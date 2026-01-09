CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
In collegamento: Simone Santucci e Federico Nastasi.
Puntata di "XV Emendamento" di venerdì 9 gennaio 2026 , condotta da Andrea De Angelis che in questa puntata ha ospitato Simone Santucci (giornalista), Federico Nastasi (ricercatore CeSPI e giornalista).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Venezuela.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 28 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
