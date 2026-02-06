Da remoto il 4 e 5, in presenza a Roma in via di Torre Argentina 76 il 6 - 7 - 8 febbraio 2026.



Registrazione video di ""Libertà per tutti e ovunque" 43º Congresso del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito", registrato a Roma il venerdì 6 febbraio 2026 alle 16:14.



L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.



Sono intervenuti: Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), …

Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Niccolò Rinaldi (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Marco Cerrone (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Fabio Federico (avvocato, membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento), Maria Laura Turco (avvocato, consigliere del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).



Tra gli argomenti discussi: Acqua, Afghanistan, Agcom, Ambiente, Autofinanziamento, Carcere, Censura, Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo, Corte Penale Internazionale, Costituzione, Democrazia, Difesa, Diritti Civili, Diritti Umani, Diritto, Diritto Internazionale, Economia, Energia, Errore Giudiziario, Esteri, Europa, Fame Nel Mondo, Federalismo, Giustizia, Guerra, Informazione, Iniziativa Popolare, Intelligenza Artificiale, Iran, Iscrizioni, Israele, Istituzioni, Laicita', Liberalismo, Magistratura, Mass Media, Nucleare, Onu, Palestina, Pannella, Partito Radicale, Partito Radicale Nonviolento, Politica, Referendum, Regolamento, Riforme, Russia, Separazione Delle Carriere, Storia, Tecnologia, Totalitarismo, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa, Violenza, Xliii, Zuncheddu.



La registrazione video del congresso ha una durata di 2 ore e 56 minuti.



