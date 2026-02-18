Epistemia - conoscenza, AI e società

18 FEB 2026
Un dialogo tra scienza, Istituzioni e piattaforme sull'ecosistema informativo che cambia.

Introduzione e Saluti Istituzionali.

Saluti Istituzionali a cura di Antonella Polimeni (Rettrice della Sapienza), Francesca Cuomo (Preside di Facoltà), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Claudia Sartori (Dipartimento Informazione ed Editoria, PCM).

Introduzione - Walter Quattrociocchi, Head of CDCS.

"EpistemIA: giudizio, linguaggio, disinformazione.

Moderatore Matte Cinelli (Assistan Professor).

Interventi: Edoardo Loru, Jacopo Nudo, Mario Edoardo Pandolfo, Ortal Hadad, Niccolò Di Marco.

"Piattaforme, polarizzazione e attenzione".

Moderatore Matteo Cinelli (Assistan Professor.

Interventi di Edoardo Di Martino, Anita Bonetti, Simon Zollo, Irene Scalco, Emanuele Sangiorgio.

Tavola Rotonda: "EpistemIA e governance dell’ecosistema informativo".

Moderatore: Diego Antonelli.

Interventi: Beatrice Cristalli (Treccani), Diego Ciulli (Google), Flavio Arzarello (Meta), Francesca Scapolo (TikTok), Federica Onori (Deputata alla Camera), Alessandra Serra (Prof.ssa Università della Tuscia).

