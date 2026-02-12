1ª Giornata nazionale dell’Ingegneria Forense

Saluti istituzionali: Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Francesco Lollobrigida (Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Bruno Frattasi (Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale).



marco Silvestroni (Senatore della Repubblica), M;arta Schifone (Deputata della Repubblica), A.



Domenico Perrini (Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma).



Sessione I: "Consulenza tecnica forense negli appalti pubblici e lo …

strumento dei CCT".



Relazione introduttiva: Fabio Russo (Professore Sapienza – Università di Roma).



Intervengono: Arturo Cancrini (Avvocato esperto in contratti pubblici), Massimo Frontoni (Avvocato esperto in contratti pubblici), DOmenico Ettore Barbbieri (Ingegnere esperto di appalti e contenzioso), Luciano Raffaele Ferrarese (Contract Management Director Webuild), Giuseppe Caruso (Presidente Tar Liguria), Luigi Carbone (Presidente IV Sezione, Consiglio di Stato).



Modera Giuseppe Latour (Giornalista, Il Sole 24 Ore).



Sessione 2: Consulenza tecnica in ambito informatico.



Intervengono: Paolo Reale (Ingegnere consulente informatico forense e Componente C3i), Valerio De Gioia (Magistrato Consigliere I Sezione Penale, Corte d’Appello di Roma), Paolo Pirani (Avvocato penalista), Michele Vitiello (Esperto in fonia forense).



Modera Andrea Dari (Giornalista e Direttore responsabile, Ingenio).



Sessione 3 - Ambiti di intervento e Procedure.



Intervengono: Nicola Augenti (Professore, Università degli Studi di Napoli Federico II), Marcello Buscema (Presidente Tribunale di Frosinone) Silvio Cinque (Presidente VII Sezione Civile, Tribunale di Roma), Federico Lucarelli (Avvocato).



Modera Andrea Dari (Giornalista e Direttore responsabile, Ingenio).



Sessione 4 "Tariffe giudiziarie".



Intervengono: Giorgio Granello (Componente della Commissione ministeriale per la revisione degli onorari dei CTU; Consigliere Confassociazioni), Antonello Fabbro (Già Presidente del Tribunale di Treviso), Filippo Cascone (Presidente Fondazione Ordine degli Ingegneri di Roma), Giovanni Mimmo ( già Direttore Generale degli Affari Interni, Ministero della Giustizia).



Modera Andrea Dari (Giornalista e Direttore responsabile, Ingenio).



Conclusioni Carla Cappiello (Vicepresidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri).

