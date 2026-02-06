06 FEB 2026

43º Congresso del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito
Da remoto il 4 e 5, in presenza a Roma in via di Torre Argentina 76 il 6 - 7 - 8 febbraio 2026.

Registrazione video di ""Libertà per tutti e ovunque" 43º Congresso del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito", registrato a Roma il venerdì 6 febbraio 2026 alle 16:14.

L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.

Sono intervenuti: Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Niccolò Rinaldi (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Marco Cerrone (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Fabio Federico (avvocato, membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento), Maria Laura Turco (avvocato, consigliere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Tra gli argomenti discussi: Acqua, Afghanistan, Agcom, Ambiente, Autofinanziamento, Carcere, Censura, Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Corte Penale Internazionale, Costituzione, Democrazia, Difesa, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Diritto Internazionale, Economia, Energia, Errore Giudiziario, Esteri, Europa, Fame Nel Mondo, Federalismo, Giustizia, Guerra, Informazione, Iniziativa Popolare, Intelligenza Artificiale, Iran, Iscrizioni, Israele, Istituzioni, Laicita', Liberalismo, Magistratura, Mass Media, Nucleare, Onu, Palestina, Pannella, Partito Radicale, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Referendum, Regolamento, Riforme, Russia, Separazione Delle Carriere, Storia, Tecnologia, Totalitarismo, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Violenza, Xliii, Zuncheddu.

La registrazione video del congresso ha una durata di 2 ore e 56 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Apertura

    Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    16:14 Durata: 24 sec

  • Relazione del Segretario

    Maurizio Turco

    segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    16:14 Durata: 27 min 53 sec

  • Relazione della Tesoriera

    Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

    16:42 Durata: 19 min 42 sec

  • Stati Uniti d'Europa, Diritto internazionale, Corte Penale Internazionale alla prova di vecchie e nuove resistenze

    Niccolò Rinaldi

    membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    17:02 Durata: 23 min 35 sec

  • Intelligenza artificiale diritto, diritti, democrazia

    Marco Cerrone

    membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

    17:25 Durata: 36 min 19 sec

  • Informazione e denuncia AgCOM; Comitato Pannella - Sciascia - Tortora per il SI al referendum sulla separazione delle carriere

    Fabio Federico

    avvocato, membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento

    coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora"
    18:02 Durata: 42 min 59 sec

  • Il mancato recepimento del Regolamento UE sulla libertà dei media

    Maria Laura Turco

    avvocato, consigliere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    18:45 Durata: 25 min 11 sec

  • Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    19:10 Durata: 37 sec
Allora cari compagni iniziamo il quarantatresimo Congresso del Partito radicale nonviolento transnazionale tra spartito mi ricordo di prendere questo bellissimo cartellino per votare all'ingresso della regione di dei più belli che siano stati fatti
E da tenere e da Reggio
Darei subito la parola al segretario Maurizio Turco
No
Ci sono dei momenti che capitano delle cose come dire casuali forse qualcun altro ma ormai qua il
Il capo della setta non c'è più
Non era Pannella però mi vedevo l'altro allora come in una congiunzione astrale quest'anno ricorre il settantesimo anniversario del primo congresso del partito che allora era denominato dei democratici e liberali italiani
Sessant'anni fa nasceva la lega per l'istituzione del divorzio cinquant'anni fa a Radio Radicale iniziava a trasmettere indiretta le sedute parlamentari quaranta anni fa
Non c'era più al tiro Spinelli trentacinque anni fa veniva arrestato Beniamino Gigli anche tu venti anni fa ci lasciava Luca Coscioni e dieci anni fa
Si lasciava Marco Marco Pannella
Per dirla con un nostro iscritto sembrava la fine del mondo ma siamo ancora acqua e c'è ancora Vasco Rossi e iscritto ininterrottamente al partito radicale da da quarant'anni io credo queste non ci siamo sempre detti queste durante hanno hanno loro senso e sono un sono un segno beh siamo ancora in questa sede ancora con radio radicale ancora con Altiero Luca Marco
E tutti coloro che ci hanno lasciato in questi anni
Cura per tutti l'ultima pochi mesi fa Giulia Sini che il mio ai agli ultimi giorni ci mandava messaggi preoccupata per la vita per la vita del partito
E sono tante le compagne e compagni che in questo partito hanno trovato risposta per dirla con Marco
Ai superabili solitudine diversità ragioni per le quali poi alla fine siamo diventati radicali
Ultima notazione oggi è la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili doveva scrivere al partito non solo l'aver coinvolta all'Unione Europea
Nel in una lotta vera alle mutilazioni genitali femminili e non semplicemente a un ricordo grazie alla nostra iniziativa siamo riusciti già vent'anni fa anche qualcosa in più a mettere nel bilancio della Commissione un fondo per poter aver delle iniziative delle iniziative concrete
In questi dieci anni molte cose sono cambiate si è spenta la fiaccola della Statua della Libertà mentre non si è mai accesa quella degli Stati Uniti d'Europa
Decidiamo di vedere tramontare nel silenzio e nell'indifferenza la democrazia di metà del secolo scorso
Consumata e abbandonata a se stessa
In questo quadro desolante noi continuiamo a tenere alta la bandiera dello stato di diritto pagando il prezzo di essere considerati democratici di tempi passati mentre noi siamo ancora una volta proiettati al futuro
Resistendo a quello che incombe sulle nostre vite soprattutto su quello delle generazioni future
Noi ci abbiamo provato e stiamo continuando a provare a mettere in guardia proporre alternative al depauperamento al declino sempre più veloce della della democrazia tra le tante volte che ci abbiamo provato
Sicuramente sì Baldi albori del partito ci sono state le questioni dell'informazione del diritto della giustizia della Costituzione ferito da un regime che non aveva non ha mai chiuso i conti con il passato
Ritengo che se c'è stato una campagna che usciva fuori da quelli che sono i canoni del monoteismo e tematismo per quanto diversi temi quella fine siamo legati tra loro
è la campagna contro lo sterminio per fame sette e guerre nel mondo che abbiamo iniziato nel settantanove anche allora in quella battaglia c'erano i temi del diritto del diritto internazionale la necessità di di istituzioni sovranazionale ma c'erano in particolare due punti
Uno è quello che si trova alla fine del manifesto appello sottoscritto da cento premi Nobel redatto da Marco Pannella
Per le donne e gli uomini se le genti sapranno se saranno informati noi non dubitiamo che il futuro potrà essere diverso da quello che incombe e sembra segnato per tutti e nel mondo intero ma solo in questo caso quindi ancora una volta il diritto all'informazione quale condizione per la riuscita di un qualsiasi Progetto politico
E noi ne sappiamo e più di qualcosa di sconfitte per mancanza di informazione
Ma ancora più importante sono le ragioni che portarono Marco Pannella lanciare quella campagna il partito ci avrebbe messo più tempo a capirne l'importanza Marco accuso i governi dei Paesi ricchi di rendersi di fatto complici del nuovo olocausto essendo la malnutrizione nel mondo più il frutto di un vero e proprio disordine economica internazionale
E di penuria di alimenti mentre nel quarantacinque mille novecentoquarantacinque l'Africa era esportatrice netta di prodotti cerealicoli alimentari nel mille novecentosettantanove è costretto ad importato ogni ed in misura sempre crescente
Perfetto delle monocolture di prodotti tropicali da esportazione che la divisione internazionale del lavoro ha imposto ai Paesi ex coloniali
Tutto troppo fumo in gran parte ascoltati
Passò un decennio e nel mille novecentonovantadue Goldman Sachs crea uno strumento finanziario di materie prime inclusi prodotti agricoli grano mais soia caffè cacao bestiame
E così dei prezzi del cibo hanno iniziato a dipendere più dalle strategie dei fondi speculativi che dall'effettiva domanda offerta artistica il tutto grazie alla complicità delle autorità di regolamentazione e politica
Dopo la crisi alimentare del due mila otto è iniziato l'accaparramento delle terre sono stati stipulati oltre mille contratti di acquisto per un totale di ottanta milioni di ettari praticamente due volte e mezzo d'Italia
Si tratta per lo più di terreni fertili di Paesi poveri in Africa Asia Sudamerica acquistati da paesi o aziende cinesi americane europee
E in questo quadro preoccupa in particolare l'accaparramento di terre da parte della Cina soprattutto in Africa
Tutto questo è stato possibile che perché la politica è venuta meno alle proprie
Responsabilità io continuo a credere crea perché è questo che
Spesso ripeto questo
Questo passaggio Valle lotta del partito radicale continua a credere che quella battaglia le proposte che formulammo i concetti che elaborammo possono essere utili non solo a leggere diversamente la storia ma anche per scrivere un futuro diverso
Non abbiamo neanche mai fatto mancare il nostro apporto alla battaglia federalista europea
Per gli Stati Uniti d'Europa
Non poteva essere diversamente visto che nella nostra genealogia politica cioè quello che Marco Pannella considerato il suo maestro Ernesto Rossi il quale con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni scrissero il manifesto di Ventotene
Il federalismo e del federalismo europeo solo sia nel nostro DNA che nelle nostre radici e del federalismo e la risposta concreta ai nazionalisti sopra minimi che un secolo scorso diedero vita fascismo nazismo e comunismo
Noi continuiamo a credere nella sempre più impellente necessità di un'Europa federale democratica e laica un'Europa del diritto e dei diritti
Rischiamo invece di ritrovarci con un tetto uno fedele Halimo dissociato da tutto l'armamentario politico dei diritti
C'è una persona che tra le più sensibili al tema Mario Draghi te nel discorso pronunciato in occasione della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all'Università di le Pen non nomina mai di diritti è una volta sola nel diritto internazionale
Io sono d'accordo conchiglia sostenuti Nicolò e particolare Niccolò Rinaldi in questi due giorni in cui abbiamo tenuto le commissioni
Già sostenuto che questa Europa il terreno fertile l'avamposto per una ripresa di pensiero e di azione politica per definire lo stato di diritto in senso democratico federalista e laico
Lo è per l'Europa e per il mondo occidentale inteso come quella parte del mondo vocato alla democrazia
Dobbiamo anche dirci che questa Europa non coincide con l'Unione europea per la semplice ragione che questa ha già dimostrato di non essere in grado di attuare una profonda radicale riforma istituzionale e quindi di non essere all'altezza che quello di quello che è indispensabile per l'oggi
D'altronde questa è la classe dirigente che non è riuscito ad attuare una ulteriore integrazione
Senza bisogno di cambiare i trattati
Chi avrebbe potuto generare oltre due virgola otto trilioni di euro all'anno
Entro il due mila trentadue e così contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di diritti sociali fondamentali e dell'ambiente
Io credo che sia una perdita di tempo rivolgere oggi un appello alle classi dirigenti europea dell'unione europea perché facciano quello che nella loro mai nemmeno provato a fare
Io credo che dobbiamo sollecitare
Una serie di Paesi in prima istanza Francia e Regno Unito e sono gli unici che possiedono il deterrente nucleare insieme a Germania Italia e Spagna
Sollecitarli a lavorare per delineare una difesa sia degli abbonamenti che dei diritti che sono a fondamento della nostra civiltà vale lo stesso per letto il politiche internazionali Trump
Vocate apparentemente a cambi di regime laddove vi siano despoti autocrati e dittatori in realtà destinate a coltivare gli interessi
Nazionali statunitensi e fino alle soglie dell'impossibile quelli personali la degenerazione degli USA iniziata ben prima di Trump ricordiamo l'abbandono dei resistenti siriani
L'abbandono degli afgani dopo aver illuso che il nuovo futuro fosse possibile anche per loro ed oggi ritornati ad un Medioevo che rischia di espandersi a marchia Goglio
Ringrazio sarà Irene che ha organizzato una presenza che si sarà domani no
Con fa parte del suo amiche afgane che ci porteranno la testimonianza di cosa vuol dire sopravvivere in quelle condizioni soprattutto per le donne l'illusione arrecata dagli americani agli iraniani
Anche qui soprattutto giovani donne stringate
A ribellarsi visto che stiamo arrivando
E poi il sostegno mai deciso e definitivo all'Ucraina vittima di una brutale aggressione da parte della Russia ma anche l'illusione
Di liberarsi dal regime facendo fuori il despota del dittatore come in Venezuela
Peraltro è un processo che conosciamo bene
Fatto fuori Mussolini abbiamo illuso il popolo che fosse finito il fascismo ma non so quanti poi sono stati consapevoli che avevamo mantenuto i codici fascisti e non solo quelli e poi c'è il Consiglio per la pace l'organismo internazionale
Voluto da Donald Trump
Per supervisionare la transizione amministrativa a Gaza
Credo che sia una buona idea quella di prevedere un congruo tempo di transizione
Nei paesi dove c'è il rovesciamento di un regime illiberale
Ma credo che questo debba essere concepito all'interno di una istituzione istituzione che dovrebbe garantire il diritto ad esistere di Israele Fronte di liberazione è chiaro e netto
Tra una democrazia con la democrazia anche se imperfetta
Ma incomparabile con la perfezione autoritaria dei paesi confinanti che mi dicono i diritti umani fondamentali minimi si comprende la necessità di un'organizzazione mondiale delle moto democrazie proprio in questo momento nel quale le democrazie sono più fragili
Perché non si tratta semplicemente di mettere intorno a un tavolo i paesi più o meno democratici ma di di finire quali sono i confini i diritti e doveri di uno Stato democratico le necessarie manutenzioni
Nel nel tempo il ricordo e nel pieno di un della campagna sistema elettorale uninominale
Si iscrisse al partito è bene al Congresso un inglese
Ebbene a metterci in guardia dall'adottare un simile sistema e Pannella li dispose vorrà dire che proporremo cioè tinti nel Regno Unito di votare due volte con il sistema proporzionale questo per dire che anche la democrazia portuale perché sappiamo che non girone che non è un sistema perfetto non dobbiamo considerarlo trasformarla in un totem in una ideologia ma di considerarla per quello che ed è il miglior sistema di governo che da le maggiori garanzie di libertà ma necessita di manutenzione costante e soprattutto dura del rispetto dei diritti
Io continua ad essere convinto che dobbiamo trovare il modo per rilanciare la nostra proposta di un'organizzazione mondiale della democrazia a partire da una attualizzazione del suo il del progetto concepito nel due mila due
Adottato dal congresso di Tirana insieme al rilancio della Corte penale internazionale
Che come abbiamo sottolineato quando abbiamo iniziato la campagna per la sua istituzione il primo sentimento di una giurisdizione internazionale
Adesso citerò alcune notizie degli ultimi tempi che hanno a che fare con politiche
Delle quali tempo ci siamo occupati che abbiamo affrontato teche meriterebbero un approfondimento che naturalmente lontano qui adesso
Il segretario generale dell'ONU ci ha spiegato che l'ONU rischia il collasso perché la legge del potere destabilizza il mondo diciamo che arrivato un po'tardi però una per preoccupazione è una preoccupazione concreta anche qui per anni e anni e anni abbiamo detto che c'era bisogno uno di riforma del loro perché non era concepibile
Di ritrovarsi l'Iran a presiedere l'acqua il Consiglio per i diritti per i diritti umani quando uno non fa la manutenzione a qualsiasi oggetto
Succedono queste cose e succedono anche per le istituzioni altra notizia metà delle cento città più grandi del mondo stanno attraversando un periodo di stress idrico di queste trentotto si trovano in una situazione critica e sono a rischio siccità
Ci sono discorsi di Marco degli anni Ottanta che diceva il futuro le guerre saranno per l'acqua piano piano ci stiamo arrivando a parte che qualche guerra già per la sua è in corso
Nel due mila venticinque nell'Unione europea alle rinnovabili sole vento hanno prodotto il trenta per cento dell'elettricità consumata rispetto al ventinove per cento dei consumi possibili fossili
E il ventitré per cento g Energia lucrare ricordo che erano negli anni fine anni settanta ottanta quando andavo in giro
Col sole che ride con i movimenti le spillette e ci prendevano in giro c'è voluto un po'di tempo però però ci siamo invece arrivati ad invertire quella che era la tendenza a voler come dire un'egemonia
Dell'energia dell'energia nucleare poi vedremo se e ci sarà un'energia sicura piccoli da tutto quello che dicono che fra dieci anni sarà pronto ne parleremo fra dieci anni intanto anche questa politica
Di investimento sulle rinnovabili ha trovato un suo punto di dica tutta e poi ieri è scaduto il trattato di proliferazione nucleare di meccanismi internazionali di controllo che alla base un uso pacifico del nucleare la non proliferazione del disarmo
Questo trattato preferiva gli Stati nucleari di trasferire armi nucleari e agli stati inno nucleari di procurarsele
Mentre il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi pacifici doveva avvenire sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica il fatto che sia scaduto questo trattato che vede principalmente protagonisti di russi e e gli americani per il rinnovo del Trattato Trump vuole che ci sia anche la Cina nel frattempo ognuno è libero di fare quello che vuole e vedremo cosa vuol fare
Loro partono non pace lungo elenco di tutti i paesi dove ci sono conflitti tra Stati e negli Stati e dove negata la libertà ai cittadini
Sito internet per decenni l'Occidente ha perseguito l'obiettivo di assicurare la stabilità e la strada e la libertà degli Stati illiberali e autoritarie e totalitarie in cambio della libertà negli Stati occidentali
Oggi che questo sistema ha fatto il suo tempo dobbiamo rilanciare una questione che abbiamo sempre avuto presente non possiamo considerarci liberi se non è se la nostra libertà lo nella libertà di tutti ovunque
Adesso tutto passo all'Italia diciamo che poi nella replica mi dilungherò adesso la cosa molto sintetica
Per quanto riguarda l'Italia il referendum sulla riforma della Costituzione sarà uno spartiacque anche per il risultato ma più per il dibattito che è in corso soprattutto tra i magistrati tra e nelle forze politiche
Credo di poter prevedere che il congresso ci saranno interventi che approfondiranno la questione le prese di posizione voglio però dire due parole sul Partito Democratico
Se fino ad alcuni comportamenti potevamo volevamo considerarli incidenti di percorso oggi dobbiamo prendere atto che invece sono il percorso
La riforma dell'ordinamento penitenziario del ministro della Giustizia del PD Andrea Orlando
Dopo mesi di lavoro decine di gruppi e via dicendo fu sacrificata sull'altare delle elezioni politiche del due mila diciotto elezioni perse
Preferendo sulla riduzione del numero dei parlamentari del due mila venti per tre volte il Pd interviene alla Camera e al Senato per denunciare la grave incostituzionalità del provvedimento
Al quarto intervento del segretario del Pd Zingaretti dichiara abbiamo votato sì alla riforma non perché convinti ma perché non è l'accordo di governo assieme a garanzie di cui tutti ora si devono fare carico
Delle garanzie nessuno si è fatto carico infine questore Vito per referendum
Il partito democratico aveva la separazione delle carriere nel suo programma
Non ricordo grandi lotte è certo che in anni di governo non c'era nemmeno provato oggi il Pd a favore della separazione delle carriere ma contro il referendum e dovrebbe introdurla le ragioni sono semplici
I come lo votano anche dei pacifisti il referendum fascista e loro votano contro
Nel due mila venti quando ci fu il referendum sulla riforma costituzionale proposto dal segretario del Pd
Matteo Renzi
E gli studenti che oggi dà del fascista chi vota sì Bottolo insieme agli stessi fascisti di oggi ma nessuno li Della fascista perché loro che votavano contro le indicazioni del partito allora si chiamavano la sinistra coraggiosa
Non credo che i coraggiosi di oggi avranno nel partito democratico la stessa che ha fortuna che ha avuto la coraggiosa egli sulla in ieri
Ne approfitto per dire a questi veri coraggiosi Java quelli che vengono chiamati i riformisti e secondo me per loro il campo sarà sempre meno largo possono sempre venire qui è un campo aperto
Non sarò a ricordare le nostre ragioni per votare sì è una battaglia che portiamo avanti da mezzo secolo però dobbiamo ringraziare ci è riuscito a raggiungere l'obiettivo voglio ricordare che tre cinque reperendo sulla giustizia che abbiamo promosso con la lega e votato nel due mila ventidue
Quello che ha raccolto maggiori consensi è stato quello sulla separazione delle funzioni dei magistrati
Perché milioni votarono per il sì e due milioni e mezzo votarono no non ci furono grandi dibattiti tecnici tra tecnici ma la gente sapeva bene su cosa si va a votare come doveva votare
Io spero per la disinformazione accompagnata alla censura lo spaccio e il soccorso alpino a raggiungere l'obiettivo di quella che al momento la volontà la volontà popolare
C'è un dovere di dirci la verità e quindi non mi sottraggo devo ringraziare prendere atto e l'unico partito che ci riconoscibilità politica di Forza Italia grazie soprattutto alla volontà
Di Antonio Tajani però questo non ci impedisce di dire la nostra su tutte le decisioni del governo che non condividiamo
C'è la questione del carcere ormai segno distintivo dell'Italia repubblicana già raffinato le forme depressive fasciste adeguandolo ai nostri tempi un po'meno si fa per dire alle nostre leggi alla nostra Costituzione e trattati internazionali del nostro Paese ha sottoscritto
Ancora una volta voglio salutare e ringraziare Gianni Alemanno e Fabio Falbo che da una cella di Rebibbia continuano imperterriti il lavoro politico di far conoscere una realtà che per essere accettata deve essere nascosta
C'è la superfetazione di reati negli anni di carcere di burocrazia di diritti piegati
Con il rischio che si producano rosso nuovi processi degenerativi che ben conosciamo e che abbiamo denunciato e contrastato a partire dalle leggi emergenziali incostituzionali antiterrorismo e antimafia
Convertito in legge ordinarie così da inquinare il nostro Stato di diritto che ci dovrebbe distinguere da di Jimi che diciamo di componenti voler combattere
No mi sembra do fu darà una comunicazione sulla PdL zucchetto rosso iniziativa sulla PdL Zuncheddu la Camera dei deputati ci ha comunicato che non è stato raggiunto il numero delle certificazioni necessarie
Purtroppo negli ultimi giorni dalla raccolta di versi comuni ci hanno comunicato per iscritto
E alla banca dati centralizzati non funzionava no quindi raccolto in fretta e furia le certificazioni e sono arrivato la mattina stessa della consegna e che non abbiamo potuto contare
C'è stata quindi comunicata la possibilità di riutilizzare i moduli non statuti per riprendere la raccolta delle firme
Cosa e Irene ha immediatamente comunicato a chi in Sardegna si è mobilitato in questi mesi della raccolta se già ripresa adesso lo l'obiettivo diciamo l'ultimo obiettivo e quello di raccogliere dieci mila firme entro entro la fine di febbraio
Alla fine il partito
Dieci anni fa quando scomparve Marco sapevamo e ci dicemmo che avremmo ancora una volta e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima dovuto attraversare il deserto
Credo che non ci siano dubbi sul silenzio da parte di tutti i tipi e mezzi d'informazione e quindi di tutti i giornalisti quel partito le sue rotte le sue iniziative siamo a qualcosa che equivale a zero secondi zero lire zero parole
Il patto che noi siamo ancora qui io lo considero un miracolo per quanto laico sicuramente inspiegabile è vero che il partito ha seminato molto ma non possiamo ignorare quante ferite sono state inferte
Alla nostra identità e a quella di ognuno di noi in quanto iscritti al partito al partito radicale potremmo esposte dovremmo dire cosa fatta capo al non potremmo fare se la cosa fatta fosse davvero il compimento di un periodo politico e nelle differenze di ciascuno Queer fuori da qui fosse stato chiarito
Buongiorno igiene una delibera del Senato del partito radicale del due mila sette
Te qualche modo mi è sfuggita
Perché evidentemente la storia sarebbe stato diverso ed è sfuggita perché la sua registrazione è andata smarrita
Un piccolo miracolo anche questo o una disgrazia a secondo dei punti di vista
Nel due mila e sette i soggetti costituenti riuniti in azienda del partito deliberavano di riunire la proprietà la gestione e la valorizzazione dei magazzini banche emerge dagli archivi
La cui cessione condizioni di prefigurazione statutaria in vista della creazione della Fondazione
Insomma decidevano che per rimanere soggettivo sismici del costituenti del Partito avrebbero dovuto rimettere le proprie banche dati cosa mai avvenuta è successo il contrario la banca dati del partito entrata in possesso dei soggetti costituenti senza averne titolo anzi senza che nessuno glielo abbia mai consegnata
Questo non solo ha comportato
Ma continua a comportare una continua spoliazione di quello che abbiamo considerato e consideriamo il nostro patrimonio non a caso la banca dati del partito è sempre stato denominata il tesoro
Diciamo che abbiamo avuto dei compagni Carini sono cose che capitano
Quando parliamo del partito e dello stato del partito dovremmo essere più attenti a quei passaggi che non riguardano il passato ma continuano a pensare sul presente grazie
Grazie Maurizio Irene destra atteso di ora del partito
Grazie
Care compagne e care compagne
Mi ripeterò anch'io sicuramente su alcune cose che ha già detto Maurizio ma credo sia inevitabile credo anch'io che non sia un caso che quest'anno il nostro congresso venga celebrato cupi a Torre Argentina
Qui nella casa di Marco e proprio in occasione del decimo anno dalla sua scomparsa
Dieci anni sono tanti
E non so davvero quanti di noi avrebbero scommesso che la creatura di Pannella potesse in qualche modo proseguire la sua azione politica nel solco ecco il metodo Daloui tracciato
Certo mi si potrà dire non è la stessa cosa non è lo stesso partito Marco era Marco ed è vero ed è vero che non è la stessa cosa mal partito OSCE e resiste con le sue poche forse è una sola debolezza quella di essere pochi
Ma pochi possono avere a volte la forza di essere determinanti anche per piccole battaglie ma di vitale importanza
Io credo e la nostra presenza oggi
E la testimonianza che il metodo di Marco continua a vivere nonostante tutto
Da qui da questo salone da quel tavolo ve lo ricorderete in fondo alla sala lo abbiamo visto lottare ininterrottamente contro mille difficoltà
Ma sempre con infinita speranza
L'unica non mancava mai di ricordare la necessità di essere speranza
E quante volte siamo caduti e ci siamo rialzati Marco non perdeva neanche un minuto a piangersi addosso non perché le sconfitte non pensassero ma perché diceva a stare fermi si torna indietro
Sarà molto presente Marco in questo mio intervento perché dieci anni senza Marco con un partito che si autofinanzia e che non riceve contributi pubblici con una censura mediatica costante una galassia radicale che non esiste più
è un contesto politico dove davvero complicato ritrovare riferimenti autenticamente liberali
Io credo ripeterò o sicuramente anch'io la formula che ha utilizzato Maurizio che questo sia davvero un miracolo laico
Qualcuno potrà dire che gli iscritti sono pochi poco pochi meno poco meno di seicento anche se l'andamento economico non si discosta di molto da quello del due mila ventiquattro
Con proventi da tesseramento per centocinquantadue mila euro in linea con il due mila e ventiquattro
La consistenza patrimoniale rappresentata dalle riserve di liquidità finanziarie registrate dal trentun dicembre riserve che sono il frutto di un corretto equilibrio tra lenta le entrate e le spese da ammontano a trecentosettanta mila euro
Qualcuno proprio recentemente mi ha detto che siamo i soliti quattro gatti e quindi irrilevanti ma quante volte ce lo siamo sentiti dire e quante volte da questo Salone
Abbiamo sentito le parole di Marco che ancora risuona non rispondere
Preferisco i nostri cinquecento mille iscritti che sanno perché sono qui è cosa rischiano alle centinaia di migliaia di iscritti fantasma dei partiti dal potere
Che servono solo a decidere come spartirsi la torta dello Stato
O ancora quando ci spiegava che per far lievitare la farina bastava un pizzico di lievi tocco siccome quel poco lievito radicale poteva far lievitare la democrazia
Qualche giorno fa un compagno che non si scriveva da tantissimi anni mi ha mandato questo messaggio
Cara Irene non mi scrivo più al partito da diversi anni ma quest'anno voglio fare la tessera perché riflettendo ritengo che il partito mi abbia dato più di quanto abbia ricevuto da me
Ecco io credo che questo nostro compagno faccia parte di questo piccolo gruppo di persone che ha deciso di non rassegnarsi pagando di tasca propria il prezzo della libertà
E sempre da qui dalla sua stanza ha in fondo al corridoio che Marco si chiamava per chiederci un caffè doppio per le sigarette che lo aiutavano nella salivazione diceva durante i suoi scioperi della fame e della sete
L'ottava per convincere lo Stato a rientrare nella legalità costituzionale denunciando la condizione Monda delle carceri proprio su questa battaglia sottolineava spesso quanto lunga e difficile sarebbe stata la lotta ed aveva ragione
Oggi la condizione delle carceri continua ad essere una condizione emergenziale perché la classe politica non ha saputo non ha voluto ascoltare non ha voluto fare le riforme gli Stati Generali di cui si accennava prima
E forse anche perché convinzione di molti che i diritti umani di chi sbaglia valgano meno di quelli di altri
E nel frattempo però in quei luoghi luoghi di dolore perché ormai le carceri sono dei veri e propri contenitori di dolore dove centinaia di essere umani
Si tolgono la vita dove gli agenti di polizia penitenziaria si tolgono la vita dove persino gli educatori
E mi torna in mente quando Marco durante un convegno indicandogli educata alcuni educatori disse quando inizieranno a succedere a suicidarsi anche loro allora se ne accorgeranno all'epoca mi sembrava una frase
Enorme quasi imbarazzante sentirli alla dire oggi è la cronaca è il veleno che si respira purtroppo nelle prigioni davvero non risparmia nessuno è un un dolore
Talmente forte che
Di vive all'interno di quei luoghi spesso per far cessare questo dolore l'unica via d'uscita è quella dimettersi un cappio al collo
Recentemente in una delle visite che ho effettuato
In carcere ho trovato una cella tutta sporca di sangue sangue alle pareti sangue vicino al tavolino dove dove si mangia dove vicino ai letti dove dove si dorme con un detenuto che aveva tentato un un gesso autolesionistico con il dito aveva scritto con il sangue nel nella parete mamma perdonami non ce la faccio più ti voglio bene
Era oltre va bene
Il fatto che insomma una cella con questo sangue quasi ancora fresco
Sembrava più un luogo dell'orrore che è una cella di un carcere o quando chiesto perché questa ce la si trovasse in quelle condizioni mi è stato risposto che non c'era personale disponibile però questo è un dato reale nelle carceri manca il personale personale
Degli agenti di polizia penitenziaria all'incirca diciotto mila mancano i medici mancano gli infermieri mancano persino i farmaci
Mancano le coperte molte volte mancano i cuscini e allora si prendono i materassi di gommapiuma Lisi italiano che si distribuiscono i cuscini intanto è il sovraffollamento
E soprattutto manca ormai i anche la dignità umana all'interno di questi luoghi
Vediamo sempre di più e le sezioni diventare sezioni manicomi Ali luoghi dove le grida il limite sfatto nove l'odore di urina tolgono davvero la speranza
E quindi occorre però non dimenticare che esiste un diritto costituzionale ben preciso scritto nella prima parte della carta che proclama che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato la conosciamo bene l'articolo
Ventisette della Costituzione e non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti ora proviamo a immaginare per esempio i sindacati le associazioni di magistrati le organizzazioni del commercio quando viene messo in discussione un punto dall'ASS della Costituzione che li riguarda
Quando invece viene calpestato nel modo più assoluto l'articolo ventisette della Costituzione nessuno si alza reclamare questo diritto violato tranne noi e pochi altri
E sulla difesa della Costituzione abbiamo visto anche la settimana scorsa il campo largo unito a farsi fascista contro i fascisti per impedire una conferenza stampa
Su una proposta di legge sulla Remy gradazione non c'è bisogno di sottolineare che naturalmente anche noi non condividiamo e siamo contrarissimi al contenuto di quella proposta ma così
Però siamo anche profondamente contrarie metodi fascisti che in questo caso hanno comportato il raggiungimento immediato di cinquanta mila firme in un giorno per celebriamo io credo questo congresso
Appunto nel piano di un referendum sulla separazione delle carriere un primo passa tassello lo abbiamo detto tante volte Pannella lo diceva cinquant'anni fa se non sa fare amo le carriere i pubblici mail pubblicata ministero diventerà il padrone del processo
Eppure il giusto processo all'articolo centoundici è rimasto è rimasto un miraggio teorico lo dimostra il caso di Beniamino Zuncheddu e di tanti altri trentatré anni in carcere da innocente un caso devo dire esemplare di come le indagini mal fatte e la mancanza di terzietà del giudice possano in qualche modo distruggere una vita umana
E o chiaramente ben presente Beniamino all'uscita dal carcere di juta
Senza denti e malato senza speranza non poteva naturalmente farcela da solo serviva qualcuno che portasse il suo caso fuori da quelle mura e dall'isola lo ha fatto il suo avvocato ma lo abbiamo fatto anche noi il partito radicale insieme al suo avvocato io credo che il nostro aiuto sia stato fondamentale
Per la liberazione di Beniamino e per la sua soluzione ed è anche dalla vicenda di Beniamino che abbiamo capito che sia uno Stato sbaglia
A rubargli la vita deve anche essere capace di rimediare
Ed è questo io credo il senso della proposta di legge dedicata Beniamino a tutti coloro che si sono ritrovati vittime di ingiuste detenzioni o errori giudiziari
è che dopo aver avuto la vita stravolta sono poi ci sono state poi abbandonate al loro destino senza un soldo e senza una scusa
Io mi ricordo anche quando Beniamino è uscito dal carcere di Uta perché c'ero con le sue buste e senza neanche un biglietto dell'autobus perché quando ti liberano i sei scarcerato neanche l'amministrazione penitenziaria ti può dare un passaggio per cui se tu se detenuto in un carcere che sta in piena campagna faccio per dire una colonia penale agricola stante ci sono in Sardegna è contumace devi fare trenta quaranta chilometri a piedi perché non si sa come devi arrivare a prendere un autobus quindi e cioè noi abbiamo delle cose
Stante sarebbero le cose da rivedere
Sul sistema carcerario sul sistema della giustizia nel nostro Paese ma devo dire che naturalmente anche sul fronte internazionale le cose non vanno meglio oltre a quanto ascoltato in questi due giorni nei lavori della Commissione
Presiedute da Niccolò Rinaldi in avremmo abbiamo avuto modo di ascoltare tanti interventi interessanti e in questi giorni avremo modo
Di integrare con le voci di dall'Iran dall'Afghanistan ha già vedo che sono arrivate le ragazze in Iran stiamo assistendo alla terza rivoluzione di un popolo massacrato dal regime
Non solo con in carcerazioni torture e stupri ma persone uccise in strada mentre mentre lottano disarmante
In questi anni nel silenzio generale abbiamo visto le immagini delle Gioni oggi vediamo migliaia di sacchi neri che avvolgono i corpi dei manifestanti NASA all'indomani ha preparato un un video ci mostrerà
Molte immagini che arrivano dall'Iran è ancora non non siamo riusciti a vedere
In questi giorni sento la politica da una parte e dall'altra rivendicare noi ce ne siamo occupati voi no non ce ne siamo cupa sembra che tutti si sono occupati di Run la verità è che nessuno in questi anni
Tranne il partito radicale se ne è occupato davvero e non da oggi la verità è che per l'Iran non abbiamo visto lo stesso amore dimostrato verso altri popoli
Credo che questo ce lo dobbiamo dire come si uccidere stuprare in nome di Dio fosse meno grave di quanto accade altro altrove ad esempio di quanto accade a Gaza
In questa Europa spesso assente dobbiamo però salutare con favore l'inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche cosa che con le nostre manifestazioni perdona vita libertà chiedevamo già dal due mila ventidue
Si è detto dovuto però aspettare la conta dei trentacinque mila morti
Ma i rischi seppure in maniera ridotta ricorrono anche coloro che vivono fuori dall'Iran i giovani della comunità iraniana in Italia ad esempio persone costrette a recarsi nelle ambasciate per rinnovare i passaporti
Con la certezza matematica che dopo essersi esposti manifestazioni eventi
Il loro rientro in Iran comporterebbe l'arresto se non peggio
Così come già nel due mila ventidue abbiamo fatto presente alle autorità incaricate che esisteva un problema enorme sui rinnovi del passato Pasca saporiti e soprattutto sulle concessioni degli asili politici
Quindi sul riconoscimento della protezione internazionale su questo le cose sono ulteriormente ulteriormente peggiorate a livello legista legislativo e anche statistico
Basta vedere gli ultimi due anni dove vediamo che le domande presentate sono aumentate ma la percentuale di accoglimento è diminuita
I dati del due mila ventiquattro mostrano un paradosso l'Italia ha ricevuto quasi centocinquantanove mila richieste di asilo
Il numero più alto dell'ultimo decennio posizionandosi al terzo posto in inno è dopo Germania e Spagna a fronte di tante domande il tasso di rifiuto è salito nel due mila ventiquattro circa
Il sessantaquattro per cento delle richieste è stato respinto dalle Commissioni territoriali
Nel primo semestre del due mila e venticinque di ieri sono saliti ulteriormente sfiorando il settanta per cento
Per cui solo il sette virgola sei per cento dei richiedenti ha ottenuto il vero e proprio solo politico lo status di rifugiato
Quindi abbiamo abbondantemente parlato io credo in questi due giorni che ci hanno preceduto di come nel mondo tutto sta cambiando
Nuovi ed equilibri nuovi posizionamenti un sistema basato su il sistema internazionale che recentemente Mario Draghi ha definito defunto
E io credo che bisogna appunto aprire gli occhi capire cosa fare
Anche per queste ragioni abbiamo dedicato parte dei lavori di questo congresso sulla questione Stati Uniti d'Europa sogno politico e corre da secoli lungo la colonna spinale dell'Europa e degli europei dei dei da secoli
Segno di pace e di libertà che ancora aspettiamo di aver quindi vedere compiuto ormai da più parti sentiamo parlare di Stati Uniti d'Europa di quanto questo sia più che mai opportuno e urgente ma la sensazione e quella di essere ormai spettatori e commentatori di ciò che fanno altri
Tutti parlano ma si ha
Ma nella situazione proverbiali in cui tanti galli cantano ma non viene mai l'alba
E allora non so quale potrà essere la via d'uscita definitiva ma forse la strada e provare a essere noi un polo aggregante
Proprio come abbiamo fatto con la marcia sull'Iran sull'amnistia sulla pena di morte con le battaglie storiche sul divorzio è la Bortot
Io credo che così come abbiamo fatto in passato possiamo provare anche oggi a mettere insieme un nucleo forte e variegato di pressione singole persone filosofi movimento cittadini imprenditori giornalisti artisti italiani ed europei coinvolgendo anche forze distanti da noi che però possono convergere su questo obiettivo
Portando idee risorse con il preciso compito di formulare magari manifesto che negli Stati Uniti d Europa subito
Perché il clima internazionale negli ultimi assetti geopolitici così come si fanno sviluppata sviluppando impongono questo la scelta vitale e non più rinviabile
E questo processo deve farsi forte Gilberto di risvolto risorse culturali e filosofica
Si è parlato ieri nella Commissione della necessità del recupero dei valori e della restaurazione del diritto come precondizioni di processi politici che riporti nel presi in un percorso di cooperazione e dialogo piuttosto che di scontro
E dal momento che si è evidenziato che così come le idee camminano sulle gambe delle persone anche lo stato di diritto ha bisogno di paesi che lo incarni no e ne siano campioni
A maggior ragione il punto di caduta ma anche e soprattutto di inizio di questa idea del mondo non possono che essere gli Stati Uniti d'Europa federali
Che possano imporre un rinnovato interesse e l'affermazione del modello delle democrazie occidentali
In sintesi io credo nel dobbiamo pretendere fare in modo che oggi il processo verso gli Stati Uniti ed Europa subì stalla bramato da accelerazioni
Concludo quindi il mio intervento
Augurandovi innanzitutto un buon congresso Maurizio ha ricordato i vent'anni dalla scomparsa di Luca Coscioni vorrei dedicare in ultimo un pensiero alla nostra amica Giulia enzimi che in questi giorni non la vedremo
Non la vedremo prepararle regalarci un sorriso fermarsi a chiacchierare tra una sigaretta la certo che la sua presenza sarà comunque qui accanto ignudi immuni ricordo anche che
Uno quattro anni dal due mila ventidue dalla scomparsa a oggi vi do al morso Angiolo Bandinelli
Grazie a tutti e
Grazie rene adesso il momento delle relazioni Niccolò Rinaldi che ci parlerà delle due sessioni il quattro il cinque on line del Congresso Stati Uniti d'Europa diritto internazionale del Tribunale penale internazionale
A scusate scusate
Dunque care compagne cari compagni
Abbiamo avuto queste due giornate che avevo definito come due di dittico stati Uniti d'Europa legalità internazionale come arti di uno stesso aspetto che lo stesso problema di fondo
E ora però vorrei rivolgermi più che
A voi
A coloro che ci ascoltano su radio radicale
Accogliendo anche in quella che è stata un'esplicita sollecitazione del nostro segretario di Maurizio vale a dire di riflettere sui costi della non Europa c'è di che cosa stiamo inesperti parlando oggi
è un venerdì un venerdì pomeriggio venerdì pomeriggio generalmente siamo a conclusione di una settimana lavorativa
Una settimana lavorativa e per certi aspetti ciascun cittadino europeo avrebbe potuto trascorre a casa
Non dovrei Massimo tutti noi lavorare una settimana e mezzo ogni anno soltanto per pagare i costi della non Europa questo è il calcolo
Di quello che comporta le tasche dei cittadini europei questa ostinazione a rimanere divisi in ventisette qualche dato
Ad esempio
Il mancato
Mercato
Finanziario europeo ci costa quattrocento cinquanta miliardi
Di euro
Il mancato completamento del mercato digitale ci costa sei miliardi e mezzo il mancato un completamento del Regolamento uniti unico per le banche europeo ci costa
Ottanta due miliardi
Il mancato
La mancata istituzione di un unico organo che lotti contro le frodi dell'Iva in Europa ci costa nove miliardi di Europ
Il fatto che abbiamo ventisette laddove ci siano
Assicurazioni contro disoccupazione
Anziché un unico schema europeo comporta un costo per gli stati membri di quarantatré miliardi
Il fatto che non abbiamo un mercato politico dell'Energia duecento cinquanta miliardi e via dicendo
In ciascuno di questi dati potremmo dovremmo potrebbero dovrebbero aprire un dibattito
Cercare di riflettere ma perché non abbiamo il mercato dell'energia se ci costa perché non abbiamo il mercato digitale se ci costa e via dicendo perché non abbiamo ancora il compimento del mercato comune
Il balneare sono soltanto uno dei tanti esempi dei costi che questo ci comporta
Ma soltanto uno dei tanti casi in un completamento del mercato e il mercato interno
Il problema è che
Non stiamo sognando l'Europa unite
Alla conclusione di ciascun dibattito che dovremmo fare su tutti questi aspetti tematici arriveremo alla conclusione
Che in realtà c'è come dire una una interruzione di razionalità nel nostro continente
Cioè
L'Europa non è più il sogno ma l'Europa e l'assenza di ragione di ragionevolezza di razionalità
Al punto che dobbiamo lavorare una settimana in mezzo tutti quanti soltanto per pagare quello che
Però l'Europa ci costa
Perché cosa abbiamo paura
Qual è la paura che sta bloccando
Governi istituzioni ma realtà
Cittadini la società perché la domanda dal basso ahimè è ancora troppo limitate e qui devo dire mi rivolgo soprattutto ai giovani perché cari giovani
E non la fate voi questa Europa qualcuno ci crede ma se non ha fatte soprattutto voi o il problema
Dalla vostra generazione altro che se lo dovrà scontare molto presto
Ma la paura del cambiamento
La paura
Di non essere abbastanza prudenti il fare e che cosa un salto nel buio
La paura ad esempio della burocrazia come se ventisette burocrazie non fossero molto di più di una singola burocrazia europea la paura di essere fagocitati dall'Europa
C'era stata un po'la paura che circolata nella campagna del prezzo
Quando
Tutte le minoranze europea
Mi ricordo una conversazione come Calimani comunità ebraica a Venezia
Meno male che c'è l'Unione europea perché l'unica garanzia contro l'antisemitismo contro le discriminazioni è una costruzione è una casa europea certamente non gli Stati-nazione
O il rombante continuano a essere cittadini europei altroché se discriminati che soltanto all'interno della costruzione europea hanno trovato finalmente anche grazie alla strategia europea sugli Roma diritti finanziamenti misure di integrazione e misure di penalizzazione per e con gli Stati membri che invece di
Altro che trattavano in un certo in un certo modo
Come possiamo pensare di essere fagocitati c'è proprio l'Europa unita che garantisce le minoranze linguistiche
Nel nostro Paese come come altrove
Oppure abbiamo paura dipendente
Hanno paura o nove ma hanno paura di perdere la propria identità come se maggiore integrazione europea poi fosse minore certezza delle nostre radici delle nostre tradizioni ma quando mai ex Pluribus unum l'Europa più Europa piena integrazione europea portato alla mortificazione
Di quelle che sono le radici le tradizioni d'identità o forse non è invece proprio attraverso l'Europa che le possiamo proteggere che le possiamo promuovere
Caso paradossale secondo me quello dell'Ungheria l'Ungheria di Orban che ha paura a viene fuori migranti
A una sorte di
Certezza di un'identità cristiana che deve essere assolutamente difesa rispetto a questo spirito globali isterico dell'Unione europea o altro
Quando poi
è un Paese che magari erige fisicamente i muri
Per immigrante ma poi come dire si sbraca completamente rispetto agli investimenti cinesi perché è diventato un paese quasi
Quasi un proxy cantori della della Cina pensate che gli investimenti cinesi in Ungheria sono pari alla somma degli investimenti cinesi in Francia Germania e Gran Bretagna
E così
Però però si difende identità in che modo
Allora c'è questa sorta di paura nell'Europa ho paura di guardare
I problemi per quello che sono i dati i numeri per quello che sono le cifre che dicevo prima sono cifre che ci sono nate su Internet anche sui siti delle istituzioni europee ritrovate però sono come dire occultati non diventano appunto
Oggetto di una riflessione non solo all'attenzione forse perché abbiamo veramente il timore di guardarli in
Siamo un continente che sa diventando sempre più pauroso primo Oronzo
Come se i passi avanti che avevamo fatto un certo punto
Per prudenza questo al comitato Schengen
Ma anche per cose settoriali
L'abolizione del roaming e ci invita a tutto il mondo uno va in Asia dicono voi potete telefonare liberamente ma invece prese dalla Malaysia Singapore sono tariffe doppie di dicembre meno Stato
Ho la liberalizzazione dei gemelli il fatto che oggi i costi otto volte in meno in media volare rispetto a quello che costava prima della direttiva sulla liberalizzazione dei cieli
Tutte le volte abbiamo fatto questi passi in avanti devo dire c'è andata bene è andata bene hanno i cittadini andata bene gli imprenditori nota bene i giovani poi ci fermiamo no il passo quello che veramente dobbiamo compiere per la federazione non lo faccia
Per fortuna
Poi in Europa c'è anche chi ha coraggio
E qui vengo non soltanto alle nostre minoranze alla nostra tradizione erano penso soprattutto agli ucraini
Che loro chiedono Europa a gran voce non avendo l'Europa e capendo che cosa voglia dire vivere in un contesto dove l'Europa gli verrebbe negata e sono disposti a pagare qualsiasi prezzo lo stiamo vedendo quattro anni di una lotta contro contro
Forse una logica delle armi una logica dei rapporti di forza la logica dei numeri una logica di quei soloni che quattro anni fa diceva mamma la Russia apposite entrare nove su cui il termine che fu utilizzato come vuole l'Ucraina tanto
E dimostrano invece una tenacia una
Una passione in questi mesi poi terribili di questo inverno durissimo al gelo con una residenza che dovrebbe essere per noi ovviamente ragione d'ispirazione come ebbe ad essere noi Regione d'ispirazione la lotta di chi la libertà che abbiamo ma che non vogliamo mettere in sicurezza non celata
Gli iraniani gli afgani
I colori palestinesi gli ebrei che sono minacciati dal proselitismo i tibetani
Venezuela e via dicendo la lista è molto lunga e qua abbiamo alle nostre spalle
Una piccola una piccola antologia
Gli ucraini però dimostrano che se non si ha paura si possono vincere tutte le guerre
Non soltanto se non avessimo esitazioni che caratterizzano la nostra società potremmo vincere tutte le guerre istituzionali perché queste sono le guerre con i quali i popoli europei hanno a che fare oggi
Addirittura le guerre le guerre armata
E per a mio modo di vedere
Loro hanno già vinto Laguercia anche se alla fine l'Ucraina forse dovrà essere amputata penso
Il territorio speriamo di no probabilmente sarà il caso
La loro guerra d'indipendenza
La loro guerra di emancipazione dal giogo russo che è durato un gioco particolare perché non è nemmeno il gioco da padrone al servo e il gioco da fratello maggiore al fratello minore no ci vogliamo bene ma trova più condizione cioè di una sottile ITA
E secondo me ancora più più perfida e quella d'ancora è ancora più difficile uscire voglio dire da quel tipo di di dominazione beh insomma questo loro lo hanno ottenuto ovunque comincerà la Ucraina liberali ci sarà una terra per il dispotismo russo che sarà sempre visto però chissà quante generazioni con diffidenza con ostilità se non se non peggio
Se i russi pensavano di vincere il cuore della società ucraina
C'è questo dizionario che uscito l'anno scorso dizionari ufficiale della lingua russa nuovo con termini conformista dice che deve essere seguito dall'amministrazione pubblica un'opera dell'Università di San Pietroburgo a questo siamo ridotti una società russa ecco unità unità il termine unità e descritto come esempio L'Unità dei popoli bielorusso russo ucraino ecco
Gli ucraini questo tipo di
Cultura mentalità idee oppresso l'anno prima
Sono riusciti veramente a fare una grande grande Grande impresa
Il coraggio ma
Dimostrano forse anche qualcos'altro cioè la futilità la vanità delle guerre
Ditemi una guerra che oggi e riesce ad arrivare a compimento
Una guerra che riesce a risolvere
Una controversia
In qualsiasi centro io l'ultima che mi ricordo è quello dello Sri Lanka quando c'erano le Tigri del Tamil che furono annientate l'apposizione di Gianfranco dai dalle forze governative una guerra che durava da niente trenta tre decenni ma no parlando ormai di casa vent'anni fa
Ma altri mentre le guerre si cominciano così finiscono mai ti cominciano nell'est del Congo siamo sempre lì si comincia in Sudan amori nel Sahel anni e anni
E vuole far fuori militarmente Hamas non ci si riesce
Si vuole attaccare l'Ucraina conquistarla con l'operazione speciale in poco tempo vediamo dove siamo
Se vuole fare la guerra in Afghanistan e vediamo come è finita
è finita perché a un certo punto c'è ritirati non perché c'è stata una vittoria militare dell'uno o dell'altro e in un certo modo questo
Andata così anche Nagorno Karabakh
Quindi queste guerre che non funziona neppure c'è ancora una parte del mondo che insiste
Insiste su quella strada per fortuna devo dire l'Europa e da un'altra parte
Rimane ne abbiamo parlato ieri l'altro ieri
Rimane fedele
Un'altra lezione avendo avuto gli svenimenti le nostre
Nostro città imporre europee per per secoli e secoli
E lì si ritrova allora quell'Europa sulla quale noi dobbiamo lavorare anche loro che poi alla cui poi guardano i popoli vi dicevo prima riguardano soltanto a noi come come unica come unica possibile voce Eragon Recchia che può ascoltare alla loro la loro fonte ed ecco qui alla Corte penale internazionale per come abbiamo detto se non fosse per l'Europa la Corte penale internazionale probabilmente parte d'Europa Giappone Australia Nuova Zelanda qualche altro Paese sarebbe veramente in grande difficoltà date le sanzioni profonde
In Funny proprio per come sono concepite che sono imposte dagli Stati Uniti dopo mandato d'arresto
Al Netanyahu
E quando riflettiamo
Tu
Il successo invece muovere un diritto internazionale insieme sostenuto se praticato possiamo in effetti
Citare
Una Corte che funziona e ne parliamo oggi perché il congresso del partito radicale e noi abbiamo come sappiamo abbiamo una
Una una una forma di paternità nei confronti di questa di questa corte penale che
L'anno scorso nonostante tutte le difficoltà ha macinato risultati e sta andando avanti anche se non se ne parla anche se in realtà la narrazione non certo il diritto e danza corte Perale ormai non serve più a nulla
Gli Stati Uniti e la neve non si possono fare quello che vogliono e via dicendo
E allora vengo
All'idea all'idea al Progetto
Di Marco Maurizio ne ha parlato in questi giorni ne ha riparlato oggi la comunità delle democrazie cos'è questa comunità delle democrazie visto che ritorniamo sulle parole di via terrestre che insomma Veltroni nazioni per cui ormai c'è trippa per gatti non si riesce proprio riformata questo lo sapevamo ecco io vedo Maurizio la comunità del democrazie come innanzitutto quei paesi che sostengono la Corte penale internazionale
Quei paesi che sono rimasti dentro l'organizzazione mondiale del commercio
Non perché dobbiamo essere a priori per la liberalizzazione del commercio ma se ci sono dei problemi
Del commercio lì si discutono all'interno del Forum multilaterale che per anni per decenni ha funzionato come lo amici oggi delegittimata ancora una volta da dagli Stati Uniti
Quei paesi che fanno parte
Del no degli accordi di Parigi
E che si confrontano su non sono d'accordo su una questione o l'altra della lotta contro i cambiamenti climatici all'interno delle coppie vengono regolarmente organizzate cioè che rimangono in un alveo insomma di multilateralismo e non di rapporti di forza
Di Molon che sono istituzionalizzati per ragionare insieme e per cercare di trovare una soluzione comune e naturalmente quei Paesi che abbiano delle Costituzioni e ce ne sono per fortuna
Che siano compatibile con quella che è la carta fondamentale dei diritti dell'Unione dell'unione europea già delle democrazie che che funzionano dove c'è la separazione dei poteri non c'è un ritorno delle religioni
Contro la laicità nelle istituzioni temporali
E cioè la libertà la libertà da libertà per cui appartiene alle comunità eligibilty con
Che oggi è sempre più rimessa in discussione in tanti Paesi perché stavano propaganda quaestor Russia c'è dietro gli dice la libertà di parlare una lingua minoritaria la libertà in tutte le sue in tutte le sue
E declinazione
E qua vengo avviandomi alla conclusione alla questione Venezuela
Perché una comunità delle democrazie non può provare quello che è accaduto in Venezuela
Su questo abbiamo avuto nei giorni scorsi opinioni
Da parte di qualcuno divergenti
Ma ribadisco che non possiamo tollerare secondo me all'interno del partito radicale una confusione
Di valori è una confusione anche ideologico
Anche perché è chiaro che l'intervento americano in Venezuela in zone l'intervento russo nel Donbass ma nessuno l'ha mai detto questo e è ovvio ma è funzionale all'assistenza l'oggi perché la logica
Del cortile di casa
Questa è una mia regione ci penso io ti lascio farà nella tua regione tu forse avevi ragione a prenderti d'ombra se no e quindi io convincerò degli ucraini a ritirarsi
E America Latina sotto casa qui siamo nei Caraibi ve li prendo io se non capiamo quello sì però ripeto siamo spacciati che la logica per cui non si può più dire nulla rispetto alla Cina
Uiguri tibetani perché loro cortile di casa
Cortili di casa a questi nuovi imperi stanno la mente andando incontro comune e l'ora gli europei noi in quale cortile di casa siamo noi abbiamo un cortile di casa noi lo siamo nel cortile di casa di qualcuno la questione della Groenlandia proprio questo è la Groenlandia sarebbe europea però nel cortile di casa di qualcun altro e allora qui le cose si confondono in realtà è un problema che è molto più diffuso se voi andate nel Pacifico per fortuna ci sono tanti territori che sono francesi europei i cinesi sono nelle Isole Salomone non sono in Nuova Caledonia i cinesi sono a Vanuatu non sono in Polinesia
I cinesi sono alle Fiji non sono abolisse futura per fortuna c'è un pezzo di Europa lì teniamocelo forte
Ma attenzione a non cadere anche noi nella trappola
Dei cortili di casa perché qualche il cortile di casa c'è un po'più simpatico abbiamo intrattenuto per molto tempo comprensibilmente delle relazioni privilegiate e allora come dire
Vi si può fare uno sconto non funziona così
Non funziona così il monumento che noi cominciamo accettare questa logica salta il diritto internazionale salterà legalità esalta quegli strumenti di pace ristabilita i quali tutti noi abbiamo lavorato in questi anni
Ora e chiudo siamo arrivati
Al
Quarantatresimo Congresso contanti e quarantatré compreso dire non è io qualcuno lo sa appartengo alla tradizione repubblicana la tradizione secolare anche quella ma ciò di cui parliamo non è il passato
I temi che sono stati discussi da Maurizio oggi da Irene i temi che abbiamo cercato di sviscerare ieri e l'altroieri nelle nostre sessione on line
Sono in realtà i problemi dell'oggi che i problemi del domani oggi domani son questi
Non sono i problemi della cronaca con i problemi dell'epoca
Di quello che ci ha spetta di quello che ci stiamo prepara acqua a cui ci dobbiamo preparare
E se c'è una cosa che Marco Pannella ha insegnato a tutti è proprio essere
Progetto attori del futuro
Quando lui faceva certe battaglie non è era ossessionato magari dare alcuni temi perché capiva che nella società italiana alcune situazioni ormai croniche insostenibili bisognava sanare certe contraddizioni non c'era
Futuro in quell'ordinamento legislativo se non veniva candidato aggiornato e questo è lo stesso metodo che noi dobbiamo anziché portiamo nel dibattito sull'Europa la sostenibilità nel domani dell'Europa torno allora e qui davvero chiudo rivolgendomi ai giovani
Questa è la battaglia vostra
E dovete darci una mano non per preservare la nostra tradizione del nostro passato
Ma per preparare
Il giorno dopo con amore e con sentimento nel modo migliore
Grazie Nicolò Marco Cerrone per l'intelligenza artificiale
Diritto diritti
Venerdì tre maggio due mila ventiquattro nella sala del Cenacolo della Camera dei deputati la Fondazione Marco Pannella organizzato il convegno intelligenza artificiale Stato di diritto sfide e opportunità nell'era digitale
è stata un'occasione preziosa di dialogo interdisciplinare tra accademici giuristi giornalisti policy makers Esperti attivisti della società civile per esplorare le complesse interazioni di via democrazia e diritti umani
Ma già prima e durante l'organizzazione di quel convegno sapevamo che non potevamo lasciare la discussione
Firma è confinata tra le mura del Cenacolo e così da ottobre dello stesso anno grazie a Giovanna Reanda Maurizio Turco è nata su radio radicale una rubrica di approfondimento denominata puntini sulla i
Proprio per continuare esaminare i diversi impatti dell'intelligenza artificiale da molteplici prospettive
E le trenta puntate andate in onda fino a oggi disponibile ovviamente perché ti ascolto sul sito di Radio Radicale ho avuto l'opportunità di interloquire con esperti di alto profilo provenienti da diversi ambiti attraversando temi collegati alla Igli
Che vanno dalla giustizia predittiva alla geopolitica dal giornalismo alla medicina dalla scuola all'università dalle migrazioni alla difesa dalla creatività alla sostenibilità
Il titolo puntini sulla i non è casuale perché in realtà l'intelligenza artificiale non è un fenomeno monolitico da comprendere in un solo colpo d'occhio è una costellazione appunto di puntini che dobbiamo prima fissare e poi aggiungere uno a uno e poi collegarli per provare a vedere il disegno complessivo e il disegno che emerge oggi spero di non deludere nessuno e nessuno e complesso contraddittorio e anche più forse ricco di domande che di risposta
Può sembrare anche un paradosso perché oggi ovviamente siamo abituati a una iper velocità mai vista prima nella storia umana ma come ogni artefatto appunto umano li ha ha due facce
L'arco è servito per sopravvivere procacciarsi il cibo ma anche per uccidere il nemico Elia aiuta a creare attacchi informatici sempre più precisi e veloci ma è anche la stessa tecnologia che cento individuare le vulnerabilità del nostro sistema
Delle nostre infrastrutture digitali che poi sono alla base dei nostri servizi pubblici che abbiamo a disposizione ho provato quindi a strutturare questa relazione come contributo un po'organico al dibattito già emerso nelle Commissioni del tre e quattro febbraio e alle altre anche relazioni
Che seguiranno che già ce n'è stata una su Stati Uniti d'Europa il diritto internazionale l'informazione e la libertà dei media
Perché l'intelligenza artificiale attraversa tutti questi ambiti ma prima di procedere vorrei fare giusto una piccola precisazione che penso sia doveroso perché quando parliamo di intelligenza artificiale
Non parliamo solo di Cergy Pitti o di altri modelli linguistici che siamo abituati a utilizzare via non è solo quella generativa che produce testi anche
La iper editti IVA che anticipa i comportamenti e le tendenze e la iper la visione artificiale che interpreta le immagini video quelle incorporata nero botto che automatizzare i processi fisici
E quel sistema di raccomandazione che troviamo on line o sugli strumenti digitali che guidano le nostre scelte algoritmi di ottimizzazioni che gestiscono intere filiere produttive
Questa premessa secondo me è importante perché visto la la natura dell'intelligenza artificiale dista questa città dure emergono opportunità i limiti in maniera diversa
A seconda del modo in cui stiamo interpretando l'intelligenza artificiale
L'intelligenza artificiale così come altre tecnologie che hanno caratterizzato la nostra storia in realtà non è solo una tecnologia è un medium cioè in quanto tale non riguarda solo l'evoluzione teconologici ai il e tecnologiche gli usi che ne facciamo ma riguarda i processi
Che hanno a che fare con il nostro immaginario con la politica l'economia i diritti e l'informazione
I caratteri distintivi però di questa rivoluzione che possono forse aiutarci a capire qualcosa sono due elementi i dati e la capacità di calcolo l'intelligenza artificiale e sostanzialmente l'interfaccia tra i dati e le informazioni che se ne possono trarre la quantità di dati che oggi abbiamo sempre di più messo indisposizione nelle nostre società digitali cresce in una maniera diciamo per usare un eufemismo vertiginoso perché i per comprendere le liti l'entità di questa crescita esponenziale e cito una ricerca recente dell'International data Corporation
Pensate che nella nostra civiltà abbiamo prodotto fino al due mila dieci un equivalente di circa due zeta baite ora senza andare nel tecnico e un numero davvero enorme per fare giusto paragono fatto dei calcoli li ho fatti farà l'intelligenza artificiale
Due zeta Baite dovrebbe ricorrere a due mila miliardi di libri immaginando un libro in formato pdf da circa un mega
Ebbene in realtà negli ultimi quindici a di negli ultimi quindici anni dal due mila dieci al due mila venticinque ne abbiamo generati non due ma centottanta di questi diciamo Z baltici e possiamo dire che negli ultimi vent'anni noi esseri umani abbiamo prodotto l'oltre il novanta per cento di tutti
I contenuti mai creati dall'umanità in pochissimo tempo e ovviamente poi si sono aggiunte anche delle potenzialità rispetto alla calcolo cioè alla potenza computazionale
E algoritmi elementi diciamo provenienti dalla matematica hanno potuto vedere l'applicazione grazie a questo processo
Legato alla capacità computazionale delle delle macchine
Questi sistemi di apprendimento profondo su una serie di informazioni possono essere utilissimi in diversi ambiti uno di questi trattato recentemente è stato quello sulla ricerca scientifica faccio solo un esempio come appunto Alpa fold
Che una piattaforma che ha rivoluzionato la predizione delle strutture proteiche e quindi accelerando la scoperta potenzialmente per ora anche di nuovi farmaci e terapia
E terapie ma come sottolineava in ultima puntata la professoressa Antonella viola l'intelligenza artificiale Staggia supportando diagnosi più accurate
Attraverso l'analisi delle immagini radiologiche sta ottimizzando i processi terapeutici e sta permetto permettendo anche di analizzare degli schemi con complessivi dati clinici
Ma sottolineato professoressa viola questi progressi richiedono ovviamente una validazione scientifica una responsabilità clinica chiara e una formazione e questo importanti re che rafforzi ragionamento critico dei professionisti sanitari ora questa grande quantità di dati disponibili oggi Big Data documenti social media fino ai sensori diciamo di oggetti tra virgolette intelligenti
Permette a di processare meglio le informazioni ma ci pone uno dei primi problemi perché per le organizzazioni in particolare per la pubblica amministrazione diventa importante sviluppare una cultura del dato
Come descritto tra l'altro anche nel piano per l'informatica dell'Appia
Dire ha sviluppato da agiti cioè dati di qualità elevata affidabili per supportare le nostre decisioni
E politiche europee su questo come ad esempio il data government dopo Vernant zakat si muovono proprio per regolamentare come possono essere riutilizzati questi dati pubblici e privati
Cercando di offrire un modello diverso alternativo a quello delle biblioteche che poi principalmente provengono sostanzialmente da stati Uniti
E Cina chi controlla questi tre elementi i dati che ho citato il calcolo e gli algoritmi sostanzialmente non sta controllando solo una tecnologia ma controlla sostanzialmente il potere nella nostra società
Come sottolineo anche in occasione del convegno il professor Fortunato Musella
Parafrasando tra l'altro Lorenz Lessing il Codice e legge c'è chi progetta algoritmi di fatto sta facendo politica se la politica tradizionale quindi parlamentari le istituzioni democratiche non si appropriano di questa di questi tipi di strumenti
Molto probabilmente verrà svuotato il senso spostando il potere decisionale dalle sedi e le dalle sedi istituzionali appunto quelle delle corporation
Digitali c'è però un grosso dilemma che più volte noi affrontiamo nei nostri dibattiti ma sul quale vorrei diciamo trovare questo tipo di collegamento c'è quello della velocità un'evoluzione tecnologica che è una produzione non soltanto nella quantità ormai di strumenti che escono ogni giorno giusto per darvi un altro dato ogni giorno se guardiamo i principali diciamo
Siti dove vengono pubblicati i vari strumenti ne escono cinquantasei ogni giorno ma in realtà questa accelerazione trova a mio avviso una potente illustrazione nelle parole di un autore in realtà poi e quello che ha scritto il problema dei tre corpi otto è diventato una serie tv luci Xin dove sostanzialmente dice
Agli umani sono serviti più di cento mila anni per passare dall'età dei cacciatori-raccoglitori all'età agricola per passare dall'età agricola all'età industriale ci sono voluti qualche migliaio di anni
Per passare dall'età industriale la teutonica ci sono voluti solo duecento anni e successivamente in poche decadi
Sono entrati da nel nell'età dell'informazione a questa civiltà possibile terrificante capacità di accelerare il proprio progresso e ovviamente oggi l'intelligenza artificiale e parte di questa accelerazione
E pone però domande inquietante di un certo punto cioè dove finisce questa se accelerazione le istituzioni democratiche la partecipazione e sono legate alla progettata Rent a a a dover deliberare e in maniera anche graduale possono tenere il passo ovviamente
No più volte in nelle nostre milioni si è fatto ovviamente riferimento a Popper alla Società aperta e i suoi nemici
Perché anche lì al veniva espresso in maniera molto chiara che vedo in coro democrazie prosperano Grazia gradualità a confronto aperto a verifica rigorosa
Il cambiamento utenti copre essere sano e duraturo richiede tempo deliberazione partecipazione collettiva tutti elementi diciamo che vanno un po'in contrasto con
Quello che ho appena detto e quindi questa velocità non è solo tecnicamente problematica mai politicamente
O pericolosa e poi c'è un problema perché appunto la tecnologia e mercati nonna si fermeranno davanti a questo tipo di di di situazione
C'è un altro paradosso invece anche temporale cioè il fatto che l'intelligenza artificiale non è nuova viene citata per la prima volta in ambito scientifico nel cinquantacinque quindi sono quasi settant'anni di ricerca progressi fallimenti e rinascite
Eppure nonostante la disponibilità di dati sempre più vasta come dicevo prima oggi nel due mila ventisei abbiamo più domande che risposte ci tengo a sottolineare che io non è che penso che l'intelligenza artificiale sia una tecnologia diciamo P solo piena di limiti ma è una tecnologia straordinaria in grado di aiutarci ovviamente come avrebbe potuto anche vedere i multipli sci attività della nostra vita però penso sia utile fare una riflessione anche su quanti risultati sta portando e quanti impatti sta apportando perché sono due cose diverse cioè i risultati li possiamo vedere subito domani mattina su una serie di azioni scrivere più velocemente
Dei contenuti generare contenuti video o multimediali automatizzare una serie di tasche ripetitive però gli impatti
Richiedono molto più tempo a oggi non nessuno diciamo delle fonti almeno che leggo ogni giorno otto ritrovato elementi di impatto cioè non è che l'intelligenza artificiale impattato sul PIL sulle cure mediche sulla sull'aumento della produttività o altri tipi di impatti diversi ambiti
E c'è un aspetto collegato a questo molto importante secondo me da tenere in considerazione nel due mila venticinque solo il venti per cento dell'impresa e con almeno dieci dipendenti nell'Unione Europea utilizzavano l'intelligenza ma artificiale una crescita abbastanza diciamo grande rispetto al due mila ventiquattro ma ci sono ancora tante disparità l'Italia al diciassettesimo posto e diciamo appunto ci sono differenze a seconda dei diversi
Paesi europei certo c'è crescita e rapida ma questo disuguale tre questa disuguaglianza tra Paesi
Europei si sente molto e poi c'è un gatto che forse il più importante di tutti a a mio avviso non solo e quello sulle competenze cioè ed è un tema che ha messo praticamente in tutte le le discussioni
Il gatto di competenze c'è l'alfabetizzazione su che così delle ai come si utilizza Leahy
E anche qua i dati sono preoccupanti il sette per cento dei cittadini dichiara di avere conoscenza approfondita dell'intelligenza artificiale quindi praticamente pochissimi
E in generale se lo spostiamo questo sulla sulle competenze digitali il quarantacinque per cento ha competenze digitali di base contro una media del ciclo europea del cinquantacinque per cento
Se per non parlare poi di un numero bassissimo di laureati nelle materie ai siti informatiche che sono l'uno virgola cinque per cento il più basso
Deve d'Europa ora uno dei
Gli aspetti diciamo collegati a questi numeri e che non riguardano solo l'Italia
Perché di fatto siamo sostanzialmente consumatori di tecnologia e che vengono sviluppate non in Europa e non siamo oggi capaci di crearle in maniera autonoma e soprattutto non siamo neanche in grado di comprenderli in maniera critica e sul pensiero critico l'uso che adesso questi sembrano disponibili discussioni molto diciamo teoriche ma poi mi ricollego al tema della relazione ma importante secondo me come base e che sul fronte delle competenze stiamo affrontando quello che è un passaggio dal pensiero critico dal critical thinking
Al critical Idi Nori invece ignorare criticamente
Perché non possiamo più valutare criticamente tutta l'informazione disponibile perché troppa quindi dobbiamo acquisire questa nuova capacità di ignorare e di capire cosa selezionare cosa
E veramente utile da approfondire e su questo c'è un contributo secondo me molto interessante da parte del professor Luciano Floridi direttore del digitale Ethics Center dell'Università di Yale
Che ci offre questa mappatura che generalmente non viene data con questa spunti con tutte queste sfumature ce ne parla di
Ignoranza che quando praticamente e la sintetizzo ovviamente non so e non ho nemmeno le domande da pormi e lo Stato diciamo totale di inconsapevolezza Pacelli insipienza che quando invece mi pongo la domanda ma non solo a risposta
Ho rimosso quindi la certezza ma rimane comunque l'incertezza e la consapevolezza di non sapere ma se mi pongo la domanda e poi circo la risposta allora forse posso arrivare all'informazione
E successivamente posso arrivare alla conoscenza oggi gli algoritmi informativi non ci aiutano assalire da con l'ignoranza o dall'insipienza verso informazione conoscenza creano sostanzialmente delle bullet delle bolle di filtraggio in gergo e polarizzazione e quindi la capacità di farsi domande non solo di accumulare risposte questa è una competenza che oggi resta totalmente umana così come e importantissima oggi la capacità di dare senso ai dati che vengono prodotti dall'intelligenza artificiale da tutti i contenuti che vediamo ogni giorno così come mentre gli altri tecnologie l'intelligenza artificiale non ne neutrale non esistono tecnologie neutrale dipende sempre da come vengono utilizzate
E già di fatto un'attuazione in politica una scelta su chi controlla chi escludere chi eliminare
E su questo voglia di fare
Veramente velocemente due tre esempi collegati a i diritti umani ad esempio sul giusto processo Compass il sistema diciamo molto ormai famoso negli Stati Uniti che valuta il rischio di recidiva entro i e che influenza sostanzialmente con le condanne
Il giudice si trova poi di fronte a un dilemma cioè l'algoritmo analizzato molti più casi di mi
Mai è opaco cioè non ci spiega bene tutti i passaggi per arrivare alla decisione
E quindi fidarsi troppo vuol dire abbandonare la propria diciamo abdicare alla propria responsabilità ma allo stesso tempo ignorare una decisione fatta da una macchina
Può iniziare a creare alcuni problemi dire ma come è possibile che la macchina poi sbaglia sicuramente ne saprà più di me e quindi la presunzione di innocenza diventa sostanzialmente un punteggio di rischio dell'algoritmo
E come si fa a contestare questo algoritmo che è proprietario opaco sulle migrazioni i sistemi automatizzati assegnano punteggi di credibilità alle richieste di asilo ma traumi differenze culturali traduzioni imprecise
Creano incoerenze che uno umano potrebbe Conte
Sto a rizzare invece da algoritmo rigetta e questa la velocità
Presentata invece quindi come efficienza sacrifica il diritto di essere valutati caso per caso
C'è il tema dell'uguaglianza cioè gli algoritmi irritante e ereditano i bias né i dati ci è parte del problema su questo però non è totalmente diciamo né dell'algoritmo all'escrezione dell'algoritmo perché i dati quei dati li abbiamo costruiti noi gli abbiamo prodotti noi
E li abbiamo messi noi nel nel sistema quindi questa discriminazione apparentemente invisibile poi si manifesta
Nel momento in cui chiediamo di generare dei contenuti contenuti che vengono generati seguendo diciamo gli schemi idrici o altri diciamo retaggi del
Del del passato
E c'è poi il fronte attualissimo della difesa in questo caso ricordo un'intervista con la professoressa Maria Teresa María Teresa Taddeo dell'Oxford Inter etilisti tutto
E che nel suo codici di guerra propone sostanzialmente questi cinque principi nell'era dell'intelligenza artificiale applicata la difesa ha di conseguenza anche la guerra responsabilità
Spiega abilità tracciabilità affidabilità e governabilità
Qui il punto è che molti di questi elementi ad oggi non possono essere spiegati perché i modelli sono così Complessi alto e i ampi che neanche chi li crea riesce pure a capire come si è arrivati
A quella a a quella risposta e la sfida ristabilire sostanzialmente dei principi chiari su quando deve intervenire il controllo umano
Prima che sia la macchina a decidere ovviamente qui si aprirebbe un altro tema che quello non è detto effettivamente che sempre l'intervento umano abbia funzionato vedi diciamo per andare un po'più vicino il quarantacinque
Nell'Unione Europea serve quindi coordinamento tecnologico etico di protocolli che garantiscano il controllo umano su queste decisioni però sostanzialmente la domanda politica fondamentale Paul domanda forse anche sociale e quando siamo pronti a dire no alla macchina considerato il fatto che stiamo portati da questo bias di automazione affidarci più dell'algoritmo quel del giudizio umano ma questa delega
A della decisione significa delegare la responsabilità e come sappiamo l'illusione della discrezionalità umana e l'erosione della responsabilità
E democratica c'è però un tema oggi attualissimo che viene definito e piste in mia cioè siamo passati da linfoide Minia siamo sovraccarichi di informazione ovunque
E questo ci crea ovviamente e disorientamento può può favorire Fikri Mus-e da informazioni false ecco siamo passati da quel tipo di problema a un altro forse ancora più grave le piste neanche così viene definita sostanzialmente dal professor Walter Quattrociocchi con una condizione di strutturale in cui la plausibilità la plausibilità linguistica
Di questi grandi modelli che utilizziamo sostituisce la valutazioni piste unica
Non importa più sostanzialmente se qualcosa è vero importa se si suona vero quindi se il testo che ha generato è diciamo
Orecchiabile simile a quello fatto da un essere umano diventa automaticamente vero e i modelli linguistici sono bravissimi a fare questo a indici istriani Zarate
La plausibilità non però la verità perché non hanno meccanismi che sono propri diciamo del metodo scientifico e quindi la verifica capire dove fermarsi in che modo andare
Ha effettuato e diciamo quello che è un criterio anche di giudizio e cotto sono tutte caratteristiche che oggi oggi questi sistemi non hanno non sanno neanche quando l'operazione si può dare per conclusa
E si crea quindi sostanzialmente questo aspetto che già esisteva prima a livello individuale
Ma che adesso si chiamava diciamo si chiama danni Krüger ma che adesso è realtà e collettivo su scala un globale
Ma qui in realtà emergerebbe un altro problema quello della i persuasione e che quindi attraverso questo tipo di generazioni di questo tipo di contenuti che si basano su una conoscenza
Diciamo noi non sappiamo bene chi siamo ma probabilmente analizzando tutte le tracce che lasciano su radio radicale sui social media sulle cose che facciamo tutti i dispositivi connessi emergerebbe diciamo un inconscio digitale diceva De Kerckhove
E oggi questi dati possono essere utilizzate per attacchi molto mirati e vengono appunto di finiti i persuasione perché possiamo a arrivare a un dettaglio davvero mai visto nella storia umana
Tutto questo non possiamo diciamo fare l'economia del fatto che avviene in uno che il sistema informativo completamente trasformato oggi l'informazione
Non è una novità ormai per lo più passa per algoritmi e nascono non per informare ovviamente ma per intrattenere le persone
Per tenerci sulle piattaforme per massimizzare il nostro coinvolgimento a fare un po'di scrolla e vedere questi contenuti e qui però secondo me importante perché si ricollega un po'a tutti è forse una delle diciamo madri almeno che la questione perché
Oggi l'informazione non circola per informare dicevo ma per intrattenimento e circola anche per un muffin via cioè persone simili a me io seguirò persone simile a me e quindi in in intercettano contenuti
Molto vicini a quello che io ho già penso a quello che io voglio sentirmi dire
E le piattaforme social diciamo hanno le loro responsabilità ma su questo devono fare soldi devono a attenere le persone ancorate devono favorire la polarizzazione più commenti negativi i faccio
Più altri commenti negativi seguiranno è proprio la natura umana
Parlare di cose diciamo negative ci aiuta a scrivere più contenuti sotto i commenti di un posto
Social e però questo ovviamente crea dei problemi molto grandi ci troviamo di fronte a contenuti informativi di bassissima qualità
Devo acchiappare il clic devo portare diciamo acqua al mio mulino sulla giornale sul sito quello che che sia e creare appunto queste
Discussioni polarizzate l'algoritmo prende il conflitto perché il conflitto genera coinvolgimento e questo lo diciamo una parte di questo intervento fu ripreso anche da Sandro Gozi sempre a alla Camera
Dove sostanzialmente la libertà il parlava di libertà di opinione non è diritto alla verità c'è questo distinguo è importante perché avviene il diritto e poi di esprimere un'opinione
Non significa che quell'opinione debba essere automaticamente amplificata dagli algoritmi
Progettati appunto per
Tutt'altro e qui però nasce in realtà un'opportunità più che un oltre che ovviamente un problema nasce un'opportunità perché abbiamo l'opportunità di raccontare storie originali di dare prospettive inedite di provare diciamo umanamente a raccontare il pluralismo
Di raccontare e andare più nel dettaglio rispetto a questo tipo di contenuti che ormai via via saranno sempre più facili da selezionare per poi scartare in un certo senso premessa sempre quella capacità di ignoranza critica di ignorare criticamente
E ora noi qui abbiamo o
Questo no scusate perché Samorì rimettendo ordine un po'alle cose che avevo scritto
Parlato molto quando parliamo di informazione parliamo molto di di profili che di contenuti informativi falsi anche lì c'è stato per anni il tentativo di fermare di di di di dare diciamo delle soluzioni che non hanno funzionato il fact checking non ha funzionato non ha funzionato per una serie di motivi stato anche dimostrato scientificamente ma uno poiché più banali che ormai quando la notizia con questa velocità bah
E viene propagato il la notizia falsa e impossibile diciamo recuperare e risarcire il danno pop come succede negli asili giustizia sui giornali dove ormai dopo la smentita viene messa piccola però diciamo on line è ancora peggio
E qui in realtà una delle possibili soluzioni ritorno all'argomento di prima e il Prete de Banchini cioè pare formazione prima cercare di acquisire competenze fin dalla scuola per capire come difendersi da questo tipo di
Manipolazioni e riscontrare dove la notizie vera dove c'è questo tipo di contenuto falso ovviamente mentre scrivevo questa relazione poi è successo proprio ieri il non so pranza l'avete seguito della immagine pubblicata sui profili socio della Polizia di Stato che era stata sostanzialmente il rigenerata nuovamente dall'intelligenza artificiale creando tra l'altro un fenomeno assurdo cioè un fatto realmente accaduto
Ma che poi dopo diventa in un certo senso falsificato
Solo per tra virgolette e lo capisco anche voi la logica che c'era dietro quella foto
Di migliorare talmente tanto l'estetica di quella foto per avere un impatto emozionale maggiore rispetto alla foto originale in realtà gli elementi sono gli stessi solo che non c'è la macchina c'è una quadratura migliore
C'era luce non certo modo e improvvisamente si vede anche la faccia del poliziotto che non era fu il poliziotto lì sì comparato con la facesse scusate la la divagazione quello che voglio dire e i mi avvio verso le conclusioni e che sostanzialmente però
Non dobbiamo
Pensare chi essendoci queste tecnologie per realizzare contenuti falsi quelle stesse tecnologie in realtà ci possono aiutare a fare altro cioè noi dobbiamo demonizzare perché la stessa tecnologia che può essere usata per fare questo in realtà può battere anche in maniera molto pratica barriere per diffondere i valori democratici oltre anche i nostri
Confini qui io pensavo non so se ve lo ricordate questo spot di Telecom i tanti anni fa dove c'era Gandhi Martin Luther King e altri personaggi
Della storia soprattutto impegnati per i diritti che venivano utilizzati come che sinora testimone si chiudeva con una frase che invitava immaginare
Se avessero potuto cominciare Corno comunicare con quali mezzi con la tv con la radio e oggi con l'intelligenza artificiale quella visione molto concreta ovviamente non posso non pensare
A a Marco Pannella cosa avrebbe fatto con questo tipo di strumenti se avesse avuto davanti a sé uno strumento per generare in poco tempo
Un parlato perfettamente con la sua voce con la sua lingua con cioè con ma il suo tono di voce con il movimento della Biale avrebbe potuto parlare in italiano il flusso in Ucraina in arabo ed ebraico in centinaia di lingue per trasmettere messaggi di nuovo grazie a e di diritti umani dello stato di diritto ovunque
E quindi si capisco il settore delle traduzioni ovviamente e colpito ma ci sono anche questo tipo di opportunità che hanno un impatto su i temi di cui stiamo descrivendo e lo so che sto portando forse più problemi che altro ma c'è un altro problema che metterei sempre tre puntini che è vero la che che precede il sostanzialmente la tecnologia e amplifica il problema della informazione della conoscenza cioè i sistemi democratici oggi sono in crisi su vari aspetti ma uno e anche quello della partecipazione oggi assistiamo a San forse un paradosso che forse non lo è più ma la partecipazione oggi si manifesta ovviamente sui territori
Sì manifesta di più sui territori a livello di quartiere
Di comunità ristrette anche forse per sfuggire al caos
Delle informazioni dalla percezione di non poter fare nulla rispetto all'ordine mondiale delle cose a situazioni gigantesche che sono più ampie e grandi di nuovi e quindi si personalizza l'esperienza politica in una scala molto micro
Sono piccole associazioni piccole manifestazioni
Per ti credi appunto in queste azioni collettive guardando il risultato il giorno dopo
E soprattutto però questa cosa colpisce detti anche nel fare questo tipo di azione ci rendiamo conto che ormai non si conosce neanche più la bici degli strumenti democratici che già abbiamo a disposizione che potrebbero essere
Ripresi cosa che invece non succede in contesti democratici dove invece li vediamo ampia partecipazione ma perché anche lì abbastanza forse ovvia quando hai tanta libertà la qualità di vita è migliorata nel nostro mondo
Non è che c'è tanto bisogno di fare questo basta diciamo mettersi un po'vicino alla tv fare un leit sul ridire Anna procedimenti a fare quello che stai facendo prima e la mobilitazione occidentale oggi funziona come gli ultras è una diciamo è più un tifo da squadre una parte non è una partecipazione a consapevole
E
Veramente chiudo perché poi c'è una parte che è già stata ripresa in precedenza
C'è un elemento che in tutto questo e mi ricollego all'intelligenza artificiale rende la situazione ancora più complessa che è quella del controllo delle risorse
Oggi chi controlla sostanzialmente i chip controlla l'intelligenza artificiale umilia I diventa come ci diceva Alessandro Aresu una coesione di geopolitica dell'intelligenza artificiale chi controlla le infrastrutture
Ha con li hai lei riesce a controllare in maniera in maniera molto decisa e non elenco per motivi di tempo tutti i tempi ma vado direttamente alcune della della questione
L'Europa a sicuramente ha fatto molti passi avanti sulla regolamentazione c'è una lista infinita di normative sia europee che anche se in Italia ci sarebbe una lista che ne occuperebbe diciamo almeno cinque minuti solo per leggere i titoli
Però di fatto non c'è il passo né tanto diciamo di strategia anni di Investimenti poi economici su questa sfida cioè non c'è proprio
Paragone
Qualche anno fa il rapporto UE USA in termini di brevetti sull'intelligenza artificiale era di uno a venti cioè non è un gatto ebbe il predetto un abisso
E dall'altro lato abbiamo anche la fuga dei cervelli che ovviamente vanno dove possono giocare nei laboratori a sperimentare a fare eccetera eccetera
Noi facciamo investimenti come l'hai fatto di
Venti miliardi oppure quella delle mobilitare i duecento miliardi delle bestie AJ di là in un solo giorno fanno Stargate cinquecento miliardi e va be'potrei prolungarmi anche così anche la Cina ovviamente o nella Commissione di mercoledì abbiamo già parlato e si sono stati citati i primi costi della nonna della non Europa
E lealtà è uguale discorso della non Europa sull'intelligenza artificiale come ci sono ventisette eserciti ci sono ventisette strategie diverse su come utilizzare intelligenza artificiale
E finanziamenti frammentati qui e lì
Qui non è proprio una vera proposta che io ho pensato io professor Giuseppe Attardi da tempo pensa che sul campo della ricerca ci sono proposte già attuabili esistono già dei modelli il cernia
E sostanzialmente che fu creato nel cinquantaquattro un'infrastruttura condivisa per la ricerca di base e finanziata dagli stati membri ecco un certa delle ai forse non farebbe male come in primo come primo passo dicevo non elencherò tutte sulle le normative
Ma direi che diciamo l'elemento che vorrei lasciare chi alla fine serve anche un potere
Tecnologico e degli investimenti del poi esercitare il potere normativo altrimenti diciamo l'Europa continua a fare l'arbitro tra i due giganti USA e Cina serve capacità industriale di governance
E anche capacità di far ovviamente balere i valori per molestando condivido quello che disse due giorni fa a Giuseppe di Leo
Oggi questi valori non sappiamo neanche più quali sono cioè quali sono veramente i valori condivisi in Europa
Penso di aver rubato tantissimo tempo questa relazione ovviamente non ha non non a una conclusione non non può aprirla
Ma pinzette senza la deve motivi di tempo come detto in apertura io spero che gli spunti diciamo che ho dato con questa relazione possano poi favorire gli altari circa forse di nuove domande più che e di risposte no spero anche
Risposte e da dare diciamo qui nel congresso nelle anche in altre sedi di dibattito per capire poi alla fine anche quali possono leggere essere oggi realisticamente azioni che potremmo portare avanti buon congresso a tutte e turca
Grazie Marco prima di passare la parola Fabio Federico ricordo anzi
Io avviso che al termine dei lavori questa sera è possibile iscriversi a parlare per domani all'ingresso quindi si lascia il nome così domani iniziamo subito
Il dibattito grazie all'avvocato Fabio Federico il titolo della relazione informazione denuncia Agcom comitato Pannella Sciascia Tortora per il sì al referendum sulla separazione delle carriere
è una relazione quindi dovrei relazionare su quello che abbiamo fatto negli ultimi periodi però consentitemi prima di tutto di ricollegarmi a la le informazioni che ci ha dato
Marco Perrone sono interessantissime io ho nel avevo previsto ovviamente una scaletta faccio una invasione nel suo campo perché mentre lui parlava nella curiosità cosa che ormai stiamo facendo un po'tutti quanti interroghiamo o questa intelligenza artificiale su quello che siamo su quello che non siamo gli ho chiesto chi sono i radicali i radicali in Italia sono un movimento
Politico liberale libertario laico noto per la difesa dei diritti civili l'uso del metodo non violento e la battaglia per lo Stato di diritto poi scorrendo un po'le informazioni che citare che cita per l'intelligenza artificiale dice che anche che il termine può anche riferirsi in altri contesti
Ai radicali liberi in biologia ovvero molecole instabili
Beh questo mi sembra molto più interessante diciamo della prima premessa di questo in questo caso sì perché effettivamente le mie molecole
Strano molto instabile da quando frequento i radicali soprattutto quando sento il segretario la tesoriera perché mi sollecitano da uomo del diritto ad deliberare
E biologicamente legni e molecole per supportare le loro iniziative di cui io vi devo rapportare cioè quelle iniziative che stiamo conducendo di una battaglia per la rivendicazione dei diritti a all'informazione
Nelle de contro per esempio le delibere dell'Agcom e poi il comitato per la separazione carriere Pannella Sciascia Tortora ma quell'amore che volano instabile
Diciamo che fondamentalmente vedete questa questa intelligenza artificiale è veramente intelligente perché non si è resa conto che effettivamente siamo delle molecole instabile non lo dico io perché cori mi ricollego forse a quello che era l'introduzione che vi volevo dare perché nella ricerca avendo un'altra cosa che non avevo letto in questo titolo di introduzione
E perché volevo ricollegare molecole instabili a un pezzo di un articolo che era l'introduzione della mia
Della mia relazione a un pezzo di un articolo del settimanale il Mondo del venticinque luglio mille novecentosettantaquattro dove si pubblica un dialogo di Pasolini Pannella
E in un passaggio di questa di questo dialogo tra due mostri sacri possiamo dire della nostra cultura
Italiana di cultura politica e iper radicale in particolare a un certo punto Marco Pannella dice noi siamo pazzo
Il titolo però del di questo articolo si chiama pazzi di libertà quindi l'instabilità diciamo che è connaturale le ai radicali
E dico questo cito questo articolo del settantaquattro del venticinque luglio settantaquattro perché inizia con una domanda di Basile Pasolini a Pannella e richiede parla e di quello che più ti interessa di dire questa rassegna
Dirlo a Pannella io credo sia stata forse una provocazione di del labile Pasolini però Pannella inizia un discorso molto interessante
Un discorso interessante che inizia ovviamente del del fatto che tra cinque sei ore dovrà
Parto per la Lucania che doveva fare una discorso dopo che ovviamente non parla di questo di questo incontri parla invece del del del significato del consumismo
Che diventava in quel periodo ancora di più qualcosa di così visivo che si stava consumando non nella sua dimensione sociale
Un non tanto o diciamo la realtà che si stava vivendo quanto le ha la vita delle persone perché diceva questo perché il tema fondamentale di questo articolo e il fatto che nonostante lui fosse al quindicesimo giorno di sciopero della fame per le sue battaglie
L'informazione
Italiana non dava nessuna notizia
Perché diceva questo Pannella perché nel frattempo racconta questa storia invece un compagno Prete che aveva iniziato da soli sette giorni lo sciopero della fame
E che si era rivolto al lui per avere qualche informazione come come diciamo o portare avanti questo metodo non violento dello sciopero della fame
Dopo solo sette giorni aveva avuto l'attenzione Bella Corriere della Sera
Del giorno di tutti i quotidiani di quel tempo e Luís invece il radicale Pannella
Ovviamente non sapevano no era stato escluso dall'informazione
Quel questo insomma
E quindi vengo al tema che noi di cui o la il compito di relazionarmi perché in ragione di questa esclusione costante dell'informazione che avete potuto del partito radicale che avete potuto anche saggiare recentemente dico una su tutti il diciassette gennaio abbiamo Munda fatto una manifestazione l'avete visto nei video che scorrono per l'Iran
Beh
Si è parlato che ha partecipato Calenda si è parlato che ha partecipato non so quale associazione ma tutti i mezzi di informazione
Hanno escluso categoricamente chi l'aveva organizzata
Una cosa di una de gogna di Stato
Cioè e quello proprio che in quell'articolo diceva Pannella non si deve parlare del Partito Radicale perché perché target TG cinque

La alla fine forse qualche mezza parola ha detto che c'eravamo un noi come radicali ma il il delle notizie sui giornali qualche giornale però la prevalenza dell'informazione era io quello che ho colto era in un'altra direzione questo per dirvi
Perché parliamo di TG cinque che non mi sembra che sia la la di informazioni di stato questo per vivere questo Ciampi la tenacia soprattutto il segretario
Ora Maurizio Turco abiti intraprendere o meglio darmi la possibilità di continuare questa battaglia giudiziaria che stiamo facendo con quegli organi
Hagi comma che dovrebbero invece grazie garantire il pluralismo dell'informazione e allora faccio qualche passaggio indietro ricostruisco o che cosa è successo negli ultimi tempi
Ebbene nel due mila diciannove il partito radicale tramite Maurizio Turco o denuncia
Alla l'Agcom una sistematica esclusione dall'informazione delle notizie riguardanti il partito radicale
Non un altro soggetto il partito radicale che credo anche il più distratto dei giornalisti
Ho colui il quale si documenta come mi sono documentato io dice che c'è un partito che è nato nel mille novecento cinquantacinque questa la data di nascita del partito radicale
E che quindi ha una sua storia
Quindi un'identificazione ben precisa del partito radicale
In particolare in quella denuncia esposto fatta dal Maurizio Turco si diceva che da c'è stata una sistematica esclusione dai mezzi di informazioni
Pubblica e quindi in particolare dell'area
Mi un periodo a molto lungo che andava dal tre settembre due mila e sedici al trentuno gennaio due mila e diciannove in particolare faceva riferimento alla congresso uno storico congresso
Di avvenuta a Rebibbia nel due mila sedici dove c'è stata una di Fini azione di rapporti con altri soggetti riconducibili alla diciamo galassia radicale
Questa prima prima esposto ha trovato una prima delibera Agcom una delibera la numero cinquantotto del due mila diciannove in cui la timidamente
L'autorità che dovrebbe garantire il pluralismo dell'informazione in questo paese secondo un preciso dettato costituzionale
Si è timidamente ecco espressa richiama è richiamando genericamente la RAI
E omettendo di esaminare nel merito invece le specifiche doglianze del Partito Radicale
La del partito a impugnato ovviamente questa delibera ed con sentenza del TAR
Del Duemila ed venti la numero nove mila trecentotrentasette il tribunale amministrativo per fortuna ha disposto l'annullamento di quella delibera
Per eccesso di potere rilevando in particolare che dalla le indicazioni
Date dalla autorità erano generiche non supportati da elementi fattuali e che quindi fondamentalmente l'Agcom non aveva o compiuto quell'operazione necessaria per rendere effettiva la la la la e concreta la la richiesta che era stata fatta dal Partito Radicale come se nulla fosse si arriva poi alla delibera numero ottantadue del due mila e ventuno in cui l'Agcom anche in questo caso in esecuzione della sentenza speravamo che ci fosse Conso
Debolezza di quello che erano di diritti fondamentali violati a un soggetto politico e come se nulla fosse il l'Agcom hai messo una delibera
Nel quale ovviamente si poneva il problema di esaminare nel merito la denuncia del partito radicale
E trincerandosi però con argomentazioni procedurali
Chiede di fatto erano superate dalla sentenza TAR del due mila e venti
In concreto
Non non provvedeva a quanto era necessario e di indicato dal TAR riguardo ad una indicazione precisa di rispondere in maniera precisa ai quesiti che il partito
Radicale aveva posto alla l'Autorità di garanzia nei seguita poi una sentenza del Consiglio di Stato la tre mila settecento tre del due mila ventiquattro che forse l'ha detto possiamo definirla come una pietra miliare nella storia del partito radicale perché ci darà una una identità un'identità molto importante perché in questa sentenza del Consiglio di Stato
A fronte
Ad argomentazioni poste
Dalla RAI
Che sosteneva in ovviamente nel contraddittorio che si era instaurato con l'Agcom che sosteneva che siccome il partito radicale in una
Nessun rappresentante in Parlamento
Quindi non non non sono di interesse pubblico le sue iniziative e le sue idee
Beh se l'avessero fatto in un paese credo noi definiamo autocratico tecnocratico o come vogliamo immaginare credo che da questa parte del mondo
Si sarebbero in molti ribellati soprattutto quelli che rivendicano diritti a sinistra dicendo che in quel Paese c'è una dittatura perché non si dà voce a forze politiche a forze sociali
Che da po'hanno delle idee che le propongono che l'offrono beh il Consiglio di Stato invece ha risposto secondo me definendo e per quello di cui è una pietra miliare questa sente sentenza per quello che è l'identità del partito ridica alle dicendo al rispondendo un po'alle argomentazioni sia dell'Agcom ma anche della RAI dicendo che gli odierni appellanti cioè noi non stanno né al governo né all'opposizione
Siamo radicali liberi quindi molecole stabili possiamo aggiungere a questo convento proprio perché sono fuori dal Parlamento
Costituendo una forza politica e ha apre i parenti si in questa fase chiusa parentesi di natura extraparlamentare
Come peraltro ce ne sono state sempre nella storia d'Italia e nel periodo liberale come in quello repubblicano insomma
Il Consiglio di Stato evidentemente forma consapevole e maturo ovviamente di un'analisi molto più approfondita e forse più rispondente ha dati ed elementi storici della storia radicale
Mi ha dato risposta cosa è successo
E qui veniamo alla iniziativa al nostro ricorso che attualmente pende presso il darla
Il ricorso ha avuto questo numero ti ecco comunico la segreteria il numero dei ricorsi e il quattordici mila ottocentonovantuno del due mila venticinque
E ha impugnato proprio la delibera successiva a quella del consiglio di stato che appena vi ho detto perché in questo giudizio di ottemperanza fatto di fronte al Consiglio di Stato è l'indicazione che gli dava il Consiglio di Stato di esaminare nel merito e con precisione le richieste Vella
Del partito radicale
Puntualmente la l'Agcom facendo dei passi indietro ha ritenuto di aderire
Alle
Indicazioni della della RAI alla memoria della RAI indicazioni che d'imbarazzano anche un distratto lettore
Diciamo delle delle dei contenuti e delle argomentazioni che siano proposte sia in sede di denuncia ma anche nelle memorie successive perché quel procedimento che abbiamo oggi
Impugnato è stato preceduto da una memoria
Ricorderà il segretario depositata a dicembre
Della ventiquattro
Dove il partito
Ha contestato punto per punto una serie di dati forniti dalla da una società di rilevamento del del ovviamente delle presenze
Presenze prima domanda ma di chi e la domanda fondamentale della contestazione che è stata fatta dal segretario presenza di chi perché io mi chiamo Partito Radicale ti sto contestando la mancanza della mia presenza non solo in termini di tempo notizia
Ma ecco di tutte quelle quelle necessarie comunicazioni che devono essere trasmesse tramite il servizio o pubblico il notizie informazioni il contestando punto punto come
Gran parte dei rilevamenti riguardavano o soggetti DiVersi
Dalla partito radicale e riguardavano altri organizzazione per loro di via appartenente alla galassia radicale quando l'oggetto proprio della denuncia
Era evidenziare ciò che era avvenuto nel due mila e sedici a Rebibbia quindi una scissione di alcune parti
Di riconducibili al partito radicale e con una precisa linea politica assunta dalla partito ebbene
La cosa inquietante di questa di questo confronto e che sposando l'Agcom
Interamente integralmente le informazioni della RAI
Leggo per far capire i punti sul quale noi ci siamo mossi gli errori di fatto sul quale sia basata poi quest'ultima delibera della Agcom che a in questo senso sposato integralmente la posizione della RAI Egitto tra virgolette ovviamente sono parole
Di addizione di all'Agcom a quanto detto dalla alla da parte della RAI che dichiara in questi termini perché andava respinto il nostro ricorso le presenze dei nei notiziari dei soggetti aderenti ai radicali italiani
Nella programmazione nazionale del Periodo tre settembre due mila e sedici otto febbraio due mila e diciannove dove il il tempo totale litigi ieri il il tempo di parola e così via ma questi non hanno capito niente
Cioè non distinguono i soggetti politici
Poi i tempi che sono stati attribuiti al partito radicale sono di soggetti che sono transitati e non lo dicono non lo nascondo nemmeno che sono transitati al partito radicale
Quindi quelli quei tempi sono i nostri tempi di uno che passava l'acqua
Ed quindi parlava Annone del partito
Mi sembra esaustiva diciamo la ricostruzione di questo nostro ricorso che pende aggiungo per l'informazione che si sono costituiti
Anche una Costituzione puramente firm formale sia all'Agcom che la RAI con uno un'importante memoria nel quale dicono ci costituiamo
Ecco gli inizi sono costituiti dall'aspetto veramente TQ vorrei veramente attendo l'ora di confrontarmi sui contenuti di questa triste vicenda che riguarda l'informazione
A danno bella o meglio la disinformazione avranno del partito radicale
Per non hanno gli arbitri passo invece adesso all'altro punto che di mia competenza e la Costituzione fatta hard inizio novembre del Comitato Pannella Sciascia Tortora il sì alla separazione delle carriere
Dire che una battaglia storica sarebbe quasi ovunque retorico del partito ma anche qui le fonti ci aiutano
Nel medio tempore crescente della storia radicale perché forse il oltre all'ultimo l'ultimo impegno referendario già citato già indicato più volte che ha portato a dare dei segnali
Da parte dei cittadini di consenso alla separazione delle carriere tra da magistrati giudicanti M. magistrati incoerenti la memoria storica mi ha fatto ricordare invece quello che avveniva
Negli anni novanta fine degli anni Novanta dove furono riproposti una serie di del referendum
Tra quadri tra i quali quelli proposti insieme a Mario Segni e Antonio Di Pietro per il solo referendum abrogativo nelle legge elettorale della quota proporzionale e per l'anno successivo
Beh questo stesso referendum e per altre ex altri sette referendum cioè l'abolizione del sistema proporzionale per l'elezione del CSM la separazione di carriere i magistrati giudicanti
Gli inquirenti in quel caso anche l'abolizione degli incarichi extra giudiziario i magistrati l'abrogazione delle norme
Sulla sulla reintegrazione nel posto di lavoro e così via
Campagna elettorale referendaria che hanno avuto sempre un grande sostegno del loculo dell'opinione pubblica e anche un un sostegno economico di consenso perché Silla alcuni il quelle di quelle proposte hanno veramente avuto una risposta da parte della società civile di grande consenso
Quindi dire che una battaglia radicale retorico in questo caso ma noi abbiamo costituito questo comitato che a differenza delle grandi forze economiche
Ed è la tassazione forzata a tutti i magistrati che sta praticando l'associazione nazionale magistrati ma ora reperendo ingenti risorse economiche per cartellonistica eh i cui dubbi sui contenuti di veridicità questo comitato di cui presieduto dal professor Giorgio Spangher coordinato da me ed da come segretario generale la nostra tesoriere Irene Testa
Ecco loro impegnano i chili i soldi della loro associazione con cartellonistica e false noi siamo andati oltre abbiamo denunciato come sapete
Queste in questa cartellonistica palesemente falsa e ingannevole dove si sosteneva che da con la riforma Nordio il potere esecutivo potesse controllare
I pubblici ministero addirittura potesse controllare le decisioni dei magistrati l'abbiamo fatto
Senza risorse economiche
Lo stiamo facendo senza chiedere ai cittadini ai compagni agli scritti partiti un centesimo
Perché fare politica vuol dire sacrificarsi
Perché fare politica vuol dire ammettere tutto se stessi e siamo molto orgogliosi di questo perché nonostante non abbiamo diciamo impiegato alcuna risorsa economica
La forza che ci ne deriva dalla voglia di rivendicare dei diritti di civiltà giudiziaria quali quelli appunto di della separazione delle carriere ci con forza ci conforta e ci soddisfa più che mai e cinque ora c'era ma ci incoraggia soprattutto quello che sta avvenendo negli ultimi tempi vedere un'associazione nazionale dei magistrati che si muove in maniera così scomposta
E che da
Adesso ha un po'mollato quella che era la disinformazione per cedere il passo
Alla politica che la sostiene con altre informazioni ultima quella del PD
Che chi vota sì e uno uno squadrista fascista
Però sono opinioni ovviamente ma la verità è un'altra un'altra cosa
Il comitato quindi si è mosso nella direzione di
Costituirsi quando abbiamo fatto la presentazione ovviamente e ritorniamo all'inizio del mio intervento pochi i giornalisti interessati
Qualcheduno è venuto qualche d'uno è stato sollecitato l'unico momento nel quale e anche lì ovviamente al partito radicale se c'è un po'vilipeso iniziativa qualcuno si è svegliato quando poi abbiamo fatto la denuncia
Allora quando abbiamo poi reso pubblica la nostra denuncia nei confronti del comitato per il no Rocchetta riconducibile associazione nazionale magistrati allora qualcuno
Si è ricordato che esistevano i radicali il partito radicale
Dobbiamo dire grazie dal professor Spangher Richard sostenuto ovviamente in questa iniziativa sia il scegliere intestata orgogliosamente e però è stato fondamentalmente un momento un momento importante per questa campagna elettorale perché noi il quindici
Gennaio abbiamo reso pubblica la nostra denuncia il diciassette gennaio al CDC de l'Associazione nazionale magistrati qualche associato della dell'Associazione nazionale magistrati ci ha alzato e ha detto
Effettivamente questa campagna nei termini in cui la state portando avanti voi gruppo dirigente l'Associazione nazionale magistrati
Ha superato il limite in ragione appunto della nostra denuncia che faceva forse coscientemente rendere conto a coloro che esercita la giurisdizione a coloro i quali hanno una funzione pubblica in questo Paese in un campo così delicato come la giustizia
Che non si poteva trascendere
Ed in qualche maniera disorientare non correttamente i cittadini
Ovviamente stiamo continuando i nostri lavori ci sono tanti compagni che hanno organizzato in Italia
Varie iniziative il Comitato del Sì costantemente invitato il nostro Comitato Pannella Sciascia Tortora alle molteplici iniziative che stanno avvenendo in in tutta Italia da parte di altri comitati del sì e dalla lo facciamo abbiamo recentemente anche noi organizzato una serie di di gli eventi quale quello a Reggio Calabria il ventisei
Gennaio o adesso sì parteciperemo a un antro evento lunedì organizzata alla Fondazione Vassalli insomma ed il professor Spangher
è che diciamo il nostro il nostro rappresentante si sta spendendo in tutta Italia per portare non solo le le ragioni del sì
Ma anche e soprattutto una il nostro messaggio radicale Ciulla la riforma vorrei su questo ultimo pittore vado verso la conclusione dire che abbiamo di quella denuncia sia il numero di registro generale e anche il nome del pubblico ministero non lo posso rivelare perché sennò andate su Radio Radicale vedrete che questo ma pubblico ministero è stato sottoposto a un procedimento disciplinare da noi dato quindi non ve lo dico manterrò il segreto lo dirò boria al segretario che potrà trarne le sue valutazioni
Perché fondamentalmente abbiamo spiegato
E reso muto R.
Noi abbiamo denunciato musone distorto dell'informazione per ingannare
La pubblica opinione determinando quindi un'ipotesi possibile di Antonio
Proprio perché facendo questo
Abbiamo svelato una grande contraddizione perché colui il quale o con lei la quale deve is vedere dava valutare la fondatezza della nostra denuncia
è nel novantasei per cento di possibilità
Iscritto all'associazione nazionale magistrati che noi abbiamo denunciato
Scusate ma il ecco sempre se ci guardiamo dall'esterno quelli che sono i grandi sostenitori della sinistra
Delle linee ecco che che chiude dei valori della sinistra se avessero visto una cosa del genere se l'ho saputo di una cosa del genere
Avvenuto in uno dei Paesi ovviamente non no allineati a certe certi Dionigi avrebbero gridato allo scandalo all'ingiustizia
Come uno dei soggetti che hanno sono deputate l'esercizio della giurisdizione che hanno
Che hanno ovviamente come interesse esclusivo l'interesse della nazione e che devono essere terzi imparziali e gli indipendenti possibili
Questi soggetti poi scendono fanno politica e hanno fatto politica
Hanno fatto politica giudiziaria
Almeno sicuramente dal mille novecento novantatré in poi da Mani pulite impone
Attendo voglio anche segnalare un'altra un'ultima vincente per quanto riguarda il Comitato come i i supporter del no
Lo adesso hanno si stanno mostrando sempre più frequenti nelle nelle negli interventi soprattutto sulle reti private e pubbliche quale vengono ospitati segnalo in particolare l'intervento della di Rosi Bindi ieri sera sulla sette che secondo me è significativo
Significativo di una difficoltà della sinistra
Di non avere assolutamente idee dato che l'argomento che li ha intrattenuti recentemente e più forse anche della separazione delle carriere è stato il dipinto della chiesa
La crisi rappresentante la premier
E quindi questo era un argomento topico della sinistra recentemente che ha prodotto i suoi risultati
E poi i sugli argomenti invece della separazione troviamo la Rosi Bindi che dice che da questa riforma della separazione delle carriere
Determinerà un appello le dita
Una perdita della cultura della giurisdizione del Pubblico ministero
Per e bisognerebbe chiedere se il Pubblico ministero ha mai avuto una cultura della giurisdizione
Vedete ma qui si consuma la patologia
Perché la patologia
Perché chi imbocca la cultura della giurisdizione l'onorevole Rosi Bindi ricordo che nel due mila e diciassette
Da presidente della Commissione
Antimafia
Pesci una operazione che simboleggia la cultura della giurisdizione voi sapete che le commissioni
Antimafia le commissioni di inchiesta in generale ex articolo ottantadue della Costituzione
Procedono alle indagini
Con le stesse limitazioni e poteri dell'autorità giudiziaria
Bene
Chi ha cultura della giurisdizione sa che cos'è della giurisdizione ha un muso prudente dei poteri della giurisdizione di indagine di perquisizione e sequestro beh
La
L'onorevole Bindi
Commissionò ordinò alla Guardia di Finanza di penetrare nei locali di un'associazione ma stanza nota italiana e di sequestrare gli elenchi dei partecipanti
Beh fu un atto di una violenza
E di un abuso della giurisdizione tant'è che poi per fortuna il diciannove dicembre del due mila ventiquattro perché ovviamente la Corte europea dei diritti dell'uomo viene utilizzato quando serve
E quando non serve o meglio non serve alle un'ideologia non serve non esiste però la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto che la la commissione quella commissione presieduta dalla Rosi Bindi
Abbio lato l'articolo otto della CEDU violando la vita privata dei cittadini italiani
Aggiudicato quell'atto di perquisizione e sequestro
In una interferenza sproporzionata e non necessaria di una società democratica
Mancanza dei di basi concreti concrete e di indipendente e indipendenza e garanzia per i cittadini B questa cultura della giurisdizione
E questi sarebbero Rosi Bindi in primis i Ballardini
Della pronte del no coloro che si stanno opponendo strenuamente a una riforma costituzionale
Che misura il grado di civiltà del nostro popolo
Di cui abbiamo dimostrato a livello occidentale europea la nostra arretratezza che siamo l'unico Paese che il nonno ancora ancora
Fa convivere in un unico organo di autogoverno di disciplina
E quant'altro qual è il Consiglio superiore della magistratura in due corpi che esercitano la giurisdizione i pubblici ministeri e i giudici
Io dico ma perché io sono d'accordo con la con la lancio una provocazione sono sostengo il no effettivamente ma i processi che li facciamo a fare
In questi fastidiosi cirrosi nelle Aule animati dagli avvocati che vorrebbero difendere qualche diritto non c'è bisogno
Anzi ma facciamo un grande Consiglio Superiore Magistratura includiamo pure gli avvocati così facciamo tutti insieme inutile fare i processi
è un paradosso ovviamente quello ma adesso dobbiamo trasmetterlo ai cittadini tutto questo
L'ultima notizia sul fronte che secondo me deve essere data il e morto all'età di novantasei anni il giudice Carnevale
A proposito di quella grande cultura della giurisdizione perché effettivamente magistrati o giudici ammazza sentenze che non ci piacciono perché quelle che ci piacciono invece ovviamente questo sempre
Ma ai sostenitori del no che hanno un'idea evidentemente ben precisa di come far funzionare la giustizia in Italia beh il il giudice Carnevale e il morto qualcuno avrà detto finalmente morto evidentemente perché era uno dei migliori magistrati italiani
Che non aveva paura
Di nessuno
Soltanto il suo problema che
Operava in un periodo storico il quale non ci si poteva consentire discostarsi da quello che è un un potere a questo punto occulto
Voleva che d'si determinasse tramite
Questo
CSM che noi abbiamo tant'è che lui fu sospeso per le sue sentenze che criticavano in puro diritto era una dimostrazione di indipendenza imparzialità tante che non solo al nullo
Sentenze
Ingiusto evidentemente riguardanti appartenenti a caso a Cosa Nostra ma non l'ho anche l'arresto di Yara fatti
Quando fu arrestato operare mi quindi non possiamo dire che era uno
Con vivente con quanto anche perché la sua battaglia chi l'ha portato alla sospensione dal mille novecentonovantatré al due mila sette
L'ha rivisto Rini Irvine messo in funzione nel due mila sette
Fino a quando poi il suo pensionamento quindi in Italia di magistrati indipendenti
Di magistrati che credono nella giurisdizione ce ne sono
Questa riforma
Serve ad dare a quei magistrati che hanno un grande senso di giustizia ma soprattutto un grande senso di responsabilità
Un ruolo finalmente che questo sistema così come è stato creato e concepito finora non via concessi grazie
Grazie a Fabio lo vogliamo dire vicino spieghiamo lo spostamento in avanti della data del referendum dopo diamo un'informazione
Cerchiamo di capire questa cosa apparso intervento relazioni Maria Laura turco sul mercato recepimento del Regolamento UE sulla libertà dei media
Grazie
Il partito radicale il nove di agosto ha presentato un ricorso alla Commissione europea per denunciare la mancata applicazione da parte del
Nello stato italiano del mancato recepimento diciamo di questo Regolamento sulla si chiama European media fino a Mach terzo
Il mancato recepimento di questo Regolamento e il termine ultimo era l'otto agosto e quindi il nove partito radicale ha presentato la il ricorso diciamo io Vorrei fare prima un brano excursus sulla nuova
Sul servizio pubblico italiano quindi sulla RAI
Poi appunto parlare del dei lavori preparatori della l'idea di una commissione europea su questo Regolamento poi la nostra denuncia poi diciamo cosa ci aspettiamo quali sono
Le le fasi successive e innanzitutto va be'diciamo giova premettere che
Per quanto riguarda partito radicale da Sant'Marco Pannella ha denunciato la Spark denunciato alla spartizione partitocratica così rara chiamava del servizio pubblico radiotelevisivo e quindi l'occupazione della RAI da parte dei partiti
E e quindi diciamo il venir meno del dell'informazione obiettiva non condizionata
E diciamo nel la libertà e il pluralismo svolgono è chiaramente un ruolo ruolo chiave nel farsi che
Dieci a chi c'è che governa chi ha che al potere chiacchere al governo della cosa pubblica risponda del proprio operato
E che quindi chiaramente non c'è democrazia si annuncia e applicazione di quel motto embolia in Einaudi hanno veder conoscere per deliberare perché per conoscere cittadino ovviamente deve essere informato e doveva essere informato
Correttamente
Quindi va be'venendo alla alla parte dall'excursus storico
La la lottizzazione così fu chiamata da dare un Kai la lottizzazione da bar parte diciamo inizia negli anni settanta
Però con la riforma del mille novecentosettantacinque che fu proprio istituzionalizzata
E la nomina del consiglio di amministrazione fu spostata dal governo Ciampi ma nel settantacinque era al Governo notte si occupava
Nel settantacinque più spostata dal Governo a una commissione parlamentare
E nella quale anche il vice insomma riuscì ad entrare ci fu RAI uno che apparteneva a democrazia cristiana RAI Due al Partito socialista eredi tre ad appannaggio del Partito comunista
Diciamo che la la RAI una
è un'arma da una società interazione ma che ha una Spano che è partecipata al novantacinque no al novantanove virgola cinquantasei per cento dal ministero dei con la mia finanza da quell'altra piccola percentuale zero quarantaquattro appartenne alla SIAE
E e diciamo che anche e quindi a seguito di questa lottizzazione di questa di questa riforma si è avuto proprio una una frammentazione e delle della linea editoriale e e non il pluralismo perché cioè parla e intervenire assegnare beh varie testate a diverse fazioni politiche non è che ha consentito il pluralismo ma soltanto appunto una frammentazione perché non è ognuna tenuto per la propria auto l'azione per la propria e non ha fornito diciamo notizie obiettive
E quindi un un un pluralismo indipendente pari appunto si giunge no
All'alla legge Gasparri che va bene per insomma diciamo a cose diversi
Allora poi venendo ai lavori preparatori della
Della commissione europea
E abbiamo appunto la il lavoro finale e questo Regolamento il mille ottantatré del due mila ventiquattro i lavori preparatori però iniziarono nel due mila ventidue già umanizzare insomma se Azzi aveva già tasto completo nel due mila ventidue
E per quale motivo la Commissione Europea ieri l'Unione europea la Commissione europea
è andata a regolamentare in questo settore sempre per un motivo economico perché anche qui la mancanza di anditi pluralismo di di democrazia ha dei costi I costi della della non Europa e quindi proprio per questo motivo è andata regolamentare e per tutti gli Stati l'argomento quindi diciamo è stato proprio questo impegno per a far rispettare la libertà il pluralismo dei media
E a difendere no alla libertà di espressione comprende anche il diritto di e di ricevere di
Da comunicare informazioni senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche e questo qui è un principio che ha sancito Miggiano né nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ma perché perché era già cioè rispecchia diciamo così quello che all'articolo dieci della Convenzione europea per i diritti
Ed è per i diritti dell'uomo si e delle libertà fondamentali perché è un fattore diciamo indispensabile no nel processo di di formazione dell'opinione pubblica
L'offerta di dati affidabili di informazione fatte contro le consente ai cittadini di compiere delle scelte informate
Anche in merito a allo stato delle loro democrazie anche sì
Allora va bene l'Unione europea sostiene quindi la libertà e il pluralismo dei media quali pilastri della democrazia moderna in quanto l'informazione svolge un ruolo chiave innanzitutto
Nel partito il potere risponde del proprio operato e poi
Affinché da la società goda dei benefici del mercato interno dei servizi di media
I destinatari dei servizi dei media dovrebbero poter accedere al servizio dei miliardi di qualità prodotti da giornalisti in modo indipendente e che pertanto forniscono informazioni affidabili
Tale aspetto è particolarmente importante per le notizie i contenuti di attualità
Comprese insomma quelli a livello locale nazionale e internazionale che possono svolgere un ruolo importante nel nel plasmare l'opinione pubblica
Questa la linea diciamo fondamentale che inseguiva no alla commissione europea sono i lavori preparatori
Da parte il discorso dei media audiovisivi che la Corte europea ha osservato che appunto è un settore delicato anche quello e quindi al dovere negativo di non ingerenza si si aggiunge l'obbligo positivo di realizzare un quadro legislativo amministrativo adeguato anche sul su su questi verso quei settori
I fornitori diciamo dei servizi dei media di servizio pubblico contribuiscono quindi alla promozione del pluralismo dei media favoriscono la concorrenza nel settore dei media
E offrendo dei punti di vista e opzioni di programmazione e in in concorrenza con il ogni servizi privati e e quindi questo qui diciamo se funziona bene questo mercato di media che garantisce una una fornitura diversificata e di qualità dei servizi e se però questi servizi pubblici che quindi usufruiscono e di di denaro pubblico non non adempiono questa missione ma al contrario forniscono un servizio di con opinioni di parte
E a causa di Gerrans politiche ai voti linea editoriale insomma questo che potrebbe incidere sulle condizioni dei degli scambi e quindi sulle condizioni del del mercato dell'Unione
Europea in misura contraria all'interesse comune e su questo abbiamo una sentenza tribunale spunta rispetta tribunale ventisei giugno due mila otto sic
E contro commissione europea che ha confermato che il finanziamento da parte dello stato del sistema di radiodiffusione pubblica può essere dichiarato conforme alle disposizioni del testo unico sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di Stato
Solo sei le esigenze qualitative espresse nel mandato di servizio pubblico sono rispettate
E nel caso che imprese indipendenti del settore vini che investano le proprie risorse in un'informazione di alta qualità conforme agli standard giornalistici
Alcuni fornitori di migliaia di servizio pubblico catturati diciamo che non rispettano dagli standard potrebbero fornire informazioni non equilibrate ricevendo altri invece avendo nel frattempo delle sovvenzioni da parte dello Stato
E quindi il vantaggio comparativo che i media indipendenti possono ottenere attraverso un'informazione indipendente potrebbe venire ridotto perché nel frattempo gli altri
Quelli del servizio pubblico che usufruiscono di contributi pubblici hanno acquisito una posizione è di nuovo una fetta di mercato con con i soldi dei dei cittadini insomma non grazie alla concorrenza
Un e quindi va be'fornisco oltretutto in questo caso il servizio pubblico fornirebbe una copertura di supporto
Sulla situazione politica economica rosso spessi e specifici attori economici e potrebbe questo qui
Anche ridurre la capacità delle imprese di informarsi in modo adeguato sulla situazione economica stessa sui mercati insomma
E e quindi potrebbe prendere delle decisioni anziani delle decisioni aziendali errate appunto per mancanza di informazione e quindi potrebbe avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno
E quindi diciamo il la commissaria europea ha detto che in questo caso è necessario che gli stati membri sulla base delle norme internazionali elaborate
A tale riguardo al Consiglio d'Europa devono essere dotati di garanzia giuridica
Efficace per il funzionamento indipendente dei fornitori di miglia di servizio pubblico in tutta l'Unione
Senza che siano influenzati da interessi governativi politici economici e privati
E che tali garanzie dovrebbero includere principi adeguati al modo in cui gli Stati membri organizzano i loro media di servizio pubblico come quelli che esistono nel legislazioni nazionali
In materia di diritto amministrativo societario applicabili alle società private volti potate
Per quanto riguarda la nomina o il licenziamento delle persone o degli organismi che definiscono le politiche editoriali o che costituiscono la più alta autorità decisionale e e quindi questi questi principi tra quelli che dovrebbero essere applicati anche per
Servizio pubblico per per tutta la governance per tutto e per tutte le le regole diciamo che l'ho
Nell'Oregon
è altresì necessario provvedere a che fatta salva l'applicazione della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato i fornitori di miglia del servizio pubblico usufruiscano di procedure di finanziamento trasparenti e obiettive
E garantirli che garantiscano risorse finanziarie adeguate abili
Per l'adempimento della loro missione di servizio pubblico assicurino loro la prevedibilità dei processi di pianificazione e consentano loro di svilupparsi nell'ambito della loro missione di servizio pubblico
Sempre la nei lavori preparatori dicono pure che preferibilmente tali finanziamenti dovrebbero essere decisi e ottenuti
Su base pluriennale al fine di evitare il rischio di eventuali ingerenze indebite derivanti da negoziati di bilancio attuali
Quindi questo ciò che si programmavano qua insomma ci sono cioè la legge che il Regolamento voglio dire che è stato emanato allora
Quindi dicevamo prima il partito radicale nove di agosto a sporto questa denuncia alla Commissione europea per violazione del Regolamento
Del parlamento europeo e aveva invece ha istituito questo quadro per i servizi dei media nell'ambito del del mercato interno
Delle norme che noi abbiamo denunciato come violate magari
Saranno anche di più però noi abbiamo individuato questi tre norme allora lo Stato italiano diciamo è rimasta inadempiente a quanto riguarda la prescrizione di cui all'articolo cinque per quanto riguarda la designazione del consiglio di amministrazione della RAI
E la RAI alla concessionaria esclusiva del servizio pubblico
Cioè vinse l'appalto sette
Questo consiglio di amministrazione combusto attualmente in base a una normativa del due mila quindici governo Renzi la la legge ventotto dicembre due mila quindici numero duecentoventi
Allora in base a questa legge il consiglio di amministrazione della RAI è composto da sette membri di cui due nominati dalla Camera due dal Senato e due dal Governo sempre tramite il merci e e uno nominato dall'Assemblea dei dipendenti e quindi l'unico Libero la revoca delle nomine sono regolate dall'estero da questo alla norma insomma secondo questi stessi principi
Allora questa norma qui risulta in contrasto con l'articolo cinque del regolamento europeo paragrafo uno e due
Perché che cosa dice questo articolo cinque dice che il direttore o i membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico
Sono nominati in base a procedure trasparenti aperte efficaci e non discriminatorie e su criteri trasparenti e oggettivi non discriminatorie
E proporzionati proporzionati stabilite in anticipo a livello nazionale
E quindi come diceva nei lavori preparatori il criterio che dovrebbe essere eseguito dovrebbe essere quello di quando si nominano persone in consiglio di amministrazione di una società quotata in Borsa
Quello che avviene è invece una nomina politica
E quindi sicuramente a questa a questa norma nostra in Terna è in evidente violazione del regolamento europeo
Allora in questo è uno
E poi nella
Non ho sottosopra oggi una una pagina due pagina tre
Va be ogni la un'altra sul finanziamento dicevamo la seconda norma che viola il Regolamento europeo sul rifinanziamento del servizio pubblico noi abbiamo nella nostra legge il canone di abbonamento è un'imposta sul Sarezzo dell'apparecchio radio televisivo e non sull'utilizzo della
E quindi a indipendentemente a indipendenza e voglio dire dalla scelta di di consumo cioè a prescindere dai danno dei canali selezionati e fruiti dai singoli utenti
Pertanto diciamo non c'ha una ragione nella nel
In un un rapporto contrattuale ma soltanto sulla base del del possesso
Allora la legge Sanchez de durante il governo Renzi la legge ventotto dicembre
Due mila quindici numero duecentootto era la legge di stabilità del due mila sedici ha introdotto per l'esercizio decorrente dal due mila sedici e la modalità di riscossione del canone
Con addebito sulle rate mensili la fornitura elettrica sono dieci rate dal gennaio a ottobre e tra l'altro diciamo l'Unione europea avrebbe anche fatto notare l'irrazionalità di questa tassa perché cioè che centra la bolletta elettrica quel finanziamento alla televisione pubblica a comunque la legge di bilancio del due mila venti del Duemila ventitré e ha de rideterminato Grecia inizialmente era cento euro questo
Questo Canone la legge del due mila ventitré ha rideterminato in settanta euro la misura dell'abbonamento
E con riferimento all'anno due mila ventiquattro e la legge la la legge di bilancio del due mila ventiquattro ha confermato questa misura mentre attualmente il canone novanta euro
Quindi ogni legge di bilancio modifica l'entità Popov modificare o modifica l'entità del del canone e così qui è abbiamo visto contrario a quello che prevede il regolamento europeo perché il regolamento europeo
Che di cui parlavamo prima prevede che il che l'Italia debba essere stabilito già in anticipo e che il servizio pubblico possa sapere su quali somme può contare
E quindi con la legge di bilancio vale stabilito la misura oltre che del canone anche del sostegno finanziario al servizio pubblico i cosiddetti aiuti di Stato
E la anche l'aiuto di Stato può essere ripartito in più annualità ma l'ammontare è soggetto Sempre a revoca o modifica ad ogni legge di bilancio cioè annualmente
E quindi nuovamente vediamo che non c'è nessuna nessuna garanzia diciamo di di quello tant'è vero che a fronte della riduzione degli introiti del canone che avevamo visto inizialmente era novanta novanta euro
L'anno è stato portato a settanta euro la legge di bilancio annuale ha dovuto stabilire una stanza mento straordinario e che ha previsto appunto nella stessa manovra del due mila ventitré da quattrocentotredici milioni di euro netti
Che hanno messo cioè non potendo comparire come aiuti di Stato hanno scritto a finanziamento del miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale per tre anni
Quindi c'è anche questo dimostra che ogni governo poteva far vedere cioè poteva dare mettere i soldi in più sono del meno
Cioè non c'è proprio nessuna affidabilità sull'entità
Sulla somma
Della Valle si può usufruire del re svolgerà il servizio pubblico
E quindi diciamo
Alla conclusione che quindi dalla RAI il servizio pubblico della RAI avviene sulla base del bilancio annuale non di previsioni pluriennali che assicurino
A l'azienda concessionaria del servizio pubblico la prevedibilità dei processi di pianificazione consentano quindi di evitare il rischio di
Eventuali Girelli ingerenze indebite derivanti da
Dare da da negoziati di bilancio annuale Enza
E e qui invece sarebbe appunto la violazione dell'articolo cinque del regolamento è un paragrafo tre regolarmente del Regolamento il punto trentuno delle considerazioni quindi seconda violazione
Poi
Abbiamo che la
Insiste ecco
Prendiamo la terza rielezione dice che
è la norma l'articolo sette
Considerato quanto segue eccolo qua
OPA c'è una terza norma lo stato italiano che appare violate non ha provveduto a designare un'autorità
Un organismo indipendente che controlli e vigili sull'applicazione effettiva di di queste di queste norme
Non non ha fatto niente non non ha proceduto e
La la la norma violata qui all'articolo cinque Sempre comma quattro che prevede quello del regolamento gli stati membri designano una o più autorità o organismi indipendenti ho istituiscano dei meccanismi liberi da influenze politiche da parte dei governi al fine di monitorare l'applicazione del della legge in genere
E quindi diciamo lo stato italiano non ha provveduto a conformarsi
Non ha designato nessuna autorità organismi indipendenti e quindi diciamo che se uno tiene conto dei trattati la Commissione europea ha il compito di assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione e di conseguenza se lo stato italiano manca ai suoi obblighi e la Commissione europea
Dispone di un potere che è previsto dall'articolo duecentocinquantotto
Breve sul funzionamento della dell'Unione europea e cento sei va be'che poi giungere allo stato membro di porre e infine alla all'inflazione
Allora che cosa quindi ci aspettiamo
Diciamo che
Non è che ci aspettiamo molto però
Sappiamo
El dovesse andare a ogni anno più o meno a luglio fa una relazione sullo stato di diritto e e quindi esamina gli sviluppi e monitora diciamo
In materia di stato di diritto
E proprio la questo controllo si basa supremi sulla salute sullo stato di diritto di ogni Stato su quattro punti allora la l'Unione erogava con la Commissione europea va a controllare i sistemi giudiziari
E la dei quadri anticorruzione libertà e pluralismo dei media i controlli e contrappesi istituzionali
E sulla base di questo no un per esempio per quanto riguarda l'anticorruzione certo di un bando Eurobarometro mi pare che si chiama
E e dice lo stato deve della Democrazia di ogni singolo Stato Ciaccona che mette i voti ma insomma pasti
E a questo punto ne dovremmo aspettare luglio del due mila ventisei per vedere che cosa ci dirà rispetto al pendolarismo dei dei media nello Stato italiano
Questo diciamo che questo questa relazione sullo stato di diritto serve soprattutto perché in questo modo si può promuovere la competitività del del mercato unico
E fare in modo che insomma i cittadini possano partecipare attivamente alla società all'economia
Le imprese hanno bisogno di un contesto economico stabile e prevedibile per poter operare in salute quindi netta la la l'Unione europea acquisto proprio
Per sa per per ampliare le possibilità economiche dei cittadini europei
Le acque
Allora la prima giornata del quarantatré quarantatresimo Congresso il partito radicale finisce qui con le relazioni don Mariani inizieremo come da programma alle nove e trenta con il dibattito generale
E se se se volete iscrivervi già da subito potete andare l'ingresso e lasciare il vostro nome così domani abbiamo già un elenco iscritti a parlare diavolo tutti buona serata buona serata agli ascoltatori di radio radicale

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate