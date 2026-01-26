26 GEN 2026
dibattiti

Connettere il futuro. L'alta velocità Salerno-Reggio Calabria unisce il Mezzogiorno

CONVEGNO | - Napoli - 16:42 Durata: 2 ore 9 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Fondazione Merita Meridione - Italia
Saluti: Claudio De Vincenti (Presidente onorario Fondazione Merita).

Intervento di apertura dei Lavori: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli).Presentazione del position paper della Fondazione Merita: Mario Rosario Mazzola (Università di Palermo e Socio fondatore di Merita).

Il progetto per la Salerno-Reggio Calabria AV: Lucio Menta (Commissario straordinario per il potenziamento AV Salerno – Reggio Calabria).

Discussione: Angela Bergantino (Università di Bari Aldo Moro), Ennio Cascetta (Università di Napoli Federico II, già Coordinatore Struttura tecnica MIT), Ercole Incalza (Esperto Infrastrutture).

Il punto di vista delle istituzioni: Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Mario Casillo (Vice Presidente e Assessore ai Trasporti e alla Mobilità della Regione Campania), Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria).

Conclusioni: Stefano Donnarumma (AD Ferrovie dello Stato Italiane), Edoardo Rixi (Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Moderatrice: Maria Cristina Carlini (Giornalista DIAC Diario infrastrutture e ambiente).

