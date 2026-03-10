Intervengono: Antonello Cracolici (Presidente Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), Paolo Amenta (Presidente ANCI Sicilia), Anthony Barbagallio (Segretario Commissione Nazionale Antimafia), Emilio Miceli (Presidente Centro Pio La Torre), Emanuele Lauria (Caporedattore la Repubblica Palermo).



Modera Marina Turco (Caporedattrice TGS).



Conclude Luciano Violante (Presidente emerito Camera dei Deputati).



E' presente Franco La Torre (figlio di Pio La Torre).



Convegno "Leggere la …

mafia nel territorio. Il metodo di Pio La Torre", registrato a Palermo martedì 10 marzo 2026 alle 15:47.



L'evento è stato organizzato da Assemblea Regionale Siciliana.



Sono intervenuti: Marina Turco (giornalista, responsabile news Tele Giornale di Sicilia - TGS), Antonello Cracolici (presidente Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafia e della corruzione in Sicilia), Giovanni Melillo (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), Paolo Amenta (presidente ANCI Sicilia), Anthony Barbagallo (segretario Commissione Antimafia Nazionale), Emanuele Lauria (giornalista de “ La Repubblica “), Emilio Miceli (presidente Centro Studio Pio La Torre), Vincenzo Terranova (presidente di sezione Corte d'Assise di Palermo), Luciano Violante (presidente emerito della Camera dei Deputati).



Tra gli argomenti discussi: Mafia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci