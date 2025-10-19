CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Con Simone Santucci.
Puntata di "XV Emendamento - Francia, Repubblica Ceca e Singapore" di domenica 19 ottobre 2025 condotta da Andrea De Angelis che in questa puntata ha ospitato Simone Santucci (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Antieuropeismo, Babis, Crisi, Democrazia, Destra, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Francia, Geopolitica, Le Pen, Macron, Politica, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Sinistra, Storia, Totalitarismo, Unione Europea, Voto.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
