19 OTT 2025
XV Emendamento - Francia, Repubblica Ceca e Singapore

RUBRICA | di Andrea De Angelis - RADIO - 06:00 Durata: 29 min 30 sec
Con Simone Santucci.

Puntata di "XV Emendamento - Francia, Repubblica Ceca e Singapore" di domenica 19 ottobre 2025 condotta da Andrea De Angelis che in questa puntata ha ospitato Simone Santucci (giornalista).

Tra gli argomenti discussi: Antieuropeismo, Babis, Crisi, Democrazia, Destra, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Francia, Geopolitica, Le Pen, Macron, Politica, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Sinistra, Storia, Totalitarismo, Unione Europea, Voto.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
