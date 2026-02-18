Epistemia - conoscenza, AI e società

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Un dialogo tra scienza, Istituzioni e piattaforme sull'ecosistema informativo che cambia.
Introduzione e Saluti Istituzionali.
Saluti Istituzionali a cura di Antonella Polimeni (Rettrice della Sapienza), Francesca Cuomo (Preside di Facoltà), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Claudia Sartori (Dipartimento Informazione ed Editoria, PCM).
Introduzione - Walter Quattrociocchi, Head of CDCS.
"EpistemIA: giudizio, linguaggio, disinformazione.
Moderatore Matte Cinelli (Assistan Professor).
Interventi: Edoardo Loru, Jacopo Nudo, Mario Edoardo … Pandolfo, Ortal Hadad, Niccolò Di Marco.
"Piattaforme, polarizzazione e attenzione".
Moderatore Matteo Cinelli (Assistan Professor.
Interventi di Edoardo Di Martino, Anita Bonetti, Simon Zollo, Irene Scalco, Emanuele Sangiorgio.
Tavola Rotonda: "EpistemIA e governance dell’ecosistema informativo".
Moderatore: Diego Antonelli.
Interventi: Beatrice Cristalli (Treccani), Diego Ciulli (Google), Flavio Arzarello (Meta), Francesca Scapolo (TikTok), Federica Onori (Deputata alla Camera), Alessandra Serra (Prof.ssa Università della Tuscia).
Introduzione e Saluti Istituzionali.
Saluti Istituzionali a cura di Antonella Polimeni (Rettrice della Sapienza), Francesca Cuomo (Preside di Facoltà), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Anna Ascani (Vicepresidente della Camera dei Deputati), Claudia Sartori (Dipartimento Informazione ed Editoria, PCM).
Introduzione - Walter Quattrociocchi, Head of CDCS.
"EpistemIA: giudizio, linguaggio, disinformazione.
Moderatore Matte Cinelli (Assistan Professor).
Interventi: Edoardo Loru, Jacopo Nudo, Mario Edoardo … Pandolfo, Ortal Hadad, Niccolò Di Marco.
"Piattaforme, polarizzazione e attenzione".
Moderatore Matteo Cinelli (Assistan Professor.
Interventi di Edoardo Di Martino, Anita Bonetti, Simon Zollo, Irene Scalco, Emanuele Sangiorgio.
Tavola Rotonda: "EpistemIA e governance dell’ecosistema informativo".
Moderatore: Diego Antonelli.
Interventi: Beatrice Cristalli (Treccani), Diego Ciulli (Google), Flavio Arzarello (Meta), Francesca Scapolo (TikTok), Federica Onori (Deputata alla Camera), Alessandra Serra (Prof.ssa Università della Tuscia).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci