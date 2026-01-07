07 GEN 2026
intervista

Il caso Bellavia -"Report". Intervista al senatore Maurizio Gasparri

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 15:33 Durata: 4 min 45 sec
A cura di Luciana Bruno e Valentina Pietrosanti
Il caso dei di file rubati dall'archivio del commercialista Gian Gaetano Bellavia, consulente della trasmissione Rai Report.

"Il caso Bellavia -"Report". Intervista al senatore Maurizio Gasparri" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maurizio Gasparri (presidente del Gruppo al Senato della Repubblica, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE).

L'intervista è stata registrata mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 15:33.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Archivio, Ardita, Davigo, Informazione, Parlamento, Rai, Ranucci, Servizi Pubblici, Vigilanza.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

Radio radicale siamo conservatori e Maurizio Gasparri per parlare del caso so report bella via allora ci sono state sono stati presentati alcuni atti di sindacato ispettivo sia in vigilanza sia il ministro Nordio
Solo questo consulente di Report allora che cosa avete chiesto e soprattutto cosa c'è che non va nella nell'attività di questo consulente sette di di di di report
Con la Roma lo vedremo se si faranno degli accertamenti
Cosa succede questo consulente nuovo famoso Bellavia Massimo tot in televisione al consulente di Report valuta Bilanci guarda visure catastali fonti aperti per così dire però poi si scopre un lo sapevo che il consulente di innumerevoli procuratori e sostituti procuratori
E denuncia
Il frutto di un archivio con milioni di dati dice Lupi che è formato da atti che le procure gli affidavano delle sue perizie quindi con un'attività professionale dobbiamo dedurre assolutamente corretta
Quindi l'ultimo un c'è questo fatto
Poi consulente di Report travolto tratta alcuni argomenti che poi hanno a che fare con la giustizia con i personaggi politici citati da questo quella inchiesta
Qual era la separazione tra questi archivi queste attività cioè dove finiva il Bellavia consulente delle procure un archivio che lui denuncia diviene rubato e il bel via consulente di report casomai non sono nelle cose che diceva ma anche in quello che poteva come dire condividere comunque la redazione voglio sapere lontana e quant'è costato Bellaria dicono zero bene allora perché lo faceva per farsi pubblicità non lo so insomma c'è una separazione ci sono dei vasi comunicanti
Io ho chiesto un'ispezione sui magistrati citati di cui era consulente presso le due dai giornali
Per sapere se questi magistrati hanno agito correttamente cosa c'era in questi materiali erano ci dice non c'erano materiali sensibili ma che mi sarà annunci lavorava nello studio
Il tutto cogliere voi perché una sua collaboratrice rompe con bella via accusa leggiamo sui giornali e ruba si appropria non lo so come definire questo atto gli operai reali sottrae insomma poi sapore file con i pennelli oggi facile no carota immagino forgiati dalla quindi è una vicenda inquietante qualcuno ha detto ma dossieraggio non lo so che cos'è
è una norma che va approfondito lei non sa il numero di questi file perché oggi ho visto addirittura su qualche giornale cito sì dieci milioni file nel Sabba base anche il FIFA era era riuscita una sono ma quella consulenza diciannove probatori
Ardita leggo Salvini regolari personali non so insomma c'è un universo qui vorrei capire
Che cos'è questa vicenda linguista molto lei vorrebbe anche accertare se ovviamente report ha utilizzato questa documentazione a che pro e se era lecito che lo facesse
Se ne diventa mio consulente poi lei ci all'archivio di radio radicale che contiene tutte robe tranquillo
No pubbliche process atti parlamentari Novo insomma al team scelti Lucrezio assolvo improprio vittime non ci sono notizie senza ma innocue normazione del nove inquinanti ecco se la vuoi fornisce delle notizie vada in qualche cosa radio radicale l'archivio il suo dice
Insomma già capire chi affatto cosa in caso di separazione delle carriere
Ma deve vivere bene
Della differimento questo così la consulenza di qua quella consulente della audizione di qua questo tipo di là camper ricercatore dove la carta dove la notizia tra presente quel gioco nozze carta vince carta perde la notizia da dove arriva e dove l'applauso lo scorrere lei pensa che lo scontro ultrà la vigilanza si sposterà anche in Antimafia
Sì me e ho visto che alcuni miei colleghi io condivisi sono detto garantirà Fazio perché se c'è riposi dossieraggio quale necessitano di varia natura io magistralmente nome di ardita
Ardita Savalla poco data l'amministrazione dalla polizia giudiziaria un magistrato siciliano catanese che conosco c'è occupato molto anche al CSM di vicende fece la corrente o Davigo
Poi si sono litigati guarda gli ha detto che lui andava a la Loggia di piazza Ungheria poiché ha ricominciato Mondadori
E non ardita che evidentemente persona perbene invece da dicono perché un pregiudicato e sorpreso del clamore che abbiamo visto oggi sui giornali per questa o sono sorpreso dal silenzio degli altri c'è il clamore di alcuni giornali e un vergognoso silenzio degli atti
A me sono le urla dal silenzio
Questo è un titolo bene grazie grazie al Senato Maurizio Gasparri grazie

