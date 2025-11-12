12 NOV 2025
intervista

L'inchiesta sulla Sanità in Sicilia, intervista ad Anthony Barbagallo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - RADIO - 17:05 Durata: 7 min 16 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
"L'inchiesta sulla Sanità in Sicilia, intervista ad Anthony Barbagallo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Anthony Emanuele Barbagallo (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 17:05.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate