Connettere il futuro. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria unisce il Mezzogiorno

Saluti: Claudio De Vincenti (Presidente onorario Fondazione Merita).



Intervento di apertura dei Lavori: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli).Presentazione del position paper della Fondazione Merita: Mario Rosario Mazzola (Università di Palermo e Socio fondatore di Merita).



Il progetto per la Salerno-Reggio Calabria AV: Lucio Menta (Commissario straordinario per il potenziamento AV Salerno – Reggio Calabria).



Discussione: Angela Bergantino (Università di Bari Aldo Moro), Ennio Cascetta (Università di Napoli Federico II, già Coordinatore Struttura tecnica MIT), Ercole Incalza (Esperto …

Infrastrutture).



Il punto di vista delle istituzioni: Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Mario Casillo (Vice Presidente e Assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Campania), Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria).



Conclusioni: Stefano Donnarumma (AD Ferrovie dello Stato Italiane), Edoardo Rixi (Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).



Moderatrice: Maria Cristina Carlini (Giornalista DIAC Diario infrastrutture e ambiente).

leggi tutto

riduci