Feuromed: Energie per la crescita (ultima giornata)

Saluti: Lucio D’Alessandro (Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa).



Ore 09.50 PANEL 8 – "Industria.



Le energie della produzione per rilanciare la crescita".



Moderatore Ciriaco Viggiano.



Intervengono: Salvatore De Vita (Commissione EU – Economic Counselor), Riccardo Gallo (Presidente Osservatorio delle Imprese - Sapienza - Università degli Studi di Roma), Marco Leonardi (Prof.



Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Statale Milano), Costanzo Jannotti Pecci (Presidente dell’Unione Industriali Napoli), Michele Vitiello (Segretario Generale World …

Energy Council Italia).



Alessandro Barbano intervista Federica Guidi – Vicepresidente Ducati Energia.



Matteo De Lise – Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli.



Ore 11.00 PANEL 9 – Agrifood.



Dalla terra alla tavola: l’agroalimentare italiano nella sfida dei mercati internazionali.



Monica Giandotti intervista Andrea Illy - Presidente di Illycaffè.



Monica Giandotti intervista Massimiliano Giansanti - Presidente Confagricoltura.



Monica Giandotti intervista Luigi Scordamaglia - CEO Filiera Italia.



Moderatore Vittorio Ferla.



Intervengono: Riccardo Calcagni (Ceo Besanagroup), Gianni Galaverna (Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, Università degli Studi di Parma), Mariarosaria Simeone (Prof.



Economia e Politica Agroalimentare - Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli Federico II), Francesco Zecca (Prof.



Economia Agraria ed Estimo, Dipartimento Management, Sapienza).



Ore 12.30 Alessandro Barbano intervista Pier Carlo Padoan (Presidente Unicredit).



Ore 14.00 PANEL 10 – Sanità e demografia.



Meno nati, più anziani: energie contro il declino.



Moderatore Lia Romagno.



Intervengono: Tonino Aceti (Presidente Salutequità), Gianpiero Della Zuanna (Professore ordinario di Demografia presso il Dipartimento di scienze statistiche dell'Università degli Studi di Padova), Riccardo Puglisi (Ordinario in Scienza delle Finanze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia).



15:00 PANEL 11 – Innovazione.



Innovare per crescere: l’Italia che sfida il futuro.



Alessandro Barbano intervista Roberto Cingolani - CEO Leonardo.



Moderatore Vittorio Ferla.



Emanuele Cacciatore - Innovation, Consulting and Partnerships Senior Director – Gruppo Engineering.



Valerio Mosca (Professore in Markets, Regulations and Law - LUISS Guido Carli), Carlo Alberto Carnevale Maffè (Professor of Strategy, SDA Bocconi School of Management), Emanuele Spampinato (Amministratore Delegato di Harmonic Innovation Group), Giorgio Ventre (Professore Ordinario di Reti di Calcolatori presso il Dipartimento di Ingegner Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II4).



Alessandro Barbano intervista Pina Picierno – Vicepresidente del Parlamento Europeo.



Alessandro Barbano intervista Antonio Tajani (Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

leggi tutto

riduci