimo Boldi
Più più che Cipollino Del Noce Bollone perché il sindaco di Trieste un ruolo importante
Comunque va be siamo a questo livello è la politica è oggi è questo c'è anche un'altra cosa che avevo preso dal Corriere della Sera ripeto un po'per una politica estera un po'per quello che sta succedendo gli spazi
Della politica interna italiana non è che siano al massimo ce n'era il referendum ci si mette
Bellavia caso in Parlamento da Renzi a Betlemme tanti non mi farei fare rubati quel un'altra delle cose intervengano
Ecco anche qui Cesare Zapperi Befana col volto di Jean
Non sarà sul posto il sindaco di piazza
E lui replica e lui dovrebbe star zitto forse è una cosa che meriterebbe lui replica ho inoltrato un'immagine non è un dramma è però non si rende conto gli manca con lo spunto
E forse non è attrezzato alla compressione
Sì forse non è attrezzata per la comprensione delle cose delle parole comunque
Non ricevono devo andare
A vedere
A pagina nove del Corriere c'è una notizia che sono al vostro pubblico prendendola per quel che vale non è che stiamo parlando
In un però lo fa notare Marco Cremonesi
Dice sì Marco Cremonesi c'è un giornalista interessante
Cerca importante preparato
Vedere il direttore di radio radicale che sta diventando una bestia rimasero la regia notevole comunque
Dunque ricevo Salvini e Conte sulle crisi internazionali tornava a sé fortuna di contessa Albini che si abbracciano del due mila diciotto
In pochi all'alba del due mila e diciotto avrebbero scommesso che di lì a pochi mesi sarebbe nato il governo giallo verde
Pochissimi dopo il violento scontro fra Conte Salvini che lo ha concluso nell'agosto due mila diciannove avrebbero scommesso su nuove possibili sintonia su qualcosa
Dal resto sembravano pochina già prima scrive Marco Cremonesi rivela uno di quei film che si reggono sempre con molta attenzione con molto piacere
Ma poi la politica fa giri strani forse non sarà come certi amori di Venditti che fanno giri immensi e poi ritornano ma se in campo ci sono Matteo Salvini Giuseppe Conte non si stupisce più nessuno
La perplessità regole le perplessità di Salvini subiti Donald Trump in Venezuela forse non saranno il far West mondiale di cui parla Conte fra virgolette
Ma quel certo comune sentire riemerge come sugli aiuti all'Ucraina di Mark dice Marco Cremonesi conosce molto bene fra l'altro mondo russo torna leggere
Ma quel certo comune
Sentire riemerge come sugli aiuti all'Ucraina alla lega li ha votati ma sempre di malavoglia
Qualche settimana fa ha però cominciato a chiedere discontinuità rispetto al passato e l'ha ottenuta a metà riferimento agli cui Alice mente militare è comunque rimasto nel titolo del DL l'elenco del materiale come sempre secretato
Ma anche Giorgia Meloni ha sottolineato il significato civile degli aiuti Matteo Salvini comunque non era presente al Consiglio dei ministri del ventinove dicembre approvato il decreto
C'era Consiglio sua Piero assenze qualcuno gli telefona magari
Dice io guarda scusa non c'ero hanno non l'ho votato comunque e così il nervosismo per quello che potrà succedere fra meno di due mesi nella conversione in legge già palpabili
E c'è chi non esclude sorprese tra queste non non c'è la posizione Claudio Borghi lui decreto nullo voterà ed è appunto abbastanza
è un asse che ritorna la definisce così tornava asse fra virgolette Salvini Conte ci si può anche mettere volendo il generale Vanna cin questo asse potrebbero potrebbero costituire un
Sarebbe del tutto legittimo comitato Inter partitico
Per la sicurezza dello Stato una cosa così insomma
C'erano anche pronto il titolo ecco un comitato Inter partitico per la sicurezza dello Stato Salvini Vanna Anci Giuseppe Conte insomma
Cosa interessante dunque cambiamo discorso andiamo sul fatto che devo dire
Noi non siamo
Colto dei grandi estimatori del fatto però quando civili si riconosce l'onore delle armi
A gli avversari insomma fa sempre piacere e qui c'è un onore delle armi
Scambiato
Radio radicale fondi a rischio il PD rimediare dice il fatto anno nuovo Problemi vecchi sonore di allarme in casa radio radicale l'emittente della Lista Marco Pannella che conta quarantasei dipendenti che basa la sua sopravvivenza sul finanziamento pubblico
Attraverso la Federazione nazionale della stampa il comitato di redazione denuncia che ne in manovra nel momento nel decreto milleproroghe sono previsti fondi per Lara
La redazione si aspettava
A ringraziare
Siamo regionali miscuglio gonne
Con gli amici del giornale Prost nel siamo riusciti a recuperare un po'di pagina ma insomma ragazzi la distribuzione quel che è proprio prefigura dice la pioggia a Roma
Roma città subacquea ormai e divertente perché beh abbiamo inciso rispetta Radio Radicale per Coco
La cosa allucinante che
Proteggono tutti i giornali oggi ne Minitalia insomma è ma l'unità nazionale a Roma si è conclusa ieri perché il Campidoglio
Finalmente d'accordo con la Regione sono uno di uno schieramento uno dell'altro hanno trovato finalmente una linea comune l'hanno comunicato ai cittadini contro il maltempo che è una cosa abbastanza diffuso a Roma
E enciclica
La linea strategica riportata dai giornali e statevene a casa
Nell'unità nazionale
Dunque torna a leggere
Riprendo il discorso
Eccolo qua
Intorno a leggere il fatto
Diciamo attraverso la Federazione nazionale della stampa il comitato di redazione denuncia che ne manovra né al momento nel decreto milleproroghe sono previsti fondi per la radio
La redazione si aspettava rinnova la convenzione stipulata nel due mila venti che se prorogata garantirebbe circa dieci milioni di euro la radio oltre ai tre già previsti come quota dei fondi delle all'editoria
A sollecitare il governo arrivato ieri il Pd con Debora Serracchiani radio radicale uno strumento irrinunciabile per l'informazione istituzionale sarebbe un grave precedente se si mettesse a rischio
La sopravvivenza della radio maggio ci aspettiamo dal governo che nel primo strumento legislativo utile siano inseriti i fondi per il finanziamento dell'emittente quelli
Diciamo in questa è una settimana in cui sono stati quattro
I giornali che hanno comunque
Riconosciuto il valore di questa emittente che ripeto entra nel suo cinquantunesimo hanno detta anche
E sono stati la stampa il manifesto Repubblica e il fatto
Quindi
Con tutto il
Il pregresso il futuro
Dei nostri dalla nostra attenzione al fatto
è giusto ringraziarli alta è un'attenzione non soltanto al personale che lavora
In una radio e cerca di lavorare al meglio
Non lo dico io che sono un collaboratore esterno anche così insomma molto marginale insomma
Ci son quasi cinquanta dipendenti
E ci sono oltre cinquant'anni di storia oltre a un archivio che insomma pesa P. pesa parecchio
Dunque
Dunque
Ci sono commenti oggi e vediamo gli opinionisti ma il grosso modo son tutti sulla stessa
Stesso argomento fra Europa Groenlandia sicurezza internazionale c'è Angelo Panebianco costretti a unirsi sull'Europa c'è Andrea Nicastro su Corriere ovviamente
Andrea Nicastro possibile un blitz anche in Iran chiede Nicastro e la risposta è molto perplessa cioè Repubblica che è uno di quei
Che a uno di quei come gli articoli di una delle grandi vestali del giornalismo italiano Paolo Garimberti
Che però se l'Europa batte un colpo con l'America l'Europa ha dovuto mandare due segni di vita per rispondere colpi di me Di Maio di Donald Trump sulla Groenlandia per limitare i danni
Del suo continua tentennare sull'Ucraina fra l'amico Putin e il poco amato Buzzelli Eschilo
Racconta Paolo Galimberti
Ma c'è anche
Mattia Feltri e Merlo ve l'ho detto Gabriele Segre
Sulla Stampa
Il vero paradosso della guerra ibrida dice Segre la guerra ibrida in poi insieme i droni che poi fanno parte anche della guerra ibrida la novità tragica di queste situazione
Segre scrive ti svegli prendi lo smartphone scolli le notizie bombardamenti su Caracas Broni abbattuti sui muri Baici baltici ancora e Dombay morti controffensive linee che avanza né arretra né in pochi chilometri
Cominciano i problemi nelle pieghe più ordinaria della quotidianità
Ingegnere apre il sistema di controllo di una centrale elettrica però a un un audit di routine
Trova tre righe Ricochet vice nascosto qualcuno può entrare da remoto e spegnere tutto chiama il superiore verificano l'anomalia lì da tre anni i componenti vengono da un fornitore certificato affidabile
Nessuno in grado di ricostruire l'origine nel frattempo la centrale funziona le luci restano accese in tutta la città ma l'ingegnere ora sa che qualcuno ha accesso
Si possono fare questo pensate ai conti in banca e alle banche che dovrebbero avere e credo lo abbiano un sistema non semplice di
Di sicurezza
Intanto la vita continua a tempo di elezioni ci informiamo leggiamo discutiamo scrive Gabriele sega rinviamo al voto con idee più o meno chiare in questo momento asilo già questo è un lusso
Tre settimane dopo l'inchiesta rivela che metà dei contenuti che hanno dominato il dibattito politico era pilotato da una sarete straniera non sapremo mai se le nostre ed erano davvero nostra il confine fra giudizio torno e influenza esterna si dissolve nella corrente continua dei feed con buona pace del popolo
Libero e sopra
E Pin che continuiamo a comportarci come se tutto fosse normale Mammolo e all'estremo vulnerabili non ho avuto alcun futuro ma uno già in corso la democrazia espulso la guerra è questa oggi si presenta in forme invisibili non l'abbiamo ancora davvero capito ma se non vogliamo perdere il caso di farlo in fretta bello il pezzo
Di Gabriel Segre segnando lo anche tu Flavia Perina che si legge sempre con attenzione il tycoon colonialista e la svolta di Giorgio
Al contrario Perini marca stretto Giorgia Meloni
A Giorgia Meloni va dato atto di aver agito di conseguenza esponendo se fosse la prima volta le accuse di incoerenza dei suoi avversari
E magari su un episodio al quale seguiranno come ha fatto ieri che le star male rassicurazioni un po'improprio chiamate sulla persistenza di una relazione speciale con gli USA
Ma sta di fatto che l'Ecopass presso una posizione risoluta e che l'Italia la formalmente condivisa nero su bianco non era scontato
Il giornale che c'è arrivato
Allora l'arrocco di Conte altro che difesa dei report è il l'editoriale di Tommaso Acierno
Sulla scacchiera della nuova sinistra una variante destinata a cambiare gli equilibri campo lardo la variante di a non facendo il verso al giovane Cerbero balzo dove il suo prendo il prigioniero ebreo c'è usino nazista si giocavano la vita dei deportati
Perché il Movimento cinque Stelle dopo mesi di silenzio del suo leader Giuseppe Conte scenderà in piazza a Milano il dieci gennaio per difendere non me danno un presidente dei palestinesi italiani
Per gli amanti dell'UOC islamista più potente d'Italia arrestato a Genova con l'accusa di aver finanziato assieme alla sua rete i terroristi di Hamas perché invece si affida alla cronaca
Ed è appunto l'analisi di Tommaso Sherman
E
C'è Luigi Mascheroni ma due voli Belmonte
Visti i suoi fan e italiani ma dura aveva più probabilità di vincere elezioni qui che in Venezuela dice Luigi Mascheroni non è male sempre il dossier di mister porno dieci milioni di file sui vip
Con l'archivio di Bellavia che parte da Craxi arriva oggi il caso in Parlamento intervenga nord l'apertura
Poi c'è
Francesca Albert Gotti Krizia lampi che sugli specchi Karachi wine darti per la Befana non è un insulto
A questo fa parte della
Del doppiopesismo ecco il classico dei giornali italiani
Vai a dare della Befana a Giorgia Meloni immediatamente
Via è sempre a parte che produce e quella che tecnicamente si dice una cacciata però va be'e non fa manco rive
Vi dicevo però tornando agli opinionisti ci sono ma c'è Giuliano Ferrara sul Foglio
Il no che non c'è no questo è contro le signore mie del ma durissimo
Che Giuliano Ferrara parte il tribunale della coscienza morale collettiva condanna l'America prima perché vuole esportare la democrazia oggi perché vuole esportare il petrolio export di Boucher quelle tanto dedicata a chi ha gli affettati sugli occhi
Dice Giuliano Ferrara
Tra l'altro de Gea come e l'altra democrazia come strategie bandiera della mora Leviti e la democrazia come pretesto predatorio neocoloniale bisognerebbe optare una volta per tutte a voler essere ultimamente minimamente seri
Dice Giuliano Ferrara
Gli affettati sugli occhi non è male poiché oltretutto figuriamoci Stefano pagina secondo intanto Giuliano Ferrara
Sugli affettati insomma quando
Quando diversi anni fa è caduto da cavallo andava a cavallo
A quei tempi andava in barca una barca bellissimo lunatica tra un piccolo nautica per ma era barca solida del Nord
Giornali pubblicarono la notizia che era caduto da cavallo
E noi che gli volevamo bene ma universi abbiamo avuto lo stesso riflesso
Ci siamo chiesti come sta il cavallo
Ho trovato pagina seconda con Giuliano Ferrara no perché non è pagina secondo ecco perché non la trovo e pagina prima
Ogni volta prevalgono le fette di prosciutto ideologico ben distese sugli occhi della signora mia che chiacchiera il realismo cinico invocato a singhiozzo dannato a singhiozzo sono le intermittenze del cuore sempre a prevalere a dettare la linea
Allori Giuliano Ferrara va benone che Maduro sia in un carcere di Mila Flores e che spedire e speriamo in un processo giusto con i migliori avvocati e giudici sperimentati e di sinistra nominati da Clinton e tutto il resto
Ci va anche bene che la dittatura leggera nasce in un certo senso sotto tutela della dottrina Monroe risistemata per l'occasione
Speriamo che dal male minore di un golpe internazionale a metà venga una transizione democratica piena ma quell'America del Nord per dove il Congresso votava i democratici hanno associati per vie politica decisioni politiche l'obiettivo era portare la democrazia come avviene in Europa dopo il quarantacinque
Ci sembrava Signore mie migliore del male minore dice Giuliano Ferrara che se
è una boccata d'intelligenza quando legge i giornali discutibile a volte leader sempre sempre fare questi distinguo classici però insomma
Cerca pone sempre sul foglio le lacrime di Landini per l'amato ma duro
Ma se andiamo a leggere c'è anche David Carretta il primo vero Nord di meloni a trampoli europea né i mezzi per fermare Ciampi in Groenlandia non basta una dichiarazione dice David Carretta mentre il terzo di Claudio Cerasa definita Groenlandia è un testo sull'Unione europea sulla NATO ma anche sulla leadership della premier ed è appunto riprende anche quello
Che avevamo accennato con
Con Flavia Perina la domanda su che cosa
Cosa Giorgia Meloni in questi giorni Ti-Cam inviando della sua strategia la Premier Meloni dice Cerasa in corso considera corretta iniziano individuare nell'Artico un punto cruciale per la sicurezza mondiale non adeguatamente tutelato
Ma considera doveroso farlo dialogando con il paese natio non litigando e alimentando conflitti come sta facendo travolta
L'altro dal canto Meloni sa anche che la Groenlandia sarà un testo che per l'Europa anche per la sua leadership
Autodefinirsi un pontiere con l'America senza riuscire a costruire ponti può funzionare quando si tratta solo di parole ma può essere un disastro quando si inizia a parlare di fatti
Ieri un passo per scendere in campo e schierati nella giusta metà campo vi è stato e sulla politica estera Meloni dimostra la fine di essere spesso dalla parte della prudenza e del coraggio dice Claudio Cerasa
In cui non siamo molto legati
Per la sua capacità di tirarci sul morale ogni giorno
C'è Giorgio Ferrari sull'Avvenire la spartizione silenziose da USA Russia Cina e neo Imperia
Il blitz giocherà anche se il preannuncio di un'altra luce americano in Groenlandia e re il regolamento di conti annunciato nei confronti Messico Cuba Panama economia sanciscono senza più il velo del diritto internazionale
L'era dell'imperialismo prêt à porter inaugurata da Donald Trump
Un era dietro cui si scorge l'eclissi dello spirito della pace di Wes fari al modello geopolitico teorizzato da Enrique finché nel suo Ward order
Nel mille seicentoquarantotto aveva concluso la guerra dei trent'anni plasmando sì sull'eguaglianza legale degli Stati sovrani
Che coesistono basandosi su un non intervento negli affari interni degli altri Giorgio Ferrari re viene in mente fra l'altro perché poi non so se ve lo ricordate un bellissimo firma
Si chiamava vincitori e vinti del felice degli anni sessanta e c'è uno Spencer Tracy straordinario che fa il giudice è un processo a dei giuristi nazisti
Prima straordinario e non era certo punto siamo parlando mille novecento su sessantuno Stati Uniti un film che sicuramente Trump non ha visto
E lui dice cito a memoria a un certo punto come valori americani
Giustizia verità Rispetto per ogni singola vita umana
Sì giustizia verità rispetto per ogni singola vita umana e lo dice
In uno il prodotto di un'altra cultura
Importante
Ecco quell'americani e non è possibile che non ci sia più
Giustizia verità rispetto per ogni singola vita umana si era così se vi capita quello degli Extreme che spettacolare concrete spettacolare anche abbastanza attuale
Dunque mi sono perso Stefano Giordano sul Riformista diritto internazionale diventa un'arma retorica
L'alito che si è necessaria per l'ordine liberale dice Stefano Giordano
Con una foto in cui si inventi scappi da ridere beato lui
L'operazione militare statunitense in Venezuela generato condanne fondate sulla violazione del diritto internazionale ma l'interrogativo predittivo non s Trump l'abbia violato probabilmente si bensì se l'Occidente possegga le credibilità morale realizzare quest'
Principio discriminante di legittimità politica
E
Come Tucidide documentarla racconta Giordano sul Riformista i forti sono ciò che possono e i deboli subiscono ciò che devono la storia la scrivono i vincitori a democrazia occidentale ha costruito un ordine imperfetto brutale se vogliamo essere onesti ma fra due culture capaci di violenze quello occidentale mantiene almeno democrazia interna libertà individuali Stato di diritto
L'alternativa orientale
Offro pruriti arrivismo anche all'interno si tratta di una scelta di campo fondata sui nostri riferimenti culturali la tradizione liberaldemocratica garantisce spazi di libertà impensabili altrove stavano Giordano è interessante da leggere
Poiché
Abbiamo Gianfranco Pasquino che anche lui
Sul domani
Realismo e vassallaggio nella mente di Meloni la Premier equilibrista
E
Gianfranco Pasquino
Insomma
C'è un certo giornalismo di destra o di sinistra che qualsiasi cosa fai è sbagliata se lo fa come avversario Candy
Se non fai nulla l'equilibrista settimo vent'va be
E lo vedremo in pochi come la storia della ce l'hanno vestita da Befana insomma
Se provi a vestire una persona del centrosinistra da Befana centrodestra ride CL il centrosinistra giornali di centrosinistra si incalzano semplice per caso
Il centrosinistra che anche lui Licci sono disponibili carenza di intelligenza e di stile fanno il contrario con una esponente del centro destra laica
Centrosinistra la butta sullo scherzo del centrodestra si indigna e siamo sempre lì
Quello che una volta si chiamava il doppiopesismo
Allora mai con le Mirko che
C'azzecca nel senso a volte prende bene ed era uno degli opinionisti leggiamo con attenzione due tizi che sono in macchina
E quello dietro dice siamo a secco e coloranti dice dove bombardiamo
C'era anche
Va be comunque
C'è un intervento sempre sulla manifesto di Luciana Castellina
L'eredità di Chávez non dimentichiamolo la rivoluzione bolivariana
Che però annunciano bolivariana eroici non voleva più che quella di li Chávez
Per noi Chávez che siamo legati un po'alla in India e quel soggetto che viene zittito da un arredi Spagna inferocito quando gli dice stai zitto mi ricordo un codice spagnolo Malice stai zitto Pacini perché
Comunica in una riunione in cui c'erano tutti gli esponenti dei
Dei paesi
Di lingua spagnola quindi Luciana Castellina ve lo segnalo da leggere anche se appunto
Bolivar preferiamo molto l'originale a Chávez personalmente
C'è anche da segnalare cambiando gioco ma sempre rimanendo sul Riformista il pezzo di
Il Maria Prado l'antisemitismo di mandarmi deve spaventare l'America intera
Forse assistendo ai primi provvedimenti che assunto quindi ecumenici osservatori possano ora concederci un accenno di rimedi ideazione sul profilo di mandarmi
Scegliere nel giorno d'esordio delle proprie funzioni esecutive di stracciare dispositivi di contrasto dell'antisemitismo
E di contenimento delle iniziative di boicottaggio antisraeliano rappresenta un modo esemplare per fare intendere che la sua retorica non era destinato a svanire con lo spegnimento di microfoni
Dei megafoni elettorale
Mettere al bando come ha fatto la decisione di antisemitismo dell'International Rocca nostra membrana sale di Canzo significare elargire un dono simbolicamente importante cultori dell'anti semiti no
Ed è appunto
Il Maria Prado sempre dal Riformista parla il giornalista venezuelano ma il sistema a Caracas non è ancora caduto
Le notizie che ci sono lo confermano
E e
Disegnano anche però proprio quello per
Perché ma ma possono essere due momenti in cui
Usciamo dalla dal seminato Camillo Langone
Foglio per conoscere la storia non si cura Barberio si va dalle fonti Simitis interno significhino i musei sia meno le opere d'arte io per esempio sono andato a vedere la collezione della regina Margherita da Napoli a Trani
Nel Castello Svevo della città pugliese di fronte al mare alla celeberrima cattedrale forse più belle mi
Visto dal mare spettacolare tono leggero scoperto due opere che valgono due libri ma che dico due libri due podcast un quadro giorni di mangrovie Bartolomeo Bezzi e una scultura l'onomastico del nonno di Costantino Barbella
Bezzi pittore trentino di cui ignoravo fino come ho ricordato l'esistenza scriveremo né con il suo mercato del pesce richiama il tempo cattolica mente felice in cui venerdì tutti si astenevano dal mangiare carne
Hanno i migliori anche dal punto di vista estetico le donne in questo caso le popolane di Venezia ci proteggevano dall'umidità del freddo con grandi scialli colorati
Dalla bella scultura Bruxelles a me noto in quanto amico di D'Annunzio con la sua tenera scenette di vita familiare
Ricorda il tempo sempre un tempo cattolico in cui si festeggia l'onomastico anziché il compleanno
L'usanza moderna piuttosto americana questa è l'arte l'arte che piace a me conoscenza e colore informazione forma e perciò quanto belle quanta bellezza sprecata sì fra bar belle barbero si continua a scendere Barbero Camillo Langone
Su pronto al merito se ricade Ida di andar via rivedere
Costantino Barbella nelle obbligo straniero Barbella sono qualcosa incredibile come scultore comunque va ma e c'è anche Vinicio Marina grandi
Marina Corradi scusami
Grandi sotto gli occhi che non c'entra
Marina Corradi dalla mano di mio padre eravamo appena arrivati al mare con mio padre gli piaceva la dolcezza di settembre alla sua spiaggia adriatica semivuoto io appena adolescente mi tenevo per mano con una bambina
Le straniere nordica in spiaggia erano grosse Rosselli sono i capelli grigi ci sorrideva no ci avvicinano al bagnino
Nel crocchio di stranieri noleggiava un pedalò
Discutevano a voce alta sul prezzo a quell'improvviso alzarsi di Toni in tedesco sentì la mano di mio padre rigidi diversi
Lo guarda e nei suoi occhi
Un'ombra di angoscia non sapevo il tedesco ne sentivo solo il timbro duro capitolo ricordo che attraversato mio padre sottile come una lama
Raoux gridavano i tedeschi entrando a forza nelle ismi sul dollaro gennaio mille novecentoquarantatré Kraus fuori
E questa è una vera storia della ritirata di Russia tragedia
Fuori gli italiani tirati fuori dalle Isobel entravano i tedeschi morti di freddo loro come gli italiani al tetto significava svegliarsi ancora scrive Marina Corradi
Lotta di sopravvivenza pure fra eserciti alleati ma Corrao sciupato restava inciso nel cuore
Premiato per sempre sentire addosso la morte vicina alla disperata voglia di vivere dei vent'anni
Andammo oltre sulla spiaggia non mentale dagli ombrelloni chiusi come fiori prima dell'alba attratti guardavo mio padre che piaceva in quei suoi occhi ancora quel maledetto Gello questo silenzio la mani rigidità la guerra tramandata ha una figlia bambina
Bello il teste quantomai attuale per spiegare cos'è una guerra
Allora
Siamo o le prime pagine richiama vedere un po'quello che sta e cioè vi dicevo il Corriere della Sera la foto del Corriere dedicata ad Alessandra Ambrosio
E il capotreno che è stato ucciso
Presunto killer gola regionali si dividono in due categorie quelli che per abitudine aspettano la sentenza e quindi parlano di presunto killer e gli altri e altri giornali in cui la condanna è già pronta corta lì
Vedremo Franco prevista per una prova comprati tutti i giornali verificate chi scrive presunto
A un a a una persona accusata manette dei giudizi e chi invece c'è già la condanna comunque
Dicevo Alessano Ambrosio è stato ucciso a Bologna in capotreno e c'è un proprio i profili sono di una quello che si chiamava una volta una bravissima persona comunque e ma vi dicevo andiamo a vedere a pagina ventotto
Una cosa che ci interessa
Possibile un blitz anche in Iran ci chiede e si chiede Andrea Nicastro le similitudini con il Venezuela sono molte per per Antoine potrebbe avvalersi dell'aiuto israeliano
Militarmente realistico un blitz nel cuore del potere iraniano senza perdere soldati spingere a regime c'è Rigel c'è invece in modo completamente diverso rispetto ai boots on the ground di Afghanistan Iraq presidente libico non lascia ben sperare però le similitudini frazione del Venezuela Iran sono parecchie
Entrambi sono stati petroliferi dittatoriale in crisi economica da decenni a causa di sanzione corruzione
Entrambi fanno parte dell'assente mi dicano che comincia dalla Corea prende forza in Cina e Russia sfiora l'India l'Afghanistan e l'Iraq passa da Iran Palestina Yemen Libano per sfociare pane Caraibi proprio in Venezuela Cuba con qualche propaggine fino in Brasile
Sì a Caracas sia per anni vestono posizione regolarmente repressa che riempie le carceri nel migliore dei casi perché
Riempie molto per i cimiteri regalarci per quel che ne sappiamo ma ha dimostrato di non essere per il momento abbastanza forte da dare la spallata a regime
Entrambi i Paesi ministeri della forza come direbbero i loro alleati russi per intendere che controlla polizia esercito e servizi sono coadiuvati da bande paramilitari filogovernativa
In Iran i Basiji in Venezuela il collettivo osso
La presa sulla polizza la popolazione arrestata forte in questi anni di accerchiamento internazionale anche grazie a un sincero sentimento popolare antiamericano che bilancia almeno in parte l'ostilità nei confronti dei rispettivi governi
In teoria le rane in condizioni peggiori del Venezuela perché ogni anno la popolazione protesta chiede cambiamenti e viene regolarmente repressa a Caracas l'opposizione era meno diffusa e più dell'iter insomma
L'argomento è un argomento importante blitz seguiranno no Enzo
E da vedere
Poi
Su Repubblica vi dicevo la foto è quella di Caravà Montanara bandiere candele per le vittime e il sindaco di Crans Montana dei già dal due mila venti bar mai controllato
E se lo dice lui che lo doveva controllare o dovrà far controllarlo noi siamo qui che ci crediamo
Beh in mente Giampaolo Disetti che l'inviato a Crans Montana
Ci racconta chi erano chi sono i due proprietari
Ma dei guai in Corsica e locali vip la misteriosa scalata dei Moretti tre night in uno scialle di luce un sistema collaudato per fare soldi siamo devastati ma pronti a collaborare
Presente Sante e leader non risolve alcuni interrogativi che ci ponevamo anche noi ma che non ne siamo gente semplice non io almeno
Pensosi però qualcosa stona calcolato Stonehenge nella appunto nella scalata
Visite di questo gruppo che improvvisamente
Per le discoteche hanno giri d'affari ufficiali meno ufficiali insomma piuttosto strano i due Corsico fra virgolette come vengono chiamati
Sul territorio nel Vallese grazie le banche questa non sia l'avvio scialle che una villa poco lontana vista Cervino valore stimato nell'operazione oltre cinque milioni di franchi
Nel due mila quindici sono così pronti per il debutto a Crans Montana
Affittano sia il decrepito barra la costellazione con biliardo freccette nel seminterrato glabra signorile Petite Maison oggi trasformato nel più seducente nel senso che fino a Capodanno serviva Hamburger Gourmet con tartufo e foie gras
Stavamo rete ormai collaudato dice pubblica sente l'affitto offrendo il doppio dei concorrenti si finanziano modifiche e ristrutturazioni per moltiplicherà i clienti
E pagare pigioni da quaranta mila euro al mese si risparmia su sicurezza e personale e infine si acquista perché cadono e costa più del mutuo
Sì uscì I anche alle spalle qualche qualche amico che ti dà una mano questo è un sistema che in Italia lo conosciamo abbastanza diffusa l'abbiamo
Tre multinazionali specializzate su queste cose se non ricordo male ma posso confrontarmi la stampa
Correlando attenzione USA nello per bella non lo sapevo perché ora la Danimarca entra esce oggi nei giornali
Io non sapevo vi confesso che leggo fosse danese la storica azienda danese lancia in mattoncini Smart che suonano dialogano fra loro il lego artificiale
Ce lo racconta sarà tiri dei giovani raccontano sarà di lire Giovanni Turia pagina ventiquattro però la prima pagina dell'accordo
E appunto di questo più gioco classico che una volta era abbastanza
Artigianale dei bambini sono riuscite a schiantare pure quello in mattoncini islandesi Marte stornare che producono effetti sonori spade laser che si illuminano
Allora serviranno a ispirare nuove generazioni in bocca al lupo tutti e due
E insomma
Quello che è un po'il più il il testimone l'involontario io son due testimoni involontari quest'anno che da pensare e sono tutti e due i la grande coppia del due mila venticinque al Caravaggio
Ricordare zero secondo Vespa
Che involontariamente testimone dice la mamma ci lavorava dell'Ikea
E sin perché un appassionato di lego non quelli
Nuove non quelli artificiali e quelli veri
Che insomma anche lui si ritrova con
E
Povero Sina c'è questa situazione che doveva andare hanno Jorge di nascosto a comprarsi Diego per giocare
Ora l'avvenire andiamo sempre a dare un'occhiata alle prime pagine
Trentini altri ventisette in apertura il pezzo di Vincenzo Spagnolo di e Stefano Tamburini
A Caracas mediazione del governo della Chiesa per i detenuti politici italiani fin ponteggi fra virgolette Trump rata sono ostaggi non sono detenuti politici i regimi come quello in natura non solo di Maduro
Li prendono li mettono in friggere che poi sono le carceri orribili
Poi quando c'è da trattare con paesi meno disinibiti li usano come bancomat quelle molto banalmente molto in sintesi
Taranto Lecce in Venezuela non saranno immediati ma sui tempi decido io dice sempre il
L'avvenire la foto è quella dei il papà decide leone decimo quarto vinca l'artigianato della pace sta chiudendo la porta di Brundle e se non ci sono novità d'altronde il Vaticano una monografia può decidere quello che vuole la riapriamo fra quindi venticinque anni beato chi c'è come si dice
E sono ventiquattro ore dunque in venticinque anni dall'alto mancanza sono ventiquattro recependo la foto di Sin come che domina il Sole ventiquattro Ore
La Federtennis batte la FIGC ne ricavi del due mila venticinque tennis italiano mai così forte e redditizio da oltre un secolo racconta il Sole ventiquattro Ore Anna ci fa piacere perché personaggio signor non solo il contesto
Io ce la foto della squadra che vince la Coppa Davis più che vincere la vince Pola distrugge rise smonta fra le mani
La reazione divertentissima sono il sì il Tennessee IMI tennisti italiani fanno simpatia era un atto Federterme sono due pagine che Il Sole ventiquattro Ore Iberia sono stati incassati duecentotrenta milioni
C'è Angelo Binaghi una leadership costruita anno dopo anno investendo sui grandi torna informazione andrà bene anch'io sardo quindi questo è non è un aggettivo un sostantivo sardo vuol dire sardo
In venticinque anni ha aumentato gli iscritti in una maniera esponenziale allucinante
Lo intervista Marco Bellina anzi
Dunque dovrebbero stavo cercando questo dato ma aveva colpito
Dunque dal punto di vista tecnico Binaghi
Risponde alla domanda di Marco Bellina su come ha cambiato la Federtennis venticinque appunto il suo declino abbiamo ribaltato il sistema con i piani integrati dare per decentralizzare incentivare l'aggregazione circoli sul territorio rilevarne la qualità abbiamo finanziato i team privati in relazione alla potenzialità dei geni dei giocatori
Ti magari assistiamo a richiesta con il nostro settore scientifico questo ha fatto fiorire le accademie private prima la Federazione col suo centro tecnico combatteva di Fatah accademie circoli
In questi anni abbiamo eliminato molte quote da quelle di affiliazione a quelle per l'organizzazione interna insomma
Il invece che a centrare decentrare
E questo è abbastanza rivoluzionario frutto elitaria
Dove la parola decentrare
E allora impegnativa
Domani la Groenlandia l'altro dei volenterosi ecco il piano per le truppe a chi offre e
Mentre vi dicevo volevo andare a vedere
Quindi ammonimento indiretto ai missili dubbio perché
Insomma
E qua Damiano di Prandelli
Quella telefonata di contrada sulla pista nera il generale Borghini al processo di Caltanissetta non la ricordo tuttora male me l'ha riferita Scarpinato lex zero zero sette sentito dal dubbio nega tutto
Sono nato a cavallo spunta fra virgolette spunta un mistero quando in udienza il pm Caruso ha sottoposto il documento Borghini affermato sorprendentemente che non è quello siglato da Luís
Lo so che la sua è complessa ma stiamo parlando da radio radicale quindi il processo
E la telefonata fantasma di contrada insomma chi ascolta quest'orario sa bene mai va bene sa come sappiamo tutti che che o meglio non sa come funzionano tutti realmente com'è andata la telefonata che non c'è o meglio che nessuno ancora mai visto nell'udienza del diciassette novembre scorso al Tribunale di Caltanissetta durante il processo sul depistaggio della cosiddetta pista nera
Anderson nel dettaglio che merita attenzione scrive il dubbio generale mille Borghini comandante del gruppo Carabinieri Palermo dal mille novecentonovanta novantadue ha parlato di una telefonata che Bruno Contrada gli avrebbe fatto all'epoca per lamentarsi del brigadiere Walter Giustini delle sue indagini
Una conversazione in cui si sarebbe chiesto addirittura il trasferimento del sottufficiale
Il problema Borghini non ricordava la realtà non ricorda tuttora assolutamente nulla di questa telefonata almeno fino a quando non è stato sentito dall'allora procuratore generale Roberto Scarpinato
Nel gennaio due mila ventidue più questa Ford telefonava mero completamente dimenticata ha dichiarato il generale in Aule ancora quando il dottor Scarpinato me l'ha ricordato perché il loro località giudiziari evidentemente ne erano a conoscenza
A domanda della pm né Nadia Caruso il comizio è stata rammentato questo episodio doline ha precisato il dottor Scarpinato mi disse che l'autorità giudiziaria era a conoscenza
Di quella telefonata gli è stata data lettura di una conversazione intercettata Maroni è stato mostrato un documento sono un racconto a voce
Confermo sì io non ho diretto ricordo ha ribadito il generale contattato telefonicamente da dubbio Bruno Contrada nega categoricamente di aver mai fatto quella telefonata a Borghini non mai chiamato Borghini per lamentarmi Giustini o chiederne il trasferimento dice l'ex funzionario dei servizi una smentita netta che rimette tutto in discussione
Un po'più avanti dice che il dubbio c'è poi un aspetto tecnico che rende la vicenda ancora più singolare contrada all'epoca era nei servizi se poi indagato intercettare un funzionario dell'intelligenza nel mille novecentonovantadue era praticamente impossibile
Le procedure i controlli e le autorizzazioni necessarie rendevano un'operazione del genere estremamente improbabile insomma è uno dei tanti punti interrogativi che ci sono dicevo
Poi se andiamo a vedere
Sul manifesto torniamo un momento alla foto che vi dicevo è un po'ma c'è un po'della del titolo che non è non è il massimo c'è del marcio c'è questa fobia di tutti i leader europei
Che sono però una foto è una foto che io considererei ci sono sono dialoghi sono capannelli di dialogo che rendono abbastanza l'idea ecco agli amici del manifesto c'è del marcio ma forse già il marcio dappertutto e farei attenzione però
Per lo meno si parlano c'è una foto in cui si vede inoltre che tutti ridono Paesi stanno parlando
Ci sono Giorgia Meloni plafond Airline che stanno più che parlano Sammartini azionando
Divertite cinese su quegli argomenti ma su è una una umbrella fund comunque qui dicevo se andiamo a vedere i giornali col botto libero la prova che inchioda gli svizzeri responsabili della strage di Capodanno
Ma il Comune di casa mette negli ultimi cinque anni nessun controllo il catturato il croato killer del capotreno e come dicevo Simona per letto sulla presunzione d'innocenza non ha ancora bene
Affrontato l'argomento io suggerirei Dario nuclei e tutti quelli come lei un'occhiata al pezzo di ieri di del foglio Guido Vitiello sulla presunzione d'innocenza
Viene intervistato Stefano Ceccanti due carriere a sinistra tanti favorevole dice al libero Ceccanti
Con la nostra associazione Libertà uguale sono per il sì altri partiti del centrosinistra garantista e liberale i sostenitori del no citano teorie opposte fra loro specie in merito al ruolo che il pm avrà se passa una riforma il costituzionalista tenne vicepresidente libertà uguale noi riformisti c'abbiamo sempre creduto e sui cartelloni bacchetta l'Anm nessuna norma prevede giudici subalterni alla politica
Il tempo ovvia le belve dall'Italia perché era ancora qui perché era a piede libero ha precedenti per armi da taglio il curato accusato dell'omicidio del capotreno catturato in serata nel Bresciano
Decenni di retorica però immigrazione che oggi producono morto il Paese che adora Caino diffida Abele
Diciamo che la retorica sull'immigrazione pro o contro è comunque diffusa e comunque
Non
Non adeguata ecco a un giornale la retorica però immigrazione che oggi produce morte
Facciamo anche che la retorica anti immigrazione
Fa lo stesso
L'editoriale di Daniele Capezzone fatalità né tanto meno percezione la tragica morte di Alessandra Ambrosio il capotreno
Senta da coltellate non è una fatalità così come è stata una coincidenza sfortunata Lucia andiamo ora rivoli da parte di un clandestino peruviano pluri condannato avrebbe dovuto essere espulso almeno due volte
C'è questa rubrica di Francesco Storace insomma
Che fu un po'profitterol Celori calorico davamo il più brillante più Petar passa per turchi quindi insomma
Per primo perché liberarla però insomma
Storari sulla Stura Chatham hanno già detto che l'assassino al capo della Bologna croato o l'ufficio Walk stranieri si incalza questa la Storace ha da dire oggi dalla mamma la verità agli immigrati che accoltellano capotreno ucciso l'agente ferito emergenza sicurezza balordi stranieri seminano il panico bond ma mentre Mattarella al bivio toghe rosse o democrazia ci dice Maurizio Belpietro
Il fatto quotidiano Cortina e medaglia d'oro dello scempio quello l'apertura mentre Travaglio
Travaglio a queste ondate un quando c'era lui caro lei e il suo lui e Giuseppe Conte oggi un po'sulla linea di quello che siamo i peggiori il titolo del suo editoriale quando c'è la luce
Caro lei dunque stiamo sforando clamorosamente quindi io vi ringrazio per l'ascolto non ci risentiamo domani grazie a tutti
Salvo dove diversamente specificato i file pubblicati su questo sito
sono rilasciati con licenza Creative Commons: Attribuzione BY-NC-SA 4.0